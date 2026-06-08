Stuttgart 250 | Grass | e757320 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: +25 per Lucia Bronzetti. Tyra Caterina Grant n.5 d’Italia. +54 per Jennifer Ruggeri
08/06/2026 11:24 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (08-06-2026)
14
Best: 4
▼
-1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2617
Punti
20
Tornei
41
Best: 29
▼
-3
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1260
Punti
25
Tornei
132
Best: 132
▲
6
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
570
Punti
27
Tornei
147
Best: 46
▲
25
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
526
Punti
33
Tornei
157
Best: 157
▲
27
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
492
Punti
20
Tornei
169
Best: 99
▼
-17
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
450
Punti
27
Tornei
177
Best: 150
▼
-14
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
431
Punti
28
Tornei
213
Best: 213
▲
54
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
340
Punti
22
Tornei
263
Best: 263
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
268
Punti
27
Tornei
264
Best: 205
▼
-6
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
267
Punti
26
Tornei
285
Best: 285
▲
71
Federica Urgesi
ITA, 0
247
Punti
27
Tornei
290
Best: 265
▲
11
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
243
Punti
26
Tornei
300
Best: 203
▼
-16
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
229
Punti
17
Tornei
312
Best: 312
▼
-10
Giorgia Pedone
ITA, 0
218
Punti
26
Tornei
330
Best: 330
--
0
Noemi Basiletti
ITA, 0
197
Punti
24
Tornei
342
Best: 342
▲
22
Diletta Cherubini
ITA, 0
187
Punti
28
Tornei
345
Best: 292
▲
58
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
185
Punti
22
Tornei
358
Best: 201
▼
-29
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
174
Punti
19
Tornei
379
Best: 379
▼
-3
Francesca Pace
ITA, 0
164
Punti
14
Tornei
389
Best: 389
▲
88
Alessandra Mazzola
ITA, 0
161
Punti
19
Tornei
391
Best: 347
--
0
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
160
Punti
18
Tornei
394
Best: 310
▼
-29
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
159
Punti
21
Tornei
397
Best: 143
▲
56
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
158
Punti
20
Tornei
416
Best: 416
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
422
Best: 18
▲
70
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
138
Punti
23
Tornei
433
Best: 322
▲
72
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
134
Punti
22
Tornei
452
Best: 452
▲
2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
127
Punti
22
Tornei
462
Best: 462
▲
44
Laura Mair
ITA, 0
124
Punti
20
Tornei
480
Best: 480
▼
-17
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
118
Punti
18
Tornei
500
Best: 500
▼
-45
Camilla Zanolini
ITA, 0
109
Punti
16
Tornei
509
Best: 509
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
107
Punti
19
Tornei
537
Best: 537
▲
12
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
22
Tornei
548
Best: 548
▲
24
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
94
Punti
25
Tornei
572
Best: 380
▲
79
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
85
Punti
17
Tornei
594
Best: 515
▼
-33
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
19
Tornei
625
Best: 625
▼
-1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
75
Punti
15
Tornei
655
Best: 655
▲
97
Viola Turini
ITA, 0
67
Punti
11
Tornei
687
Best: 687
▼
-2
Beatrice Ricci
ITA, 0
61
Punti
13
Tornei
703
Best: 658
▲
9
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
58
Punti
16
Tornei
716
Best: 491
▼
-30
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
748
Best: 748
▲
28
Camilla Gennaro
ITA, 0
52
Punti
17
Tornei
749
Best: 749
▼
-9
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
750
Best: 750
▲
72
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
51
Punti
15
Tornei
754
Best: 754
▲
127
Marta Lombardini
ITA, 0
50
Punti
11
Tornei
783
Best: 783
▲
41
Francesca Gandolfi
ITA, 0
46
Punti
15
Tornei
911
Best: 911
▼
-19
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
15
Tornei
929
Best: 929
▲
6
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
937
Best: 192
▼
-30
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
26
Punti
6
Tornei
939
Best: 939
▼
-6
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
970
Best: 970
▲
3
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
1010
Best: 1010
▲
4
Giulia Paterno
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1046
Best: 1046
▲
6
Barbara Dessolis
ITA, 0
18
Punti
11
Tornei
1050
Best: 1050
▲
64
Eleonora Alvisi
ITA, 0
17
Punti
10
Tornei
1067
Best: 951
▲
38
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
17
Punti
11
Tornei
1096
Best: 428
▼
-5
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
15
Punti
5
Tornei
1104
Best: 1104
▼
-1
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1113
Best: 1113
▲
4
Chiara Fornasieri
ITA, 0
14
Punti
5
Tornei
1131
Best: 1131
▲
43
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
13
Punti
7
Tornei
1143
Best: 1143
▲
3
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1158
Best: 318
--
0
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1175
Best: 1175
▲
24
Sofia Avataneo
ITA, 0
12
Punti
7
Tornei
1214
Best: 1214
--
0
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
10
Punti
1
Tornei
1216
Best: 1216
▼
-1
Matilde Mariani
ITA, 0
10
Punti
2
Tornei
1225
Best: 627
▼
-26
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
10
Punti
5
Tornei
1239
Best: 1239
▲
36
Carlotta Moccia
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1247
Best: 1247
▼
-26
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1251
Best: 1251
▲
1
Ilary Pistola
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1262
Best: 1262
--
0
Micol Salvadori
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1280
Best: 1280
▲
158
Aurora Urso
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1314
Best: 1314
▼
-2
Caterina Odorizzi
ITA, 0
8
Punti
6
Tornei
1336
Best: 660
▼
-66
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
7
Punti
4
Tornei
1351
Best: 1351
▲
87
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1400
Best: 1400
▼
-11
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1400
Best: 1400
▲
38
Aurora Nosei
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1400
Best: 1400
▼
-11
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1413
Best: 1413
▼
-11
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1413
Best: 1413
--
0
Sara Milanese
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1448
Best: 1448
▼
-10
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1448
Best: 1448
▼
-10
Aurora Corvi
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1500
Best: 1500
▼
-2
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1500
Best: 1500
▼
-2
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit