Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Vince Bellucci. Paolini lotta e avanza al terzo turno . Basiletti non si ferma più: batte Tomljanovic e vola al secondo turno. Out Maestrelli

07/05/2026 17:13 174 commenti
Tutta la gioia di Noemi Basiletti (foto FITP)
Tutta la gioia di Noemi Basiletti (foto FITP)

Francesco Maestrelli si ferma al primo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista toscano è stato battuto dal veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 98 ATP, con il punteggio di 6-3 7-6(2) dopo due ore di gioco.
Il match è iniziato subito in salita per l’azzurro, che ha ceduto il servizio nel secondo game. Bautista ha gestito con esperienza il vantaggio, allungando fino al 5-2 e chiudendo il primo set 6-3 con una volée di diritto. Maestrelli ha provato a reagire nella seconda frazione, salvando una palla break in apertura e restando poi solido nei propri turni di battuta. L’equilibrio ha accompagnato tutto il set fino al tie-break, dove lo spagnolo ha preso rapidamente il comando e ha chiuso 7-2 al primo match point.
Nonostante la sconfitta, Maestrelli ha servito bene: 8 ace, nessun doppio fallo e il 74% di prime in campo. L’azzurro ha chiuso con 26 vincenti e 28 errori gratuiti, pagando però la maggiore continuità di Bautista, più lucido nei momenti chiave.
Al secondo turno Bautista Agut affronterà lo statunitense Brandon Nakashima.

Mattia Bellucci conquista la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali d’Italia. Il tennista lombardo ha superato l’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 56 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco, guadagnandosi l’accesso al secondo turno.
Bellucci ha costruito il successo con un ottimo rendimento con la prima di servizio: sei ace e 76% di punti vinti quando ha messo in campo la prima. Molto positivo anche il dato dei vincenti, ben 31 contro i soli 7 dell’argentino, anche se restano i 36 errori non forzati da limitare nei prossimi impegni.
Nel primo set l’azzurro ha annullato subito una palla break in apertura, poi ha strappato il servizio a Burruchaga nel terzo game e ancora nel settimo, volando sul 5-2. L’argentino ha recuperato uno dei due break, ma Bellucci ha chiuso con autorità sul 6-4.
Anche nel secondo parziale il lombardo ha continuato a spingere. Dopo diverse occasioni mancate, il break decisivo è arrivato nel settimo game, grazie anche a un doppio fallo di Burruchaga. Bellucci ha poi difeso due palle break nel game successivo e ha completato l’opera con un altro 6-4.

Al secondo turno lo attende un altro argentino: Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24 del torneo.

Jasmine Paolini si salva al termine di una battaglia durissima e supera la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 dopo 2 ore e 55 minuti di gioco, conquistando un successo prezioso agli Internazionali d’Italia.
Non è stata una partita semplice per l’azzurra, costretta a rincorrere dopo un primo set complicato e perso al tie-break. Jeanjean ha giocato una gara di grande qualità, mettendo spesso in difficoltà Paolini con variazioni e aggressività. Alla lunga, però, è venuta fuori la maggiore esperienza della toscana nei momenti caldi.

Nel terzo set l’equilibrio si è spezzato nel settimo game, quando Paolini ha trovato il break del 4-3 al termine di un gioco lottatissimo. Sul 5-4, poi, l’azzurra non ha tremato: servizio vincente, errore di Jeanjean, risposta lunga della francese e chiusura con un rovescio incrociato per sigillare una vittoria sofferta ma importantissima.
Restano però alcuni aspetti da migliorare, soprattutto al servizio. Paolini ha chiuso senza ace e con sei doppi falli, vincendo appena il 40% dei punti con la seconda. Un dato su cui dovrà lavorare in vista del prossimo turno, dove affronterà la belga Elise Mertens, numero 22 del mondo.
La speranza, per Jasmine, è che un successo così combattuto possa darle fiducia e spinta per alzare ulteriormente il livello nel prosieguo del torneo.

Noemi Basiletti continua a vivere una settimana da sogno agli Internazionali d’Italia 2026. La qualificata azzurra, numero 427 del ranking mondiale, ha eliminato al primo turno del WTA 1000 di Roma la lucky loser australiana Ajla Tomljanovic, numero 88 WTA, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-4 dopo due ore e tre minuti complessivi di gioco.
Un successo pesantissimo per la 20enne italiana, arrivata nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, e capace ora di regalarsi un secondo turno di grande prestigio contro l’ucraina Elina Svitolina, numero 7 del seeding.

Il match era stato interrotto ieri per pioggia sul 5-3 del primo set in favore di Basiletti, dopo 40 minuti di gioco. Alla ripresa, però, l’azzurra ha dovuto subito fare i conti con la reazione di Tomljanovic. Chiamata a servire per il set, Basiletti si è ritrovata sotto 0-30, ha concesso due palle break sul 15-40 e alla seconda occasione l’australiana è riuscita a rientrare fino al 4-5.
Tomljanovic ha poi tenuto il servizio a quindici, completando l’aggancio sul 5-5. Basiletti, però, non si è disunita: ha tenuto la battuta, si è garantita almeno il tie-break e nel dodicesimo game ha trovato il break decisivo a trenta, chiudendo il primo set 7-5 dopo 57 minuti complessivi.
Nel secondo parziale l’azzurra ha continuato a spingere. Dopo aver mancato due palle break consecutive nel secondo game, Basiletti ha insistito e nel quarto gioco, alla sesta occasione, ha strappato il servizio all’australiana, salendo poi 3-1. Il break confermato a zero nel quinto game sembrava poter indirizzare definitivamente la sfida, ma Tomljanovic ha evitato il 5-1, si è salvata nel sesto gioco e ha poi recuperato il break ai vantaggi nel settimo, riportandosi fino al 4-4.
Anche in quel momento, però, Basiletti ha mostrato grande personalità. Ha tenuto il servizio e nel decimo game ha attaccato ancora in risposta. Dopo un match point mancato sul 30-40, l’azzurra ha continuato a lottare e ai vantaggi ha sfruttato la terza occasione utile per chiudere 6-4 e conquistare l’accesso al secondo turno.

