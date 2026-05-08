Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 08 Maggio 2026

08/05/2026 08:25 9 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

ITA Masters 1000 Roma – terra
R64 Musetti ITA – Mpetshi Perricard FRA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

R64 de Minaur AUS – Arnaldi ITA Inizio 11:00

ATP Rome
Alex de Minaur [6]
0
0
Matteo Arnaldi
0
1
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R64 Hanfmann GER – Darderi ITA 5° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA 1000 Roma – terra
2T Navarro USA – Cocciaretto ITA ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

2T Grant ITA – Mboko CAN 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

2T Svitolina UKR – Basiletti ITA 5 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

DrHouse (Guest) 08-05-2026 11:11

Scritto da Calvin
A livello femminile le due giovani azzurre sono chiusissime contro due top ten (anche se Mboko ancora su terra rossa pare pochissimo a suo agio)
Cocciaretto ha una partita difficile, ma alla sua portata e sarebbe molto importante dare continuità ai suoi risultati

La Cocciaretto è quasi favorita. Ha battuto la Emma Navarro in bjk, inoltre la statunitense proviene da 4 sconfitte di seguito e 2 mesi senza giocare. Infatti viene data elisabetta a 1,50 e Emma a 2,50

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JOA20 (Guest) 08-05-2026 11:05

Scritto da Jack1

Scritto da JannikUberAlles
Per Musetti dovrebbe essere “ordinaria amministrazione”.

Non ne sarei tanto sicuro, Perricard ha il servizio più temuto del circuito con picchi da 250 km/h, ha solo quello eh ma se comincia con gli ace non la finisce più. Dipende tutto da come risponde Musetti.

GMP ha fatto 13 ace nel match di primo turno contro Fearnley, media di prima sotto i 200 km/h (punte di 230). Musetti è 4-1 negli H2H, se gioca come sa fare il gigante francese non ha possibilità nemmeno con 15/20 ace

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Jack1 08-05-2026 10:59

Scritto da JannikUberAlles
Per Arnaldi, Basiletti e Grant si entra nel campo di “MISSION IMPOSSIBLE”
Per Musetti dovrebbe essere “ordinaria amministrazione”.
Per Darderi e Coccia si tratta di usare meno muscoli e più cervello.
Forza A Z Z U R R I !!!!

Non ne sarei tanto sicuro, Perricard ha il servizio più temuto del circuito con picchi da 250 km/h, ha solo quello eh ma se comincia con gli ace non la finisce più. Dipende tutto da come risponde Musetti.

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Calvin (Guest) 08-05-2026 09:57

A livello femminile le due giovani azzurre sono chiusissime contro due top ten (anche se Mboko ancora su terra rossa pare pochissimo a suo agio)

Cocciaretto ha una partita difficile, ma alla sua portata e sarebbe molto importante dare continuità ai suoi risultati

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JannikUberAlles 08-05-2026 09:24

Per Arnaldi, Basiletti e Grant si entra nel campo di “MISSION IMPOSSIBLE” 🙁

Per Musetti dovrebbe essere “ordinaria amministrazione”.

Per Darderi e Coccia si tratta di usare meno muscoli e più cervello.

Forza A Z Z U R R I !!!!

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+1: Marco M.
Marco Tullio Cicerone 08-05-2026 09:10

Musetti ha davvero bisogno di vincere, la terra battuta e l’orario dovrebbero rendere meno difficile gestire i servizi del francese. Arnaldi molto complicata ma se devi incontrare De Minaur è meglio sulla terra battuta, Darderi favorito e speriamo che mantenga il pronostico.

Cocciaretto partita difficile, lei cerchi di giocare bene poi se arriva un aiuto dall’altra parte ben venga. Basiletti chiusa ma il suo torneo lo ha già vinto. Grant è ovviamente sfavorita, anche per lei è importante fornire una buona prestazione al di là del risultato.

 4
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+1: Golden Shark, Massi, Marco M.
Golden Shark 08-05-2026 09:06

” L’ Elfa Noemi proseguiva , evitando le difficoltà senza indugio ed incurante dei prossimi pericoli , ad addentrarsi nel labirinto romano .

Ad attenderla al varco questa volta però , vi era un ostacolo davvero proibitivo , la Strega dell’Est Elina !

Nelle fiabe , nemmeno di rado , accade l’impossibile … “

 3
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+1: walden, Inox, Marco M., piper
Leprotto (Guest) 08-05-2026 08:57

Riflessione. Quando sento le interviste dei nostri tennisti-e, sono tutti ragazzi-e intelligenti, poi quando entrano in campo,molti di loro si trasfomano, diventano dei robottini. Non sanno cosa fare se non diventare dei sparapalle a caso, senza nessuna idea. Continuano a guardare il proprio angolo in cerca di istruzioni. Di sicuro, prima della partita, hanno studiato insieme ai loro allenatori, la tattica, i punti forti e deboli dell’avversario, poi il vincere o perdere è un altra faccenda. Capisco la concitazione del momento, ma non una assenza completa di lucidità. Alcuni di loro a fine partita vittoriosa, fa segno al proprio angolo toccandosi il cervello. Che significa che ha usato la testa per vincere, ma dovrebbe essere la normalità non una eccezione

 2
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Harlan (Guest) 08-05-2026 08:29

Forza ragazzi e ragazze
FORZA MUSO
SEMPRE

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+1: Marco Tullio Cicerone, Marco M.