Sinner domina Ofner e vola al terzo turno: 6-3 6-4 tra gli applausi del Centrale

Jannik Sinner supera senza difficoltà l’austriaco Sebastian Ofner e conquista il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il numero uno del mondo si impone con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e quarantuno minuti, confermando ancora una volta il suo straordinario stato di forma e allungando ulteriormente la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000.

Una partita praticamente sempre sotto controllo per il finalista dell’edizione 2025. Dominante nel primo set, più gestita nella seconda frazione, dove Jannik ha leggermente abbassato il ritmo, rischiando meno soprattutto in risposta, ma senza mai dare realmente la sensazione di poter perdere il controllo del match. Impressionanti ancora una volta gli spostamenti laterali dell’altoatesino, sempre perfettamente in equilibrio anche nelle accelerazioni più violente. Sinner ha colpito con continuità sia di diritto sia di rovescio, trovando anche ottime palle corte e scegliendo con attenzione le discese a rete, quasi sempre utilizzate soltanto per chiudere il punto. Un successo che conferma le eccellenti condizioni fisiche e tecniche del numero uno del mondo. La corsa verso il titolo romano è iniziata nel migliore dei modi.

L’avvio di partita ha mostrato un Ofner molto aggressivo. L’austriaco, numero 82 del ranking ATP, ha giocato una palla piatta e pulita, appoggiandosi bene sulla velocità di Sinner e riuscendo inizialmente a reggere il ritmo da fondo campo. Ofner accelerava soprattutto con il rovescio e nei primi giochi non dava affatto l’impressione di essere un giocatore fuori dalla top-50. Ma a Sinner sono bastati pochi game per prendere completamente le misure dell’avversario. Dopo una fase iniziale di studio fino al 2-1, il numero uno del mondo ha iniziato a leggere perfettamente il servizio dell’austriaco, procurandosi subito diverse palle break. Alla quarta occasione Jannik ha sfondato con il diritto, aprendo il campo con la solita violenza impressionante di palla. Da quel momento il set ha preso chiaramente la direzione dell’azzurro. Un gioco a zero ha consolidato immediatamente il break e Ofner ha iniziato progressivamente a perdere terreno nello scambio. Sinner spingeva con continuità da entrambe le parti, togliendo tempo all’austriaco e impedendogli di costruire il gioco. Il numero uno del mondo è volato rapidamente sul 5-2 prima di chiudere il primo set 6-3 senza particolari problemi. Anche nel secondo parziale il break è arrivato immediatamente. Sinner ha continuato a servire con grande precisione e a comandare lo scambio con il diritto, mantenendo un ritmo infernale per l’avversario. Nel corso del set c’è stato un leggero calo di intensità dell’azzurro, con qualche errore in più soprattutto di diritto. Nulla però di realmente preoccupante. La differenza tecnica e atletica tra i due era evidente e bastavano un paio di accelerazioni improvvise di Jannik per ristabilire immediatamente le distanze. Una gestione quasi naturale di un match che non sembrava mai realmente in discussione.

Sul finale Sinner ha amministrato con tranquillità il vantaggio, chiudendo al primo match-point tra le ovazioni del Centrale. Una vittoria solida, convincente e mai in discussione.

Al prossimo turno l’asticella si alzerà ulteriormente: il numero uno del mondo troverà uno tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin. Ma le sensazioni lasciate dal debutto romano sono estremamente positive. Sinner sembra già pronto per le sfide che conteranno davvero.

La cronaca

1. set Sinner al servizio. Tre scambi e Jannik piazza il vincente 15-0. Rovescio lungolinea vincente di Ofner 15-15. Esce il dritto dell’austriaco 30-15. Sinner sposta Ofner 40-15. Prima vincente 1-0.

Bene da fondo Ofner 15-0. Forza il rovescio Sinner 30-0. Ottima prima 40-0. Velocissimo il n.82 del mondo recupera la palla corta. Gioco a zero 1-1.

Doppio fallo 0-15. Botta di rovescio incrociato 15-15. Sbaglia il pallonetto Ofner 30-15. Missile di dritto 40-15. Prima a 205, Sinner avanti 2-1.

