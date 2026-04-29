Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 29 Aprile 2026

Masters 1000 Madrid – terra
QF Sinner – Jodar Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Darderi /Tsitsipas – Andreozzi /Guinard Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Cagliari – terra
R32 Pellegrino – Sakellaridis Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Arnaboldi – Arnaldi 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Sonego – Bellucci 3° inc. ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Potenza – Kovacevic Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Cerundolo – Cina 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Sakamoto – Cadenasso 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Harper /Stevenson – Burruchaga /Pellegrino 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Mauthausen – terra
R16 Liutarevich /Pieczonka – Agostini /Obradovic Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Abidjan – hard
R16 Onclin – Giunta Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Bennani /Giunta – Hands /Stewart 3° inc. ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Fondriest /Vishal Balsekar – Singh /Singh Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Ostrava – terra
R16 Cecchinato – Johns Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Clarke – Brancaccio 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Brancaccio /Sanchez Jover – Barton /Johns 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Shymkent – terra
R16 Bar Biryukov – Binda Inizio 07:00
ATP Shymkent
Petr Bar Biryukov [8]
7
0
1
Alexander Binda
6
6
6
Vincitore: Binda
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Binda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
A. Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
A. Binda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-5 → 0-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
A. Binda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
ace
6-3*
6-6 → 7-6
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Binda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-5 → 3-5
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
A. Binda
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-1 → 1-1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
R16 Ghibaudo – Pieri 2° inc. ore 07:00
ATP Shymkent
Antoine Ghibaudo [6]
0
1
Samuele Pieri•
15
0
WTA Saint Malo 125 – terra
1T Khromacheva /Zaytseva – Karamoko /Moratelli 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Eh purtroppo sono davvero tanti gli italiani che ci sono…credo che sia,ad oggi,il miglior torneo in giro per il bel paese in cui già dal primo turno ci sono incontri davvero interessanti con un sacco di gente tosta
Che sfiga il derby Sonny-Bellu e Arna al quadrato
@ Inox (#4603100)
Ma cosa dici mai? Il tennis italiano è affidato all’esploit del singolo. Una base, un ricambio, sono inesistenti enzo
A proposito di tennis italiano in crisi secondo qualcuno: siamo unica nazione con 2 rappresentanti ai quarti.