Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 08 Maggio 2026
Masters 1000 Roma – terra
R64 Musetti – Mpetshi Perricard Non prima 20:30
R64 de Minaur – Arnaldi Inizio 11:00
R64 Hanfmann – Darderi 5° inc. ore 11:00
WTA 1000 Roma – terra
2T Navarro – Cocciaretto ore 19:00
2T Grant – Mboko 2 incontro dalle 13:00
2T Svitolina – Basiletti 5 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
La Cocciaretto è quasi favorita. Ha battuto la Emma Navarro in bjk, inoltre la statunitense proviene da 4 sconfitte di seguito e 2 mesi senza giocare. Infatti viene data elisabetta a 1,50 e Emma a 2,50
GMP ha fatto 13 ace nel match di primo turno contro Fearnley, media di prima sotto i 200 km/h (punte di 230). Musetti è 4-1 negli H2H, se gioca come sa fare il gigante francese non ha possibilità nemmeno con 15/20 ace
Non ne sarei tanto sicuro, Perricard ha il servizio più temuto del circuito con picchi da 250 km/h, ha solo quello eh ma se comincia con gli ace non la finisce più. Dipende tutto da come risponde Musetti.
A livello femminile le due giovani azzurre sono chiusissime contro due top ten (anche se Mboko ancora su terra rossa pare pochissimo a suo agio)
Cocciaretto ha una partita difficile, ma alla sua portata e sarebbe molto importante dare continuità ai suoi risultati
Per Arnaldi, Basiletti e Grant si entra nel campo di “MISSION IMPOSSIBLE” 🙁
Per Musetti dovrebbe essere “ordinaria amministrazione”.
Per Darderi e Coccia si tratta di usare meno muscoli e più cervello.
Forza A Z Z U R R I !!!!
Musetti ha davvero bisogno di vincere, la terra battuta e l’orario dovrebbero rendere meno difficile gestire i servizi del francese. Arnaldi molto complicata ma se devi incontrare De Minaur è meglio sulla terra battuta, Darderi favorito e speriamo che mantenga il pronostico.
Cocciaretto partita difficile, lei cerchi di giocare bene poi se arriva un aiuto dall’altra parte ben venga. Basiletti chiusa ma il suo torneo lo ha già vinto. Grant è ovviamente sfavorita, anche per lei è importante fornire una buona prestazione al di là del risultato.
” L’ Elfa Noemi proseguiva , evitando le difficoltà senza indugio ed incurante dei prossimi pericoli , ad addentrarsi nel labirinto romano .
Ad attenderla al varco questa volta però , vi era un ostacolo davvero proibitivo , la Strega dell’Est Elina !
Nelle fiabe , nemmeno di rado , accade l’impossibile … “
Riflessione. Quando sento le interviste dei nostri tennisti-e, sono tutti ragazzi-e intelligenti, poi quando entrano in campo,molti di loro si trasfomano, diventano dei robottini. Non sanno cosa fare se non diventare dei sparapalle a caso, senza nessuna idea. Continuano a guardare il proprio angolo in cerca di istruzioni. Di sicuro, prima della partita, hanno studiato insieme ai loro allenatori, la tattica, i punti forti e deboli dell’avversario, poi il vincere o perdere è un altra faccenda. Capisco la concitazione del momento, ma non una assenza completa di lucidità. Alcuni di loro a fine partita vittoriosa, fa segno al proprio angolo toccandosi il cervello. Che significa che ha usato la testa per vincere, ma dovrebbe essere la normalità non una eccezione
Forza ragazzi e ragazze
FORZA MUSO
SEMPRE