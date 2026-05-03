Dal Foro Italico: Gli allenamenti di Domenica 03 Maggio 2026
Allenamenti Foro Italico – Domenica 03 maggio
Centrale
10:00 — 11:00
🇮🇹 T. GRANT
🇨🇦 V. MBOKO
11:00 — 13:00
🇳🇴 C. RUUD
🇷🇺 D. MEDVEDEV
13:00 — 14:00
🇺🇸 J. PEGULA
🇨🇴 C. OSORIO
14:00 — 15:00
🇰🇿 A. BUBLIK
🇦🇺 A. DE MINAUR
16:00 — 17:30
🇰🇿 E. RYBAKINA
🇨🇿 K. MUCHOVA
BNP Paribas Arena
09:45 — 11:00
🇨🇭 S. WAWRINKA
🇫🇷 A. MULLER
11:00 — 12:00
🇧🇾 A. SABALENKA
🇬🇷 M. SAKKARI
12:00 — 13:00
🇮🇹 F. CINÀ
🇺🇸 M. DAMM
14:00 — 15:00
🇺🇸 I. JOVIC
🇺🇸 M. KEYS
16:00 — 17:00
🇬🇷 S. TSITSIPAS
🇫🇷 G. MPETSHI PERRICARD
17:00 — 18:30
🇮🇹 J. PAOLINI
🇮🇹 S. ERRANI
Supertennis Arena
10:00 — 11:00
🇺🇸 M. KESSLER
🇺🇸 M. KEYS
11:00 — 12:00
🇮🇹 L. NARDI
🇦🇺 A. DE MINAUR
13:00 — 14:00
🇷🇺 A. POTAPOVA
🇷🇴 E. RUSE
14:00 — 15:00
🇷🇺 K. RAKHIMOVA
🇨🇿 B. KREJCIKOVA
15:00 — 16:00
🇮🇹 L. NARDI
🇱🇹 V. GAUBAS
16:00 — 17:30
🇮🇹 L. MUSETTI
🇮🇹 F. MAESTRELLI
Pietrangeli
10:00 — 11:00
🇪🇸 J. BOUZAS MANEIRO
🇲🇽 R. ZARAZUA
11:00 — 12:00
🇮🇹 L. SONEGO
🇮🇹 F. MAESTRELLI
12:00 — 13:00
🇵🇱 I. SWIATEK
🇹🇷 Z. SÖNMEZ
13:00 — 14:00
🇳🇱 J. DE JONG
🇵🇹 N. BORGES
14:00 — 15:00
🇬🇧 E. RADUCANU
🇦🇹 L. TAGGER
15:00 — 16:00
🇷🇺 A. KALINSKAYA
🇬🇧 K. BOULTER
16:00 — 17:00
🇮🇹 M. BERRETTINI
COACH
Campo 1
10:00 — 11:00
🇮🇹 B. RICCI
🇳🇱 J. TJEN
11:00 — 12:00
🇺🇸 A. KRUEGER
🇪🇸 R. MASAROVA
12:00 — 13:30
🇨🇳 Q. ZHENG
🇱🇻 J. OSTAPENKO
14:00 — 15:00
🇺🇸 F. TIAFOE
🇮🇹 P. BASILE
15:00 — 16:00
🇮🇹 L. STEFANINI
🇮🇹 M. LOMBARDINI
Campo 2
10:00 — 11:00
🇦🇩 V. JIMENEZ KASINTSEVA
🇺🇸 I. JOVIC
11:00 — 12:00
🇧🇷 B. HADDAD MAIA
🇷🇴 J. CRISTIAN
12:00 — 13:00
🇺🇸 F. TIAFOE
🇩🇪 D. ALTMAIER
13:00 — 14:00
🇷🇸 D. LAJOVIC
🇹🇳 M. ECHARGUI
14:00 — 15:00
🇳🇿 L. SUN
🇨🇳 S. ZHANG
15:00 — 16:00
🇧🇷 B. HADDAD MAIA
🇷🇺 L. SAMSONOVA
16:00 — 17:00
🇩🇪 D. ALTMAIER
COACH
17:00 — 18:00
🇳🇴 C. RUUD
🇫🇷 H. GASTON
18:00 — 19:00
🇪🇸 R. BAUTISTA AGUT
HITTING
Campo 3
11:00 — 12:00
