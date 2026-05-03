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Dal Foro Italico: Gli allenamenti di Domenica 03 Maggio 2026

03/05/2026 10:45 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

Allenamenti Foro Italico – Domenica 03 maggio

Centrale

10:00 — 11:00
🇮🇹 T. GRANT
🇨🇦 V. MBOKO

11:00 — 13:00
🇳🇴 C. RUUD
🇷🇺 D. MEDVEDEV

13:00 — 14:00
🇺🇸 J. PEGULA
🇨🇴 C. OSORIO

14:00 — 15:00
🇰🇿 A. BUBLIK
🇦🇺 A. DE MINAUR

16:00 — 17:30
🇰🇿 E. RYBAKINA
🇨🇿 K. MUCHOVA



BNP Paribas Arena

09:45 — 11:00
🇨🇭 S. WAWRINKA
🇫🇷 A. MULLER

11:00 — 12:00
🇧🇾 A. SABALENKA
🇬🇷 M. SAKKARI

12:00 — 13:00
🇮🇹 F. CINÀ
🇺🇸 M. DAMM

14:00 — 15:00
🇺🇸 I. JOVIC
🇺🇸 M. KEYS

16:00 — 17:00
🇬🇷 S. TSITSIPAS
🇫🇷 G. MPETSHI PERRICARD

17:00 — 18:30
🇮🇹 J. PAOLINI
🇮🇹 S. ERRANI



Supertennis Arena

10:00 — 11:00
🇺🇸 M. KESSLER
🇺🇸 M. KEYS

11:00 — 12:00
🇮🇹 L. NARDI
🇦🇺 A. DE MINAUR

13:00 — 14:00
🇷🇺 A. POTAPOVA
🇷🇴 E. RUSE

14:00 — 15:00
🇷🇺 K. RAKHIMOVA
🇨🇿 B. KREJCIKOVA

15:00 — 16:00
🇮🇹 L. NARDI
🇱🇹 V. GAUBAS

16:00 — 17:30
🇮🇹 L. MUSETTI
🇮🇹 F. MAESTRELLI



Pietrangeli

10:00 — 11:00
🇪🇸 J. BOUZAS MANEIRO
🇲🇽 R. ZARAZUA

11:00 — 12:00
🇮🇹 L. SONEGO
🇮🇹 F. MAESTRELLI

12:00 — 13:00
🇵🇱 I. SWIATEK
🇹🇷 Z. SÖNMEZ

13:00 — 14:00
🇳🇱 J. DE JONG
🇵🇹 N. BORGES

14:00 — 15:00
🇬🇧 E. RADUCANU
🇦🇹 L. TAGGER

15:00 — 16:00
🇷🇺 A. KALINSKAYA
🇬🇧 K. BOULTER

16:00 — 17:00
🇮🇹 M. BERRETTINI
COACH



Campo 1

10:00 — 11:00
🇮🇹 B. RICCI
🇳🇱 J. TJEN

11:00 — 12:00
🇺🇸 A. KRUEGER
🇪🇸 R. MASAROVA

12:00 — 13:30
🇨🇳 Q. ZHENG
🇱🇻 J. OSTAPENKO

14:00 — 15:00
🇺🇸 F. TIAFOE
🇮🇹 P. BASILE

15:00 — 16:00
🇮🇹 L. STEFANINI
🇮🇹 M. LOMBARDINI



Campo 2

10:00 — 11:00
🇦🇩 V. JIMENEZ KASINTSEVA
🇺🇸 I. JOVIC

11:00 — 12:00
🇧🇷 B. HADDAD MAIA
🇷🇴 J. CRISTIAN

12:00 — 13:00
🇺🇸 F. TIAFOE
🇩🇪 D. ALTMAIER

13:00 — 14:00
🇷🇸 D. LAJOVIC
🇹🇳 M. ECHARGUI

14:00 — 15:00
🇳🇿 L. SUN
🇨🇳 S. ZHANG

15:00 — 16:00
🇧🇷 B. HADDAD MAIA
🇷🇺 L. SAMSONOVA

16:00 — 17:00
🇩🇪 D. ALTMAIER
COACH

17:00 — 18:00
🇳🇴 C. RUUD
🇫🇷 H. GASTON

18:00 — 19:00
