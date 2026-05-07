Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Vince Bellucci. Paolini lotta e avanza al terzo turno . Basiletti non si ferma più: batte Tomljanovic e vola al secondo turno. Out Maestrelli

Francesco Maestrelli si ferma al primo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista toscano è stato battuto dal veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 98 ATP, con il punteggio di 6-3 7-6(2) dopo due ore di gioco.

Il match è iniziato subito in salita per l’azzurro, che ha ceduto il servizio nel secondo game. Bautista ha gestito con esperienza il vantaggio, allungando fino al 5-2 e chiudendo il primo set 6-3 con una volée di diritto. Maestrelli ha provato a reagire nella seconda frazione, salvando una palla break in apertura e restando poi solido nei propri turni di battuta. L’equilibrio ha accompagnato tutto il set fino al tie-break, dove lo spagnolo ha preso rapidamente il comando e ha chiuso 7-2 al primo match point.

Nonostante la sconfitta, Maestrelli ha servito bene: 8 ace, nessun doppio fallo e il 74% di prime in campo. L’azzurro ha chiuso con 26 vincenti e 28 errori gratuiti, pagando però la maggiore continuità di Bautista, più lucido nei momenti chiave.

Al secondo turno Bautista Agut affronterà lo statunitense Brandon Nakashima.

Mattia Bellucci conquista la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali d’Italia. Il tennista lombardo ha superato l’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 56 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco, guadagnandosi l’accesso al secondo turno.

Bellucci ha costruito il successo con un ottimo rendimento con la prima di servizio: sei ace e 76% di punti vinti quando ha messo in campo la prima. Molto positivo anche il dato dei vincenti, ben 31 contro i soli 7 dell’argentino, anche se restano i 36 errori non forzati da limitare nei prossimi impegni.

Nel primo set l’azzurro ha annullato subito una palla break in apertura, poi ha strappato il servizio a Burruchaga nel terzo game e ancora nel settimo, volando sul 5-2. L’argentino ha recuperato uno dei due break, ma Bellucci ha chiuso con autorità sul 6-4.

Anche nel secondo parziale il lombardo ha continuato a spingere. Dopo diverse occasioni mancate, il break decisivo è arrivato nel settimo game, grazie anche a un doppio fallo di Burruchaga. Bellucci ha poi difeso due palle break nel game successivo e ha completato l’opera con un altro 6-4.

Al secondo turno lo attende un altro argentino: Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24 del torneo.

Jasmine Paolini si salva al termine di una battaglia durissima e supera la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 dopo 2 ore e 55 minuti di gioco, conquistando un successo prezioso agli Internazionali d’Italia.

Non è stata una partita semplice per l’azzurra, costretta a rincorrere dopo un primo set complicato e perso al tie-break. Jeanjean ha giocato una gara di grande qualità, mettendo spesso in difficoltà Paolini con variazioni e aggressività. Alla lunga, però, è venuta fuori la maggiore esperienza della toscana nei momenti caldi.

Nel terzo set l’equilibrio si è spezzato nel settimo game, quando Paolini ha trovato il break del 4-3 al termine di un gioco lottatissimo. Sul 5-4, poi, l’azzurra non ha tremato: servizio vincente, errore di Jeanjean, risposta lunga della francese e chiusura con un rovescio incrociato per sigillare una vittoria sofferta ma importantissima.

Restano però alcuni aspetti da migliorare, soprattutto al servizio. Paolini ha chiuso senza ace e con sei doppi falli, vincendo appena il 40% dei punti con la seconda. Un dato su cui dovrà lavorare in vista del prossimo turno, dove affronterà la belga Elise Mertens, numero 22 del mondo.

La speranza, per Jasmine, è che un successo così combattuto possa darle fiducia e spinta per alzare ulteriormente il livello nel prosieguo del torneo.

Noemi Basiletti continua a vivere una settimana da sogno agli Internazionali d’Italia 2026. La qualificata azzurra, numero 427 del ranking mondiale, ha eliminato al primo turno del WTA 1000 di Roma la lucky loser australiana Ajla Tomljanovic, numero 88 WTA, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-4 dopo due ore e tre minuti complessivi di gioco.

Un successo pesantissimo per la 20enne italiana, arrivata nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, e capace ora di regalarsi un secondo turno di grande prestigio contro l’ucraina Elina Svitolina, numero 7 del seeding.

Il match era stato interrotto ieri per pioggia sul 5-3 del primo set in favore di Basiletti, dopo 40 minuti di gioco. Alla ripresa, però, l’azzurra ha dovuto subito fare i conti con la reazione di Tomljanovic. Chiamata a servire per il set, Basiletti si è ritrovata sotto 0-30, ha concesso due palle break sul 15-40 e alla seconda occasione l’australiana è riuscita a rientrare fino al 4-5.

