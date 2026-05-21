Challenger Vicenza, Chisinau, Kosice, Little Rock e Centurion: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER WEEK 21
ENTRY LIST 2026
CHISINAU – TERRA • VICENZA – TERRA BATTUTA • LITTLE ROCK – CEMENTO • KOSICE – TERRA BATTUTA • CENTURION – CEMENTO
🇲🇩 ATP CHALLENGER 100 CHISINAU – TERRA
MAIN DRAW
Maestrelli 🇮🇹 (112) • Svrcina 🇨🇿 (116) • Choinski 🇬🇧 (122) • Dellien 🇧🇴 (133) • Martinez 🇪🇸 (136) • Safiullin 🏳️ (144) • Nardi 🇮🇹 (151) • Moller 🇩🇰 (153) • Piros 🇭🇺 (163) • Kolar 🇨🇿 (165) • Tabur 🇫🇷 (168) • Ymer 🇸🇪 (176) • Gojo 🇭🇷 (177) • Glinka 🇪🇪 (178) • Onclin 🇧🇪 (183) • Gomez 🇦🇷 (186) • Skatov 🇰🇿 (188) • Barrena 🇦🇷 (189) • Den Ouden 🇳🇱 (195) • Sakellaridis 🇬🇷 (200) • Dodig 🇭🇷 (201) • Giustino 🇮🇹 (205) • Olivieri 🇦🇷 (214) • Coppejans 🇧🇪 (217) IN
ALTERNATES
1. Coppejans 🇧🇪 (217) IN • 2. Broady 🇬🇧 (223) • 3. Grenier 🇫🇷 (224) • 4. Boscardin Dias 🇧🇷 (229) • 5. Houkes 🇳🇱 (236) • 6. Martin Tiffon 🇪🇸 (237) • 7. Ferreira Silva 🇵🇹 (238) • 8. Brancaccio 🇮🇹 (240) • 9. Uchida 🇯🇵 (243) • 10. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (244)
🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 VICENZA – TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Nava 🇺🇸 (108) • Mochizuki 🇯🇵 (130) • Echargui 🇹🇳 (140) • Travaglia 🇮🇹 (141) • Passaro 🇮🇹 (145) • Tseng 🇹🇼 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Diaz Acosta 🇦🇷 (179) • Prado Angelo 🇧🇴 (180) • Cecchinato 🇮🇹 (182) • Bueno 🇵🇪 (184) • Kym 🇨🇭 (187) • Neumayer 🇦🇹 (191) • Sachko 🇺🇦 (193) • Carballes Baena 🇪🇸 (199) • Reis Da Silva 🇧🇷 (202) • Heide 🇧🇷 (209) • Bertola 🇨🇭 (211) • Hsu 🇹🇼 (212) • Midon 🇦🇷 (216) • Gentzsch 🇩🇪 (219) • Pavlovic 🇫🇷 (221) • Dhamne 🇮🇳 (NG 384) • Boscardin Dias 🇧🇷 (229) IN
ALTERNATES
1. Boscardin Dias 🇧🇷 (229) IN • 2. Guillen Meza 🇪🇨 (230) • 3. Fatic 🇧🇦 (235) • 4. Houkes 🇳🇱 (236) • 5. Martin Tiffon 🇪🇸 (237) • 6. Ferreira Silva 🇵🇹 (238) • 7. Brancaccio 🇮🇹 (240) • 8. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 9. Uchida 🇯🇵 (243) • 10. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (244)
🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 LITTLE ROCK – CEMENTO
MAIN DRAW
