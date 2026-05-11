Fils rassicura dopo il ritiro a Roma: “Esami tutti ok, sono già al lavoro per Parigi”

Arthur Fils può tirare un sospiro di sollievo. Il francese aveva fatto scattare l’allarme agli Internazionali d’Italia 2026, quando si era ritirato nel match d’esordio contro Andrea Pellegrino sul punteggio di 4-0 in favore dell’azzurro. Una scena che aveva inevitabilmente generato preoccupazione, soprattutto per le smorfie di dolore e per i problemi accusati alla zona dell’anca.

Il ritiro era arrivato in un momento particolarmente delicato della stagione. Fils, infatti, è stato uno dei grandi protagonisti della primavera sulla terra battuta: prima il titolo conquistato a Barcellona, poi la semifinale raggiunta al Masters 1000 di Madrid. Due risultati che lo avevano proiettato tra i giocatori più in forma del circuito in vista del Roland Garros.

Proprio per questo il problema fisico accusato a Roma aveva fatto temere il peggio. A meno di due settimane dall’inizio dello Slam parigino, ogni segnale negativo rischia di pesare in modo importante sulla preparazione. Fils, però, ha voluto rassicurare tutti attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social.

“Ho sentito qualcosa durante il match a Roma. Ho fatto tutti gli esami con il team ed è tutto a posto. Sono già tornato al lavoro per Parigi. Grazie per i messaggi”, ha scritto il francese.

Parole che ridimensionano dunque l’allarme e confermano come non siano emerse lesioni o problemi gravi dagli accertamenti effettuati dopo il ritiro. La decisione di fermarsi contro Pellegrino, a questo punto, appare soprattutto una scelta prudente, dettata dalla volontà di non correre rischi in vista dell’appuntamento più importante della stagione sulla terra battuta.

Per Fils ora l’obiettivo è recuperare pienamente ritmo e fiducia in vista del Roland Garros, torneo in cui arriverà con ambizioni importanti dopo una stagione sul rosso fin qui di alto livello. A Roma il suo percorso si è interrotto troppo presto, ma la corsa verso Parigi è già ripartita.





Francesco Paolo Villarico