Tomljanovic ha poi tenuto il servizio a quindici, completando l’aggancio sul 5-5. Basiletti, però, non si è disunita: ha tenuto la battuta, si è garantita almeno il tie-break e nel dodicesimo game ha trovato il break decisivo a trenta, chiudendo il primo set 7-5 dopo 57 minuti complessivi.

Nel secondo parziale l’azzurra ha continuato a spingere. Dopo aver mancato due palle break consecutive nel secondo game, Basiletti ha insistito e nel quarto gioco, alla sesta occasione, ha strappato il servizio all’australiana, salendo poi 3-1. Il break confermato a zero nel quinto game sembrava poter indirizzare definitivamente la sfida, ma Tomljanovic ha evitato il 5-1, si è salvata nel sesto gioco e ha poi recuperato il break ai vantaggi nel settimo, riportandosi fino al 4-4.

Anche in quel momento, però, Basiletti ha mostrato grande personalità. Ha tenuto il servizio e nel decimo game ha attaccato ancora in risposta. Dopo un match point mancato sul 30-40, l’azzurra ha continuato a lottare e ai vantaggi ha sfruttato la terza occasione utile per chiudere 6-4 e conquistare l’accesso al secondo turno.

Le statistiche confermano la qualità della prestazione dell’italiana: 89 punti vinti contro i 75 di Tomljanovic, 6 palle break trasformate su 16 e 4 annullate sulle 8 concesse. Decisiva soprattutto la resa con la prima di servizio, con cui Basiletti ha ottenuto il 67% dei punti, contro il 47% dell’australiana.

Per Basiletti è un’altra pagina importante in una settimana già speciale. Da numero 427 del mondo, l’azzurra si prende la scena al Foro Italico e ora potrà misurarsi con una campionessa come Svitolina, in una sfida che rappresenta un premio e insieme una nuova grande occasione.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 7 Maggio 2026 ⛅ 13°C Prevalentemente soleggiato · Picco 23°C CIELO Sole velato PIOGGIA Bassa CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 7 Maggio 09:00 ☁ 14° 10:00 ☁ 16° 11:00 ☁ 18° 12:00 ☁ 20° 13:00 ☁ 22° 14:00 ⛅ 22° 15:00 ⛅ 23° 16:00 ⛅ 22° 17:00 ⛅ 22° 18:00 ⛅ 22° ⚠ Allerta gialla temporali nel Lazio nelle prime ore 🎾 Programma del giorno — 7 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale 1° Turno Maschile · Terra Battuta ATP R1 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale 2° Turno Femminile · Terra Battuta WTA R2 ⛅ Sole velato

⛈ Allerta mattutina

🎾 1° Turno ATP

🎾 2° Turno WTA

🏀 Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00

Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini



ATP Rome Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 2 3 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean (Non prima 13:00)



WTA Rome Jasmine Paolini [9] Jasmine Paolini [9] 6 6 6 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 7 2 4 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 3*-5 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Tereza Valentova



WTA Rome Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Tereza Valentova Tereza Valentova 0 3 4 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lorenzo Sonego vs Ignacio Buse (Non prima 19:00)



ATP Rome Lorenzo Sonego • Lorenzo Sonego 30 1 Ignacio Buse Ignacio Buse 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 1-1 I. Buse 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Barbora Krejcikova (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Antonia Ruzic vs (8) Mirra Andreeva



WTA Rome Antonia Ruzic Antonia Ruzic 0 1 0 0 Mirra Andreeva [8] • Mirra Andreeva [8] 0 6 6 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic Non prima 12:00



WTA Rome Noemi Basiletti Noemi Basiletti 0 7 6 0 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 0 5 4 0 Vincitore: Basiletti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Noemi Basiletti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Noemi Basiletti 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Noemi Basiletti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Noemi Basiletti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ajla Tomljanovic 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Roman Andres Burruchaga vs Mattia Bellucci



ATP Rome Roman Andres Burruchaga Roman Andres Burruchaga 4 4 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Bellucci 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Andres Burruchaga 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 R. Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 R. Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Stefanos Tsitsipas vs Tomas Machac



ATP Rome Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 4 6 Tomas Machac Tomas Machac 6 7 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Machac 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Machac 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 1-3 → 2-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-3 → 2-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(12) Belinda Bencic vs Bianca Andreescu Non prima 17:00



WTA Rome Belinda Bencic [12] • Belinda Bencic [12] 15 5 Bianca Andreescu Bianca Andreescu 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Belinda Bencic 15-0 5-4 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Andrea Pellegrino vs Luca Nardi



Il match deve ancora iniziare

Supertennis Arena – ore 11:00

Cristina Bucsa vs Qinwen Zheng



WTA Rome Cristina Bucsa [30] • Cristina Bucsa [30] 0 6 2 0 Qinwen Zheng Qinwen Zheng 0 7 6 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Cristina Bucsa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 12:00)



ATP Rome Federico Cina Federico Cina 6 1 3 Alexander Blockx Alexander Blockx 4 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 3-5 → 3-6 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Blockx 0-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 A. Blockx 15-0 30-0 40-15 df ace 1-4 → 1-5 F. Cina 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Blockx 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 5-4 → 6-4 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Cina 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Roberto Bautista Agut vs Francesco Maestrelli