Sweeny 🇦🇺 (135) • Mejia 🇨🇴 (174) • Smith 🇺🇸 (190) • Tomic 🇦🇺 (194) • Sun 🇨🇳 (197) • Andrade 🇪🇨 (215) • Mmoh 🇺🇸 (218) • Zhou 🇨🇳 (220) • Butvilas 🇱🇹 (256) • Cassone 🇺🇸 (264) • Krueger 🇺🇸 (270) • Jubb 🇬🇧 (275) • Martin 🇺🇸 (277) • Ellis 🇦🇺 (PR 295) • Zhukayev 🇰🇿 (297) • Zink 🇺🇸 (298) • Uchiyama 🇯🇵 (306) • Bicknell 🇯🇲 (322) • Wu 🇹🇼 (323) • Mayo 🇺🇸 (PR 329) • Tokuda 🇯🇵 (330) • Legout 🇫🇷 (CO 1) • Svajda 🇺🇸 (NG 389) • Ilagan 🇺🇸 (332) IN
ALTERNATES
1. Ilagan 🇺🇸 (332) IN • 2. Trotter 🇯🇵 (340) • 3. Rybakov 🇺🇸 (341) • 4. Shimizu 🇯🇵 (353) • 5. Sekulic 🇦🇺 (357) • 6. Matsuoka 🇯🇵 (360) • 7. Johns 🇺🇸 (361) • 8. Masur 🇩🇪 (365) • 9. Milavsky 🇺🇸 (372) • 10. Cui 🇨🇳 (380)
🇸🇰 ATP CHALLENGER 50 KOSICE – TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Clarke 🇬🇧 (207) • Bailly 🇧🇪 (208) • Cinà 🇮🇹 (225) • Loffhagen 🇬🇧 (250) • Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (259) • Justo 🇦🇷 (263) • Dostanic 🇺🇸 (266) • Roncadelli 🇺🇾 (274) • Barton 🇨🇿 (285) • Forejtek 🇨🇿 (286) • Shelbayh 🇯🇴 (303) • Kasnikowski 🇵🇱 (308) • Krumich 🇨🇿 (310) • Stricker 🇨🇭 (311) • Marmousez 🇫🇷 (314) • Kopp 🇦🇹 (331) • Daniel 🇯🇵 (335) • Hassan 🇱🇧 (339) • Bondioli 🇮🇹 (344) • Feldbausch 🇨🇭 (355) • Gombos 🇸🇰 (356) • Blancaneaux 🇫🇷 (362) • Faurel 🇫🇷 (NG 375)
ALTERNATES
1. Paris 🇫🇷 (368) • 2. Blanch 🇺🇸 (369) • 3. Caniato 🇮🇹 (370) • 4. Gengel 🇨🇿 (371) • 5. Faurel 🇫🇷 (375) • 6. Prihodko 🇺🇦 (379) • 7. Dutra da Silva 🇧🇷 (385) • 8. Alcala Gurri 🇪🇸 (387) • 9. Moeller 🇩🇪 (392) • 10. Erhard 🇫🇷 (397)
🇿🇦 ATP CHALLENGER 50 CENTURION – CEMENTO
MAIN DRAW
Mayot 🇫🇷 (210) • Napolitano 🇮🇹 (246) • Pacheco Mendez 🇲🇽 (255) • Bertrand 🇫🇷 (278) • Gray 🇬🇧 (293) • Henning 🇿🇦 (307) • Hemery 🇫🇷 (316) • Coulibaly 🇨🇮 (319) • Santillan 🇯🇵 (320) • Alkaya 🇹🇷 (324) • Hussey 🇬🇧 (342) • Castelnuovo 🇨🇭 (345) • Zahraj 🇩🇪 (402) • Singh 🇮🇳 (413) • Hernandez 🇲🇽 (444) • Bouzige 🇦🇺 (453) • Winter 🇦🇺 (454) • Strombachs 🇱🇻 (455) • Peliwo 🇵🇱 (475) • Palan 🇨🇿 (500) • Pankin 🏳️ (507) • Ilkel 🇹🇷 (PR 513) • Sasikumar 🇮🇳 (524) • Rawat 🇮🇳 (537) IN • Hurrion 🇬🇧 (561) IN
ALTERNATES
1. Rawat 🇮🇳 (537) IN • 2. Hurrion 🇬🇧 (561) IN • 3. Bittoun Kouzmine 🇫🇷 (563) • 4. Singh 🇮🇳 (571) • 5. Azkara 🇹🇷 (575) • 6. Kirkin 🇹🇷 (591) • 7. Takahashi 🇯🇵 (592) • 8. Gonzalez Fernandez 🇪🇸 (594) • 9. Leong 🇲🇾 (634) • 10. Derepasko 🏳️ (655)