Le statistiche confermano la qualità della prestazione dell’italiana: 89 punti vinti contro i 75 di Tomljanovic, 6 palle break trasformate su 16 e 4 annullate sulle 8 concesse. Decisiva soprattutto la resa con la prima di servizio, con cui Basiletti ha ottenuto il 67% dei punti, contro il 47% dell’australiana.
Per Basiletti è un’altra pagina importante in una settimana già speciale. Da numero 427 del mondo, l’azzurra si prende la scena al Foro Italico e ora potrà misurarsi con una campionessa come Svitolina, in una sfida che rappresenta un premio e insieme una nuova grande occasione.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  7 Maggio 2026
13°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 23°C
CIELO Sole velato
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 7 Maggio
09:00
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
22°
⚠  Allerta gialla temporali nel Lazio nelle prime ore
🎾  Programma del giorno — 7 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R1
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R2
⛅  Sole velato
⛈  Allerta mattutina
🎾  1° Turno ATP
🎾  2° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA

ATP Rome
Alexei Popyrin
6
6
Matteo Berrettini
2
3
Vincitore: Popyrin
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Jasmine Paolini ITA vs Leolia Jeanjean FRA (Non prima 13:00)

WTA Rome
Jasmine Paolini [9]
6
6
6
Leolia Jeanjean
7
2
4
Vincitore: Paolini
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Coco Gauff USA vs Tereza Valentova CZE

WTA Rome
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Tereza Valentova
0
3
4
0
Vincitore: Gauff
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Lorenzo Sonego ITA vs Ignacio Buse PER (Non prima 19:00)

ATP Rome
Lorenzo Sonego
30
1
Ignacio Buse
0
1
Mostra dettagli

Aryna Sabalenka BLR vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Antonia Ruzic CRO vs (8) Mirra Andreeva RUS

WTA Rome
Antonia Ruzic
0
1
0
0
Mirra Andreeva [8]
0
6
6
0
Vincitore: Andreeva
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Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS Non prima 12:00

WTA Rome
Noemi Basiletti
0
7
6
0
Ajla Tomljanovic
0
5
4
0
Vincitore: Basiletti
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Roman Andres Burruchaga ARG vs Mattia Bellucci ITA

ATP Rome
Roman Andres Burruchaga
4
4
Mattia Bellucci
6
6
Vincitore: Bellucci
Mostra dettagli

Stefanos Tsitsipas GRE vs Tomas Machac CZE

ATP Rome
Stefanos Tsitsipas
4
6
Tomas Machac
6
7
Vincitore: Machac
Mostra dettagli

(12) Belinda Bencic SUI vs Bianca Andreescu CAN Non prima 17:00

WTA Rome
Belinda Bencic [12]
15
5
Bianca Andreescu
0
4
Mostra dettagli

Andrea Pellegrino ITA vs Luca Nardi ITA

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Cristina Bucsa ESP vs Qinwen Zheng CHN

WTA Rome
Cristina Bucsa [30]
0
6
2
0
Qinwen Zheng
0
7
6
0
Vincitore: Zheng
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Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 12:00)

ATP Rome
Federico Cina
6
1
3
Alexander Blockx
4
6
6
Vincitore: Blockx
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Roberto Bautista Agut ESP vs Francesco Maestrelli ITA

ATP Rome
Roberto Bautista Agut
6
7
Francesco Maestrelli
3
6
Vincitore: Bautista Agut
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Thiago Agustin Tirante ARG vs Gianluca Cadenasso ITA

ATP Rome
Thiago Agustin Tirante
0
6
5
Gianluca Cadenasso
0
7
4
Mostra dettagli

Denis Shapovalov CAN vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
Dalibor Svrcina CZE vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Rome
Dalibor Svrcina
2
3
Miomir Kecmanovic
6
6
Vincitore: Kecmanovic
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Jacob Fearnley GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 12:00)

ATP Rome
Jacob Fearnley
6
6
2
Giovanni Mpetshi Perricard
7
4
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
Mostra dettagli

(29) Maya Joint AUS vs Viktorija Golubic SUI

WTA Rome
Maya Joint [29]
0
5
2
0
Viktorija Golubic
0
7
6
0
Vincitore: Golubic
Mostra dettagli

Jelena Ostapenko LAT vs (6) Amanda Anisimova USA

WTA Rome
Jelena Ostapenko
2
6
6
Elena-Gabriela Ruse
6
2
3
Vincitore: Ostapenko
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Sebastian Ofner AUT vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

McCartney Kessler USA vs (16) Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Terence Atmane FRA

ATP Rome
Zizou Bergs
3
4
Terence Atmane
6
6
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli

Marton Fucsovics HUN vs Dino Prizmic CRO (Non prima 12:00)

ATP Rome
Marton Fucsovics
4
3
Dino Prizmic
6
6
Vincitore: Prizmic
Mostra dettagli

Tatjana Maria GER vs (26) Sorana Cirstea ROU

WTA Rome
Tatjana Maria
0
2
0
0
Sorana Cirstea [26]
0
6
6
0
Vincitore: Cirstea
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs (22) Anna Kalinskaya RUS

WTA Rome
Katerina Siniakova
6
6
5
Anna Kalinskaya [22]
4
7
7
Vincitore: Kalinskaya
Mostra dettagli

