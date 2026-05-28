Roland Garros 2026 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Oggi in campo 5 azzurri in singolare. Si parte con Sinner e si finisce con Matteo Berrettini (LIVE)

28/05/2026 12:48 58 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  28 Maggio 2026

20°C
Sole e nubi, molto caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Temporali nel tardo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Maggio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
32°
18:00
32°
⚠  Allerta arancione caldo e allerta temporali nel tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 28 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
RG R2
⛅  Sole e nubi
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta meteo
⛈  Temporali
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Jannik Sinner ITA vs Juan Manuel Cerundolo ARG

GS Roland Garros
Jannik Sinner [1]
0
6
0
Juan Manuel Cerundolo
0
3
0
Mostra dettagli

Ann Li USA vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka --- vs Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech FRA vs Matteo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Moise Kouame FRA

GS Roland Garros
Adolfo Daniel Vallejo
0
3
4
Moise Kouame
15
6
4
Mostra dettagli

Julia Grabher AUT vs Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA vs Mayar Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Donna Vekic CRO vs Naomi Osaka JPN

GS Roland Garros
Donna Vekic
0
6
4
Naomi Osaka [16]
15
7
3
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-aliassime CAN vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Emma Navarro USA

GS Roland Garros
Iva Jovic [17]
6
6
Emma Navarro
0
3
Vincitore: Iva Jovic
Mostra dettagli

Hubert Hurkacz POL vs Frances Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 11:00
Flavio Cobolli ITA vs Yibing Wu CHN

GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]
40
6
6
1
Yibing Wu
0
4
4
0
Mostra dettagli

Diana Shnaider --- vs Mccartney Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE vs Claire Liu USA

Il match deve ancora iniziare

Luca Van assche FRA vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Facundo Diaz acosta ARG vs Learner Tien USA

GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
0
5
6
1
Learner Tien [18]
0
7
4
0
Mostra dettagli

Anna Kalinskaya --- vs Alina Korneeva ---

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – Ore: 11:00
Marcus Willis GBR / Jakub Paul SUI vs Takeru Yuzuki JPN / Anirudh Chandrasekar IND
GS Roland Garros
Marcus Willis / Jakub Paul
4
6
6
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
5*
3
6
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG / James Duckworth AUS vs Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Andres Molteni ARG / Marcelo Melo BRA vs Neal Skupski GBR / Christian Harrison USA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Vavassori ITA / Sara Errani ITA vs Francisco Cabral POR / Ellen Perez AUS

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – Ore: 11:00
Iryna Shymanovich --- / Mariia Kozyreva --- vs Irina Khromacheva --- / Anastasia Detiuc CZE
GS Roland Garros
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
30
6
4
0
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
40
4
6
2
Mostra dettagli

Mate Pavic CRO / Marcelo Arevalo ESA vs Joshua Paris GBR / Trey Hilderbrand USA

Il match deve ancora iniziare

Anna Siskova CZE / Kamilla Rakhimova UZB vs Makoto Ninomiya JPN / Nadiia Kichenok UKR

Il match deve ancora iniziare

Andre Goransson SWE / Erin Routliffe NZL vs Marcelo Arevalo ESA / Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – Ore: 11:00
Miriam Skoch CZE / Jesika Maleckova CZE vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ
GS Roland Garros
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
4
1
Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2]
6
6
Vincitore: Aleksandra KrunicAnna Danilina
Mostra dettagli

Alexandra Panova --- / Harriet Dart GBR vs Solana Sierra ARG / Ingrid Martins BRA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Storm Hunter AUS vs Jj Tracy USA / Anna Danilina KAZ

Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri IND / Alexandra Panova --- vs David Pel NED / Lyudmyla Kichenok UKR

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – Ore: 11:00
Edouard Roger-vasselin FRA / Laura Siegemund GER vs Julian Cash GBR / Demi Schuurs NED
GS Roland Garros
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
6
6
Julian Cash / Demi Schuurs [5]
2
3
Vincitore: Edouard Roger-vasselinLaura Siegemund
Mostra dettagli

Alternates Alternates it / Alternates Alternates it vs Giuliana Olmos MEX / Miyu Kato JPN

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA / Quentin Halys FRA vs Gregoire Jacq FRA / Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Andreja Klepac SLO / Magali Kempen BEL vs Fanny Stollar HUN / Asia Muhammad USA

