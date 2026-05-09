Challenger Francavilla al Mare, Wuxi, Brazzaville e Santos: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Calvin Hemery nella foto - Foto Getty Images
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🇮🇹
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Challenger 75 Francavilla al Mare
Francavilla al Mare, Italia · 9 Maggio 2026
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☀
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20°C
Soleggiato · Picco 22°C
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|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
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10:00
☀
19°
|
11:00
☀
20°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
⛅
22°
|
14:00
☁
22°
|
15:00
☁
22°
|
16:00
☁
22°
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17:00
⛅
21°
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18:00
☁
20°
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19:00
☁
20°
🎾 Programma del giorno — 9 Maggio
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🎾
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ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
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SF
☀ Soleggiato
☁ Nuvole nel pomeriggio
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 12:30
Gustavo Heide vs August Holmgren
Il match deve ancora iniziare
Ryan Seggerman vs Facundo Diaz Acosta (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
Il match deve ancora iniziare
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🇨🇳
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Challenger 100 Wuxi
Wuxi, Cina · 9 Maggio 2026
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☀
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24°C
Soleggiato · Poi nuvoloso
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|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
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CEMENTO
Andamento della giornata — 9 Maggio
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16:00
⛅
25°
|
17:00
☁
24°
|
18:00
☁
23°
|
19:00
⛅
21°
|
20:00
☁
19°
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21:00
☁
18°
|
22:00
☁
18°
|
23:00
☁
17°
|
00:00
⛅
17°
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01:00
⛅
17°
🎾 Programma del giorno — 9 Maggio
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🎾
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ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Cemento
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SF
☀ Soleggiato
☁ Nuvoloso
🎾 Semifinali
🏀 Cemento
Center Court – ore 09:00
Mark Lajal vs Soonwoo Kwon
ATP Wuxi
Mark Lajal [6]
6
3
Soonwoo Kwon
7
6
Vincitore: Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kwon
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
M. Lajal
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
S. Kwon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
3-3 → 3-4
M. Lajal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Lajal
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Lajal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
2*-1
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
M. Lajal
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Lajal
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Kwon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
M. Lajal
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
S. Kwon
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-2 → 1-3
M. Lajal
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
S. Kwon
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 1-1
M. Lajal
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
0-0 → 0-1
Yunchaokete Bu vs Jie Cui
ATP Wuxi
Yunchaokete Bu [5]•
15
6
2
Jie Cui
30
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cui
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
J. Cui
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Y. Bu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cui
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
4-1 → 5-1
J. Cui
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
J. Cui
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
0-0 → 1-0
Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar vs JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen
Il match deve ancora iniziare
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🇨🇬
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Challenger 50 Brazzaville
Brazzaville, Repubblica del Congo · 9 Maggio 2026
|
|
☁
|
25°C
Nuvoloso · Picco 31°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
|
09:00
☁
27°
|
10:00
☁
28°
|
11:00
⛈
29°
|
12:00
⛈
30°
|
13:00
☁
30°
|
14:00
☁
31°
|
15:00
⛈
30°
|
16:00
☁
29°
|
17:00
⛈
29°
|
18:00
☁
29°
⚠ Temporali possibili a tratti nella giornata
🎾 Programma del giorno — 9 Maggio
|
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🎾
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ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 16:00
Florent Bax vs Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Calvin Hemery vs Ivan Marrero Curbelo
Il match deve ancora iniziare
Michael Geerts / Skander Mansouri vs Brandon Perez / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
|
🇧🇷
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Challenger 50 Santos
Santos, Brasile · 9 Maggio 2026
|
|
☁
|
27°C
Nuvoloso · Picco 27°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
|
09:00
☁
25°
|
10:00
☁
26°
|
11:00
☁
26°
|
12:00
☁
26°
|
13:00
☁
26°
|
14:00
☁
25°
|
15:00
☁
25°
|
16:00
☁
25°
|
17:00
☁
24°
|
18:00
☁
24°
⚠ Allerta gialla calo temperatura fino alle 23:59
🎾 Programma del giorno — 9 Maggio
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🎾
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ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
☁ Nuvoloso
⚠ Calo temperatura
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
17:00 Miguel L. A. 🇧🇷 – Casanova H. 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
18:30 Pucinelli de Almeida M. 🇧🇷 – Roncadelli F. 🇺🇾
Il match deve ancora iniziare
20:00 Merino A. 🇵🇪/Zeballos F. 🇧🇴 – Miguel L. A. 🇧🇷/Miguel L. F. 🇧🇷
Il match deve ancora iniziare
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