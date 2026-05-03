WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Istanbul: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

03/05/2026 13:04 2 commenti
Donna Vekic nella foto - Foto Getty Images
Donna Vekic nella foto - Foto Getty Images

TUR WTA 125 Istanbul – Tabellone Principale – terra
(1) Donna Vekic CRO vs Aliona Falei BLR
Qualifier vs Berfu Cengiz TUR
Lina Gjorcheska MKD vs (WC) Xinran Sun CHN
Elena Pridankina RUS vs (5) Sofia Costoulas BEL

(4) Linda Fruhvirtova CZE vs Qualifier
Laura Pigossi BRA vs Qualifier
Polina Iatcenko RUS vs Storm Hunter AUS
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (8) Anouk Koevermans NED

(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Alice Tubello FRA
Elizara Yaneva BUL vs (WC) Ayla Aksu TUR
Anastasia Gasanova RUS vs Hanyu Guo CHN
(WC) Cagla Buyukakcay TUR vs (3) Polina Kudermetova UZB

(6) Maria Timofeeva UZB vs Noma Noha Akugue GER
Danka Kovinic MNE vs (WC) Adelina Lachinova LAT
Qualifier vs Carole Monnet FRA
Ekaterine Gorgodze GEO vs (2) Francesca Jones GBR

TAG:

2 commenti

miky85 03-05-2026 14:01

Kudermetova

Fruhvirtova.

Costoulas
Timofeeva

Vekic
Maristany
Rakotomanga
Jones

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MATTEO 03-05-2026 13:12

Vekic

Rakotomanga

Koevermans
Jones

Gjorcheska
Fruhvirtova
Kudermetova
Kovinic

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!