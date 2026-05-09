Challenger 75 Zagabria: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 Zagabria – Tabellone Principale – terra
(1) Jan Choinski vs Juan Pablo Ficovich
(Alt) Thiago Seyboth Wild vs Qualifier
Luka Mikrut vs Justin Engel
(CO) Stefan Dostanic vs (6) Chris Rodesch
(4) Arthur Fery vs Vitaliy Sachko
(WC) Mili Poljicak vs Qualifier
(JR) Yannick Theodor Alexandrescou vs Qualifier
Matej Dodig vs (7) August Holmgren
(8) Marco Cecchinato vs (Alt) Harry Wendelken
Qualifier vs Andy Andrade
Joao Lucas Reis Da Silva vs Luka Pavlovic
Qualifier vs (3) Elmer Moller
(5) Zsombor Piros vs Qualifier
(Alt) Alvaro Guillen Meza vs (WC) Josip Simundza
(NG) Diego Dedura vs (WC) Emanuel Ivanisevic
Lukas Neumayer vs (2) Shintaro Mochizuki
Challenger 75 Zagabria – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Nerman Fatic vs (Alt) Joshua Sheehy
Denis Yevseyev vs (12) Dimitar Kuzmanov
(2) George Loffhagen vs Sebastian Sorger
(Alt) Andrew Paulson vs (11) Dominic Stricker
(3) Andrej Nedic vs Mirza Basic
(WC) Noa Vukadin vs (8) Thiago Monteiro
(Alt) (4) Daniel Elahi Galan vs (JR) Oskari Paldanius
Norbert Gombos vs (10) Tyler Zink
(5) Michele Ribecai vs (WC) Vito Tonejc
(WC) Thanasi Kokkinakis vs (9) Daniel Michalski
(6) Jonas Forejtek vs Mert Alkaya
(WC) Fran Rakonic vs (7) Duje Ajdukovic
Vediamo ribecai cancella il passo falso delle pre quali di Roma e conferma invece l ottimo periodo di forma che aveva Appena prima..match con michalski difficile ma non impossibile x lui