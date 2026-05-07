Il 42° Itf Junior Città di Prato si tinge di azzurro. Vignolini in semifinale tra le donne. Alfano e Pedretti tra gli uomini

Al 42° Itf Junior Città di Prato siamo giunti alle semifinali (venerdi 8 maggio) e la pratese Vittoria Vignolini si è qualificata dopo una rimonta davvero molto bella per il penultimo atto del torneo internazionale under 18. Sfida azzurra per accedere in finale tra Filippo Alfano, finalista a Salsomaggiore, e il triestino Tommaso Pedretti, mentre si disputeranno gli Incontri decisivi per il 2° Torneo Junior Wheelchair “Estra” L’ingresso al Tc Prato è libero e gli incontri inizieranno alle 10 a seguire sul centrale Ciardi-Focosi. Le finali si disputeranno sabato 9 maggio alle 11,30 quella femminile mentre quella maschile inizierà alle 14,30.

In campo maschile sono due gli azzurri che conquistano le semifinali: Tommaso Pedretti e Filippo Alfano che giocheranno il derby per conquistare la finale. Dall’altra parte del tabellone la sorpresa Dennis Ciprian Spircu di nazionalità rumena ma che si allena in Italia dopo aver superato le qualificazioni raggiunge la semifinale superando nei quarti Luca Cosimi 76 36 76 in un match davvero di rara bellezza. In semifinale affronterà il portoghese Castro da Rosa che ha eliminato il vincitore di Salsomaggiore lo sloveno Svit Suljic 26 76 64.Per gli azzurri Filippo Alfano che arriva dalla finale di Salsomaggiore riesce a prevalere anche lui al terzo set sul numero due l’israeliano Dan Brand 62 57 61. Infine il mancino Tommaso Pedretti prevale sullo svizzero, numero 4 del tabellone, Felix Roussel in una gara che ha coinvolto il pubblico del campo 3 64 36 64 con scambi davvero intensi e di grande efficacia.

A livello femminile grande rimonta per la giocatrice di casa Vittoria Vignolini che si qualifica per la semifinale vincendo contro la russa Anastasiia Sorska per 26 60 64 davanti al pubblico delle grandi occasioni. L’atleta del Tc Prato è un pò tesa nel primo set e viene punita ma poi inizia a pressare con il dritto e vince facilmente il secondo. Nel terzo set equilibrio fino al break che da a Vignolini il pass per la semifinale. Ora incontrerà per accedere alla finale la rumena Sara Nicole Sitar, proveniente dalle quali e capace di eliminare la numero due e nei quarti senza problemi la francese Cedillo Vayson De Pradenne per 63 62.

Nella giornata di venerdi 8 maggio si disputeranno anche le fasi conclusive dei doppi con le favorite al femminile che sono la venezuelana Sabrina Balderrama e la coreana Yeri Hong [1] mentre al maschile è la coppia israelo canadese Dan Brand e Felix Roussel la favorita.

Il direttore del torneo è il maestro Andrea De Marni mentre come referee è stato confermato Aniello Santonicola assistenti Fiorella Puggelli e Igor Gradi. Il servizio medico a cura della Pubblica Assistenza.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, i vincitori verranno premiati con il Trofeo delle Nazioni e sono in palio il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip.

Venerdi 8 maggio si conclude anche la 2ª edizione del torneo Junior Wheelchair Estra:

Maschile: Lorenzo Politanò (ITA – 11) e Jeremy Che (SWE – 12) si confronteranno per la vittoria- Sam Gomez Samblas (SPA – 21) – Lorenzo Valentini (ITA – 37)

Femminile: Ellen Tribley (GB- 9) e Beatrice Alessia Draghici (ROU per il titolo femminile – 11) – Maria Grazia Colella (ITA – 22)

Saranno due gironi all’italiana (tre giornate) dove si affronteranno gli atleti e le atlete per conquistare il Trofeo pratese che è stato il primo a livello mondiale ad unire il Torneo Internazionale Junior con quello wheelchair ed è stato il precursore di un sistema integrato che nel 2026 vede numerose manifestazione che hanno imitato il modello del Tc Prato.

Eventi collaterali:

Coppa Davis padel (Tc Prato – Ussi)

Durante la kermesse laniera (il match è previsto per venerdi 8 maggio). ci sarà la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato per conquistare la Coppa Davis messa in palio dal circolo laniero.

Tabellone maschile

DA ROSA CASTRO, G b SULJIC, Svit 26 76 64

SPIRCU, Dennis Ciprian b COSIMI, Luca 76 36 76

PEDRETTI, Tommaso b ROUSSEL, Felix [4] 64 36 63

ALFANO, Filippo [7] b BRAND, Dan [2] 62 57 61

A livello femminile

POP, M [1] b CASTRACANI, C

SEVERI, VIOLA b BAZDEROVA, Anna

VIGNOLINI, Vittoria b SORSKA, Anastasiia 26 60 64

SITAR, SARA NICOLE b CEDILLO- VAYSON DE PRADENNE, C [6] 63 62