Il match deve ancora iniziare





Court 9 – Ore: 11:00
Janice Tjen INA / Aldila Sutjiadi INA vs Sara Sorribes tormo ESP / Marie Bouzkova CZE
GS Roland Garros
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
0
7
2
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
0
6
3
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Fabien Reboul FRA / Sadio Doumbia FRA vs Matej Vocel CZE / Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

Olivia Nicholls GBR / Tereza Mihalikova SVK vs Alice Rame FRA / Tiphanie Lemaitre FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 10 – Ore: 11:00
Oleksandra Oliynykova UKR vs Kimberly Birrell AUS
GS Roland Garros
Oleksandra Oliynykova
30
6
0
3
Kimberly Birrell
40
3
6
3
Mostra dettagli

Zhizhen Zhang CHN / Nuno Borges POR vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

Il match deve ancora iniziare

Panna Udvardy HUN / Oleksandra Oliynykova UKR vs Magdalena Frech POL / Anna Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare

Diane Parry FRA / Fiona Ferro FRA vs Anna Kalinskaya --- / Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare





Court 11 – Ore: 11:00
Neil Oberleitner AUT / Petr Nouza CZE vs Albano Olivetti FRA / Theo Arribage FRA
GS Roland Garros
Neil Oberleitner / Petr Nouza
15
7
6
Albano Olivetti / Theo Arribage [13]
30
6
5
Mostra dettagli

Luca Sanchez FRA / Arthur Reymond FRA vs Joe Salisbury GBR / Francisco Cabral POR

Il match deve ancora iniziare

Mark Wallner GER / Jakob Schnaitter GER vs Manuel Guinard FRA / Guido Andreozzi ARG

GS Roland Garros
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
Manuel Guinard / Guido Andreozzi [9]
Vincitore: Mark WallnerJakob Schnaitter
Mostra dettagli

Lucas Miedler AUT / Ulrikke Eikeri NOR vs Arthur Reymond FRA / Tiantsoa Rakotomanga rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 12 – Ore: 11:00
Jan-Lennard Struff GER vs Jaime Faria POR
GS Roland Garros
Jan-Lennard Struff
40
5
4
Jaime Faria
15
7
5
Mostra dettagli

Maja Chwalinska POL vs Elise Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare

Daria Kasatkina AUS vs Susan Bandecchi SUI

Il match deve ancora iniziare

Alternates Alternates it / Alternates Alternates it vs Shuai Zhang CHN / Elise Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 11:00
Zachary Svajda USA vs Adam Walton AUS
GS Roland Garros
Zachary Svajda
0
6
6
2
Adam Walton
0
3
4
3
Mostra dettagli

Yulia Putintseva KAZ vs Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Valentin Vacherot MON

GS Roland Garros
Alejandro Tabilo
Valentin Vacherot [16]
Vincitore: Alejandro Tabilo
Mostra dettagli

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58 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Annoè (Guest) 28-05-2026 12:48

Siamo alle solite. Sinner boccheggia già fin dallec prime battute, mentre i suoi rivali per il titolo (Jodar, Zverev, Kouame, Landaluce, Fils, FAA) fanno da schiacciasassi. Il titolo è impossibile, meglio per lui concentrarsi sui tornei di serie B col 2 su 3

 58
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guest (Guest) 28-05-2026 12:47

Scritto da Giuseppe
Non c’è storia, troppa differenza tra Sinner e J. Cerundolo, come c’era da aspettarsi. Godiamoci l’allenamento del nostro campione!

Beh, a parte il break iniziale Cerundolo ha sempre tenuto a 15, eh…

 57
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walden 28-05-2026 12:44

Scritto da Tonino
Che simpatia mi fanno i poveri raccattapalle, ora sono diventati multitasking, oltre a raccogliere palline devono reggere gli ombrelli , portare il ghiaccio e gli asciugamani,riempire i contenitori d’acqua, manca solo che diano consigli ai giocatori…

se non gli fosse andato bene se ne stavano a casa…

 56
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etberit 28-05-2026 12:42

Scritto da Kenobi

Scritto da Calvin

Scritto da Kenobi
Voglio scrivere una cosa sul meteo al genio al contrario del sito (in tutti i sensi ).
L’orario delle 12 rispetto quello delle 15 è il peggiore.
Perché?
Risposta :alle 12 fa meno caldo.
Giusto.
Ma il match non dura un minuto.
Dalle 12 alza gradualmente la temperatura fino a toccare il massimo intorno alle 15, mentre alle 15 tocca il massimo per poi scendere.
È abbastanza semplice da capire.

