Internazionali BNL d’Italia 2026, il sorteggio dei tabelloni a Piazza del Popolo (Lunedì alle ore 10:30)

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 entrano sempre più nel vivo. La cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile è in programma lunedì 4 maggio alle ore 10.30 in una cornice speciale: Piazza del Popolo.

Sarà uno dei luoghi più iconici di Roma a dare ufficialmente forma all’83ª edizione del torneo, con la definizione dei main draw ATP e WTA. Una scelta che conferma il legame sempre più forte tra gli Internazionali e la città, in un evento che ormai non vive soltanto all’interno del Foro Italico, ma coinvolge l’intera Capitale.

Proprio a Piazza del Popolo, infatti, è stato allestito un campo da tennis che nei giorni scorsi ha ospitato incontri delle prequalificazioni e sessioni di allenamento di grandi protagonisti del circuito. Tra questi anche Iga Swiatek, ex numero 1 del mondo e tre volte campionessa del torneo romano, che ha potuto testare le condizioni in uno scenario unico e affascinante.

Il sorteggio di lunedì rappresenterà uno dei primi momenti chiave del torneo. Da lì si conosceranno i percorsi dei principali favoriti e delle favorite, ma anche degli italiani e delle italiane attesi al via. Roma si prepara così ad accogliere due settimane di grande tennis, con i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo pronti a sfidarsi sulla terra rossa.

L’edizione numero 83 degli Internazionali BNL d’Italia prenderà quindi forma nel cuore della Capitale, in una piazza simbolo della città e del Paese. Un modo per ribadire ancora una volta quanto il torneo romano sia ormai un appuntamento sportivo, culturale e popolare capace di abbracciare tutta Roma.