🇪🇸 R. BAUTISTA AGUT
HITTING



Campo 3

11:00 — 12:00
🇮🇹 L. BRONZETTI
🇺🇦 A. KALININA

12:00 — 13:00
🇫🇷 E. JACQUEMOT
🇬🇧 E. RADUCANU

13:00 — 14:00
🇭🇺 A. BONDAR
🇺🇦 D. YASTREMSKA

14:00 — 15:00
🇺🇸 H. BAPTISTE
🇮🇹 V. PAGANETTI

15:00 — 16:00
🇬🇷 D. PAPAMICHAIL
🇨🇭 S. WALTERT

16:00 — 17:00
🇷🇺 A. KALINSKAYA
COACH

17:00 — 18:00
🇧🇾 A. SASNOVICH
🇮🇹 L. BRONZETTI



Campo 4

10:00 — 11:00
🇮🇹 E. COCCIARETTO
🇩🇪 L. SIEGEMUND

11:00 — 12:00
🇺🇸 A. LI
🇺🇦 Y. STARODUBTSEVA

12:00 — 13:00
🇷🇺 A. CHARAEVA
🇫🇷 D. PARRY

13:00 — 14:00
🇦🇹 S. KRAUS
🇩🇪 E. SEIDEL

14:00 — 15:00
🇩🇪 L. SIEGEMUND
🇭🇷 O. OLIYNYKOVA

15:00 — 16:00
🇨🇭 V. GOLUBIC
🇫🇷 L. JEANJEAN

16:00 — 17:00
🇮🇹 E. COCCIARETTO
🇮🇹 M. TREVISAN

17:00 — 18:00
🇷🇺 A. BLINKOVA
COACH



Campo 5

10:00 — 11:00
🇩🇪 Y. HANFMANN
🇷🇸 M. KECMANOVIC

11:00 — 12:00
🇺🇸 A. KOVACEVIC
🇺🇸 M. MCDONALD

12:00 — 13:00
🇦🇷 F. COMESAÑA
🇪🇸 D. MERIDA AGUILAR

13:00 — 14:00
🇳🇱 B. VAN DE ZANDSCHULP
🇫🇷 A. MANNARINO

14:00 — 15:00
🇺🇸 E. NAVA
🇱🇺 C. RODESCH

15:00 — 16:00
🇮🇹 L. CARBONI
🇮🇹 M. BELLUCCI

16:00 — 17:00
🇨🇿 T. MACHAC
🇮🇹 G. TABACCO

18:00 — 19:00
🇫🇷 V. ROYER
🇧🇦 D. DZUMHUR



Campo 6

10:00 — 11:00
🇦🇷 M. NAVONE
🇵🇾 D. VALLEJO

11:00 — 12:00
🇩🇪 Y. HANFMANN
🇷🇸 M. KECMANOVIC

12:00 — 13:00
🇮🇹 F. BONDIOLI
🇵🇪 I. BUSE

13:00 — 14:00
🇪🇸 P. CARRENO BUSTA
🇬🇧 J. FEARNLEY

14:00 — 15:00
🇨🇱 T. BARRIOS VERA
🇨🇿 D. SVRCINA

15:00 — 16:00
🇮🇹 A. PELLEGRINO
🇮🇹 F. CINÀ

16:00 — 17:00
🇦🇷 F. COMESAÑA
🇦🇷 S. BAEZ

17:00 — 18:00
🇳🇱 J. DE JONG
COACH

18:00 — 19:00
🇦🇺 A. POPYRIN
HITTING



Campo 7

10:00 — 11:00
🇪🇸 J. MARTIN MANZANO
🇮🇹 G. TABACCO

11:00 — 12:00
🇦🇷 T. ETCHEVERRY
🇦🇷 C. UGO CARABELLI

12:00 — 13:00
🇮🇹 F. URGESI
🇦🇹 J. GRABHER

13:00 — 14:00
🇮🇩 A. SUTJIADI
🇦🇺 E. PEREZ

14:00 — 15:00
🇭🇺 P. UDVARDY
🇧🇪 H. VANDEWINKEL

15:00 — 16:00
🇨🇿 S. BEJLEK
🇦🇺 P. HON

16:00 — 17:00
🇺🇸 H. BAPTISTE
🇨🇳 X. WANG



Campo 8

10:00 — 11:00
🇦🇺 T. GIBSON
🇦🇺 A. TOMLJANOVIC

11:30 — 13:00
🇷🇺 A. KORNEEVA
🇸🇰 R. SRAMKOVA

13:00 — 14:00
🇪🇸 M. LANDALUCE
🇪🇸 P. MARTINEZ PORTERO

14:00 — 15:00
🇫🇷 O. DODIN
🇺🇦 D. SNIGUR

15:00 — 16:00
🇮🇹 T. GRANT
🇷🇴 J. CRISTIAN

