Sorpresa Draper: Murray lo allenerà nella prossima stagione su erba (video)

Arriva una notizia curiosa da Londra: Andy Murray entrerà a far parte del team di Jack Draper per la stagione sull’erba. Murray, tre volte campione Slam, non aveva più lavorato stabilmente nel circuito dopo la collaborazione di sei mesi come coach di Novak Djokovic, conclusasi lo scorso anno. La decisione arriva dopo la separazione tra Draper e Jamie Delgado, annunciata da poco dall’ex n.4 ATP, martoriato dagli infortuni dalla primavera del 2025, con un serio problema al braccio che l’ha tenuto fermo dallo scorso US Open ai fini di febbraio. L’ex numero uno del mondo Murray, oggi 38enne, seguirà Draper durante tutta la stagione sull’erba, compreso Wimbledon, al via il 29 giugno.

“Sono molto grato per tutto ciò che Jamie Delgado ha fatto per me negli ultimi sei mesi. È un allenatore di livello mondiale e una persona straordinaria”, ha dichiarato Draper, che lo scorso anno aveva raggiunto il best ranking di numero 4 ATP. “Nel frattempo continuerò a essere supportato dall’eccellente staff della Lawn Tennis Association, con l’aggiunta di Andy Murray, che mi affiancherà per tutta la stagione sull’erba.”

Draper, 24 anni, si è visto costretto ad interrompere repentinamente la stagione su terra battuta a causa di una tendinopatia al ginocchio. Semifinalista a US Open 2024, Draper colpa dei continui stop e dei molti punti accumulati nella prima parte del 2025 (periodo straordinariamente positivo) è precipitato nel ranking ATP. L’obiettivo è rientrare per la stagione sull’erba dopo il Roland Garros, anche se il calendario non è ancora definitivo. Rimane concreta l’ipotesi di un ritorno a inizio giugno a Stoccarda, torneo in cui Draper conquistò il primo titolo ATP nel 2024, prima del tradizionale appuntamento del Queen’s a Londra la settimana successiva. Draper aveva scelto Delgado come head coach nell’ottobre scorso. Delgado, tra l’altro, faceva parte dello staff di Murray quando lo scozzese raggiunse la vetta del ranking mondiale. Tuttavia, a causa dei continui problemi fisici di Draper, i due hanno lavorato insieme soltanto in quattro tornei in questa stagione.

La notizia è stata anche proposta sui social dalla LTA, con un video divertente che vede protagonista proprio Draper e Murray.

"Maybe he wasn't enjoying my singing" Throwback to @jackdraper0 reflecting on THAT car journey with @andy_murray pic.twitter.com/0ezGEdrcJw — LTA (@the_LTA) May 12, 2026

“Nessuno meglio di Murray conosce la pressione e le aspettative che gravano su un tennista britannico a Wimbledon” commenta la BBC. “Sa anche cosa significhi convivere con problemi fisici in giovane età e costruire, nel tempo, la solidità necessaria per reggere una stagione ad alto livello: sarà proprio questa la prima missione di una collaborazione che può entusiasmare gli appassionati britannici di tennis”.

Non resta che attendere i due campo, ma la vera domanda è forse un’altra: riuscirà Draper a ritrovare la integrità fisica per i tornei su erba?

Mario Cecchi