Solana Sierra ARG vs Anhelina Kalinina UKR

WTA Rome
Solana Sierra
40
1
Anhelina Kalinina
40
2
Mostra dettagli

(24) Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA

WTA Rome
Marie Bouzkova [24]
15
1
Taylor Townsend
15
3
Mostra dettagli




Court 1 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs (21) Elise Mertens BEL

WTA Rome
Panna Udvardy
0
4
2
0
Elise Mertens [21]
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

Marcos Giron USA vs Marin Cilic CRO

ATP Rome
Marcos Giron
5
4
Marin Cilic
7
6
Vincitore: Cilic
Mostra dettagli

(18) Clara Tauson DEN vs Oleksandra Oliynykova UKR

WTA Rome
Clara Tauson [18]
0
1
1
Oleksandra Oliynykova
0
6
3
Vincitore: Oliynykova
Mostra dettagli

Cristian Garin CHI vs Juan Manuel Cerundolo ARG

ATP Rome
Cristian Garin
7
7
Juan Manuel Cerundolo
6
5
Vincitore: Garin
Mostra dettagli

Hamad Medjedovic SRB vs Valentin Royer FRA

ATP Rome
Hamad Medjedovic
15
2
Valentin Royer
15
2
Mostra dettagli




Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Merida ESP

ATP Rome
Nikoloz Basilashvili
6
2
6
Daniel Merida
4
6
3
Vincitore: Basilashvili
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Yuliia Starodubtseva UKR vs Simona Waltert SUI (Non prima 12:00)

WTA Rome
Yuliia Starodubtseva
5
6
1
Simona Waltert
7
4
6
Vincitore: Waltert
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Anastasia Zakharova RUS vs Linda Noskova CZE

WTA Rome
Anastasia Zakharova
0
4
1
0
Linda Noskova [13]
0
6
6
0
Vincitore: Noskova
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Ethan Quinn USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP

ATP Rome
Ethan Quinn
3
7
3
Pablo Llamas Ruiz
6
5
6
Vincitore: Llamas Ruiz
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

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Vasco90 07-05-2026 19:17

Gran bella vittoria del pirata

 174
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Giampi 07-05-2026 19:16

Scritto da Annie3
Per godersi il torneo bisogna seguire le partite sui campi minori, spero con i biglietti a buon mercato, dove si accalcano i ragazzotti romani d’ordinanza che sbranano panini e tifano per tutti pur di fare casino…e intanto mi sono vista la prima vittoria al primo turno da tempo immemorabile di Basilashvili a scapito di Merida, vendicato dall’ennesimo “Pablo” che spunta non so da dove ma ha battuto il povero Quinn (comunque gli spagnoli pullulano)…adesso Cadenasso su un campo già più costoso perché mezzo vuoto, se la sta cavando bene, vediamo gli sviluppi…intanto ha fatto un punto micidiale!!!

I ragazzotti sono dei ludopatici e vengono anche da altre regioni..il “casino” è legato alle quote live e loro sperano di condizionare i giocatori..

 173
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Marco M. 07-05-2026 19:15

Se un italiano tirasse gli ululati prolungati fino al colpo dell’avversario come fa Tirante MAURO avrebbe già scritto almeno trenta pippotti da 50 righe l’uno…

 172
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Silvio (Guest) 07-05-2026 19:12

Scritto da Krik Kroc

Scritto da walden
Mica male la umpire di Tirante Cadenasso…

Non lo conoscevo, manco di nome, sin’ora
ottima giovane promessa. Forza Italia

dai, però non ti puoi agganciare ad un post sessista 😉 sulla giudice di sedia per commentare il cadenasso.

 171
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Vasco90 07-05-2026 19:10

Gran bel colpo la basiletti

 170
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Krik Kroc 07-05-2026 18:56

Scritto da walden
Mica male la umpire di Tirante Cadenasso…

Non lo conoscevo, manco di nome, sin’ora
ottima giovane promessa. Forza Italia

 169
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+1: magilla
guido Guest 07-05-2026 18:41

‘nchia Cadenasso

 168
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+1: Detuqueridapresencia, magilla
magilla 07-05-2026 18:38

ma che set ha vinto cadenasso!!!!!!!!!!!!!!!

 167
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+1: guido Guest, Detuqueridapresencia
Annie3 07-05-2026 18:37

Per godersi il torneo bisogna seguire le partite sui campi minori, spero con i biglietti a buon mercato, dove si accalcano i ragazzotti romani d’ordinanza che sbranano panini e tifano per tutti pur di fare casino…e intanto mi sono vista la prima vittoria al primo turno da tempo immemorabile di Basilashvili a scapito di Merida, vendicato dall’ennesimo “Pablo” che spunta non so da dove ma ha battuto il povero Quinn (comunque gli spagnoli pullulano)…adesso Cadenasso su un campo già più costoso perché mezzo vuoto, se la sta cavando bene, vediamo gli sviluppi…intanto ha fatto un punto micidiale!!!

 166
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+1: Detuqueridapresencia, Annie3
walden 07-05-2026 18:06

Mica male la umpire di Tirante Cadenasso…

 165
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+1: Detuqueridapresencia, guido Guest, magilla
walden 07-05-2026 17:54

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).
La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.

