Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Giovedì 21 Maggio 2026
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Leyre Romero gormaz vs Sloane Stephens
Dalibor Svrcina vs Thomas Faurel
Jaime Faria vs Lukas Neumayer
Court 14 – Ore: 11:00
Sinja Kraus vs Anna-Lena Friedsam
Toby Samuel vs Gonzalo Bueno
Coleman Wong vs Juan Carlos Prado angelo
Court 7 – Ore: 11:00
Jesper De jong vs Michael Zheng
Mayar Sherif vs Greet Minnen
Court 6 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska vs Suzan Lamens
Alexis Galarneau vs Federico Cina
Ashlyn Krueger vs Mary Stoiana
Court 12 – Ore: 11:00
August Holmgren vs Facundo Diaz acosta
Elena Pridankina vs Himeno Sakatsume
Court 13 – Ore: 11:00
Marco Cecchinato vs Andrea Pellegrino
Hanyu Guo vs Sofia Costoulas
Alina Korneeva vs Julia Riera
Cinà dovrebbe farcela comodamente. Il suo prossimo avversario occupa oltre la centesima posizione e per di più è un nato prima del 2000. enzo
Speriamo che se ne qualifichi almeno uno XD