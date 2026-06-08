Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell’8 Giugno 2026

08/06/2026 08:18 4 commenti
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

GER ATP 250 Stuttgart – erba
R32 Davidovich Fokina ESP – Bellucci ITA Inizio 11:00

ATP Stuttgart
Alejandro Davidovich Fokina [7]
40
2
2
Mattia Bellucci
40
6
1
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GBR CH 125 Ilkley – erba
Q1 Mmoh USA – Romano ITA Inizio 11:30

ATP Ilkley
Michael Mmoh [4]
0
2
3
Filippo Romano
0
6
3
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SVK CH 100 Bratislava – terra
R32 Cina ITA – Topo GER 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 100 Lyon – terra
R32 Giustino ITA – Rincon ESP Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Cattolica – terra
Q2 Sanchez Jover ESP – Mazza ITA Inizio 10:30

ATP Cattolica
Carlos Sanchez Jover [3]
40
3
4
Manuel Mazza
40
6
3
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Q2 Forti ITA – Pieri ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Basile ITA – Brancaccio ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Guerrieri ITA – Svrcina CZE Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Nesterov BUL – Ferrari ITA Inizio 10:30

ATP Cattolica
Petr Nesterov [4]
0
6
3
0
Gianmarco Ferrari [8]
0
4
6
0
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Q2 Caniato ITA – Martin Manzano ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Ribecai ITA – Agamenone ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Modena 125 – terra
1T Trevisan ITA – Ruggeri ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

1T Kawa POL – Pigato ITA ore 20:30

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

Arnaldo (Guest) 08-06-2026 10:32

… certo che Guerrieri Svrcina (finale del Ch di Roma di un mese fa..) al primo turno del Ch di Cattolica non si può tollerare

 4
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Tennisforever 08-06-2026 09:41

Nessuno paese, negli ultimi 7 anni, ha espresso più top 10 dell’Italia.

Dal giugno 2019 ad oggi sono entrati per la prima volta nei top10:
5 italiani (Fognini,Berrettini,Sinner,Musetti,Cobolli),

4 statunitensi (Fritz, Tiafoe, Paul, Shelton),

3 russi (Kachanov,Medvedev,Rublev),

2 canadesi (Shapovalov e Auger-Aliassime),
2 spagnoli ( Bautista Agut e Alcaraz),
2 britannici (Norrie e Draper),
un argentino (Schwartzman),
un australiano (De Minaur),
un danese (Rune),
un norvegese (Ruud),
un polacco (Hurkacz),
un kazako (Bublik).

Dal 1968 non so se è già successo(penso di no)una striscia di 7 semifinali consecutive (5 slam)con QUATTRO giocatori diversi :

RG 2025 SINNER MUSETTI
Wimbledon 2025 Sinner (Cobolli QF)
US Open 2025 Sinner ( Musetti QF)
Australian 2026 Sinner (Musetti QF)
RG 2026 COBOLLI ARNALDI (Berrettini QF).

Grazie SiCoMuArBeDaSoBePePaZeCiMaCaNa etc

 3
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+1: Giuras, Detuqueridapresencia
Beppe66 (Guest) 08-06-2026 09:19

Buona giornata a tutti, nessun cambio di programma x Jannik???…livetennis facciamo un articolo al riguardo così sentiamo anche tutti i vari pareri dei più e meno esperti al riguardo e dei tifosi…..saluti…..

 2
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IlCera (Guest) 08-06-2026 09:18

Notizie di Musetti, Sinner e Berrettini ???

 1
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