Diceva anche 6 mesi fa che Cina sarebbe stato al livello di Jodar, era al 100posto circa, al raggiungimento della sua età.
Sono passati 6 mesi, ma Cina sta ancora molto dietro alla posizione 100

Vuole una risposta seria e dialogare seriamente? Proviamo. Cito Merida e non Jòdar anche se ritengo Cinà più promettente di Merida, ma probabilmente non a livello di Jòdar ma più vicino al secondo che al primo solo perché Jòdar ha fatto i tornei USA e le classifiche non sono comparabili. OK?
Merida – oggi 86 – 2 anni e mezzo più di Cinà
Dov’ea 2 anni e mezzo fa?
530
Ha fatto il salto quando?
Un anno e mezzo fa (quindi come fosse Cinà fra un anno) era 300
Buon progresso ma lento
Dopo 6 mesi (ossia come fosse Cinà a fine 2027) era ancora 300
Lento
Poi improvvisa la maturazione e il balzo
Secondo me Cinà il balzo lo farà prima. Ma lo capisce anche lei (che è più intelligente di quello che vuole fare credere con le trollate e le provocazioni) che il suo commento sul mancato progresso di Cinà in 6 mesi è solo una provocazione?
Mi dica di sì, la prego! Non mi deluda sulla mia intuizione sulla sua intelligenza superiore a quella che lei prova a deprimere con le provocazioni medesime!

Caro Com, sei troppo ottimista sul Quadrupede…

 164
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+1: Detuqueridapresencia
Pikario Furioso 07-05-2026 17:47

Uscito il programma di domani. Occhi puntati su Prizmic – Nole, rivincita della partita slam che vide Dino vincere un set. Altri tempi, ora Dino ha serie possibilita’ di battere il divino di Kapaonik. E poi Altmeier vs Zverev, se ques’ultimo non si e’ ripreso, rischia grosso!

 163
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Non tennista (Guest) 07-05-2026 17:47

Oggi Ostapenko letteralmente non pervenuta finora.

 162
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Silvio74 (Guest) 07-05-2026 17:36

Scritto da Non tennista
vedo che è stata ripescata la Ruse, mi sfugge chi è che sostituisce

Prende il posto di Anisimova

 161
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Non tennista (Guest) 07-05-2026 17:32

vedo che è stata ripescata la Ruse, mi sfugge chi è che sostituisce.

Mi auto rispondo: la Anisimova

 160
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Ging89 07-05-2026 17:20

Intanto Landaluce entra come lucky loser.
Ma non aveva detto Mauro che era tutto acchittato per fare entrare solo gli italiani?

 159
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+1: Pikario Furioso
Gaz (Guest) 07-05-2026 17:12

Nel novembre 2024 vidi in streaming gran parte della semifinale del ITF 35 di Solarino tra la pluri scudettata Basiletti e la Pedone, del quale in quel momento si parlava in maniera molto esaltata come di unica speranza,da mesi la si voleva e la si sosteneva per le qualificazioni degli AO,un match interminabile conclusosi dopo 3 set lunghissimi.
Ricordo la delusione per quel match che scrissi: “Altro che Pedone, forse è meglio mandarci la Basiletti che è almeno più giovane e per questioni d’eta ha fatto meglio”
Da quella semifinale ha giocato ben 33 tornei nei 15 mesi successivi,fino ad oggi,il tutto molto deludente,compresi addirittura anche ITF 15 che sono semi-amatoriali, riuscendo solo quest’anno ad eguagliare quella vecchia semifinale in un ITF 35.
Oggi è stata positiva al di là dell’avversaria che ….non si capisce cos’abbia, credo abbia faticato nelle qualificazioni anche con Lombardini,ma comunque il livello i molti scambi di oggi erano certamente da top 100-150.
E probabile che da questa settimana nasca una nuova consapevolezza che le permetterà di uscire dall’anonimato.
Anche se io ,per quanto ci veda cose positive,mi riserbo sempre di aspettare dopo Roma,che tante volte ha illuso e fatto miracoli che solo gente di fede mi potrebbe spiegare.
Comunque la Basiletti è sempre stata osservata,dai campionati nazionali,ad una buona carriera juniores,culminata con la vittoria del J300 di Repentigny in Canada,che è il torneo che immmete poi gran parte delle partecipanti agli US Open della settimana successiva, l’equivalente del Bonfiglio per il Roland Garros.

 158
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-1: Just is Back
Detuqueridapresencia 07-05-2026 17:11

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).
La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.

qulcuno ieri parlava dello svizzero, cosa ne pensi, Com? e del codice fiscale ceco? vedo che non citi spagnoli, ma soprattutto il fenomeno francese che scalzerà Jannik e Carlos, sei proprio settario….

😀

Confesso che Mrva non mi è mai piaciuto anche quando era sopra Cinà e continua a non piacermi come non mi piace Landaluce.

Preferisco Brunclik, lo vedo più solido.

Bernet? Bah mi ha deluso un po’ ma continua a piacermi.

Mi piace anche Dhamne, l’indiano che non si fila nessuno.

Con ottima pace di Maurantonio mi piace Sakamoto.

Adoro Hewitt

Guto Miguel è interessantissimo

Tempo fa citai i tre bulgari e fui perculato da tutti. Hanno fatto pochi progressi ma almeno Ivanov penso uscirà bene

Schonhaus e Mackenzie, boh, non riesco a farmeli piacere ma sono interessanti

Ocio a Jack Kennedy lo sto cominciano a seguire con interesse mentre Bigun uno dei miei pupilli a stelle e strisce mi sta un attimo scendendo dal cuore

Ah, Maurantonio perculava lo spagnolo Santamarta Roig che a me piace: secondo me farà strada. Lentamente ma la farà. Del resto hai visto Merida? Non se lo filava nessuno ……

 157
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JannikUberAlles 07-05-2026 17:09

Sinner in allenamento “live”:

https://m.youtube.com/watch?v=00Si2XGt9cE&pp=ygUZU2lubmVyIGxpdmUgcHJhY3RpY2Ugcm9tZdIHCQkDCwGHKiGM7w%3D%3D

 156
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+1: Cogi53
Silvy__89 (Guest) 07-05-2026 17:07

Bella sorpresa la vittoria di Bellucci

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Sudtyrol (Guest) 07-05-2026 17:05

Scritto da tinapica
E questo LlamazRuiz da dove esce? Sta facendo cose pregevoli.

