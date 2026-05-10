Challenger 75 Tunisi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà nel Md. Tre azzurri nelle quali
Challenger 75 Tunisi – Tabellone Principale – terra
(1) Dalibor Svrcina vs (JR) Henry Bernet
(Alt) Tristan Boyer vs (WC) Aziz Dougaz
Ilia Simakin vs Qualifier
(WC) Skander Mansouri vs (5) Federico Agustin Gomez
(3) Joel Schwaerzler vs Qualifier
(NG) Maxim Mrva vs Federico Cina
(Alt) Kaichi Uchida vs Max Houkes
Qualifier vs (6) Alex Barrena
(7) Bernard Tomic vs (WC) Aziz Ouakaa
Kimmer Coppejans vs Qualifier
Gilles Arnaud Bailly vs Harold Mayot
(JR) Niels McDonald vs (4) Daniil Glinka
(8) Guy Den Ouden vs Dan Added
Yi Zhou vs Qualifier
Qualifier vs Charles Broom
Jay Clarke vs (2) Moez Echargui
Challenger 75 Tunisi – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Pol Martin Tiffon vs (WC) Rayen Hermassi
Lukas Pokorny vs (11) Thomas Faurel
(2) Edas Butvilas vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
(WC) Mahmoud Chetouane vs (9) Kilian Feldbausch
(3) Sascha Gueymard Wayenburg vs Enrico Dalla Valle
Laurent Lokoli vs (12) Milos Karol
(4) Franco Agamenone vs Vladyslav Orlov
(WC) Skander Nsairi vs (7) Antoine Ghibaudo
(5) Robin Bertrand vs (Alt) Michael Vrbensky
(Alt) Denis Klok vs (10) Dali Blanch
(6) Hynek Barton vs (WC) Ahmed Darmoul
Federico Arnaboldi vs (8) Inaki Montes-De La Torre
TAG: Circuito Challenger