ATP Rome Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 7 Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 3 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Maestrelli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Maestrelli 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Thiago Agustin Tirante vs Gianluca Cadenasso



ATP Rome Thiago Agustin Tirante • Thiago Agustin Tirante 0 6 5 Gianluca Cadenasso Gianluca Cadenasso 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Agustin Tirante 5-4 G. Cadenasso 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Cadenasso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Cadenasso 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Cadenasso 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Cadenasso 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 G. Cadenasso 15-0 30-0 6-5 → 6-6 T. Agustin Tirante 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Cadenasso 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 G. Cadenasso 30-0 ace 4-3 → 4-4 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Cadenasso 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Cadenasso 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Cadenasso 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Denis Shapovalov vs Mariano Navone



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – ore 11:00

Dalibor Svrcina vs Miomir Kecmanovic



ATP Rome Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 2 3 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Svrcina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jacob Fearnley vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 12:00)



ATP Rome Jacob Fearnley Jacob Fearnley 6 6 2 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 7 4 6 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 J. Fearnley 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 df 2-4 → 2-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Fearnley 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-4 → 6-4 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Fearnley 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df df 5-4 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Fearnley 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(29) Maya Joint vs Viktorija Golubic



WTA Rome Maya Joint [29] Maya Joint [29] 0 5 2 0 Viktorija Golubic • Viktorija Golubic 0 7 6 0 Vincitore: Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Viktorija Golubic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Maya Joint 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Jelena Ostapenko vs (6) Amanda Anisimova



WTA Rome Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 2 6 6 Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 6 2 3 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Elena-Gabriela Ruse 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

Sebastian Ofner vs Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

McCartney Kessler vs (16) Iva Jovic



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – ore 11:00

Zizou Bergs vs Terence Atmane



ATP Rome Zizou Bergs Zizou Bergs 3 4 Terence Atmane Terence Atmane 6 6 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 T. Atmane 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Atmane 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Z. Bergs 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Atmane 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics vs Dino Prizmic (Non prima 12:00)



ATP Rome Marton Fucsovics Marton Fucsovics 4 3 Dino Prizmic Dino Prizmic 6 6 Vincitore: Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Tatjana Maria vs (26) Sorana Cirstea



WTA Rome Tatjana Maria • Tatjana Maria 0 2 0 0 Sorana Cirstea [26] Sorana Cirstea [26] 0 6 6 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tatjana Maria 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Sorana Cirstea 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Katerina Siniakova vs (22) Anna Kalinskaya



WTA Rome Katerina Siniakova Katerina Siniakova 6 6 5 Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 4 7 7 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 3-4* 3*-5 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Solana Sierra vs Anhelina Kalinina



WTA Rome Solana Sierra • Solana Sierra 40 1 Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(24) Marie Bouzkova vs Taylor Townsend



WTA Rome Marie Bouzkova [24] Marie Bouzkova [24] 15 1 Taylor Townsend • Taylor Townsend 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Taylor Townsend 15-0 15-15 1-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 11:00

Panna Udvardy vs (21) Elise Mertens



WTA Rome Panna Udvardy Panna Udvardy 0 4 2 0 Elise Mertens [21] • Elise Mertens [21] 0 6 6 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Marcos Giron vs Marin Cilic



ATP Rome Marcos Giron Marcos Giron 5 4 Marin Cilic Marin Cilic 7 6 Vincitore: Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Giron 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(18) Clara Tauson vs Oleksandra Oliynykova



WTA Rome Clara Tauson [18] Clara Tauson [18] 0 1 1 Oleksandra Oliynykova • Oleksandra Oliynykova 0 6 3 Vincitore: Oliynykova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Oleksandra Oliynykova 1-3 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Cristian Garin vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Rome Cristian Garin Cristian Garin 7 7 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 6 5 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Manuel Cerundolo 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 6-5 → 6-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Hamad Medjedovic vs Valentin Royer



ATP Rome Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 15 2 Valentin Royer • Valentin Royer 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Royer 0-15 15-15 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 11:00

Nikoloz Basilashvili vs Daniel Merida



ATP Rome Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 2 6 Daniel Merida Daniel Merida 4 6 3 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Merida 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 D. Merida 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 D. Merida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 D. Merida 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-2 → 5-3 D. Merida 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Merida 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 D. Merida 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs Simona Waltert (Non prima 12:00)



WTA Rome Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 5 6 1 Simona Waltert Simona Waltert 7 4 6 Vincitore: Waltert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Simona Waltert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Simona Waltert 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Simona Waltert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Simona Waltert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Anastasia Zakharova vs Linda Noskova



WTA Rome Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 0 4 1 0 Linda Noskova [13] • Linda Noskova [13] 0 6 6 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Linda Noskova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ethan Quinn vs Pablo Llamas Ruiz

