Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Francavilla al Mare, Wuxi, Brazzaville e Santos: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

09/05/2026 09:24 Nessun commento
Calvin Hemery nella foto - Foto Getty Images
Calvin Hemery nella foto - Foto Getty Images

🇮🇹
Challenger 75 Francavilla al Mare
Francavilla al Mare, Italia  ·  9 Maggio 2026
20°C
Soleggiato  ·  Picco 22°C
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
19:00
20°
🎾  Programma del giorno — 9 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Soleggiato
☁  Nuvole nel pomeriggio
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 12:30
Gustavo Heide BRA vs August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA vs Facundo Diaz Acosta ARG (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare







🇨🇳
Challenger 100 Wuxi
Wuxi, Cina  ·  9 Maggio 2026
24°C
Soleggiato  ·  Poi nuvoloso
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 9 Maggio
16:00
25°
17:00
24°
18:00
23°
19:00
21°
20:00
19°
21:00
18°
22:00
18°
23:00
17°
00:00
17°
01:00
17°
🎾  Programma del giorno — 9 Maggio
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Cemento
SF
☀  Soleggiato
☁  Nuvoloso
🎾  Semifinali
🏀  Cemento

Center Court – ore 09:00
Mark Lajal EST vs Soonwoo Kwon KOR

ATP Wuxi
Mark Lajal [6]
6
3
Soonwoo Kwon
7
6
Vincitore: Kwon
Mostra dettagli

Yunchaokete Bu CHN vs Jie Cui CHN

ATP Wuxi
Yunchaokete Bu [5]
15
6
2
Jie Cui
30
1
2
Mostra dettagli

Jean-Julien Rojer NED / Theodore Winegar USA vs JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare







🇨🇬
Challenger 50 Brazzaville
Brazzaville, Repubblica del Congo  ·  9 Maggio 2026
25°C
Nuvoloso  ·  Picco 31°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Temporali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
09:00
27°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
30°
16:00
29°
17:00
29°
18:00
29°
⚠  Temporali possibili a tratti nella giornata
🎾  Programma del giorno — 9 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
SF
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 16:00
Florent Bax FRA vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Ivan Marrero Curbelo ESP

Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL / Skander Mansouri TUN vs Brandon Perez VEN / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare







🇧🇷
Challenger 50 Santos
Santos, Brasile  ·  9 Maggio 2026
27°C
Nuvoloso  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
09:00
25°
10:00
26°
11:00
26°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
24°
⚠  Allerta gialla calo temperatura fino alle 23:59
🎾  Programma del giorno — 9 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
SF
☁  Nuvoloso
⚠  Calo temperatura
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

17:00 Miguel L. A. 🇧🇷 – Casanova H. 🇦🇷

Il match deve ancora iniziare

18:30 Pucinelli de Almeida M. 🇧🇷 – Roncadelli F. 🇺🇾

Il match deve ancora iniziare

20:00 Merino A. 🇵🇪/Zeballos F. 🇧🇴 – Miguel L. A. 🇧🇷/Miguel L. F. 🇧🇷

Il match deve ancora iniziare

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