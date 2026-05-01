Pre Quali Roma: I risultati completi dell’ultima giornata. Bondioli e Manzano wild card per le quali maschili. Ieri assegnate le wild card femminili per le qualificazioni
Si conclude, oggi, primo maggio il lungo percorso delle prequalificazioni per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 che ha coinvolto oltre 56 mila giocatori. Nella terza giornata sono state assegnate le quattro wild card per le qualificazioni di singolare femminile. Sabato primo maggio le sfide che mettono in palio le due wild card per le qualificazioni maschili e le due per il main draw in doppio, una al maschile e una al femminile.
Ieri si è completato il quadro delle giocatrici che hanno conquistato una wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia attraverso il percorso delle prequalificazioni. Quattro tenniste italiane hanno staccato il pass per il torneo romano: Beatrice Ricci, Marta Lombardini, Federica Urgesi e Noemi Basiletti.
Per tutte si tratta di un traguardo importante, ottenuto al termine di sfide decisive che mettevano in palio l’accesso a uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario sulla terra battuta.
Beatrice Ricci, numero 659 WTA, ha superato Cristiana Ferrando con il punteggio di 7-6 6-1. Per lei sarà la seconda presenza nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, dopo l’esperienza del 2024, quando era stata eliminata al primo turno. Questa volta tornerà a Roma con maggiore consapevolezza e con l’obiettivo di giocarsi al meglio una nuova occasione.
Grande soddisfazione anche per Marta Lombardini, 23 anni e numero 789 del mondo, che ha conquistato la wild card battendo nettamente Viola Turini con il punteggio di 6-1 6-1. Una vittoria molto convincente nel match decisivo, che le permette di guadagnarsi un posto nel tabellone di qualificazione del torneo capitolino.
Conferma importante per Federica Urgesi, numero 396 WTA, che ha battuto Alessandra Mazzola con un doppio 6-3. Per lei sarà la terza esperienza agli Internazionali BNL d’Italia: nel 2024 si era fermata all’esordio nelle qualificazioni, mentre nel 2025 aveva giocato direttamente il main draw, uscendo al primo turno. Urgesi potrà quindi contare su una certa familiarità con il contesto del Foro Italico.
A completare il gruppo c’è Noemi Basiletti, ventenne e numero 360 del mondo, che farà il suo debutto assoluto agli Internazionali BNL d’Italia. Nella sfida decisiva per la wild card ha superato Laura Mair con il punteggio di 6-4 6-1, conquistando così una grande opportunità per misurarsi su un palcoscenico di altissimo livello.
Le quattro wild card rappresentano un premio importante per il percorso compiuto nelle prequalificazioni e offrono a Ricci, Lombardini, Urgesi e Basiletti la possibilità di vivere da protagoniste l’atmosfera del Foro Italico. Per alcune sarà un ritorno, per altre un debutto, ma per tutte sarà una chance preziosa per crescere e confrontarsi con il tennis internazionale.
Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni: ordine di gioco di venerdì 1 maggio
Legenda: fb = a seguire.
Pietrangeli – dalle 10:00
PREQ SM – Bondioli F. 🇮🇹 b. Bonadio R. 🇮🇹 6-3 6-3
fb PREQ SM – Martin Manzano J.C. 🇮🇹 b. Speziali F. 🇮🇹 6-3 6-3
fb PREQ DM – Forti / Romano 🇮🇹 b. Bilardo / Ricca 🇮🇹 6-4 4-6 10-6
Piazza del Popolo – dalle 11:00
PREQ DF – Maduzzi / Paganetti 🇮🇹 b. Fornasieri / Modesti 🇮🇹 6-0 6-0
TAG: Pre Quali Roma, Pre Quali Roma 2026
@ Guido (#4604758)
Questo è anche vero.
Ha guadagnato ben 5 posizioni in 7 mesi.
Era 440 la prima settimana di ottobre,ora 435.
Diamo alla Basiletti ciò che è della Basiletti.
@ Dani67 (#4604680)
daccordissimo
@ Gaz (#4604711)
Veramente la Basiletti è al best ranking e avrebbe potuto migliorare ancora se avesse vinto quella partita lottata contro la De Stefano che ha poi dimostrato di essere in un ottimo momento di forma.
La Urgesi fa un po più fatica é vero ma ha 21 anni e potrebbe anche fare un salto di qualità quest’anno.
Dovrebbero sviluppare il fisico
Ma tu stai su questo Forum solamente per lamentarti?
Hanno vinto Manzano Cruz e Bondioli
Urgesi e Basiletti non crescono, stanno ancora lì ,la prima è stata una breve illusione,la seconda già da tempo si vede anche lei che non iela fa.
Sono la famosa bambina che sta lì ancora seduta al tavolo fino a quando non avrà finito tutti i broccoletti,come ordinato dal papà.
Imbarazzante il livello delle vincitrici per le il tabellone femminile di qualificazioni!
https://www.fitp.it/media/FIT/Federtennis/Tornei_e_Classifiche/Campionati_Nazionali/20260420_Regolamento_Prequalificazioni_Foro_Italico_2026.pdf
così ti leggi quanto guadagna un buon seconda categoria che ci partecipa. Non servirebbe aggiungere altro se non che chi perde al primo turno delle quali ATP/WTA guadagna circa 6000 euro gli uomini e 5000 euro le donne (ma sono dati del 2025, non trovo quelli del 2026)
a chiudere: se spendi 200 euro per il biglietto nei primi giorni del torneo non rischi di vedere match noiosi perchè hai normalmente accesso a tutti campi ground e quindi ti scegli tra almeno 4 partite quale guardare.
secondo me tu non sei mai stato a vedere un torneo di tennis di quel livello nei primi giorni.
Commentando le pre-quali femminili: cosa è cambiato dall anno scorso per la Lombardini, in due anni per la ricci e per la urgesi che addirittura ha vissuto “l esperienza del foro” 3 volte? A livello di classifica nulla, visto che sono piantate esattamente dove erano se non sono addirittura retrocesse
La basiletti è alla prima esperienza ma vista ieri in video non ha proprio le armi per fare neanche il solletico alle tenniste di piu bassa classifica
Intanto loro e tutti coloro che hanno partecipato a questa cosa hanno perso la settimana scorsa per paura di infortunarsi o arrivare stanchi, questa settimana per giocare le prequali, la settimana prossima per racimolare un paio di game nel tabellone cadetto o nel md, e la settimana successiva per gustarsi ” l area magica del foro”: 4 settimane perse senza praticamente giocare nella parte dell anno che in teoria dovrebbe favorire molti, essendo su terra. Siamo sicuri che il torneo di Roma non toglie molto di piu di quello che da a questi tennisti?
A questo commento un altro utente ha risposto: forse vuole solo vedere una partita di tennis…non funziona proprio cosi: se il sorteggio mette contro due qualificati io sono costretto a vedere questo scempio e per di piu a pagare anche 200 euro di biglietti. Il livello di questo pseudo torneo è imbarazzante. Sono completamente in disaccordo nel premiare tennisti amatoriali senza alcun senso. Sarebbe preferibile premiare i 3/4 migliori giovani italiani e destinare le altre wc a tennisti stranieri, ingaggiando uno scambio di favori con le altre federazioni che poi a loro volta ricambierebbero premiando a turno le nostre maggiori promesse, per le quali avrebbe pure un senso prendere qualche sonora scoppola in giro per il mondo…ovviamente questa proposta è pura utopia perche le pre-quali sono una macchina da soldi enorme e non verranno mai abolite
Pre Quali livello imbarazzante…. Bondioli bel palettaro
Forza Riccardo…diretta supertennis…