Doppio fallo Ofner 15-30. Scambio intenso, Ofner cerca il lungolinea, due palle break per Sinner, 15-40. Prima sulla riga 30-40. Scappa il dritto all’azzurro. Parità. Sbaglia la palla corta Sinner, vantaggio Ofner. Parità. Sinner forza con il dritto incrociato, Ofner in ritardo. Palla break. Ace. Due dritti micidiale e contropiede vincente palla break numero quattro. Doppio fallo arriva il break 1-3.

Due servizi vincenti per Jannik 30-0. Dritto a sventaglio 40-0. Ace, gioco a zero e break confermato 4-1.

Due risposte vincenti, Ofner accusa il colpo 0-30. In ritardo Jannik, dritto in rete 15-30. Esce il passante dell’azzurro 30-30. Ace 40-30. Prima a 221, Ofner resta in scia 2-4.

Servizio e dritto 15-0. Quando entra la prima Sinner è ingiocabile 40-15. Risposta fuori Jannik ipoteca il set 5-2.

A rete Sinner 0-15. Ottima prima al centro 15-15. Fuori la risposta di Sinner 30-15. Ancora una prima 40-15. Prima a 219, Ofner tiene la battuta 3-5.

Sinner si apre il campo con il dritto a sventaglio 15-0. In rete la risposta di Ofner 30-0. L’austriaco non tiene lo scambio tre set-point 40-0. Si ferma sul nastro la palla corta del nativo di San Candido 40-15. Risposta in rete, gioco e set Sinner 6-3 in trentasette minuti.

2.set Al servizio Ofner. Stesso spartito. Sinner picchia da fondo campo ed Ofner rincorre nei lati più lontani del rettangolo di gioco. 15-30. Ofner difende, ma alla fine si ferma affranto senza speranza. Due palle break, 15-40. Esce la risposta di Jannik 30-40. Palla corta vincente, arriva il break 0-1.

Prima vincente 15-0. Ancora una smorzata vincente 30-0. Dritto in contropiede 40-0. Servizio e dritto, gioco a zero, break confermato 2-0.

Stecca il dritto Jannik 15-0. Entra la prima ad Ofner 30-0. Avanza sulla seconda Jannik, doppio fallo dell’austriaco 30-15. Cerca di forzare il dritto Ofner che trova la rete 30-30. Cross stretto di rovescio di Sinner palla break 30-40. Ace, parità. Ace, vantaggio Ofner. Dritto vincente Ofner resta vicino 1-2.

Esce il dritto di Sinner 0-15. Jannik manda Ofner a visitare gli angoli del campo 15-15. Risposta vincente 15-30. Sinner accelra, Ofner sbaglia il rovescio 30-30. Forza il palleggio Sinner 40-30. Ofner senza niente da perdere trova il jolly di rovescio 40-40. Ace, vantaggio Sinner. Servizio sulla riga Sinner conferma il break 3-1.

Esce la volée di Jannik, Ofner conduce 30-0. Risposta in rete 40-0. Ace, gioco a zero Ofner rimane vicino 2-3.

Gioco di servizio complicato per Sinner. Va sotto 15-30. E poi Ofner arriva due volte ai vantaggi. Due prime vincenti chiudono tutto, break consolidato 4-2.

Si avventa a rete Ofner, Sinner lo passa senza problemi 15-30. Ritrova la prima Ofner 40-30. Rovescio imprendibile di Jannik 40-40. Risposta corta, Ofner a segno con il dritto. Esce il dritto dell’austriaco. Ottimo rovescio incrociato di Ofner, vantaggio Austria. Spara fuori il rovescio il n.82 del mondo, parità. Ace. Il nastro aiuta Jannik, parità. Quando lascia andare il dritto incrociato Ofner fa male. Gioco Ofner 3-4.

Sbaglia il dritto Sinner 0-15. Falso allarme, Jannik piazza due prime e chiude con ace 5-3.

Prima vincente per Ofner 15-0. Impressionante come Sinner si muove sul campo. Sempre preciso sempre sugli appoggi, dritto a sventaglio vincente 30-30. Trova la prima Ofner 40-30. Stecca il dritto l’altoatesino 4-5.

Sinner serve per il match. Interruzione per una emergenza medica relativa ad uno spettatore. Si riprende. Scambio lungo, Jannik sbaglia la palla corta 0-15. Risposta in rete 15-15. Due dritti da paura di Jannik 30-15. Prima vincente , due match point 40-15. Servizio e dritto Sinner al terzo turno, 63- 6-4 in un’ora e 41 minuti

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