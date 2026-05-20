Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Giovedì 21 Maggio 2026

20/05/2026 18:47 2 commenti
Andrea Pellegrino (foto FITP)
Andrea Pellegrino (foto FITP)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Leyre Romero gormaz ESP vs Sloane Stephens USA
Dalibor Svrcina CZE vs Thomas Faurel FRA
Jaime Faria POR vs Lukas Neumayer AUT

Court 14 – Ore: 11:00
Sinja Kraus AUT vs Anna-Lena Friedsam GER
Toby Samuel GBR vs Gonzalo Bueno PER
Coleman Wong HKG vs Juan Carlos Prado angelo BOL

Court 7 – Ore: 11:00
Jesper De jong NED vs Michael Zheng USA
Mayar Sherif EGY vs Greet Minnen BEL

Court 6 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska POL vs Suzan Lamens NED
Alexis Galarneau CAN vs Federico Cina ITA
Ashlyn Krueger USA vs Mary Stoiana USA

Court 12 – Ore: 11:00
August Holmgren DEN vs Facundo Diaz acosta ARG
Elena Pridankina --- vs Himeno Sakatsume JPN

Court 13 – Ore: 11:00
Marco Cecchinato ITA vs Andrea Pellegrino ITA
Hanyu Guo CHN vs Sofia Costoulas BEL
Alina Korneeva --- vs Julia Riera ARG

2 commenti

enzolabarbera (Guest) 20-05-2026 18:37

Cinà dovrebbe farcela comodamente. Il suo prossimo avversario occupa oltre la centesima posizione e per di più è un nato prima del 2000. enzo

l Occhio di Sauron 20-05-2026 18:12

Speriamo che se ne qualifichi almeno uno XD

