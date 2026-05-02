Da Santa Margherita di Pula: Niccolò Ciavarella sconfitto in finale

L’ucraino Eric Vanshelboim conquista il titolo nel singolare maschile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Accreditato della quarta testa di serie, Vanshelboim ha superato 5-7, 6-2, 6-3 in finale Niccolò Ciavarella.

Nel doppio, successo pieno per Marco Furlanetto e l’elvetico Nicolas Parizzia, che hanno battuto 6-3, 6-4 il bulgaro Yanaki Milev e al serbo Stefan Popovic.

E nel torneo femminile sarà doppietta tricolore. Giorgia Pedone e Deborah Chiesa, che hanno conquistato insieme il titolo del doppio, si sfidano domani nella finale del singolare (ore 10).

La testa di serie numero 3 Pedone ha eliminato 6-3, 6-4 la numero 1 del seeding, la francese Selena Janicijevic, mentre Chiesa ha regolato con un doppio 6-1 la numero 2, la romena Elena Ruxandra Bertea.