Si, presto in top 100.

 154
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Detuqueridapresencia 07-05-2026 17:02

Scritto da magilla

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).
La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.

concordo….io mi permetto di aggiungere Basile….per me è quello che ha giocato meglio nel primo turno di q….gli sono mancate un po di palle ma quelle si possono mettere su con l’esperienza

Basile è il più fantasioso dei 3 e quello che potenzialmente potrebbe perfino dare più soddisfazioni. Ma deve mettere a posto la testa. Al suo confronto Bellucci è un cartesiano 😎

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+1: Marco M., Marco Tullio Cicerone
Detuqueridapresencia 07-05-2026 17:01

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).
La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.

Diceva anche 6 mesi fa che Cina sarebbe stato al livello di Jodar, era al 100posto circa, al raggiungimento della sua età.
Sono passati 6 mesi, ma Cina sta ancora molto dietro alla posizione 100

Vuole una risposta seria e dialogare seriamente? Proviamo. Cito Merida e non Jòdar anche se ritengo Cinà più promettente di Merida, ma probabilmente non a livello di Jòdar ma più vicino al secondo che al primo solo perché Jòdar ha fatto i tornei USA e le classifiche non sono comparabili. OK?

Merida – oggi 86 – 2 anni e mezzo più di Cinà
Dov’ea 2 anni e mezzo fa?
530

Ha fatto il salto quando?
Un anno e mezzo fa (quindi come fosse Cinà fra un anno) era 300
Buon progresso ma lento
Dopo 6 mesi (ossia come fosse Cinà a fine 2027) era ancora 300
Lento

Poi improvvisa la maturazione e il balzo

Secondo me Cinà il balzo lo farà prima. Ma lo capisce anche lei (che è più intelligente di quello che vuole fare credere con le trollate e le provocazioni) che il suo commento sul mancato progresso di Cinà in 6 mesi è solo una provocazione?

Mi dica di sì, la prego! Non mi deluda sulla mia intuizione sulla sua intelligenza superiore a quella che lei prova a deprimere con le provocazioni medesime!

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giallu 07-05-2026 16:56

Scritto da tinapica
Scusate, non capisco perché ultimamente i commenti mi escono doppi…

No prob, non dai fastidio (per quel che mi riguarda)

 151
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tinapica 07-05-2026 16:52

Gran giocatore BauBau, e non lo scopriamo oggi.
Maestrelli rischia grosso, anche se non sta sfigurando.
Dai Maestro!

 150
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A Ziz & Dou Gaz (Guest) 07-05-2026 16:46

Bravo Bellucci. Bella sorpresa. Purtroppo Maestrelli non credo abbia possibilità, vista questa sua prima parte d’anno agonistico.

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andrewthefirst (Guest) 07-05-2026 16:43

Forza Italia(tm)!! Ritrova la perduta speme! Rinnova e gioisci del tuo glorioso fasto!

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
tinapica 07-05-2026 16:40

Ah…: braviSSSima Basiletti!

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andrewthefirst (Guest) 07-05-2026 16:34

Italia protagonista a Roma!!! Le nostre legioni avanzano indefesse e l’avversario barbaro tentenna! Andiamo a prenderci l’impero d’imperio…

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giambi (Guest) 07-05-2026 16:31

Bautista tra 2 anni avrà 40 anni il nuovo che avanza o meglio la classe non è acqua e nel tennis quanto conta averla.

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magilla 07-05-2026 16:31

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).
La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.

concordo….io mi permetto di aggiungere Basile….per me è quello che ha giocato meglio nel primo turno di q….gli sono mancate un po di palle ma quelle si possono mettere su con l’esperienza

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+1: Detuqueridapresencia
walden 07-05-2026 16:29

Scritto da tinapica
Ahhh, sollievo!
Burruciaga a tratti andava per farfalle ma quando giocava bene Bellucci teneva.
Oggi giocava veramente all’arrembaggio, come piace a me.
L’avversario sarà stato quel che era ma oggi il Pirata mi piacque proprio.
Forza Olonese!

Insomma, Burruchaga a fatto finale perdendola per un soffio contro Tommy Paul a Houston, sulla terra battuta, che continua ad essere una palude per Mattia, è un avversario temibile, vittoria non scontata per il nostro…

 143
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Silvio74 (Guest) 07-05-2026 16:28

Mattia Bellucci, non proprio uno specialista della terra rossa, batte addirittura in 2 set l’argentino Burruchaga, lui sì un giocatore da mattone tritato, come tutti i sudamericani d’altronde.
Ieri Arnaldi su Munar, oggi Bellucci su Burruchaga, due risultati per niente scontati a favore dei nostri.

 142
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+1: tinapica, magilla, Marco M.
tinapica 07-05-2026 16:27

E questo LlamazRuiz da dove esce? Sta facendo cose pregevoli.

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magilla 07-05-2026 16:27

bella vittoria contropronistico di Bellucci…..

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walden 07-05-2026 16:27

Direi che con Noemi, Caterina, Lisa e Federica (tutte fra il 2005 ed il 2008) i prossimi anni del tennis femmnile, a differenza di quanto scriveva qualcuno, potrebbero darci delle soddisfazioni. Con Elisabetta che fa da sorella maggiore e Jasmine da chioccia, sperando che abbia ancora almeno un paio d’anni ad alto livello. Nel frattempo speriamo che Beatrice, Nuria e soprattutto Lucia, riescano a riescano a risalire la classifica, comicio ad essre un po’ più ottimista…

 139
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+1: Marco M.
tinapica 07-05-2026 16:25

E brava Gelsomina! Alè!