Sono abbastanza uguali, a meno che il match non duri 3-4-5 ore…chiaramente più è lungo il match più è conventinete quello delle 13, se invece due ore o poco più è meglio quello di mezzogiorno.
Comunque trovo pretestuose le polemiche: a tutti toccherà il match mattutino, quello pomeridiano e quello serale.

Non sono uguali.
Perché la temperatura più alta coincide con il massimo sforzo fisico , quando la temperatura interna è più alta, quando le fibre muscolari sono meno ossigenate fa più caldo ed aumenta la probabilità di crampi .
Il contrario avviene dopo le 15.
Non sono polemiche , è informazione .
Le polemiche le fa il solito utente bilioso incompetente.

Solo a casa mia la fascia oraria più calda è quella fra le 15:30 e le 17:30?
Almeno così dice il meteo locale…

 55
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Silvy__89 28-05-2026 12:40

Arrivo ora e vedo i nostri messi abbastanza bene, speriamo di continuare così forza!

 54
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Bergamasco (Guest) 28-05-2026 12:37

Kouame puo’ riscrivere la storia del tennis!
Impressionante

 53
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Gian (Guest) 28-05-2026 12:31

Vedo che l’allenamento che ha fatto con Clément Tabur sulle palle corte è servito

 52
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Pier no guest 28-05-2026 12:30

La Iovic ,al di là dei problemi fisici della Navarro (comunque in recupero) sarà molto più di una delle protagoniste femminili.
Un viso così sarà la copertina del movimento e speriamo non cada in uscite discutibili come le sfilate pre match.

 51
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+1: giallu
Gian (Guest) 28-05-2026 12:25

Secondo le previsioni di Météo France.

Tra le 12 e le 14, nel pieno del match, la temperatura è di 32 ma percepita potrebbe raggiungere i 36

 50
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giallu 28-05-2026 12:24

Vedo ora dal live (purtroppo) che Flavio ha ribaltato il secondo. Grande!!! Ora scaramanzia: non ci guardo più fino a che non esco dalla trappola (lavoro)

 49
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Giuseppe (Guest) 28-05-2026 12:22

Non c’è storia, troppa differenza tra Sinner e J. Cerundolo, come c’era da aspettarsi. Godiamoci l’allenamento del nostro campione!

 48
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Tonino (Guest) 28-05-2026 12:20

Che simpatia mi fanno i poveri raccattapalle, ora sono diventati multitasking, oltre a raccogliere palline devono reggere gli ombrelli , portare il ghiaccio e gli asciugamani,riempire i contenitori d’acqua, manca solo che diano consigli ai giocatori…

 47
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+1: Golden Shark
Gian (Guest) 28-05-2026 12:20

@ magilla (#4625193)

Non deve accadere, sono professionisti ed è un loro compito, un messaggio che devono dare.

 46
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Calvin (Guest) 28-05-2026 12:18

Scritto da Kenobi

Scritto da Calvin

Scritto da Kenobi
Voglio scrivere una cosa sul meteo al genio al contrario del sito (in tutti i sensi ).
L’orario delle 12 rispetto quello delle 15 è il peggiore.
Perché?
Risposta :alle 12 fa meno caldo.
Giusto.
Ma il match non dura un minuto.
Dalle 12 alza gradualmente la temperatura fino a toccare il massimo intorno alle 15, mentre alle 15 tocca il massimo per poi scendere.
È abbastanza semplice da capire.

Sono abbastanza uguali, a meno che il match non duri 3-4-5 ore…chiaramente più è lungo il match più è conventinete quello delle 13, se invece due ore o poco più è meglio quello di mezzogiorno.
Comunque trovo pretestuose le polemiche: a tutti toccherà il match mattutino, quello pomeridiano e quello serale.

Non sono uguali.
Perché la temperatura più alta coincide con il massimo sforzo fisico , quando la temperatura interna è più alta, quando le fibre muscolari sono meno ossigenate fa più caldo ed aumenta la probabilità di crampi .
Il contrario avviene dopo le 15.
Non sono polemiche , è informazione .
Le polemiche le fa il solito utente bilioso incompetente.

Non dicevo che tu fai polemiche, sia chiaro, ma ce ne sono un pò in giro sull’orario di Jannik e a me sembra strano eprché tutti giocano a vari orari.

