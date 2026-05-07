Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Vince Bellucci. Paolini lotta e avanza al terzo turno . Basiletti non si ferma più: batte Tomljanovic e vola al secondo turno. Out Maestrelli

Tutta la gioia di Noemi Basiletti (foto FITP)
Francesco Maestrelli si ferma al primo turno degli Internazionali d’Italia. Il tennista toscano è stato battuto dal veterano spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 98 ATP, con il punteggio di 6-3 7-6(2) dopo due ore di gioco.
Il match è iniziato subito in salita per l’azzurro, che ha ceduto il servizio nel secondo game. Bautista ha gestito con esperienza il vantaggio, allungando fino al 5-2 e chiudendo il primo set 6-3 con una volée di diritto. Maestrelli ha provato a reagire nella seconda frazione, salvando una palla break in apertura e restando poi solido nei propri turni di battuta. L’equilibrio ha accompagnato tutto il set fino al tie-break, dove lo spagnolo ha preso rapidamente il comando e ha chiuso 7-2 al primo match point.
Nonostante la sconfitta, Maestrelli ha servito bene: 8 ace, nessun doppio fallo e il 74% di prime in campo. L’azzurro ha chiuso con 26 vincenti e 28 errori gratuiti, pagando però la maggiore continuità di Bautista, più lucido nei momenti chiave.
Al secondo turno Bautista Agut affronterà lo statunitense Brandon Nakashima.
Mattia Bellucci conquista la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali d’Italia. Il tennista lombardo ha superato l’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 56 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 dopo 1 ora e 54 minuti di gioco, guadagnandosi l’accesso al secondo turno.
Bellucci ha costruito il successo con un ottimo rendimento con la prima di servizio: sei ace e 76% di punti vinti quando ha messo in campo la prima. Molto positivo anche il dato dei vincenti, ben 31 contro i soli 7 dell’argentino, anche se restano i 36 errori non forzati da limitare nei prossimi impegni.
Nel primo set l’azzurro ha annullato subito una palla break in apertura, poi ha strappato il servizio a Burruchaga nel terzo game e ancora nel settimo, volando sul 5-2. L’argentino ha recuperato uno dei due break, ma Bellucci ha chiuso con autorità sul 6-4.
Anche nel secondo parziale il lombardo ha continuato a spingere. Dopo diverse occasioni mancate, il break decisivo è arrivato nel settimo game, grazie anche a un doppio fallo di Burruchaga. Bellucci ha poi difeso due palle break nel game successivo e ha completato l’opera con un altro 6-4.
Al secondo turno lo attende un altro argentino:
Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24 del torneo.
Jasmine Paolini si salva al termine di una battaglia durissima e supera la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 dopo 2 ore e 55 minuti di gioco, conquistando un successo prezioso agli Internazionali d’Italia.
Non è stata una partita semplice per l’azzurra, costretta a rincorrere dopo un primo set complicato e perso al tie-break. Jeanjean ha giocato una gara di grande qualità, mettendo spesso in difficoltà Paolini con variazioni e aggressività. Alla lunga, però, è venuta fuori la maggiore esperienza della toscana nei momenti caldi.
Nel terzo set l’equilibrio si è spezzato nel settimo game, quando Paolini ha trovato il break del 4-3 al termine di un gioco lottatissimo. Sul 5-4, poi, l’azzurra non ha tremato: servizio vincente, errore di Jeanjean, risposta lunga della francese e chiusura con un rovescio incrociato per sigillare una vittoria sofferta ma importantissima.
Restano però alcuni aspetti da migliorare, soprattutto al servizio. Paolini ha chiuso senza ace e con sei doppi falli, vincendo appena il 40% dei punti con la seconda. Un dato su cui dovrà lavorare in vista del prossimo turno, dove affronterà la belga Elise Mertens, numero 22 del mondo.
La speranza, per Jasmine, è che un successo così combattuto possa darle fiducia e spinta per alzare ulteriormente il livello nel prosieguo del torneo.
Noemi Basiletti continua a vivere una settimana da sogno agli Internazionali d’Italia 2026. La qualificata azzurra, numero 427 del ranking mondiale, ha eliminato al primo turno del WTA 1000 di Roma la lucky loser australiana Ajla Tomljanovic, numero 88 WTA, imponendosi con il punteggio di 7-5 6-4 dopo due ore e tre minuti complessivi di gioco.
Un successo pesantissimo per la 20enne italiana, arrivata nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, e capace ora di regalarsi un secondo turno di grande prestigio contro l’ucraina Elina Svitolina, numero 7 del seeding.
