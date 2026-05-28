Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Prostejov e Centurion 2: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER WEEK 22
ENTRY LIST 2026
1-7 GIUGNO 2026 • PERUGIA – TERRA BATTUTA • BIRMINGHAM – ERBA • HEILBRONN – TERRA BATTUTA • PROSTEJOV – TERRA BATTUTA • TYLER – CEMENTO • CENTURION – CEMENTO
🇮🇹 ATP CHALLENGER 125 PERUGIA – 1-7 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Tirante 🇦🇷 (69) • Royer 🇫🇷 (71) • Merida 🇪🇸 (86) • De Jong 🇳🇱 (102) • Arnaldi 🇮🇹 (106) • Maestrelli 🇮🇹 (112) • Rocha 🇵🇹 (120) • Gaubas 🇱🇹 (121) • Taberner 🇪🇸 (131) • Lajovic 🇷🇸 (132) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (139) • Echargui 🇹🇳 (140) • Travaglia 🇮🇹 (141) • Passaro 🇮🇹 (145) • Nardi 🇮🇹 (151) • Pellegrino 🇮🇹 (155) • Tseng 🇹🇼 (169) • Cecchinato 🇮🇹 (182) • Bueno 🇵🇪 (184) • Skatov 🇰🇿 (188) • Cadenasso 🇮🇹 (196)
ALTERNATES
1. Carballes Baena 🇪🇸 (199) • 2. Bertola 🇨🇭 (211) • 3. Broady 🇬🇧 (223) • 4. Added 🇫🇷 (227) • 5. Gigante 🇮🇹 (232) • 6. Martin Tiffon 🇪🇸 (237) • 7. Ferreira Silva 🇵🇹 (238) • 8. Brancaccio 🇮🇹 (240) • 9. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 10. Uchida 🇯🇵 (243)
🇬🇧 ATP CHALLENGER 125 BIRMINGHAM – 1-7 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Majchrzak 🇵🇱 (76) • Bellucci 🇮🇹 (80) • Duckworth 🇦🇺 (81) • Kypson 🇺🇸 (89) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Hijikata 🇦🇺 (96) • Vukic 🇦🇺 (99) • Shimabukuro 🇯🇵 (107) • Wong 🇭🇰 (110) • Faria 🇵🇹 (119) • Fearnley 🇬🇧 (123) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (124) • Schoolkate 🇦🇺 (126) • Virtanen 🇫🇮 (127) • Riedi 🇨🇭 (128) • McDonald 🇺🇸 (129) • Mochizuki 🇯🇵 (130) • Pinnington Jones 🇬🇧 (137) • Bolt 🇦🇺 (138) • Engel 🇩🇪 (NG 185) • Blanch 🇺🇸 (NG 228)
ALTERNATES
1. Lloyd Harris 🇿🇦 (146) • 2. Billy Harris 🇬🇧 (148) • 3. O’Connell 🇦🇺 (150) • 4. Y. Bu 🇨🇳 (152) • 5. Sakamoto 🇯🇵 (156) • 6. Fery 🇬🇧 (157) • 7. Lajal 🇪🇪 (158) • 8. Samuel 🇬🇧 (161) • 9. Blanchet 🇫🇷 (162) • 10. Rodesch 🇱🇺 (166)
🇩🇪 ATP CHALLENGER 100 HEILBRONN – 1-7 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Trungelliti 🇦🇷 (78) • Nava 🇺🇸 (108) • Droguet 🇫🇷 (109) • Choinski 🇬🇧 (122) • Dellien 🇧🇴 (133) • Barrios Vera 🇨🇱 (134) • Martinez 🇪🇸 (136) • Safiullin 🏳️ (144) • Rodionov 🇦🇹 (160) • Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Onclin 🇧🇪 (183) • Kym 🇨🇭 (187) • Barrena 🇦🇷 (189) • Neumayer 🇦🇹 (191) • Den Ouden 🇳🇱 (195) • Mikrut 🇭🇷 (198) • Dodig 🇭🇷 (201) • Reis Da Silva 🇧🇷 (202) • Giustino 🇮🇹 (205) • Hsu 🇹🇼 (212) • Dedura 🇩🇪 (NG 283)
ALTERNATES