Per me è normale che si giochi a mezzogiorno, perché i primi turni sono molto compressi e se si gioca a mezzogiorno una volta tocca a uno e una a un altro.

Poi magri la tua spiegazione è più scientifica, mi sto perché io parlo solo per senazioni, però è vero che se la partita dura poco e si indirizza bene si ha il vantaggio di trovarsi nel caldo torrido quando si ha prospettive di finirla e ci si fa tutto il pre partita (sveglia, colazioni, riscaldamento e tutto) in orari meno caldi.

 45
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Just is Back 28-05-2026 12:14

Ha iniziato “piano” jannik

 44
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Peter Parker 28-05-2026 12:12

Forza Jannik,il più grande atleta del pianeta terra e con distanza.

 43
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Kenobi 28-05-2026 12:11

Scritto da Calvin

Scritto da Kenobi
Voglio scrivere una cosa sul meteo al genio al contrario del sito (in tutti i sensi ).
L’orario delle 12 rispetto quello delle 15 è il peggiore.
Perché?
Risposta :alle 12 fa meno caldo.
Giusto.
Ma il match non dura un minuto.
Dalle 12 alza gradualmente la temperatura fino a toccare il massimo intorno alle 15, mentre alle 15 tocca il massimo per poi scendere.
È abbastanza semplice da capire.

Sono abbastanza uguali, a meno che il match non duri 3-4-5 ore…chiaramente più è lungo il match più è conventinete quello delle 13, se invece due ore o poco più è meglio quello di mezzogiorno.
Comunque trovo pretestuose le polemiche: a tutti toccherà il match mattutino, quello pomeridiano e quello serale.

Non sono uguali.

Perché la temperatura più alta coincide con il massimo sforzo fisico , quando la temperatura interna è più alta, quando le fibre muscolari sono meno ossigenate fa più caldo ed aumenta la probabilità di crampi .

Il contrario avviene dopo le 15.

Non sono polemiche , è informazione .
Le polemiche le fa il solito utente bilioso incompetente.

 42
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Barabba (Guest) 28-05-2026 12:07

Sinner? Prossimo GOAT.

 41
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magilla 28-05-2026 12:02

nonostante il primo set vinto di flavio non sono tranquillissimo…..47% di prime è preoccupante…..

 40
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Pit il bullo (Guest) 28-05-2026 12:00

Perché lo score della Navarro è fermo?

 39
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Calvin (Guest) 28-05-2026 11:59

Scritto da Kenobi
Voglio scrivere una cosa sul meteo al genio al contrario del sito (in tutti i sensi ).
L’orario delle 12 rispetto quello delle 15 è il peggiore.
Perché?
Risposta :alle 12 fa meno caldo.
Giusto.
Ma il match non dura un minuto.
Dalle 12 alza gradualmente la temperatura fino a toccare il massimo intorno alle 15, mentre alle 15 tocca il massimo per poi scendere.
È abbastanza semplice da capire.

Sono abbastanza uguali, a meno che il match non duri 3-4-5 ore…chiaramente più è lungo il match più è conventinete quello delle 13, se invece due ore o poco più è meglio quello di mezzogiorno.

Comunque trovo pretestuose le polemiche: a tutti toccherà il match mattutino, quello pomeridiano e quello serale.

 38
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+1: Inox
magilla 28-05-2026 11:56

Scritto da Inox
@ magilla (#4625193)
Ciò non giustifica affatto chi si dimentica, io la penso così.

non lo giustifico ma eviterei il massacro

 37
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magilla 28-05-2026 11:55

i telecronisti nella partita di cobolli sono i miei preferiti…….

 36
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andrewthefirst 28-05-2026 11:54

finalmente una palla corta degna di moise…la sente più sul dritto..

 35
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Calvin (Guest) 28-05-2026 11:54

Intanto buon primo set di Falvio

 34
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Onurb (Guest) 28-05-2026 11:47

Scritto da Kenobi
Voglio scrivere una cosa sul meteo al genio al contrario del sito (in tutti i sensi ).
L’orario delle 12 rispetto quello delle 15 è il peggiore.
Perché?
Risposta :alle 12 fa meno caldo.
Giusto.
Ma il match non dura un minuto.
Dalle 12 alza gradualmente la temperatura fino a toccare il massimo intorno alle 15, mentre alle 15 tocca il massimo per poi scendere.
È abbastanza semplice da capire.