Il match era stato interrotto ieri per pioggia sul 5-3 del primo set in favore di Basiletti, dopo 40 minuti di gioco. Alla ripresa, però, l’azzurra ha dovuto subito fare i conti con la reazione di Tomljanovic. Chiamata a servire per il set, Basiletti si è ritrovata sotto 0-30, ha concesso due palle break sul 15-40 e alla seconda occasione l’australiana è riuscita a rientrare fino al 4-5.
Tomljanovic ha poi tenuto il servizio a quindici, completando l’aggancio sul 5-5. Basiletti, però, non si è disunita: ha tenuto la battuta, si è garantita almeno il tie-break e nel dodicesimo game ha trovato il break decisivo a trenta, chiudendo il primo set 7-5 dopo 57 minuti complessivi.
Nel secondo parziale l’azzurra ha continuato a spingere. Dopo aver mancato due palle break consecutive nel secondo game, Basiletti ha insistito e nel quarto gioco, alla sesta occasione, ha strappato il servizio all’australiana, salendo poi 3-1. Il break confermato a zero nel quinto game sembrava poter indirizzare definitivamente la sfida, ma Tomljanovic ha evitato il 5-1, si è salvata nel sesto gioco e ha poi recuperato il break ai vantaggi nel settimo, riportandosi fino al 4-4.
Anche in quel momento, però, Basiletti ha mostrato grande personalità. Ha tenuto il servizio e nel decimo game ha attaccato ancora in risposta. Dopo un match point mancato sul 30-40, l’azzurra ha continuato a lottare e ai vantaggi ha sfruttato la terza occasione utile per chiudere 6-4 e conquistare l’accesso al secondo turno.
Le statistiche confermano la qualità della prestazione dell’italiana: 89 punti vinti contro i 75 di Tomljanovic, 6 palle break trasformate su 16 e 4 annullate sulle 8 concesse. Decisiva soprattutto la resa con la prima di servizio, con cui Basiletti ha ottenuto il 67% dei punti, contro il 47% dell’australiana.
Per Basiletti è un’altra pagina importante in una settimana già speciale. Da numero 427 del mondo, l’azzurra si prende la scena al Foro Italico e ora potrà misurarsi con una campionessa come Svitolina, in una sfida che rappresenta un premio e insieme una nuova grande occasione.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 7 Maggio 2026
⛅
13°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 23°C
CIELO
Sole velato
PIOGGIA
Bassa
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 7 Maggio
09:00
☁
14°
10:00
☁
16°
11:00
☁
18°
12:00
☁
20°
13:00
☁
22°
14:00
⛅
22°
15:00
⛅
23°
16:00
⛅
22°
17:00
⛅
22°
18:00
⛅
22°
⚠ Allerta gialla temporali nel Lazio nelle prime ore
🎾 Programma del giorno — 7 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R1
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R2
⛅ Sole velato
⛈ Allerta mattutina
🎾 1° Turno ATP
🎾 2° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini
ATP Rome
Alexei Popyrin
6
6
Matteo Berrettini
2
3
Vincitore: Popyrin
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Popyrin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Berrettini
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Berrettini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
A. Popyrin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Berrettini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. Berrettini
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jasmine Paolini
vs Leolia Jeanjean (Non prima 13:00)
WTA Rome
Jasmine Paolini [9]
6
6
6
Leolia Jeanjean
7
2
4
Vincitore: Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
3*-6
4-6*
6-6 → 6-7
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Coco Gauff
vs Tereza Valentova
WTA Rome
Coco Gauff [3]
•
0
6
6
0
Tereza Valentova
0
3
4
0
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Valentova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Tereza Valentova
3-3 → 4-3
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Tereza Valentova
1-1 → 2-1
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Tereza Valentova
5-2 → 5-3
Tereza Valentova
4-1 → 5-1
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Tereza Valentova
3-0 → 4-0
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Lorenzo Sonego
vs Ignacio Buse (Non prima 19:00)
ATP Rome
Lorenzo Sonego
•
30
1
Ignacio Buse
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Aryna Sabalenka
vs Barbora Krejcikova (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Antonia Ruzic vs (8) Mirra Andreeva
WTA Rome
Antonia Ruzic
0
1
0
0
Mirra Andreeva [8]
•
0
6
6
0
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Antonia Ruzic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Noemi Basiletti
vs Ajla Tomljanovic Non prima 12:00
WTA Rome
Noemi Basiletti
0
7
6
0
Ajla Tomljanovic
0
5
4
0
Vincitore: Basiletti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Ajla Tomljanovic
5-4 → 5-5
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Ajla Tomljanovic
4-1 → 4-2
Noemi Basiletti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Ajla Tomljanovic
3-0 → 4-0
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Ajla Tomljanovic
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Roman Andres Burruchaga
vs Mattia Bellucci
ATP Rome
Roman Andres Burruchaga
4
4
Mattia Bellucci
6
6
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Andres Burruchaga
3-5 → 4-5
M. Bellucci
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
R. Andres Burruchaga
3-3 → 3-4
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-5 → 4-5
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
R. Andres Burruchaga
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-3 → 2-3
R. Andres Burruchaga
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
R. Andres Burruchaga
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Stefanos Tsitsipas
vs Tomas Machac
ATP Rome
Stefanos Tsitsipas
4
6
Tomas Machac
6
7
Vincitore: Machac
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
T. Machac
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
S. Tsitsipas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-5 → 6-5
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Machac
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
T. Machac
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
S. Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
T. Machac
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 1-1
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
T. Machac
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
1-3 → 2-3
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Machac
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
(12) Belinda Bencic
vs Bianca Andreescu Non prima 17:00
WTA Rome
Belinda Bencic [12]
•
15
5
Bianca Andreescu
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bianca Andreescu
5-3 → 5-4
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Bianca Andreescu
2-2 → 2-3
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Bianca Andreescu
2-0 → 2-1
Bianca Andreescu
0-0 → 1-0
Andrea Pellegrino
vs Luca Nardi
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 11:00
Cristina Bucsa vs Qinwen Zheng
WTA Rome
Cristina Bucsa [30]
•
0
6
2
0
Qinwen Zheng
0
7
6
0
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qinwen Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Federico Cina
vs Alexander Blockx (Non prima 12:00)
ATP Rome
Federico Cina
6
1
3
Alexander Blockx
4
6
6
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
F. Cina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Cina
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
F. Cina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Blockx
0-15
df
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
F. Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Blockx
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
5-4 → 6-4
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
A. Blockx
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-3 → 4-4
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
F. Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Roberto Bautista Agut
vs Francesco Maestrelli
ATP Rome
Roberto Bautista Agut
6
7
Francesco Maestrelli
3
6
Vincitore: Bautista Agut
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
R. Bautista Agut
5-6 → 6-6
R. Bautista Agut
4-5 → 5-5
F. Maestrelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Bautista Agut
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Bautista Agut
2-3 → 3-3
F. Maestrelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Bautista Agut
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Bautista Agut
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Maestrelli
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bautista Agut
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
5-3 → 6-3
F. Maestrelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
5-2 → 5-3
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
R. Bautista Agut
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
F. Maestrelli
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
R. Bautista Agut
2-0 → 3-0
R. Bautista Agut
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Thiago Agustin Tirante
vs Gianluca Cadenasso
ATP Rome
Thiago Agustin Tirante
•
0
6
5
Gianluca Cadenasso
0
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Agustin Tirante
3-4 → 4-4
G. Cadenasso
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
T. Agustin Tirante
1-4 → 2-4
G. Cadenasso
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
G. Cadenasso
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
0-2 → 0-3
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
T. Agustin Tirante
5-5 → 6-5
G. Cadenasso
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
T. Agustin Tirante
4-4 → 5-4
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
G. Cadenasso
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 2-2
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
G. Cadenasso
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Agustin Tirante
0-0 → 1-0
Denis Shapovalov
vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Pietrangeli – ore 11:00
Dalibor Svrcina vs Miomir Kecmanovic
ATP Rome
Dalibor Svrcina
2
3
Miomir Kecmanovic
6
6
Vincitore: Kecmanovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Svrcina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
D. Svrcina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
D. Svrcina
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
D. Svrcina
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jacob Fearnley
vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 12:00)
ATP Rome
Jacob Fearnley
6
6
2
Giovanni Mpetshi Perricard
7
4
6
Vincitore: Mpetshi Perricard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
2-5 → 2-6
J. Fearnley
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
df
2-4 → 2-5
G. Mpetshi Perricard
2-3 → 2-4
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Fearnley
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
5-4 → 6-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Fearnley
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
G. Mpetshi Perricard
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-2 → 4-2
J. Fearnley
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
2-2 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
1-0 → 1-1
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
ace
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
G. Mpetshi Perricard
5-5 → 5-6
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
df
5-4 → 5-5
G. Mpetshi Perricard
5-3 → 5-4
G. Mpetshi Perricard
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Fearnley
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
3-2 → 4-2
G. Mpetshi Perricard
3-1 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-1 → 2-1
J. Fearnley
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(29) Maya Joint
vs Viktorija Golubic
WTA Rome
Maya Joint [29]
0
5
2
0
Viktorija Golubic
•
0
7
6
0
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Maya Joint
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Viktorija Golubic
1-4 → 1-5
Maya Joint
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Maya Joint
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Viktorija Golubic
4-5 → 5-5
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Viktorija Golubic
3-4 → 3-5
Maya Joint
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Viktorija Golubic
0-3 → 0-4
Viktorija Golubic
0-1 → 0-2
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Jelena Ostapenko
vs (6) Amanda Anisimova
WTA Rome
Jelena Ostapenko
2
6
6
Elena-Gabriela Ruse
6
2
3
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Jelena Ostapenko
4-2 → 4-3
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Jelena Ostapenko
2-2 → 3-2
Elena-Gabriela Ruse
2-1 → 2-2
Jelena Ostapenko
2-0 → 2-1
Elena-Gabriela Ruse
1-0 → 2-0
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena-Gabriela Ruse
5-2 → 6-2
Jelena Ostapenko
4-2 → 5-2
Elena-Gabriela Ruse
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sebastian Ofner
vs Alex Michelsen
Il match deve ancora iniziare
McCartney Kessler
vs (16) Iva Jovic
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 11:00
Zizou Bergs vs Terence Atmane
ATP Rome
Zizou Bergs
3
4
Terence Atmane
6
6
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-5 → 4-5
T. Atmane
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Z. Bergs
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bergs
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
T. Atmane
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-1 → 1-2
Marton Fucsovics
vs Dino Prizmic (Non prima 12:00)
ATP Rome
Marton Fucsovics
4
3
Dino Prizmic
6
6
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fucsovics
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Prizmic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
M. Fucsovics
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Tatjana Maria
vs (26) Sorana Cirstea
WTA Rome
Tatjana Maria
•
0
2
0
0
Sorana Cirstea [26]
0
6
6
0
Vincitore: Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Tatjana Maria
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sorana Cirstea
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Katerina Siniakova
vs (22) Anna Kalinskaya
WTA Rome
Katerina Siniakova
6
6
5
Anna Kalinskaya [22]
4
7
7
Vincitore: Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Katerina Siniakova
4-3 → 5-3
Katerina Siniakova
2-3 → 3-3
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Katerina Siniakova
1-2 → 2-2
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Katerina Siniakova
0-1 → 1-1
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
2-4*
3-4*
3*-5
3*-6
4-6*
6-6 → 6-7
Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Katerina Siniakova
5-3 → 5-4
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Anna Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Katerina Siniakova
4-2 → 5-2
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Katerina Siniakova
1-1 → 2-1
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Solana Sierra
vs Anhelina Kalinina
WTA Rome
Solana Sierra
•
40
1
Anhelina Kalinina
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
Anhelina Kalinina
1-1 → 1-2
Anhelina Kalinina
0-0 → 0-1
(24) Marie Bouzkova
vs Taylor Townsend
WTA Rome
Marie Bouzkova [24]
15
1
Taylor Townsend
•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 11:00
Panna Udvardy vs (21) Elise Mertens
WTA Rome
Panna Udvardy
0
4
2
0
Elise Mertens [21]
•
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elise Mertens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Elise Mertens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Marcos Giron
vs Marin Cilic
ATP Rome
Marcos Giron
5
4
Marin Cilic
7
6
Vincitore: Cilic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. Cilic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Giron
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Giron
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
M. Giron
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
M. Cilic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
M. Cilic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
M. Giron
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Cilic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Giron
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
(18) Clara Tauson
vs Oleksandra Oliynykova
WTA Rome
Clara Tauson [18]
0
1
1
Oleksandra Oliynykova
•
0
6
3
Vincitore: Oliynykova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Oleksandra Oliynykova
1-0 → 1-1
Clara Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Oleksandra Oliynykova
0-0 → 1-0
Cristian Garin
vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Rome
Cristian Garin
7
7
Juan Manuel Cerundolo
6
5
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Garin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Manuel Cerundolo
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
J. Manuel Cerundolo
4-1 → 4-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
C. Garin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
6-5 → 6-6
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
C. Garin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-4 → 4-5
C. Garin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 3-4
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Garin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 1-2
C. Garin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hamad Medjedovic
vs Valentin Royer
ATP Rome
Hamad Medjedovic
15
2
Valentin Royer
•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Royer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Medjedovic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Royer
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili vs Daniel Merida
ATP Rome
Nikoloz Basilashvili
6
2
6
Daniel Merida
4
6
3
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Merida
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-5 → 2-6
D. Merida
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-3 → 1-3
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
5-4 → 6-4
D. Merida
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
5-2 → 5-3
D. Merida
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
D. Merida
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
N. Basilashvili
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
D. Merida
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
0-0 → 1-0
Yuliia Starodubtseva
vs Simona Waltert (Non prima 12:00)
WTA Rome
Yuliia Starodubtseva
5
6
1
Simona Waltert
7
4
6
Vincitore: Waltert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Yuliia Starodubtseva
1-2 → 1-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Simona Waltert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
1-0 → 1-1
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
5-6 → 5-7
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Yuliia Starodubtseva
4-5 → 5-5
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Yuliia Starodubtseva
2-1 → 2-2
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
1-0 → 1-1
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Anastasia Zakharova
vs Linda Noskova
WTA Rome
Anastasia Zakharova
0
4
1
0
Linda Noskova [13]
•
0
6
6
0
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
4-5 → 4-6
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Anastasia Zakharova
3-4 → 4-4
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Anastasia Zakharova
1-2 → 1-3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ethan Quinn
vs Pablo Llamas Ruiz
ATP Rome
Ethan Quinn
3
7
3
Pablo Llamas Ruiz
6
5
6
Vincitore: Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Llamas Ruiz
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
E. Quinn
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
15-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
E. Quinn
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
E. Quinn
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Gran bella vittoria del pirata
I ragazzotti sono dei ludopatici e vengono anche da altre regioni..il “casino” è legato alle quote live e loro sperano di condizionare i giocatori..
