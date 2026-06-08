Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

08/06/2026 09:08 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

🇮🇹
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia  ·  8 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato, poi nubi in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta

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TERRA BATTUTA

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Andamento della giornata — 8 Giugno
10:00
21°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
27°
19:00
26°
⚠  Allerta gialla temporali nel pomeriggio in Emilia-Romagna: monitorare l’evoluzione
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 75 Q-MD
☀  Soleggiato
⚠  Allerta temporali
🎾  Quali + 1° Turno
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 10:30
Carlos Sanchez Jover ESP vs Manuel Mazza ITA

ATP Cattolica
Carlos Sanchez Jover [3]
15
3
5
Manuel Mazza
30
6
3
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Francesco Forti ITA vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Pierluigi Basile ITA vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Dalibor Svrcina CZE (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 10:30
Petr Nesterov BUL vs Gianmarco Ferrari ITA

ATP Cattolica
Petr Nesterov [4]
30
6
3
0
Gianmarco Ferrari [8]
15
4
6
0
Mostra dettagli

Carlo Alberto Caniato ITA vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare

Michele Ribecai ITA vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 – ore 10:30
Lucio Ratti ARG vs Sergio Callejon Hernando ESP

ATP Cattolica
Lucio Ratti [6]
0
6
4
Sergio Callejon Hernando [7]
30
7
1
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Liam Broady GBR vs Ioannis Xilas GRE (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





🇸🇰
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia  ·  8 Giugno 2026

21°C
Soleggiato  ·  Picco 29°C
CIELO Sole e nubi sparse
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Giugno
10:00
22°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
28°
16:00
28°
17:00
29°
18:00
28°
19:00
27°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 100 Q-MD
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quali + 1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Vitaliy Sachko UKR vs Yosuke Watanuki JPN

ATP Bratislava
Vitaliy Sachko
0
0
Yosuke Watanuki
0
0
Mostra dettagli

Thanasi Kokkinakis AUS vs Tomas Barrios Vera CHI (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Jan Choinski GBR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – ore 10:30
Andrej Martin SVK vs Alex Marti Pujolras ESP
ATP Bratislava
Andrej Martin
0
6
4
Alex Marti Pujolras
0
3
5
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Lukas Neumayer AUT vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Nicolas Alvarez Varona ESP

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – ore 10:30
Martin Krumich CZE vs Mathys Erhard FRA

ATP Bratislava
Martin Krumich [4]
0
3
5
Mathys Erhard [11]
0
6
2
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Akira Santillan JPN vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito  ·  8 Giugno 2026

🌧
11°C
Pioggia al mattino, poi schiarite  ·  Picco 15°C
CIELO Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Pioggia al mattino, rovesci isolati nel tardo pomeriggio
CAMPO Erba

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ERBA

“`

Andamento della giornata — 8 Giugno
09:00
🌧
11°
10:00
🌧
11°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
14°
18:00
🌧
14°
20:00
12°
⚠  Pioggia al mattino: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Erba
CH 125 Q-MD
🌧  Pioggia
⛅  Schiarite
🎾  Quali + 1° Turno
🌿  Erba

CENTRE COURT – non prima delle ore 13:30
(4) Tristan Schoolkate AUS vs Lloyd Harris RSA

Il match deve ancora iniziare

[WC] Harry Wendelken GBR vs (8) Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Kyrian Jacquet FRA vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 10:30
(4) Michael Mmoh USA vs Filippo Romano ITA
ATP Ilkley
Michael Mmoh [4]
0
2
3
Filippo Romano
0
6
3
Mostra dettagli

(3) Daniel Evans GBR vs (9) Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare

(4) Michael Mmoh USA / Filippo Romano ITA vs (8) Alastair Gray GBR Dopo riposo

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs (3) Nicolai Budkov Kjaer NOR Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA vs [WC] Oliver Tarvet GBR

Il match deve ancora iniziare




COURT 5 – ore 10:30
Millen Hurrion GBR vs (11) Hamish Stewart GBR
ATP Ilkley
Millen Hurrion
0
6
0
Hamish Stewart [11]
0
1
0
Mostra dettagli

