Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 29 Aprile 2026

29/04/2026 07:59 4 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
ESP Masters 1000 Madrid – terra
QF Sinner ITA – Jodar ESP Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Darderi ITA/Tsitsipas GRE – Andreozzi ARG/Guinard FRA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare





ITA CH 175 Cagliari – terra
R32 Pellegrino ITA – Sakellaridis GRE Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Arnaboldi ITA – Arnaldi ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Sonego ITA – Bellucci ITA 3° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Potenza ITA – Kovacevic USA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cerundolo ARG – Cina ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Sakamoto JPN – Cadenasso ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Harper CAN/Stevenson GBR – Burruchaga ARG/Pellegrino ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





AUT CH 100 Mauthausen – terra
R16 Liutarevich BLR/Pieczonka POL – Agostini ITA/Obradovic SRB Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare





CIV CH 75 Abidjan – hard
R16 Onclin BEL – Giunta ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bennani MAR/Giunta ITA – Hands GBR/Stewart GBR 3° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Fondriest ITA/Vishal Balsekar IND – Singh IND/Singh IND Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare





CZE CH 75 Ostrava – terra
R16 Cecchinato ITA – Johns USA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Clarke GBR – Brancaccio ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Brancaccio ITA/Sanchez Jover ESP – Barton CZE/Johns USA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





KAZ CH 50 Shymkent – terra
R16 Bar Biryukov RUS – Binda ITA Inizio 07:00

Petr Bar Biryukov [8]
7
0
1
Alexander Binda
6
6
6
Vincitore: Binda
Mostra dettagli

R16 Ghibaudo FRA – Pieri ITA 2° inc. ore 07:00

Antoine Ghibaudo [6]
0
1
Samuele Pieri
15
0
Mostra dettagli





FRA WTA Saint Malo 125 – terra
1T Khromacheva RUS/Zaytseva RUS – Karamoko SUI/Moratelli ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

4 commenti

Livio (Guest) 29-04-2026 09:20

Scritto da Harlan
Che sfiga il derby Sonny-Bellu e Arna al quadrato

Eh purtroppo sono davvero tanti gli italiani che ci sono…credo che sia,ad oggi,il miglior torneo in giro per il bel paese in cui già dal primo turno ci sono incontri davvero interessanti con un sacco di gente tosta

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 29-04-2026 08:54

Che sfiga il derby Sonny-Bellu e Arna al quadrato

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzo la barbera (Guest) 29-04-2026 08:34

@ Inox (#4603100)

Ma cosa dici mai? Il tennis italiano è affidato all’esploit del singolo. Una base, un ricambio, sono inesistenti enzo

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox
Inox 29-04-2026 08:18

A proposito di tennis italiano in crisi secondo qualcuno: siamo unica nazione con 2 rappresentanti ai quarti.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!