Oggi a Parigi-fonte Meteo3b
Ore 12. 28 gradi
Ore 13. 29 gradi
Ore 14 31 gradi
Ore 15. 32 gradi
Ore 16. 33 gradi
Ore 17. 33 gradi
Ore 18. 32 gradi
Tu ogni volta che scrivi fai la solita figura ..
Considerando che probabilmente sinner se la sbriga in fretta oggi…
Continua a rosicare

 33
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Palu 28-05-2026 11:44

Scritto da Arrotino
SINNER programmato a giocare con il fresco.
Ma quanto è amato dal pubblico francese, dagli organizzatori del ROLAND GARROS lo vogliamo dire ?
Purtroppo, oggigiorno, chi è serio, educato, rispettoso, non è apprezzato

Non capisco se sei ironico…
Sinner con oggi fa 2 partite: una serale e una al primo turno della sessione diurna (che secondo me, dopo il serale, è l’orario migliore).
Lo sai sì che non può giocare sempre la sera?
Non è che se sei il numero 1 decidi tu quando giocare, nemmeno se sei educato e uno stinco di santo.. ci sarebbero anche altri giocatori…

Oh poi vediamo la programmazione futura, ma cavolo! è la seconda partita!

 32
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andrewthefirst 28-05-2026 11:38

cambierei il servizio di moise…troppo cerimonioso per uno esplosivo come lui…

 31
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Palu 28-05-2026 11:35

Scritto da Kenobi
Voglio scrivere una cosa sul meteo al genio al contrario del sito (in tutti i sensi ).
L’orario delle 12 rispetto quello delle 15 è il peggiore.
Perché?
Risposta :alle 12 fa meno caldo.
Giusto.
Ma il match non dura un minuto.
Dalle 12 alza gradualmente la temperatura fino a toccare il massimo intorno alle 15, mentre alle 15 tocca il massimo per poi scendere.
È abbastanza semplice da capire.

mah!
se dovessi scegliere io solo in base alle condizioni di caldo estremo sarebbe in ordine:
1) serale
2) 1° incontro diurno
3) 3° diurno
4) 2° diurno

 30
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andrewthefirst 28-05-2026 11:34

moise – vallejo grandi topponi e giudice di sedia particolarmente carina…

 29
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-1: Detuqueridapresencia
Kenobi 28-05-2026 11:26

Voglio scrivere una cosa sul meteo al genio al contrario del sito (in tutti i sensi ).
L’orario delle 12 rispetto quello delle 15 è il peggiore.

Perché?
Risposta :alle 12 fa meno caldo.
Giusto.

Ma il match non dura un minuto.
Dalle 12 alza gradualmente la temperatura fino a toccare il massimo intorno alle 15, mentre alle 15 tocca il massimo per poi scendere.

È abbastanza semplice da capire.

 28
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+1: Golden Shark, Inox, Squalo_Bianco97
KB24 (Guest) 28-05-2026 11:23

sinner chiuderà in max 90 minuti oggi. bisogna evitare di superare le 14 per via del caldo crescente

 27
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Inox 28-05-2026 11:22

@ magilla (#4625193)

Ciò non giustifica affatto chi si dimentica, io la penso così.

 26
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Vittorio carlito (Guest) 28-05-2026 11:22

Scritto da Tonino
@ vittorio carlito (#4625122)
Se volevi portare sfiga ci sei ruuscito in pieno, complimenti…

E perché ? Io la penso cosi’.
Forse la sfiga la porti tu.

 25
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brunodalla 28-05-2026 11:11

Scritto da magilla
…e anche vallejo si dimentica il bambino….vuoi vedere che sono cose che semplicemente possono succedere…..

perchè? avevi qualche dubbio? polemiche inutili.

 24
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+1: magilla, Ehol
Luciano65 (Guest) 28-05-2026 11:11

Scritto da Annoè
oggi fa freddo: landaluce, era meglio se si… kopriva
fatemi gli applausi

Hurcakz che battuta! 🙂

 23
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+1: Palu, Inox
Dr Ivo (Guest) 28-05-2026 11:05