🇮🇹 L. BRONZETTI
🇺🇦 A. KALININA
12:00 — 13:00
🇫🇷 E. JACQUEMOT
🇬🇧 E. RADUCANU
13:00 — 14:00
🇭🇺 A. BONDAR
🇺🇦 D. YASTREMSKA
14:00 — 15:00
🇺🇸 H. BAPTISTE
🇮🇹 V. PAGANETTI
15:00 — 16:00
🇬🇷 D. PAPAMICHAIL
🇨🇭 S. WALTERT
16:00 — 17:00
🇷🇺 A. KALINSKAYA
COACH
17:00 — 18:00
🇧🇾 A. SASNOVICH
🇮🇹 L. BRONZETTI
Campo 4
10:00 — 11:00
🇮🇹 E. COCCIARETTO
🇩🇪 L. SIEGEMUND
11:00 — 12:00
🇺🇸 A. LI
🇺🇦 Y. STARODUBTSEVA
12:00 — 13:00
🇷🇺 A. CHARAEVA
🇫🇷 D. PARRY
13:00 — 14:00
🇦🇹 S. KRAUS
🇩🇪 E. SEIDEL
14:00 — 15:00
🇩🇪 L. SIEGEMUND
🇭🇷 O. OLIYNYKOVA
15:00 — 16:00
🇨🇭 V. GOLUBIC
🇫🇷 L. JEANJEAN
16:00 — 17:00
🇮🇹 E. COCCIARETTO
🇮🇹 M. TREVISAN
17:00 — 18:00
🇷🇺 A. BLINKOVA
COACH
Campo 5
10:00 — 11:00
🇩🇪 Y. HANFMANN
🇷🇸 M. KECMANOVIC
11:00 — 12:00
🇺🇸 A. KOVACEVIC
🇺🇸 M. MCDONALD
12:00 — 13:00
🇦🇷 F. COMESAÑA
🇪🇸 D. MERIDA AGUILAR
13:00 — 14:00
🇳🇱 B. VAN DE ZANDSCHULP
🇫🇷 A. MANNARINO
14:00 — 15:00
🇺🇸 E. NAVA
🇱🇺 C. RODESCH
15:00 — 16:00
🇮🇹 L. CARBONI
🇮🇹 M. BELLUCCI
16:00 — 17:00
🇨🇿 T. MACHAC
🇮🇹 G. TABACCO
18:00 — 19:00
🇫🇷 V. ROYER
🇧🇦 D. DZUMHUR
Campo 6
10:00 — 11:00
🇦🇷 M. NAVONE
🇵🇾 D. VALLEJO
11:00 — 12:00
🇩🇪 Y. HANFMANN
🇷🇸 M. KECMANOVIC
12:00 — 13:00
🇮🇹 F. BONDIOLI
🇵🇪 I. BUSE
13:00 — 14:00
🇪🇸 P. CARRENO BUSTA
🇬🇧 J. FEARNLEY
14:00 — 15:00
🇨🇱 T. BARRIOS VERA
🇨🇿 D. SVRCINA
15:00 — 16:00
🇮🇹 A. PELLEGRINO
🇮🇹 F. CINÀ
16:00 — 17:00
🇦🇷 F. COMESAÑA
🇦🇷 S. BAEZ
17:00 — 18:00
🇳🇱 J. DE JONG
COACH
18:00 — 19:00
🇦🇺 A. POPYRIN
HITTING
Campo 7
10:00 — 11:00
🇪🇸 J. MARTIN MANZANO
🇮🇹 G. TABACCO
11:00 — 12:00
🇦🇷 T. ETCHEVERRY
🇦🇷 C. UGO CARABELLI
12:00 — 13:00
🇮🇹 F. URGESI
🇦🇹 J. GRABHER
13:00 — 14:00
🇮🇩 A. SUTJIADI
🇦🇺 E. PEREZ
14:00 — 15:00
🇭🇺 P. UDVARDY
🇧🇪 H. VANDEWINKEL
15:00 — 16:00
🇨🇿 S. BEJLEK
🇦🇺 P. HON
16:00 — 17:00
🇺🇸 H. BAPTISTE
🇨🇳 X. WANG
Campo 8
10:00 — 11:00
🇦🇺 T. GIBSON
🇦🇺 A. TOMLJANOVIC
11:30 — 13:00
🇷🇺 A. KORNEEVA
🇸🇰 R. SRAMKOVA
13:00 — 14:00
🇪🇸 M. LANDALUCE
🇪🇸 P. MARTINEZ PORTERO
14:00 — 15:00
🇫🇷 O. DODIN
🇺🇦 D. SNIGUR
15:00 — 16:00