(1) Mark Lajal EST vs (12) Paul Jubb GBR

Il match deve ancora iniziare

(6) Oliver Crawford GBR vs Millen Hurrion GBR / (11) Hamish Stewart GBR Dopo riposo

Il match deve ancora iniziare




COURT 4 – ore 10:30
(5) Yi Zhou CHN vs [Alt] Ben Jones GBR
ATP Ilkley
Yi Zhou [5]
0
5
Ben Jones
0
4
Mostra dettagli




COURT 3 – ore 10:30
[WC] Oliver Okonkwo GBR vs (10) Antoine Ghibaudo FRA
ATP Ilkley
Oliver Okonkwo
0
0
Antoine Ghibaudo [10]
0
1
Mostra dettagli

(2) Rio Noguchi JPN vs (7) Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Yi Zhou CHN / [Alt] Ben Jones GBR vs [WC] Oliver Okonkwo GBR / (10) Antoine Ghibaudo FRA Dopo riposo

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia  ·  8 Giugno 2026

19°C
Sole e nubi, rovesci nel pomeriggio  ·  Picco 27°C
CIELO Variabile, poi più nuvoloso
PIOGGIA Rovesci tra pomeriggio e sera
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Giugno
10:00
16°
11:00
18°
12:00
21°
13:00
24°
14:00
27°
15:00
25°
16:00
🌧
24°
17:00
22°
18:00
🌧
21°
20:00
20°
⚠  Allerta gialla temporali sul Rodano e rovesci nel pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 100 Q-MD
⛅  Variabile
🌧  Rovesci
⚠  Allerta temporali
🎾  Quali + 1° Turno
🏀  Terra Battuta

COURT SOPRA STERIA – ore 10:00
(1) David Jorda Sanchis ESP vs (12) Svyatoslav Gulin ---

ATP Lyon
David Jorda Sanchis [1]
2
3
Svyatoslav Gulin [12]
6
6
Vincitore: Gulin
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(4) Matteo Martineau FRA vs Maxime Janvier FRA

ATP Lyon
Matteo Martineau [4]
0
3
Maxime Janvier
0
2
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Hugo Grenier FRA vs (2) Luca Van Assche FRA Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare




COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 10:00
(6) Lucas Poullain FRA vs (9) Raphael Perot FRA
ATP Lyon
Lucas Poullain [6]
4
3
Raphael Perot [9]
6
6
Vincitore: Perot
Mostra dettagli

(2) Max Alcala Gurri ESP vs (8) Johan Nikles SUI

ATP Lyon
Max Alcala Gurri [2]
0
0
Johan Nikles [8]
0
0
Mostra dettagli

Luka Pavlovic FRA vs Daniel Elahi Galan COL

Il match deve ancora iniziare

Laslo Djere SRB vs (7) Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare




COURT 12 – ore 10:00
Luca Staeheli SUI vs (11) Iliyan Radulov BUL
ATP Lyon
Luca Staeheli
6
6
Iliyan Radulov [11]
4
3
Vincitore: Staeheli
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(3) Alex Martinez ESP vs (10) Alejo Sanchez Quilez ESP

ATP Lyon
Alex Martinez [3]
0
0
Alejo Sanchez Quilez [10]
0
0
Mostra dettagli

(8) Lorenzo Giustino ITA vs [Alt] Daniel Rincon ESP Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare





🇦🇷
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina  ·  8 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Giugno
09:00
13°
10:00
14°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
15°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata nelle ore principali
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 50 Q-MD
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali + 1° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 15:00
Mateo Del Pino ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Santiago Giamichelle ARG vs Thiago Cigarran ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Karim Bennani MAR vs Santiago Rodriguez Taverna ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 15:00
Samuel Heredia COL vs Julian Cundom ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Villalon CHI vs Ezequiel Monferrer ARG

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Santiago De La Fuente ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mateo Del Pino ARG / Ryan Dickerson USA vs Juan Ignacio Gallego ARG / Agustin Libre ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:00
Johan Alexander Rodriguez COL vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Chelía ARG vs Tomas Martinez ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG / Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

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