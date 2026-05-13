WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 WTA 500 STRASBURGO
🇫🇷 ENTRY LIST DONNE
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY • DAL 17 MAGGIO
MAIN DRAW
Mboko 🇨🇦 WC • Alexandrova 🏳️ • Jovic 🇺🇸 • Keys 🇺🇸 • Tauson 🇩🇰 • Samsonova 🏳️ • Bouzkova 🇨🇿 • L. Fernandez 🇨🇦 • E. Navarro 🇺🇸 • Joint 🇦🇺 • Bucsa 🇪🇸 • Xinyu Wang 🇨🇳 • Baptiste 🇺🇸 • Cristian 🇷🇴 • A. Li 🇺🇸 • Bejlek 🇨🇿 • Sakkari 🇬🇷 • Frech 🇵🇱 • Cocciaretto 🇮🇹
RITIRATA
Kostyuk 🇺🇦
QUALIFICAZIONI
Siniakova 🇨🇿 • Stearns 🇺🇸 • Eala 🇵🇭 • Kessler 🇺🇸 • Krejcikova 🇨🇿 • Potapova 🇦🇹 • Linette 🇵🇱 • Gibson 🇦🇺 • Ruzic 🇭🇷 • Jacquemot 🇫🇷 • S. Zhang 🇨🇳 • Kenin 🇺🇸 • Haddad Maia 🇧🇷 • Oliynykova 🇺🇦 • Steiner 🇩🇪 WC
🎾 WTA 250 RABAT
🇲🇦 ENTRY LIST DONNE
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY • DAL 17 MAGGIO
MAIN DRAW
Tjen 🇮🇩 • Siegemund 🇩🇪 • Bouzas Maneiro 🇪🇸 • Starodubtseva 🇺🇦 • Maria 🇩🇪 • Bondar 🇭🇺 • Sonmez 🇹🇷 • Rakhimova 🇺🇿 • Marcinko 🇭🇷 • McNally 🇺🇸 • P. Udvardy 🇭🇺 • Birrell 🇦🇺 • Osorio 🇨🇴 • Parks 🇺🇸 • Tomljanovic 🇦🇺 • Arango 🇨🇴 • Vandewinkel 🇧🇪 • Uchijima 🇯🇵 • Waltert 🇨🇭 • Seidel 🇩🇪 • Kalinina 🇺🇦 PR • Teichmann 🇨🇭 PR • Kovinic 🇲🇪 PR
QUALIFICAZIONI
Juvan 🇸🇮 • Grabher 🇦🇹 • Galfi 🇭🇺 • Sherif 🇪🇬 • Kostovic 🇷🇸 • Monnet 🇫🇷 • W. Osuigwe 🇺🇸 • Rame 🇫🇷 • H. Tan 🇫🇷 • C. Liu 🇺🇸 • A.S. Sanchez 🇲🇽 • Siskova 🇨🇿 • Stephens 🇺🇸 PR • Cengiz 🇹🇷 PR
🇮🇹 Giocatrici italiane evidenziate in verde
Sbarra rossa = giocatrice cancellata dalla entry list
WC = wild card • PR = protected ranking
WTA Strasburgo 2026 & WTA Rabat 2026 • Main Draw & Qualificazioni • Clay
TAG: WTA 250 Rabat, WTA 250 Rabat 2026, WTA 500 Strasburgo, WTA 500 Strasburgo 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit