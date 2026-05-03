Il Sardegna Open rilancia Matteo Arnaldi: batte Hurkacz e vince il titolo più importante in carriera. Biglietteria aperta per il 2027

Il Sardegna Open parla finalmente italiano. Dopo i successi di Ugo Humbert e Mariano Navone nelle prime due edizioni dell’ATP Challenger 175 organizzato dalla FITP, stavolta l’ultimo a gioire sui campi del Tennis Club Cagliari è stato Matteo Arnaldi, che dalla terra battuta di Monte Urpinu si rilancia dopo un lungo periodo di difficoltà, dovuto a un problema al piede destro. Il sanremese classe 2001 è arrivato in Sardegna con l’obiettivo di ritrovare vittorie, fiducia e condizione, e se ne va – direzione Roma, per gli Internazionali BNL d’Italia – con in valigia il suo quinto titolo a livello ATP Challenger, il più importante di una carriera che ha ancora tante pagine bianche. A Cagliari ne ha scritta una di un certo peso, superando con un doppio 6-4 in finale l’ex top-10 Hubert Hurkacz, polacco a sua volta in cerca della strada per tornare fra i grandissimi. Ha giocato uno splendido torneo, ma di fronte al pubblico – come sempre da tutto esaurito – del Centrale ha meritato l’azzurro, partito alla rincorsa in entrambi i set ma poi capace di schiarirsi le idee e individuare le giuste contromisure alla potenza del rivale. La chiave? Non permettergli mai di allungare, grazie all’immediato contro-break trovato nelle due situazioni che l’hanno visto finire in svantaggio. Quando invece il naso avanti l’ha messo lui, Hurkacz non è stato in grado di fare lo stesso. L’ultimo treno per il 29enne di Breslavia è passato sul 4-3 per Arnaldi nel secondo set, ma Matteo ha detto di no e poi non ha tremato al momento di servire per il match, chiudendo addirittura a zero con l’ennesimo diritto vincente, seguito da un lungo urlo liberatorio.

“È stato un torneo speciale – ha detto Arnaldi, accompagnato in Sardegna dal coach Fabio Colangelo e dal preparatore atletico Diego Silva –: sono arrivato con tanti dubbi per il problema al piede che continuava a darmi fastidio, ma col passare dei giorni mi sono sentito sempre meglio. Negli ultimi due giorni non ho avvertito alcun dolore. La finale è stata sicuramente la miglior partita del mio torneo: sono stato molto solido e sono davvero felice del tennis espresso, contro un giocatore esperto e pericoloso. Sono stato bene in campo, ho saputo rispondere molto, variare il gioco e mettere tanta pressione a Hurkacz in quasi tutti i suoi turni di servizio. Non ottenendo molti punti diretti, lui si è trovato più in difficoltà del solito. È stato il passaggio che mi ha portato alla vittoria: questo titolo mi dà tanta fiducia”.

A premiare il vincitore, sul Centrale di Monte Urpinu, sono stati Franco Cuccureddu, Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, e Lodovica Binaghi, presidente del Tennis Club Cagliari. “Siamo molto contenti – ha detto la presidente – di aver ospitato un’altra edizione di successo di questo grande torneo, così come della vittoria di un giocatore italiano. Speriamo che per Matteo il Sardegna Open possa rappresentare un trampolino di rilancio. Abbiamo visto in gara tanti campioni, che si sono rivelati anche delle splendide persone fuori dal campo. Come Hurkacz: oltre a essere un signor professionista è anche un grande uomo. Ringrazio personalmente lo staff del TC Cagliari, che ha lavorato con passione, professionalità e il massimo impegno per far sì che questo evento riuscisse al meglio. Un grazie anche alla Federazione Italiana Tennis e Padel, a Regione Sardegna, al Comune di Cagliari e a tutti i partner. Siamo già proiettati verso la prossima edizione, sicuri che faremo ancora meglio. La prevendita dei biglietti è ufficialmente aperta”. Il torneo di doppio ha invece premiato il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek, al quinto titolo ATP Challenger in coppia, tutti vinti negli ultimi 7 mesi. In finale, i due hanno sconfitto per 4-6 6-3 10/4 il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner. Ulteriori informazioni sul sito www.sardegnaopen.com e sulla pagina Instagram @sardegnaopen.