🇮🇹 T. GRANT
🇷🇴 J. CRISTIAN
16:00 — 17:00
🇧🇪 E. MERTENS
HITTING
17:00 — 18:00
🇨🇳 Y. YUAN
HITTING
18:00 — 19:00
🇷🇴 S. CIRSTEA
COACH
Campo 9
10:00 — 11:00
🇯🇵 S. MOCHIZUKI
🇦🇺 C. OCONNELL
11:00 — 12:00
🇭🇷 D. PRIZMIC
🇫🇷 T. ATMANE
12:00 — 13:00
🇮🇹 S. TRAVAGLIA
🇦🇷 J. CERUNDOLO
13:00 — 14:00
🇳🇴 N. KJÆR
🇫🇮 O. VIRTANEN
14:00 — 15:00
🇱🇹 V. GAUBAS
🇫🇷 L. VAN ASSCHE
15:00 — 16:00
🇬🇧 J. CHOINSKI
🇬🇧 B. HARRIS
16:00 — 17:00
🇦🇷 F. CERUNDOLO
COACH
17:00 — 19:00
🇪🇸 J. MUNAR CLAR
🇦🇷 M. TRUNGELLITI
Campo 10
11:00 — 12:00
🇦🇷 S. BAEZ
🇦🇷 T. TIRANTE
12:00 — 13:00
🇫🇷 A. MULLER
🇫🇷 B. BONZI
13:00 — 14:00
🇨🇱 C. GARIN
🇨🇴 N. MEJIA
14:00 — 15:00
🇦🇺 A. VUKIC
🇺🇸 J. BROOKSBY
15:00 — 16:00
🇩🇰 E. MOLLER
🇸🇻 M. AREVALO
16:00 — 17:00
🇦🇺 A. VUKIC
SINGLE
17:00 — 18:00
🇵🇹 H. ROCHA
🇺🇸 M. DAMM
Campo 11
10:00 — 11:00
🇺🇸 P. STEARNS
🇨🇴 E. ARANGO
11:00 — 12:00
🇷🇺 K. RAKHIMOVA
🇷🇺 O. SELEKHMETEVA
12:00 — 13:00
🇺🇸 S. KENIN
🇷🇺 L. SAMSONOVA
13:00 — 14:00
🇦🇷 S. SIERRA
🇨🇿 D. SALKOVA
14:00 — 15:00
🇮🇹 J. RUGGERI
🇧🇬 V. TOMOVA
15:00 — 16:00
🇭🇷 A. RUZIC
🇭🇷 P. MARCINKO
16:00 — 17:00
🇮🇹 N. BRANCACCIO
🇮🇹 L. PIGATO
17:00 — 18:00
🇮🇹 N. BRANCACCIO
LOOK
Campo 12
10:00 — 11:00
🇨🇿 V. KOPRIVA
🇧🇴 H. DELLIEN
11:00 — 12:00
🇬🇧 J. PINNINGTON JONES
🇦🇺 R. HIJIKATA
12:00 — 13:00
🇨🇭 J. TEICHMANN
🇭🇺 D. GALFI
13:00 — 14:00
🇷🇴 I. BEGU
🇮🇹 M. LOMBARDINI
14:00 — 15:00
🇵🇭 A. EALA
🇲🇽 R. ZARAZUA
15:00 — 16:00
🇵🇭 A. EALA
🇺🇦 Y. STARODUBTSEVA
16:00 — 17:00
🇨🇦 L. FERNANDEZ
LOOK
17:00 — 18:00
🇬🇷 D. PAPAMICHAIL
COACH
Campo 13
10:00 — 11:00
🇦🇷 T. ETCHEVERRY
🇦🇷 C. UGO CARABELLI
11:00 — 12:00
🇨🇿 B. KREJCIKOVA
🇨🇿 N. BARTUNKOVA
12:00 — 13:00
🇫🇷 L. BOISSON
🇵🇱 M. FRECH
13:00 — 14:00
🇪🇸 C. BUCSA
🇮🇹 N. BASILETTI
15:00 — 16:00
🇺🇸 V. LEPCHENKO
🇷🇺 A. ZAKHAROVA
16:00 — 17:00
🇮🇹 J. MARTIN MANZANO
🇳🇱 J. DE JONG
TAG: Dal Foro Italico
1 commento
Curiosa la scelta di Ciccio Tiafoe che per allenarsi ha scelto Basile.
Sono libere scelte di chi gioca o vengono fatte calare dall’alto?