Se un italiano tirasse gli ululati prolungati fino al colpo dell’avversario come fa Tirante MAURO avrebbe già scritto almeno trenta pippotti da 50 righe l’uno…
dai, però non ti puoi agganciare ad un post sessista 😉 sulla giudice di sedia per commentare il cadenasso.
Gran bel colpo la basiletti
Non lo conoscevo, manco di nome, sin’ora
ottima giovane promessa. Forza Italia
‘nchia Cadenasso
ma che set ha vinto cadenasso!!!!!!!!!!!!!!!
Per godersi il torneo bisogna seguire le partite sui campi minori, spero con i biglietti a buon mercato, dove si accalcano i ragazzotti romani d’ordinanza che sbranano panini e tifano per tutti pur di fare casino…e intanto mi sono vista la prima vittoria al primo turno da tempo immemorabile di Basilashvili a scapito di Merida, vendicato dall’ennesimo “Pablo” che spunta non so da dove ma ha battuto il povero Quinn (comunque gli spagnoli pullulano)…adesso Cadenasso su un campo già più costoso perché mezzo vuoto, se la sta cavando bene, vediamo gli sviluppi…intanto ha fatto un punto micidiale!!!
Mica male la umpire di Tirante Cadenasso…
Caro Com, sei troppo ottimista sul Quadrupede…
Uscito il programma di domani. Occhi puntati su Prizmic – Nole, rivincita della partita slam che vide Dino vincere un set. Altri tempi, ora Dino ha serie possibilita’ di battere il divino di Kapaonik. E poi Altmeier vs Zverev, se ques’ultimo non si e’ ripreso, rischia grosso!
Oggi Ostapenko letteralmente non pervenuta finora.
Prende il posto di Anisimova
vedo che è stata ripescata la Ruse, mi sfugge chi è che sostituisce.
Mi auto rispondo: la Anisimova
Intanto Landaluce entra come lucky loser.
Ma non aveva detto Mauro che era tutto acchittato per fare entrare solo gli italiani?
Nel novembre 2024 vidi in streaming gran parte della semifinale del ITF 35 di Solarino tra la pluri scudettata Basiletti e la Pedone, del quale in quel momento si parlava in maniera molto esaltata come di unica speranza,da mesi la si voleva e la si sosteneva per le qualificazioni degli AO,un match interminabile conclusosi dopo 3 set lunghissimi.
Ricordo la delusione per quel match che scrissi: “Altro che Pedone, forse è meglio mandarci la Basiletti che è almeno più giovane e per questioni d’eta ha fatto meglio”
Da quella semifinale ha giocato ben 33 tornei nei 15 mesi successivi,fino ad oggi,il tutto molto deludente,compresi addirittura anche ITF 15 che sono semi-amatoriali, riuscendo solo quest’anno ad eguagliare quella vecchia semifinale in un ITF 35.
Oggi è stata positiva al di là dell’avversaria che ….non si capisce cos’abbia, credo abbia faticato nelle qualificazioni anche con Lombardini,ma comunque il livello i molti scambi di oggi erano certamente da top 100-150.
E probabile che da questa settimana nasca una nuova consapevolezza che le permetterà di uscire dall’anonimato.
Anche se io ,per quanto ci veda cose positive,mi riserbo sempre di aspettare dopo Roma,che tante volte ha illuso e fatto miracoli che solo gente di fede mi potrebbe spiegare.
Comunque la Basiletti è sempre stata osservata,dai campionati nazionali,ad una buona carriera juniores,culminata con la vittoria del J300 di Repentigny in Canada,che è il torneo che immmete poi gran parte delle partecipanti agli US Open della settimana successiva, l’equivalente del Bonfiglio per il Roland Garros.
😀
Confesso che Mrva non mi è mai piaciuto anche quando era sopra Cinà e continua a non piacermi come non mi piace Landaluce.
Preferisco Brunclik, lo vedo più solido.