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Giambi (Guest) 07-05-2026 16:23

Scritto da robdes12

Scritto da Annie3
@ robdes12 (#4609336)
Ma scusa, sembra che vi sentiate in dovere di predire il futuro, oltretutto con un pessimismo incombente che ne sa di iattura…non è più realista fermarsi a quanto ha fatto vedere oggi e aspettare di vederlo all’opera senza congetture che lasciano il tempo che trovano? Intanto con Blockx ha fatto una partita molto soddisfacente, dimostrando una crescita rispetto all’ultima in termini di convinzione, di energia, di visione del gioco…e non aveva davanti un avversario scadente, anzi, forse la rivelazione di Madrid e temevo un risultato più netto a favore di quest’ultimo: invece Federico ha tenuto scambi impegnativi conclusi con vincenti pregevoli…insomma, a me è piaciuto molto, gli strumenti per aspirare a future soddisfazioni li possiede, dovrebbe giocare più spesso con avversari così, che lo abituino a questo livello di gioco, a non eccedere in esuberanza, insomma a registrarsi su questi campi e palcoscenici perché le qualità necessarie le ha tutte, altezza, prestanza fisica, potenza e anche la giusta ambizione, si è visto dall’espressione delusa con cui ha lasciato il campo, e ha ragione perché in parecchi momenti sembrava un campioncino già affermato e la partita avrebbe potuto anche finire a suo favore

Infatti io ritengo che abbia fatto una partita soddisfacente. Valutando il Cinà attuale, e magari con una maggior resistenza nei prossimi mesi mi sono spinto a ritenere che nei 100 ci dovrebbe entrare già con il livello tecnico attuale. Poi entrare fra i primi 50 significherebbe stare all’interno del tennis “che conta” (tds in diversi tornei, buoni guadagni etc.). Quello che ho scritto è per indicare che mi ha lasciato un’impressione positiva. Non sono avido e non ho nessun’ansia di vedere un secondo Jannik, un terzo Musetti o un quarto Cobolli. Il tennis italiano è ben attrezzato in questo periodo e ci si può permettere di aspettare la maturazione di Cinà, Vasami e altri.
Sono però perplesso sulla scelta di una mise così scura per uno che già di suo è il prototipo del caruso medio. Sotto il sole fa caldo, il total black lo eviterei: suderebbe di meno e avrebbe più energie a disposizione.

Non è un dettaglio da poco quello da te sollevato e qualcuno del suo staff dovrebbe ricordarglielo. Il nero attira i raggi ed il calore il bianco, oltre ad essere esteticamente più bello , notoriamente li respinge. Per non parlare di chi indossa il berretto nero invece del bianco, meglio giocare senza. Sinner per un periodo giocava con cappellino e mise tutta scura , devono averglielo detto, ormai le sue mise dal berretto in giù sono tutte chiare.

 137
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tinapica 07-05-2026 16:22

Ahhh, sollievo!
Burruciaga a tratti andava per farfalle ma quando giocava bene Bellucci teneva.
Oggi giocava veramente all’arrembaggio, come piace a me.
L’avversario sarà stato quel che era ma oggi il Pirata mi piacque proprio.
Forza Olonese!

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+1: Fabilandia
NonSoloSinner (Guest) 07-05-2026 16:19

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Ora però ci aspettiamo i risultati, oggi con un po’ di testa e tattica poteva vincerla

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walden 07-05-2026 16:17

Scritto da Pier no guest
Non posso guardare ma già gettare l’occhio sullo score di Jasmine necessita del benestare all’attività agonistica

oggi ho preso la seconda pastiglia…

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+1: Pier no guest
Giuliano da Viareggio (Guest) 07-05-2026 16:15

E’ Vero, la sconfitta di Berrettini fa male…. quella del giovane Cina’ ancora di piu’,ma……..GRANDE BELLUCCIIII!!!!!!!!!! INFATTI, RAGGIUNGE IL SECONDO TURNO A ROMA!!!!!
E ORA TUTTI CON MAESTRELLI…..

 133
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+1: tinapica
Giambi (Guest) 07-05-2026 16:13

Convincente vittoria di Bellucci in 2 set contro uno in piena fiducia di risultati, ha fatto fuori Tien Nakashima Walton Giron Tirante Pellegrino ed altri. Bravo complimenti.

 132
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Marco M. 07-05-2026 16:07

Ce l’ha fatta, ma che fatica…
Avesse giocato tutto il match come gli ultimi 4-5 games avrebbe potuto vincere in due comodi set.
Non bene, ma le cose positive sono che l’ha comunque portata a casa e ha mostrato una grinta che negli ultimi mesi era un po’ latitante.
Speriamo in un cambio di passo contro la Mertens

 131
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+1: giallu, Cogi53
Giambi (Guest) 07-05-2026 16:06

Leolia ha lottato appunto come una leonessa ma alla fine con grande fatica Paolini ha avuto la meglio. Già dalla prossima ci vorrà di più.

 130
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tinapica 07-05-2026 16:02

Ma chi arbitra, il figlio di Bernardes?
Si passano il lavoro di padre in figlio?

 129
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robdes12 07-05-2026 15:56

Mi sa che alcuni non abbiano capito il senso del mio commento. Non volevo sentenziare che Cinà mai sarebbe potuto arrivare fra i primi 20, ma solo che, qualora rimanesse al medesimo livello attuale, per me già quel che ha sarebbe sufficiente per farlo entrare fra i primi 50, in considerazione del livello di gioco e continuità di risultati di quelli che adesso gravitano attorno a quella posizione. Tutto qui. 🙂

 128
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+1: Lo Scriba
tinapica 07-05-2026 15:55

Scusate, non capisco perché ultimamente i commenti mi escono doppi…

 127
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tinapica 07-05-2026 15:54

l’Olonese mi fa male alla pressione…ma se si sceglie di tifarlo poi non ci si deve lamentare.
Forza Olonese!

