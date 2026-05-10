Challenger 75 Tunisi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Federico Cinà nel Md. Tre azzurri nelle quali

10/05/2026 00:57
Federico Cina ITA, 30.03.2007
TUN Challenger 75 Tunisi – Tabellone Principale – terra
(1) Dalibor Svrcina CZE vs (JR) Henry Bernet SUI
(Alt) Tristan Boyer USA vs (WC) Aziz Dougaz TUN
Ilia Simakin RUS vs Qualifier
(WC) Skander Mansouri TUN vs (5) Federico Agustin Gomez ARG

(3) Joel Schwaerzler AUT vs Qualifier
(NG) Maxim Mrva CZE vs Federico Cina ITA
(Alt) Kaichi Uchida JPN vs Max Houkes NED
Qualifier vs (6) Alex Barrena ARG

(7) Bernard Tomic AUS vs (WC) Aziz Ouakaa TUN
Kimmer Coppejans BEL vs Qualifier
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Harold Mayot FRA
(JR) Niels McDonald GER vs (4) Daniil Glinka EST

(8) Guy Den Ouden NED vs Dan Added FRA
Yi Zhou CHN vs Qualifier
Qualifier vs Charles Broom GBR
Jay Clarke GBR vs (2) Moez Echargui TUN



TUN Challenger 75 Tunisi – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Pol Martin Tiffon ESP vs (WC) Rayen Hermassi TUN
Lukas Pokorny SVK vs (11) Thomas Faurel FRA

(2) Edas Butvilas LTU vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
(WC) Mahmoud Chetouane TUN vs (9) Kilian Feldbausch SUI

(3) Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Enrico Dalla Valle ITA
Laurent Lokoli FRA vs (12) Milos Karol SVK

(4) Franco Agamenone ITA vs Vladyslav Orlov UKR
(WC) Skander Nsairi TUN vs (7) Antoine Ghibaudo FRA

(5) Robin Bertrand FRA vs (Alt) Michael Vrbensky CZE
(Alt) Denis Klok RUS vs (10) Dali Blanch USA

(6) Hynek Barton CZE vs (WC) Ahmed Darmoul TUN
Federico Arnaboldi ITA vs (8) Inaki Montes-De La Torre ESP