Bernet? Bah mi ha deluso un po’ ma continua a piacermi.
Mi piace anche Dhamne, l’indiano che non si fila nessuno.
Con ottima pace di Maurantonio mi piace Sakamoto.
Adoro Hewitt
Guto Miguel è interessantissimo
Tempo fa citai i tre bulgari e fui perculato da tutti. Hanno fatto pochi progressi ma almeno Ivanov penso uscirà bene
Schonhaus e Mackenzie, boh, non riesco a farmeli piacere ma sono interessanti
Ocio a Jack Kennedy lo sto cominciano a seguire con interesse mentre Bigun uno dei miei pupilli a stelle e strisce mi sta un attimo scendendo dal cuore
Ah, Maurantonio perculava lo spagnolo Santamarta Roig che a me piace: secondo me farà strada. Lentamente ma la farà. Del resto hai visto Merida? Non se lo filava nessuno ……
Sinner in allenamento “live”:
https://m.youtube.com/watch?v=00Si2XGt9cE&pp=ygUZU2lubmVyIGxpdmUgcHJhY3RpY2Ugcm9tZdIHCQkDCwGHKiGM7w%3D%3D
Bella sorpresa la vittoria di Bellucci
Si, presto in top 100.
Basile è il più fantasioso dei 3 e quello che potenzialmente potrebbe perfino dare più soddisfazioni. Ma deve mettere a posto la testa. Al suo confronto Bellucci è un cartesiano 😎
Vuole una risposta seria e dialogare seriamente? Proviamo. Cito Merida e non Jòdar anche se ritengo Cinà più promettente di Merida, ma probabilmente non a livello di Jòdar ma più vicino al secondo che al primo solo perché Jòdar ha fatto i tornei USA e le classifiche non sono comparabili. OK?
Merida – oggi 86 – 2 anni e mezzo più di Cinà
Dov’ea 2 anni e mezzo fa?
530
Ha fatto il salto quando?
Un anno e mezzo fa (quindi come fosse Cinà fra un anno) era 300
Buon progresso ma lento
Dopo 6 mesi (ossia come fosse Cinà a fine 2027) era ancora 300
Lento
Poi improvvisa la maturazione e il balzo
Secondo me Cinà il balzo lo farà prima. Ma lo capisce anche lei (che è più intelligente di quello che vuole fare credere con le trollate e le provocazioni) che il suo commento sul mancato progresso di Cinà in 6 mesi è solo una provocazione?
Mi dica di sì, la prego! Non mi deluda sulla mia intuizione sulla sua intelligenza superiore a quella che lei prova a deprimere con le provocazioni medesime!
No prob, non dai fastidio (per quel che mi riguarda)
Gran giocatore BauBau, e non lo scopriamo oggi.
Maestrelli rischia grosso, anche se non sta sfigurando.
Dai Maestro!
Bravo Bellucci. Bella sorpresa. Purtroppo Maestrelli non credo abbia possibilità, vista questa sua prima parte d’anno agonistico.
Forza Italia(tm)!! Ritrova la perduta speme! Rinnova e gioisci del tuo glorioso fasto!
Ah…: braviSSSima Basiletti!
Italia protagonista a Roma!!! Le nostre legioni avanzano indefesse e l’avversario barbaro tentenna! Andiamo a prenderci l’impero d’imperio…
Bautista tra 2 anni avrà 40 anni il nuovo che avanza o meglio la classe non è acqua e nel tennis quanto conta averla.
concordo….io mi permetto di aggiungere Basile….per me è quello che ha giocato meglio nel primo turno di q….gli sono mancate un po di palle ma quelle si possono mettere su con l’esperienza
Insomma, Burruchaga a fatto finale perdendola per un soffio contro Tommy Paul a Houston, sulla terra battuta, che continua ad essere una palude per Mattia, è un avversario temibile, vittoria non scontata per il nostro…
Mattia Bellucci, non proprio uno specialista della terra rossa, batte addirittura in 2 set l’argentino Burruchaga, lui sì un giocatore da mattone tritato, come tutti i sudamericani d’altronde.
Ieri Arnaldi su Munar, oggi Bellucci su Burruchaga, due risultati per niente scontati a favore dei nostri.
E questo LlamazRuiz da dove esce? Sta facendo cose pregevoli.
bella vittoria contropronistico di Bellucci…..
Direi che con Noemi, Caterina, Lisa e Federica (tutte fra il 2005 ed il 2008) i prossimi anni del tennis femmnile, a differenza di quanto scriveva qualcuno, potrebbero darci delle soddisfazioni. Con Elisabetta che fa da sorella maggiore e Jasmine da chioccia, sperando che abbia ancora almeno un paio d’anni ad alto livello. Nel frattempo speriamo che Beatrice, Nuria e soprattutto Lucia, riescano a riescano a risalire la classifica, comicio ad essre un po’ più ottimista…
E brava Gelsomina! Alè!