 126
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tinapica 07-05-2026 15:54

l’Olonese mi fa male alla pressione…ma se si sceglie di tifarlo poi non ci si deve lamentare.
Forza Olonese!

 125
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l Occhio di Sauron 07-05-2026 15:51

mi sa che purtroppo la grande carriera di Jasmine ce l’ha già alle spalle.
Peccato che sia arrivata su così avanti negli anni mi viene da dire 🙁

 124
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robdes12 07-05-2026 15:49

Scritto da Annie3
@ robdes12 (#4609336)
Ma scusa, sembra che vi sentiate in dovere di predire il futuro, oltretutto con un pessimismo incombente che ne sa di iattura…non è più realista fermarsi a quanto ha fatto vedere oggi e aspettare di vederlo all’opera senza congetture che lasciano il tempo che trovano? Intanto con Blockx ha fatto una partita molto soddisfacente, dimostrando una crescita rispetto all’ultima in termini di convinzione, di energia, di visione del gioco…e non aveva davanti un avversario scadente, anzi, forse la rivelazione di Madrid e temevo un risultato più netto a favore di quest’ultimo: invece Federico ha tenuto scambi impegnativi conclusi con vincenti pregevoli…insomma, a me è piaciuto molto, gli strumenti per aspirare a future soddisfazioni li possiede, dovrebbe giocare più spesso con avversari così, che lo abituino a questo livello di gioco, a non eccedere in esuberanza, insomma a registrarsi su questi campi e palcoscenici perché le qualità necessarie le ha tutte, altezza, prestanza fisica, potenza e anche la giusta ambizione, si è visto dall’espressione delusa con cui ha lasciato il campo, e ha ragione perché in parecchi momenti sembrava un campioncino già affermato e la partita avrebbe potuto anche finire a suo favore

Infatti io ritengo che abbia fatto una partita soddisfacente. Valutando il Cinà attuale, e magari con una maggior resistenza nei prossimi mesi mi sono spinto a ritenere che nei 100 ci dovrebbe entrare già con il livello tecnico attuale. Poi entrare fra i primi 50 significherebbe stare all’interno del tennis “che conta” (tds in diversi tornei, buoni guadagni etc.). Quello che ho scritto è per indicare che mi ha lasciato un’impressione positiva. Non sono avido e non ho nessun’ansia di vedere un secondo Jannik, un terzo Musetti o un quarto Cobolli. Il tennis italiano è ben attrezzato in questo periodo e ci si può permettere di aspettare la maturazione di Cinà, Vasami e altri.
Sono però perplesso sulla scelta di una mise così scura per uno che già di suo è il prototipo del caruso medio. Sotto il sole fa caldo, il total black lo eviterei: suderebbe di meno e avrebbe più energie a disposizione.

 123
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Pier no guest 07-05-2026 15:47

Non posso guardare ma già gettare l’occhio sullo score di Jasmine necessita del benestare all’attività agonistica

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+1: Marco M., walden
l Occhio di Sauron 07-05-2026 15:46

c’è la Kalinskaya che senza più un fidanzato che gli alleni il dritto non ne vince più una..

 121
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amen 07-05-2026 15:45

@ robdes12 (#4609336)

Quante sciocchezze, quante parole per dire niente. Guardati le partite e non giudicare o peggio pronosticare che non sai di che parli

 120
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Annie3 07-05-2026 15:44

@ robdes12 (#4609336)

Ma scusa, sembra che vi sentiate in dovere di predire il futuro, oltretutto con un pessimismo incombente che ne sa di iattura…non è più realista fermarsi a quanto ha fatto vedere oggi e aspettare di vederlo all’opera senza congetture che lasciano il tempo che trovano? Intanto con Blockx ha fatto una partita molto soddisfacente, dimostrando una crescita rispetto all’ultima in termini di convinzione, di energia, di visione del gioco…e non aveva davanti un avversario scadente, anzi, forse la rivelazione di Madrid e temevo un risultato più netto a favore di quest’ultimo: invece Federico ha tenuto scambi impegnativi conclusi con vincenti pregevoli…insomma, a me è piaciuto molto, gli strumenti per aspirare a future soddisfazioni li possiede, dovrebbe giocare più spesso con avversari così, che lo abituino a questo livello di gioco, a non eccedere in esuberanza, insomma a registrarsi su questi campi e palcoscenici perché le qualità necessarie le ha tutte, altezza, prestanza fisica, potenza e anche la giusta ambizione, si è visto dall’espressione delusa con cui ha lasciato il campo, e ha ragione perché in parecchi momenti sembrava un campioncino già affermato e la partita avrebbe potuto anche finire a suo favore

 119
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+1: amen
walden 07-05-2026 15:41

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).
La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.

qulcuno ieri parlava dello svizzero, cosa ne pensi, Com? e del codice fiscale ceco? vedo che non citi spagnoli, ma soprattutto il fenomeno francese che scalzerà Jannik e Carlos, sei proprio settario…. 😉

 118
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+1: Detuqueridapresencia
Silvy__89 (Guest) 07-05-2026 15:41

Cina’ lo vedevo chiuso dal momento del sorteggio quindi nessuna sorpresa. È stata sicuramente esperienza per lui e un set lo ha vinto, bravo.
Paolini sta rischiando grosso, se uscisse già alla prima sarebbe grave

 117
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+1: Marco M., magilla
MAURO (Guest) 07-05-2026 15:41

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).
La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.