Il caldo soffocante su Parigi durerà fino a sabato notte, quindi Sinner oggi giocherà senza disperdere energie ma facendo attenzione a chiudere in meno di due ore. Sabato, se l’avversario dovesse essere Landaluce, sarà lo stesso ma confido che venga messo in sessione serale, o almeno così dovrebbe essere secondo logica.
Da domenica, le temperature scenderanno ai livelli stagionali sui venti gradi con intervalli di pioggia. Se così fosse, Jan non dovrebbe avere difficoltà a planare sicuro su una pista d’atterraggio, le turbolenze per lui non sono gli avversari, questi avversari (non per nulla i bookmakers contemplano la probabilità che vinca il RG senza perdere neppure un set come Nadal), ma il maledetto clima (che non è congeniale a nessuno ma finisce col rimescolare le carte e appiattire i livelli, quando non a sovvertire i pronostici). La parte più delicata del RG per lui è questa settimana, non la successiva

 22
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+1: Golden Shark, Scolaretto
magilla 28-05-2026 11:03

…e anche vallejo si dimentica il bambino….vuoi vedere che sono cose che semplicemente possono succedere…..

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+1: Ehol, walden
Tonino (Guest) 28-05-2026 10:56

@ vittorio carlito (#4625122)

Se volevi portare sfiga ci sei ruuscito in pieno, complimenti…

 20
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pablito 28-05-2026 10:48

Scritto da Arrotino
SINNER programmato a giocare con il fresco.
Ma quanto è amato dal pubblico francese, dagli organizzatori del ROLAND GARROS lo vogliamo dire ?
Purtroppo, oggigiorno, chi è serio, educato, rispettoso, non è apprezzato

La sbrigherà veloce, secondo i suoi tempi di recupero.
Pomeriggio in piscina, seduta defatigante e… avanti.

Sanno come fare, e se ci sarà gran caldo, sarà per tutti,
Cerundolino compreso… 😉

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Arrotino (Guest) 28-05-2026 10:42

SINNER programmato a giocare con il fresco.
Ma quanto è amato dal pubblico francese, dagli organizzatori del ROLAND GARROS lo vogliamo dire :mrgreen: ?
Purtroppo, oggigiorno, chi è serio, educato, rispettoso, non è apprezzato 😎

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Annoè (Guest) 28-05-2026 10:39

oggi fa freddo: landaluce, era meglio se si… kopriva

fatemi gli applausi

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+1: Inox
Golden Shark 28-05-2026 10:36

Per il resto …

Curiosissimo di vedere come se la cava Kouamè … oggi ce l’ha veramente dura … con Vallejo rischia ” la stesa severa ” .

Poi Landaluce … Kopriva altro bell’esame di maturità … se lo passerà a pieni voti con una vittoria convincente ( ma ho molti , moltissimi dubbi ciò avvenga ) … lo inizierò a tenere davvero in considerazione .

Ultima , ma assolutamente non ultima , menzione per Arnaldi e Berrettini .

Molto fiducioso per Matteino… mi aspetto una , pur difficile , vittoria contro Tsitsipas… Arnaldi ha il gioco e la grinta che servono per mandare fuori giri (e di ” testa “) il greco .

La partita di ” Berretto ” , di contro , mi preoccupa … c’è sempre la speranza ( ben fondata viste le qualità del ragazzo ) che sfoderi una prestazione maiuscola … di quelle che furono e , nel qual caso , Rinderknech sarebbe spacciato … altrimenti la vedo abbastanza ostica …

Forzaaaaaaaaaa !!!

🙂

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+1: Marco M.
Gaz (Guest) 28-05-2026 10:35

Scritto da tinapica

Scritto da Gaz
3 curiosità principali di giornata:
Kalinskaya-Korneeva
La prova del 9 della Birrell alle 11.00
La miss della Osaka.
Ne approfitto per dire che ieri la Parks ha frantumato il record della Yastremska contro Paolini, commettendo,di media, un gratuito ogni minuto e 25 secondi.
Buon proseguimento di giornata con lo Ianicco.it

@ Gaz (#4625167)
Grazie Gaz, buona giornata anche a Lei.
Secondo me Mboco-Siniacova potrebbe essere anche un incontro interessante.
E poi voglio vedere quanto avanti la nuova Diana “ibrida” saprà spingersi.

Con l’uscita della Pegula quella che dovrebbe approfittare per arrivare almeno agli ottavi è proprio la mondina russa,da testa di serie 25 , quando lo scorso anno da testa di serie 11 si fece sbattere fuori al secondo turno dalla sciagurata Yastremska.