1. Gentzsch 🇩🇪 (219) • 2. Grenier 🇫🇷 (224) • 3. Houkes 🇳🇱 (236) • 4. Martin Tiffon 🇪🇸 (237) • 5. Ferreira Silva 🇵🇹 (238) • 6. Brancaccio 🇮🇹 (240) • 7. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 8. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (244) • 9. Loffhagen 🇬🇧 (250) • 10. Topo 🇩🇪 (251)
🇨🇿 ATP CHALLENGER 100 PROSTEJOV – 1-7 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Kopriva 🇨🇿 (55) • Baez 🇦🇷 (65) • Shevchenko 🇰🇿 (85) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Bautista Agut 🇪🇸 (98) • Molcan 🇸🇰 (113) • Svrcina 🇨🇿 (116) • Moller 🇩🇰 (153) • Piros 🇭🇺 (163) • Kolar 🇨🇿 (165) • Tabur 🇫🇷 (168) • Gomez 🇦🇷 (186) • Sachko 🇺🇦 (193) • Olivieri 🇦🇷 (214) • Midon 🇦🇷 (216) • Coppejans 🇧🇪 (217) • Pavlovic 🇫🇷 (221) • Cinà 🇮🇹 (225) • Boscardin Dias 🇧🇷 (229) • Guillen Meza 🇪🇨 (230) • Fatic 🇧🇦 (235)
ALTERNATES
1. Ferreira Silva 🇵🇹 (238) • 2. Brancaccio 🇮🇹 (240) • 3. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 4. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (244) • 5. Loffhagen 🇬🇧 (250) • 6. Boyer 🇺🇸 (257) • 7. Jung 🇹🇼 (PR 258) • 8. Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (259) • 9. Damas 🇪🇸 (260) • 10. Watanuki 🇯🇵 (262)
🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 TYLER – 1-7 GIUGNO, CEMENTO
MAIN DRAW
Walton 🇦🇺 (103) • Sweeny 🇦🇺 (135) • Draxl 🇨🇦 (171) • Mejia 🇨🇴 (174) • Smith 🇺🇸 (190) • Tomic 🇦🇺 (194) • Sun 🇨🇳 (197) • Andrade 🇪🇨 (215) • Zhou 🇨🇳 (220) • Butvilas 🇱🇹 (256) • Cassone 🇺🇸 (264) • Krueger 🇺🇸 (270) • Jubb 🇬🇧 (275) • Martin 🇺🇸 (277) • Monday 🇬🇧 (284) • Ellis 🇦🇺 (PR 295) • Zhukayev 🇰🇿 (297) • Zink 🇺🇸 (298) • Uchiyama 🇯🇵 (306) • Legout 🇫🇷 (CO 1) • Searle 🇬🇧 (NG 381) • Bicknell 🇯🇲 (322) IN
ALTERNATES
1. Bicknell 🇯🇲 (322) IN • 2. Wu 🇹🇼 (323) • 3. Mayo 🇺🇸 (PR 329) • 4. Tokuda 🇯🇵 (330) • 5. Ilagan 🇺🇸 (332) • 6. Trotter 🇯🇵 (340) • 7. Rybakov 🇺🇸 (341) • 8. Shimizu 🇯🇵 (353) • 9. Sekulic 🇦🇺 (357) • 10. Matsuoka 🇯🇵 (360)
🇿🇦 ATP CHALLENGER 50 CENTURION – 1-7 GIUGNO, CEMENTO
MAIN DRAW
Mayot 🇫🇷 (210) • Napolitano 🇮🇹 (246) • Bertrand 🇫🇷 (278) • Henning 🇿🇦 (307) • Hemery 🇫🇷 (316) • Coulibaly 🇨🇮 (319) • Santillan 🇯🇵 (320) • Alkaya 🇹🇷 (324) • Hussey 🇬🇧 (342) • Castelnuovo 🇨🇭 (345) • Zahraj 🇩🇪 (402) • Singh 🇮🇳 (413) • Hernandez 🇲🇽 (444) • Bouzige 🇦🇺 (453) • Winter 🇦🇺 (454) • Strombachs 🇱🇻 (455) • Peliwo 🇵🇱 (475) • Palan 🇨🇿 (500) • Pankin 🏳️ (507) • Sasikumar 🇮🇳 (524) • Rawat 🇮🇳 (537)
ALTERNATES
1. Hurrion 🇬🇧 (561) • 2. Bittoun Kouzmine 🇫🇷 (563) • 3. Singh 🇮🇳 (571) • 4. Azkara 🇹🇷 (575) • 5. Takahashi 🇯🇵 (592) • 6. Gonzalez Fernandez 🇪🇸 (594) • 7. Leong 🇲🇾 (634) • 8. Derepasko 🏳️ (655) • 9. Dougaz 🇹🇳 (664) • 10. Efstathiou 🇨🇾 (667)
