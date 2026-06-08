Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell’8 Giugno 2026

Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
ATP 250 Stuttgart – erba
R32 Davidovich Fokina – Bellucci Inizio 11:00
ATP Stuttgart
Alejandro Davidovich Fokina [7]
40
2
2
Mattia Bellucci•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A. Davidovich Fokina
1-1 → 2-1
M. Bellucci
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Davidovich Fokina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
2-5 → 2-6
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
df
1-3 → 1-4
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Davidovich Fokina
0-0 → 1-0
CH 125 Ilkley – erba
Q1 Mmoh – Romano Inizio 11:30
ATP Ilkley
Michael Mmoh [4]
0
2
3
Filippo Romano•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mmoh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Mmoh
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
ace
1-1 → 1-2
M. Mmoh
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Romano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mmoh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
M. Mmoh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Mmoh
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
CH 100 Bratislava – terra
R32 Cina – Topo 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Lyon – terra
R32 Giustino – Rincon Non prima 17:15
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cattolica – terra
Q2 Sanchez Jover – Mazza Inizio 10:30
ATP Cattolica
Carlos Sanchez Jover [3]
40
3
4
Manuel Mazza•
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
C. Sanchez Jover
3-3 → 4-3
M. Mazza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Sanchez Jover
2-2 → 3-2
M. Mazza
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
C. Sanchez Jover
1-1 → 1-2
M. Mazza
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Sanchez Jover
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
C. Sanchez Jover
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
C. Sanchez Jover
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-3 → 3-3
M. Mazza
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Sanchez Jover
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Mazza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
C. Sanchez Jover
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Q2 Forti – Pieri 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Basile – Brancaccio 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Guerrieri – Svrcina Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Nesterov – Ferrari Inizio 10:30
ATP Cattolica
Petr Nesterov [4]•
0
6
3
0
Gianmarco Ferrari [8]
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nesterov
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
G. Ferrari
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
G. Ferrari
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
G. Ferrari
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Ferrari
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
P. Nesterov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
P. Nesterov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Q2 Caniato – Martin Manzano 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Ribecai – Agamenone 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
WTA Modena 125 – terra
1T Trevisan – Ruggeri ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
1T Kawa – Pigato ore 20:30
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
… certo che Guerrieri Svrcina (finale del Ch di Roma di un mese fa..) al primo turno del Ch di Cattolica non si può tollerare
Nessuno paese, negli ultimi 7 anni, ha espresso più top 10 dell’Italia.
Dal giugno 2019 ad oggi sono entrati per la prima volta nei top10:
5 italiani (Fognini,Berrettini,Sinner,Musetti,Cobolli),
4 statunitensi (Fritz, Tiafoe, Paul, Shelton),
3 russi (Kachanov,Medvedev,Rublev),
2 canadesi (Shapovalov e Auger-Aliassime),
2 spagnoli ( Bautista Agut e Alcaraz),
2 britannici (Norrie e Draper),
un argentino (Schwartzman),
un australiano (De Minaur),
un danese (Rune),
un norvegese (Ruud),
un polacco (Hurkacz),
un kazako (Bublik).
Dal 1968 non so se è già successo(penso di no)una striscia di 7 semifinali consecutive (5 slam)con QUATTRO giocatori diversi :
RG 2025 SINNER MUSETTI
Wimbledon 2025 Sinner (Cobolli QF)
US Open 2025 Sinner ( Musetti QF)
Australian 2026 Sinner (Musetti QF)
RG 2026 COBOLLI ARNALDI (Berrettini QF).
Grazie SiCoMuArBeDaSoBePePaZeCiMaCaNa etc
Buona giornata a tutti, nessun cambio di programma x Jannik???…livetennis facciamo un articolo al riguardo così sentiamo anche tutti i vari pareri dei più e meno esperti al riguardo e dei tifosi…..saluti…..
Notizie di Musetti, Sinner e Berrettini ???