16:00 — 17:00
🇧🇪 E. MERTENS
HITTING

17:00 — 18:00
🇨🇳 Y. YUAN
HITTING

18:00 — 19:00
🇷🇴 S. CIRSTEA
COACH



Campo 9

10:00 — 11:00
🇯🇵 S. MOCHIZUKI
🇦🇺 C. OCONNELL

11:00 — 12:00
🇭🇷 D. PRIZMIC
🇫🇷 T. ATMANE

12:00 — 13:00
🇮🇹 S. TRAVAGLIA
🇦🇷 J. CERUNDOLO

13:00 — 14:00
🇳🇴 N. KJÆR
🇫🇮 O. VIRTANEN

14:00 — 15:00
🇱🇹 V. GAUBAS
🇫🇷 L. VAN ASSCHE

15:00 — 16:00
🇬🇧 J. CHOINSKI
🇬🇧 B. HARRIS

16:00 — 17:00
🇦🇷 F. CERUNDOLO
COACH

17:00 — 19:00
🇪🇸 J. MUNAR CLAR
🇦🇷 M. TRUNGELLITI



Campo 10

11:00 — 12:00
🇦🇷 S. BAEZ
🇦🇷 T. TIRANTE

12:00 — 13:00
🇫🇷 A. MULLER
🇫🇷 B. BONZI

13:00 — 14:00
🇨🇱 C. GARIN
🇨🇴 N. MEJIA

14:00 — 15:00
🇦🇺 A. VUKIC
🇺🇸 J. BROOKSBY

15:00 — 16:00
🇩🇰 E. MOLLER
🇸🇻 M. AREVALO

16:00 — 17:00
🇦🇺 A. VUKIC
SINGLE

17:00 — 18:00
🇵🇹 H. ROCHA
🇺🇸 M. DAMM



Campo 11

10:00 — 11:00
🇺🇸 P. STEARNS
🇨🇴 E. ARANGO

11:00 — 12:00
🇷🇺 K. RAKHIMOVA
🇷🇺 O. SELEKHMETEVA

12:00 — 13:00
🇺🇸 S. KENIN
🇷🇺 L. SAMSONOVA

13:00 — 14:00
🇦🇷 S. SIERRA
🇨🇿 D. SALKOVA

14:00 — 15:00
🇮🇹 J. RUGGERI
🇧🇬 V. TOMOVA

15:00 — 16:00
🇭🇷 A. RUZIC
🇭🇷 P. MARCINKO

16:00 — 17:00
🇮🇹 N. BRANCACCIO
🇮🇹 L. PIGATO

17:00 — 18:00
🇮🇹 N. BRANCACCIO
LOOK



Campo 12

10:00 — 11:00
🇨🇿 V. KOPRIVA
🇧🇴 H. DELLIEN

11:00 — 12:00
🇬🇧 J. PINNINGTON JONES
🇦🇺 R. HIJIKATA

12:00 — 13:00
🇨🇭 J. TEICHMANN
🇭🇺 D. GALFI

13:00 — 14:00
🇷🇴 I. BEGU
🇮🇹 M. LOMBARDINI

14:00 — 15:00
🇵🇭 A. EALA
🇲🇽 R. ZARAZUA

15:00 — 16:00
🇵🇭 A. EALA
🇺🇦 Y. STARODUBTSEVA

16:00 — 17:00
🇨🇦 L. FERNANDEZ
LOOK

17:00 — 18:00
🇬🇷 D. PAPAMICHAIL
COACH



Campo 13

10:00 — 11:00
🇦🇷 T. ETCHEVERRY
🇦🇷 C. UGO CARABELLI

11:00 — 12:00
🇨🇿 B. KREJCIKOVA
🇨🇿 N. BARTUNKOVA

12:00 — 13:00
🇫🇷 L. BOISSON
🇵🇱 M. FRECH

13:00 — 14:00
🇪🇸 C. BUCSA
🇮🇹 N. BASILETTI

15:00 — 16:00
🇺🇸 V. LEPCHENKO
🇷🇺 A. ZAKHAROVA

16:00 — 17:00
🇮🇹 J. MARTIN MANZANO
🇳🇱 J. DE JONG

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1 commento

tinapica 03-05-2026 11:20

Curiosa la scelta di Ciccio Tiafoe che per allenarsi ha scelto Basile.
Sono libere scelte di chi gioca o vengono fatte calare dall’alto?

 1
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