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magilla 28-05-2026 10:30

Scritto da Adrien Ouilecoup
Le previsioni dei bookmakers sono delle fakes, probabile una certa falcidia.

grazie per l’augurio

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+1: Marco M.
tinapica 28-05-2026 10:27

Scritto da Gaz
3 curiosità principali di giornata:
Kalinskaya-Korneeva
La prova del 9 della Birrell alle 11.00
La miss della Osaka.
Ne approfitto per dire che ieri la Parks ha frantumato il record della Yastremska contro Paolini, commettendo,di media, un gratuito ogni minuto e 25 secondi.
Buon proseguimento di giornata con lo Ianicco.it

@ Gaz (#4625167)

Grazie Gaz, buona giornata anche a Lei.
Secondo me Mboco-Siniacova potrebbe essere anche un incontro interessante.
E poi voglio vedere quanto avanti la nuova Diana “ibrida” saprà spingersi.

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tinapica 28-05-2026 10:23

Ma Vascerot… non si è rott?
Ieri scrivevate che si fosse ritirato, oggi lo mettete in programma sul campo 13?
Dove sta la verità?

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Gaz (Guest) 28-05-2026 10:20

3 curiosità principali di giornata:
Kalinskaya-Korneeva
La prova del 9 della Birrell alle 11.00
La miss della Osaka.

Ne approfitto per dire che ieri la Parks ha frantumato il record della Yastremska contro Paolini, commettendo,di media, un gratuito ogni minuto e 25 secondi.
Buon proseguimento di giornata con lo Ianicco.it

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-1: Marco M.
Golden Shark 28-05-2026 10:16

Vai Jannik , di celeste vestito sei una gemma preziosa , come una rara acquamarina … lucente e trasparente .

Emana brillantezza !!!

🙂

 10
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+1: Inox, Marco M., Zoff
compagno di cella di Becker (Guest) 28-05-2026 10:03

ieri ho letto i soliti noti che pronosticavano Paolini passa, Cinà alla portata…… andiamo piano và!

 9
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givaldo barbosa (Guest) 28-05-2026 10:01

Sì, ma c’è un tema che non può rimanere irrisolto, un qualcosa che urge e chiede chiarezza, così come ci si domandava stamattina su un altro topic:

“Resta però una domanda: che cosa è successo davvero tra Davidovich e Puerta? Al momento, più che risposte, sono arrivate solo versioni opposte, accuse e una frase social che rischia di rendere il caso ancora più esplosivo.”

Ahhahhhhhaaa

 8
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OspiteSgradito (Guest) 28-05-2026 09:59

Sinner vince facile. Caldo o non caldo Cerundolo jr non è certo un intralcio.
La fortuna assiste il giocatore Sud Tirolese da un bel po’, con avversari senza la minima pretesa nei primi turni. Ottimo per risparmiare preziose energie.
Flavio ha molte più armi ed attitudine alla terra rispetto al suo, comunque valido, avversario. Ce la dovrebbe fare con relativa facilità.
I due Matteo se la giocano con buone possibilitá di riuscita.
Sul pallone gonfiato italo-argentino non mi pronuncio, ma noto che Comesana lo ha battuto due volte su due.

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-1: Inox, Marco M., Detuqueridapresencia
Adrien Ouilecoup (Guest) 28-05-2026 09:28

Le previsioni dei bookmakers sono delle fakes, probabile una certa falcidia.

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-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Silvy__89 28-05-2026 09:22

Speriamo che i nostri non soffrano troppo il caldo. In bocca al lupo a tutti!

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vittorio carlito (Guest) 28-05-2026 09:10

Oggi faremo il POKERISSIMO.

 4
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-1: Taxi Driver
vittorio carlito (Guest) 28-05-2026 09:07

Ma mi sa che si parte con Cobolli alle 11 (e si finisce con Berrettini alle 20,15) e non con Sinner che gioca alle 12

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Scolaretto 28-05-2026 08:54

Cobolli dovrebbe farcela, Arnaldi se la gioca, Darderi leggermente favorito in uno scontro di resistenza, dura invece per Berrettini. Per Jannik immagino S&V, smorzate, qualche errore per accorciare gli scambi, chiudere presto per evitare di soffrire il caldo.

 2
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enzolabarbera (Guest) 28-05-2026 08:44

Sinner oggi si “allenerà” a mezzogiorno con il più giovane dei Cerundolo. Buon per lui, non soffrirà troppo il caldo. Guardero invece la partita di Cobolli, (alle 11), sicuramente più impegnativa. enzo

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