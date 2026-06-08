Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia · 8 Giugno 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e caldo · Picco 27°C
|
|CIELO
|Soleggiato, poi nubi in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
“`
“`
Andamento della giornata — 8 Giugno
|
10:00
☀
21°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
☀
25°
|
13:00
☀
27°
|
14:00
☀
27°
|
15:00
☀
27°
|
16:00
☀
27°
|
17:00
☀
26°
|
18:00
⛅
27°
|
19:00
⛅
26°
⚠ Allerta gialla temporali nel pomeriggio in Emilia-Romagna: monitorare l’evoluzione
🎾 Programma del giorno — 8 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 75 Q-MD
☀ Soleggiato
⚠ Allerta temporali
🎾 Quali + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 10:30
Carlos Sanchez Jover vs Manuel Mazza
ATP Cattolica
Carlos Sanchez Jover [3]•
15
3
5
Manuel Mazza
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
C. Sanchez Jover
3-3 → 4-3
M. Mazza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Sanchez Jover
2-2 → 3-2
M. Mazza
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
C. Sanchez Jover
1-1 → 1-2
M. Mazza
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Sanchez Jover
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
C. Sanchez Jover
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
C. Sanchez Jover
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-3 → 3-3
M. Mazza
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Sanchez Jover
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Mazza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
C. Sanchez Jover
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Francesco Forti vs Samuele Pieri
Il match deve ancora iniziare
Pierluigi Basile vs Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Andrea Guerrieri vs Dalibor Svrcina (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 10:30
Petr Nesterov vs Gianmarco Ferrari
ATP Cattolica
Petr Nesterov [4]•
30
6
3
0
Gianmarco Ferrari [8]
15
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nesterov
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
G. Ferrari
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
G. Ferrari
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
G. Ferrari
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Ferrari
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
P. Nesterov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
P. Nesterov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Carlo Alberto Caniato vs Juan Cruz Martin Manzano
Il match deve ancora iniziare
Michele Ribecai vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 – ore 10:30
Lucio Ratti vs Sergio Callejon Hernando
ATP Cattolica
Lucio Ratti [6]•
0
6
4
Sergio Callejon Hernando [7]
30
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
S. Callejon Hernando
1-1 → 2-1
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
S. Callejon Hernando
6-5 → 6-6
S. Callejon Hernando
5-4 → 5-5
S. Callejon Hernando
4-3 → 5-3
L. Ratti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. Callejon Hernando
2-1 → 2-2
L. Ratti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Ratti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Liam Broady vs Ioannis Xilas (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia · 8 Giugno 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato · Picco 29°C
|
|CIELO
|Sole e nubi sparse
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Giugno
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
26°
|
13:00
☀
26°
|
14:00
⛅
27°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
28°
|
17:00
☀
29°
|
18:00
⛅
28°
|
19:00
⛅
27°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾 Programma del giorno — 8 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 100 Q-MD
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quali + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Vitaliy Sachko vs Yosuke Watanuki
ATP Bratislava
Vitaliy Sachko
0
0
Yosuke Watanuki
0
0
Thanasi Kokkinakis vs Tomas Barrios Vera (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos vs Jan Choinski (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 10:30
Andrej Martin
vs Alex Marti Pujolras
ATP Bratislava
Andrej Martin•
0
6
4
Alex Marti Pujolras
0
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Marti Pujolras
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
A. Marti Pujolras
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
3-3 → 4-3
A. Marti Pujolras
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Martin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Marti Pujolras
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Martin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
A. Marti Pujolras
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Marti Pujolras
5-2 → 5-3
A. Marti Pujolras
4-1 → 4-2
A. Marti Pujolras
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Marti Pujolras
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
Lukas Neumayer vs Taro Daniel
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Nicolas Alvarez Varona
Il match deve ancora iniziare
Federico Cina vs Marko Topo
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – ore 10:30
Martin Krumich vs Mathys Erhard
ATP Bratislava
Martin Krumich [4]
0
3
5
Mathys Erhard [11]•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krumich
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Erhard
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Erhard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Krumich
0-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
M. Krumich
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
M. Erhard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Krumich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Erhard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Buvaysar Gadamauri vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Akira Santillan vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito · 8 Giugno 2026
|🌧
|
11°C
Pioggia al mattino, poi schiarite · Picco 15°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Pioggia al mattino, rovesci isolati nel tardo pomeriggio
|CAMPO
|Erba
“`
“`
Andamento della giornata — 8 Giugno
|
09:00
🌧
11°
|
10:00
🌧
11°
|
11:00
☁
12°
|
12:00
☁
14°
|
13:00
☁
14°
|
14:00
⛅
15°
|
15:00
⛅
15°
|
16:00
⛅
14°
|
18:00
🌧
14°
|
20:00
☀
12°
⚠ Pioggia al mattino: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 8 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Erba
|
CH 125 Q-MD
🌧 Pioggia
⛅ Schiarite
🎾 Quali + 1° Turno
🌿 Erba
CENTRE COURT – non prima delle ore 13:30
(4) Tristan Schoolkate vs Lloyd Harris
Il match deve ancora iniziare
[WC] Harry Wendelken vs (8) Jack Pinnington Jones
Il match deve ancora iniziare
Kyrian Jacquet vs Toby Samuel
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 10:30
(4) Michael Mmoh
vs Filippo Romano
ATP Ilkley
Michael Mmoh [4]
0
2
3
Filippo Romano•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mmoh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Mmoh
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
ace
1-1 → 1-2
M. Mmoh
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Romano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mmoh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Mmoh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Mmoh
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(3) Daniel Evans vs (9) Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
(4) Michael Mmoh / Filippo Romano vs (8) Alastair Gray Dopo riposo
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren vs (3) Nicolai Budkov Kjaer Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