Non è un dettaglio da poco quello da te sollevato e qualcuno del suo staff dovrebbe ricordarglielo. Il nero attira i raggi ed il calore il bianco, oltre ad essere esteticamente più bello , notoriamente li respinge. Per non parlare di chi indossa il berretto nero invece del bianco, meglio giocare senza. Sinner per un periodo giocava con cappellino e mise tutta scura , devono averglielo detto, ormai le sue mise dal berretto in giù sono tutte chiare.
Ahhh, sollievo!
Burruciaga a tratti andava per farfalle ma quando giocava bene Bellucci teneva.
Oggi giocava veramente all’arrembaggio, come piace a me.
L’avversario sarà stato quel che era ma oggi il Pirata mi piacque proprio.
Forza Olonese!
Ora però ci aspettiamo i risultati, oggi con un po’ di testa e tattica poteva vincerla
oggi ho preso la seconda pastiglia…
E’ Vero, la sconfitta di Berrettini fa male…. quella del giovane Cina’ ancora di piu’,ma……..GRANDE BELLUCCIIII!!!!!!!!!! INFATTI, RAGGIUNGE IL SECONDO TURNO A ROMA!!!!!
E ORA TUTTI CON MAESTRELLI…..
Convincente vittoria di Bellucci in 2 set contro uno in piena fiducia di risultati, ha fatto fuori Tien Nakashima Walton Giron Tirante Pellegrino ed altri. Bravo complimenti.
Ce l’ha fatta, ma che fatica…
Avesse giocato tutto il match come gli ultimi 4-5 games avrebbe potuto vincere in due comodi set.
Non bene, ma le cose positive sono che l’ha comunque portata a casa e ha mostrato una grinta che negli ultimi mesi era un po’ latitante.
Speriamo in un cambio di passo contro la Mertens
Leolia ha lottato appunto come una leonessa ma alla fine con grande fatica Paolini ha avuto la meglio. Già dalla prossima ci vorrà di più.
Ma chi arbitra, il figlio di Bernardes?
Si passano il lavoro di padre in figlio?
Mi sa che alcuni non abbiano capito il senso del mio commento. Non volevo sentenziare che Cinà mai sarebbe potuto arrivare fra i primi 20, ma solo che, qualora rimanesse al medesimo livello attuale, per me già quel che ha sarebbe sufficiente per farlo entrare fra i primi 50, in considerazione del livello di gioco e continuità di risultati di quelli che adesso gravitano attorno a quella posizione. Tutto qui. 🙂
Scusate, non capisco perché ultimamente i commenti mi escono doppi…
l’Olonese mi fa male alla pressione…ma se si sceglie di tifarlo poi non ci si deve lamentare.
Forza Olonese!
l’Olonese mi fa male alla pressione…ma se si sceglie di tifarlo poi non ci si deve lamentare.
Forza Olonese!
mi sa che purtroppo la grande carriera di Jasmine ce l’ha già alle spalle.
Peccato che sia arrivata su così avanti negli anni mi viene da dire 🙁
Infatti io ritengo che abbia fatto una partita soddisfacente. Valutando il Cinà attuale, e magari con una maggior resistenza nei prossimi mesi mi sono spinto a ritenere che nei 100 ci dovrebbe entrare già con il livello tecnico attuale. Poi entrare fra i primi 50 significherebbe stare all’interno del tennis “che conta” (tds in diversi tornei, buoni guadagni etc.). Quello che ho scritto è per indicare che mi ha lasciato un’impressione positiva. Non sono avido e non ho nessun’ansia di vedere un secondo Jannik, un terzo Musetti o un quarto Cobolli. Il tennis italiano è ben attrezzato in questo periodo e ci si può permettere di aspettare la maturazione di Cinà, Vasami e altri.
Sono però perplesso sulla scelta di una mise così scura per uno che già di suo è il prototipo del caruso medio. Sotto il sole fa caldo, il total black lo eviterei: suderebbe di meno e avrebbe più energie a disposizione.
Non posso guardare ma già gettare l’occhio sullo score di Jasmine necessita del benestare all’attività agonistica
c’è la Kalinskaya che senza più un fidanzato che gli alleni il dritto non ne vince più una..