Diceva anche 6 mesi fa che Cina sarebbe stato al livello di Jodar, era al 100posto circa, al raggiungimento della sua età.
Sono passati 6 mesi, ma Cina sta ancora molto dietro alla posizione 100

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-1: Detuqueridapresencia
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 07-05-2026 15:40

Spiace per Paolini. Sta giocando con la 121, ma che fatica ed è ancora pari. Ogni break ottenuto l’ha restituito subito!

 115
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Giambi (Guest) 07-05-2026 15:40

La Paolini sta soffrendo in maniera pazzesca contro la Giangiovanni ex bambina prodigio del tennis transalpino. Ho letto che a 12 anni firma un contratto con la Nike ed è considerata la nuova stellina del tennis francese. Purtroppo a 15 si infortuna al ginocchio le sbagliano l’operazione perde 2 anni e la Nike e la federazione francese spariscono. Ma a quanto pare non si è dimenticata di come si gioca a tennis.

 114
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+1: Marco M.
walden 07-05-2026 15:39

Scritto da Maurantonio

Scritto da MAURO
Meneschincheri tutto esaltato in apertura di programma su Supertennis, sottolinea che ci sono 8 italiani da vedere oggi, senza sottolineare che la maggior parte li vede grazie alle WC e non certo X meriti.
Questo e’ un modo X influenzare il pubblico che ascolta un programma.

Anche i tuoi sproloqui avrebbero la speranza (vana) di influenzare il pubblico che ti legge.

non bisogna rispondergli…

 113
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+1: Lo Scriba, Detuqueridapresencia, zedarioz
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 07-05-2026 15:35

Brava Noemi. Comunque vada ora, è stato un successo.

 112
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Steve68 07-05-2026 15:34

Paolini e Berrettini sarebbe ora rivedessero il loro tennis!

 111
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MAURO (Guest) 07-05-2026 15:34

Scritto da Grimaldello

Scritto da MAURO
Meneschincheri tutto esaltato in apertura di programma su Supertennis, sottolinea che ci sono 8 italiani da vedere oggi, senza sottolineare che la maggior parte li vede grazie alle WC e non certo X meriti.
Questo e’ un modo X influenzare il pubblico che ascolta un programma.

MAURO è uno che dice la verita, e in questo mondo la verità dà fastidio, non siamo più abituati a sentirla

Ti ringrazio caro.

 110
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-1: Detuqueridapresencia
Suro (Guest) 07-05-2026 15:31

Diversi tra gli italiani hanno vinto il primo set e poi perso il secondo e il terzo.

 109
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Ging89 07-05-2026 15:29

Scritto da Grimaldello

Scritto da MAURO
Meneschincheri tutto esaltato in apertura di programma su Supertennis, sottolinea che ci sono 8 italiani da vedere oggi, senza sottolineare che la maggior parte li vede grazie alle WC e non certo X meriti.
Questo e’ un modo X influenzare il pubblico che ascolta un programma.

MAURO è uno che dice la verita, e in questo mondo la verità dà fastidio, non siamo più abituati a sentirla

Vi manderei entrambi ai lavori forzati

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IvanIlTerribile (Guest) 07-05-2026 15:16

Scritto da Calvin

Scritto da IvanIlTerribile
Ero curioso di vedere Cinà di fronte a uno più o meno della sua età (che però ovviamente al momento è molto più avanti nella crescita). A parte l’inizio chiaramente emozionato, secondo me sta dimostrando di avere tutto quello che serve per stare a questi livelli.
Chiaramente il passaggio del turno sarebbe un impresa (non mi dispiacerebbe, ovvio!) ma sarà comunque un match che gli servirà molto. Forza!

Più o meno della stessa età non direi proprio: tra 19 e 21 (sono praticamente degli stessi giorni dell’anno, uno 2005 e l’altro 2007) c’è una bella differenza

Sì assolutamente (e infatti la differenza di età si è vista tutta). Intendevo dire che incontra uno a cui non rende tanto in termini di anzianità, per poter valutare a che punto fosse. Per forza di cose non sono numerosi i più giovani.

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Detuqueridapresencia 07-05-2026 15:16

Scritto da magilla
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).

La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.

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NonSoloSinner (Guest) 07-05-2026 15:13

Scritto da Brufen
Cinà è un bel giocatore e arriverà senz’altro a giocare stabilmente nel circuito maggiore. Purtroppo però il diritto è un problema sistemico che difficilmente potrà superare del tutto.

sinceramente non ho visto il match e non posso giudicare, ma me Ciná ha sempre dato l’impressione di giocare al limite, a prescindere dal diritto… poi crescerà sicuramente ma i top player sanno variare il gioco a seconda di giornate, avversari e situazioni… e non mi dite la solita barzelletta che è un giocatore da cemento, quest’anno Jannik sta dimostrando che si può giocare al top anche su una superficie in teoria (o meglio secondo voi) non ideale per il suo gioco

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robdes12 07-05-2026 15:09

Fare 12 ace sulla terra di Roma non è male. Il servizio di Blockx è molto superiore a quello di Federico, per ora. In effetti quando il belga ha spinto di più Cinà ha cominciato a perdere spesso campo, il che, unita alla tendenza a sbagliare in lunghezza col dritto d’attacco ha fatto il resto, pur in una partita per me positiva. Non mi pare poi così lontano da posizioni future di media classfica. Per ora non penso si possa andare oltre con le speranze, o per lo meno non ci sono elementi per pensarlo futuro top 20-30. Dipenderà molto anche dal suo sviluppo fisico-atletico definitivo.

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NonSoloSinner (Guest) 07-05-2026 15:07

Cenerentola ❤️

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magilla 07-05-2026 15:06

rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Scolaretto
Kenobi 07-05-2026 15:05

Bravo comunque Cinà.

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+1: Marco M., magilla, Scolaretto
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