Marta Lombardini, dalla laurea al professionismo: “L’esperienza al Foro Italico mi ha dato fiducia”. Dayana Yastremska scopre le bellezze di Parma

L’attesa sta per finire. È tutto pronto per il via della sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, evento di categoria WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, in programma da lunedì 11 a sabato 16 maggio sui campi in terra battuta del circolo emiliano. In un’altra giornata dedicata agli allenamenti delle protagoniste, l’ucraina Dayana Yastremska ha avuto l’opportunità di visitare per la prima volta alcuni luoghi simbolo della città. Le strutture del TC Parma hanno ospitato l’opening party, realizzato in collaborazione con UniCredit Allianz Assicurazioni, Main Partner della manifestazione. Soci e appassionati hanno risposto in gran numero a questa iniziativa, potendo degustare un ricco buffet composto da prodotti tipici locali, tra cui l’immancabile Prosciutto di Parma.

Il sogno di Marta Lombardini – Il Parma Ladies Open presented by Iren è pronto ad accogliere una delle principali rivelazioni degli ultimi Internazionali BNL d’Italia. La ventitreenne riminese Marta Lombardini approda in Emilia-Romagna con il morale alle stelle, dopo uno splendido percorso sui campi del Foro Italico. Passata attraverso le pre-qualificazioni, l’attuale numero 899 del ranking WTA si è regalata un brillante debutto ai massimi livelli, tenendo testa all’ex n.32 Ajla Tomljanovic nel suo esordio nel tabellone cadetto. “L’ultima esperienza a Roma mi ha dato grande consapevolezza e fiducia nei miei mezzi – ha spiegato l’azzurra –. Il mio obiettivo è quello di crescere sempre di più in classifica per provare a entrare nei tornei più importanti”. Fresca di laurea in Scienze Motorie, la romagnola ha deciso di concentrare ora tutte le proprie forze sull’attività agonistica, facendo leva su un gioco aggressivo affiancato da un bel rovescio a una mano: “Ho iniziato a giocare tra le professioniste soltanto l’anno scorso, apprezzando fin da subito questi contesti. Sono contenta di aver già conosciuto tante persone di spessore, con cui ho condiviso bellissimi momenti sia dentro che fuori dal campo”.

Dayana Yastremska in tour per la città – Ammessa nel tabellone principale grazie a una wild card, Dayana Yastremska ha trascorso l’intero pomeriggio della vigilia nelle vie principali del centro storico di Parma, ammirando in prima persona alcuni dei luoghi più iconici della città. La venticinquenne ucraina, semifinalista agli Australian Open 2024, si è soffermata in modo particolare al Duomo di Parma, al Teatro Regio e alla Camera di San Paolo, restando piacevolmente sorpresa dalle architetture che le hanno ricordato quelle di Odessa, la sua città natale.