@ robdes12 (#4609336)
Quante sciocchezze, quante parole per dire niente. Guardati le partite e non giudicare o peggio pronosticare che non sai di che parli
@ robdes12 (#4609336)
Ma scusa, sembra che vi sentiate in dovere di predire il futuro, oltretutto con un pessimismo incombente che ne sa di iattura…non è più realista fermarsi a quanto ha fatto vedere oggi e aspettare di vederlo all’opera senza congetture che lasciano il tempo che trovano? Intanto con Blockx ha fatto una partita molto soddisfacente, dimostrando una crescita rispetto all’ultima in termini di convinzione, di energia, di visione del gioco…e non aveva davanti un avversario scadente, anzi, forse la rivelazione di Madrid e temevo un risultato più netto a favore di quest’ultimo: invece Federico ha tenuto scambi impegnativi conclusi con vincenti pregevoli…insomma, a me è piaciuto molto, gli strumenti per aspirare a future soddisfazioni li possiede, dovrebbe giocare più spesso con avversari così, che lo abituino a questo livello di gioco, a non eccedere in esuberanza, insomma a registrarsi su questi campi e palcoscenici perché le qualità necessarie le ha tutte, altezza, prestanza fisica, potenza e anche la giusta ambizione, si è visto dall’espressione delusa con cui ha lasciato il campo, e ha ragione perché in parecchi momenti sembrava un campioncino già affermato e la partita avrebbe potuto anche finire a suo favore
qulcuno ieri parlava dello svizzero, cosa ne pensi, Com? e del codice fiscale ceco? vedo che non citi spagnoli, ma soprattutto il fenomeno francese che scalzerà Jannik e Carlos, sei proprio settario…. 😉
Cina’ lo vedevo chiuso dal momento del sorteggio quindi nessuna sorpresa. È stata sicuramente esperienza per lui e un set lo ha vinto, bravo.
Paolini sta rischiando grosso, se uscisse già alla prima sarebbe grave
Diceva anche 6 mesi fa che Cina sarebbe stato al livello di Jodar, era al 100posto circa, al raggiungimento della sua età.
Sono passati 6 mesi, ma Cina sta ancora molto dietro alla posizione 100
Spiace per Paolini. Sta giocando con la 121, ma che fatica ed è ancora pari. Ogni break ottenuto l’ha restituito subito!
La Paolini sta soffrendo in maniera pazzesca contro la Giangiovanni ex bambina prodigio del tennis transalpino. Ho letto che a 12 anni firma un contratto con la Nike ed è considerata la nuova stellina del tennis francese. Purtroppo a 15 si infortuna al ginocchio le sbagliano l’operazione perde 2 anni e la Nike e la federazione francese spariscono. Ma a quanto pare non si è dimenticata di come si gioca a tennis.
non bisogna rispondergli…
Brava Noemi. Comunque vada ora, è stato un successo.
Paolini e Berrettini sarebbe ora rivedessero il loro tennis!
Ti ringrazio caro.
Diversi tra gli italiani hanno vinto il primo set e poi perso il secondo e il terzo.
Vi manderei entrambi ai lavori forzati
Sì assolutamente (e infatti la differenza di età si è vista tutta). Intendevo dire che incontra uno a cui non rende tanto in termini di anzianità, per poter valutare a che punto fosse. Per forza di cose non sono numerosi i più giovani.
Fra un anno i 1000 li farà in MD diretto. La classe 2007 ha Engel, Cinà e Blanch che sono pronti per il salto di qualità. Altri potenziali ce ne sono ma matureranno un po’ più tardi (Rottgering, Vasamì, ecc.).
La classe 2008 a parte Dedura non credo sfornerà nomi altisonanti. Spiace per Boogaard che sembra afflitto da problemi di salute: era (e ancora è) il 2008 in grado di fare una carriera scintillante.
sinceramente non ho visto il match e non posso giudicare, ma me Ciná ha sempre dato l’impressione di giocare al limite, a prescindere dal diritto… poi crescerà sicuramente ma i top player sanno variare il gioco a seconda di giornate, avversari e situazioni… e non mi dite la solita barzelletta che è un giocatore da cemento, quest’anno Jannik sta dimostrando che si può giocare al top anche su una superficie in teoria (o meglio secondo voi) non ideale per il suo gioco
Fare 12 ace sulla terra di Roma non è male. Il servizio di Blockx è molto superiore a quello di Federico, per ora. In effetti quando il belga ha spinto di più Cinà ha cominciato a perdere spesso campo, il che, unita alla tendenza a sbagliare in lunghezza col dritto d’attacco ha fatto il resto, pur in una partita per me positiva. Non mi pare poi così lontano da posizioni future di media classfica. Per ora non penso si possa andare oltre con le speranze, o per lo meno non ci sono elementi per pensarlo futuro top 20-30. Dipenderà molto anche dal suo sviluppo fisico-atletico definitivo.
Cenerentola ❤️
rispetta i pronostici Blocks…ma risalgono le quotazioni di Cina’ che negli ultimi mesi ha messo su fisico e bel gioco….
Bravo comunque Cinà.