Ugo Blanchet vs [WC] Oliver Tarvet
Il match deve ancora iniziare
COURT 5 – ore 10:30
Millen Hurrion
vs (11) Hamish Stewart
ATP Ilkley
Millen Hurrion
0
6
0
Hamish Stewart [11]•
0
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hurrion
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Stewart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
3-0 → 3-1
M. Hurrion
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
(1) Mark Lajal vs (12) Paul Jubb
Il match deve ancora iniziare
(6) Oliver Crawford vs Millen Hurrion / (11) Hamish Stewart Dopo riposo
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 10:30
(5) Yi Zhou
vs [Alt] Ben Jones
ATP Ilkley
Yi Zhou [5]
0
5
Ben Jones•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
B. Jones
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-3 → 4-4
Y. Zhou
30-0
40-0
40-15
df
40-30
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
COURT 3 – ore 10:30
[WC] Oliver Okonkwo
vs (10) Antoine Ghibaudo
ATP Ilkley
Oliver Okonkwo•
0
0
Antoine Ghibaudo [10]
0
1
(2) Rio Noguchi vs (7) Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
(5) Yi Zhou / [Alt] Ben Jones vs [WC] Oliver Okonkwo / (10) Antoine Ghibaudo Dopo riposo
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia · 8 Giugno 2026
|⛅
|
19°C
Sole e nubi, rovesci nel pomeriggio · Picco 27°C
|
|CIELO
|Variabile, poi più nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci tra pomeriggio e sera
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Giugno
|
10:00
⛅
16°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
☁
27°
|
15:00
☁
25°
|
16:00
🌧
24°
|
17:00
☁
22°
|
18:00
🌧
21°
|
20:00
⛅
20°
⚠ Allerta gialla temporali sul Rodano e rovesci nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 8 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 100 Q-MD
⛅ Variabile
🌧 Rovesci
⚠ Allerta temporali
🎾 Quali + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
COURT SOPRA STERIA – ore 10:00
(1) David Jorda Sanchis vs (12) Svyatoslav Gulin
ATP Lyon
David Jorda Sanchis [1]
2
3
Svyatoslav Gulin [12]
6
6
Vincitore: Gulin
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
2-5 → 3-5
D. Jorda Sanchis
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Jorda Sanchis
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
2-5 → 2-6
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
A-40
ace
1-4 → 2-4
S. Gulin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
1-2 → 1-3
D. Jorda Sanchis
0-1 → 0-2
(4) Matteo Martineau vs Maxime Janvier
ATP Lyon
Matteo Martineau [4]
0
3
Maxime Janvier•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Martineau
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Janvier
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
M. Martineau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Hugo Grenier vs (2) Luca Van Assche Non prima 17:15
Il match deve ancora iniziare
COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 10:00
(6) Lucas Poullain
vs (9) Raphael Perot
ATP Lyon
Lucas Poullain [6]
4
3
Raphael Perot [9]
6
6
Vincitore: Perot
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Perot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
L. Poullain
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
R. Perot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
L. Poullain
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Poullain
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Perot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
L. Poullain
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
R. Perot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
L. Poullain
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Perot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
L. Poullain
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
R. Perot
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(2) Max Alcala Gurri vs (8) Johan Nikles
ATP Lyon
Max Alcala Gurri [2]
0
0
Johan Nikles [8]
0
0
Luka Pavlovic vs Daniel Elahi Galan
Il match deve ancora iniziare
Laslo Djere vs (7) Kimmer Coppejans
Il match deve ancora iniziare
COURT 12 – ore 10:00
Luca Staeheli
vs (11) Iliyan Radulov
ATP Lyon
Luca Staeheli
6
6
Iliyan Radulov [11]
4
3
Vincitore: Staeheli
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Staeheli
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
I. Radulov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
L. Staeheli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-2 → 4-3
I. Radulov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
L. Staeheli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
I. Radulov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
I. Radulov
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Staeheli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Radulov
15-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
5-4 → 6-4
L. Staeheli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
L. Staeheli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Staeheli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Staeheli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
I. Radulov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Staeheli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
(3) Alex Martinez vs (10) Alejo Sanchez Quilez
ATP Lyon
Alex Martinez [3]
0
0
Alejo Sanchez Quilez [10]
0
0
(8) Lorenzo Giustino vs [Alt] Daniel Rincon Non prima 17:15
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina · 8 Giugno 2026
|☁
|
14°C
Nuvoloso · Picco 17°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Giugno
|
09:00
☁
13°
|
10:00
☁
14°
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11:00
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14°
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12:00
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15°
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13:00
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16°
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14:00
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16°
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15:00
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17°
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16:00
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17°
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17:00
☁
16°
|
18:00
☁
15°
✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata nelle ore principali
🎾 Programma del giorno — 8 Giugno
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|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 50 Q-MD
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quali + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 15:00
Mateo Del Pino vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Santiago Giamichelle vs Thiago Cigarran (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Gomez vs Luciano Emanuel Ambrogi (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Karim Bennani vs Santiago Rodriguez Taverna (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 15:00
Samuel Heredia vs Julian Cundom
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Villalon vs Ezequiel Monferrer
Il match deve ancora iniziare
Eduardo Ribeiro vs Santiago De La Fuente (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Mateo Del Pino / Ryan Dickerson vs Juan Ignacio Gallego / Agustin Libre
Il match deve ancora iniziare
Cancha 7 – ore 15:00
Johan Alexander Rodriguez vs Wilson Leite
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Chelía vs Tomas Martinez (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran / Matheus Pucinelli De Almeida vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
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