Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Oggi in campo 5 azzurri in singolare. Si parte con Sinner e si finisce con Matteo Berrettini (LIVE)

Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Roland Garros
Parigi, Francia · 28 Maggio 2026
|⛅
|
20°C
Sole e nubi, molto caldo · Picco 33°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Temporali nel tardo pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Maggio
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
☁
25°
|
12:00
☁
28°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
31°
|
15:00
☁
32°
|
16:00
☁
33°
|
17:00
⛈
32°
|
18:00
⛈
32°
⚠ Allerta arancione caldo e allerta temporali nel tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 28 Maggio
|
|
🎾
|
Roland Garros · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
RG R2
⛅ Sole e nubi
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta meteo
⛈ Temporali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerundolo
GS Roland Garros
Jannik Sinner [1]
0
6
0
Juan Manuel Cerundolo•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juan Manuel Cerundolo
5-2 → 5-3
Jannik Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Juan Manuel Cerundolo
4-1 → 4-2
Juan Manuel Cerundolo
3-0 → 3-1
Jannik Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Juan Manuel Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Ann Li vs Diane Parry
Il match deve ancora iniziare
Aryna Sabalenka vs Elsa Jacquemot
Il match deve ancora iniziare
Arthur Rinderknech vs Matteo Berrettini
Il match deve ancora iniziare
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Moise Kouame
GS Roland Garros
Adolfo Daniel Vallejo
0
3
4
Moise Kouame•
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Adolfo Daniel Vallejo
3-4 → 4-4
Adolfo Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Adolfo Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Moise Kouame
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Adolfo Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Moise Kouame
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Adolfo Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Moise Kouame
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Adolfo Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Moise Kouame
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Adolfo Daniel Vallejo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Moise Kouame
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Adolfo Daniel Vallejo
1-1 → 2-1
Adolfo Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Julia Grabher vs Amanda Anisimova
Il match deve ancora iniziare
Coco Gauff vs Mayar Sherif
Il match deve ancora iniziare
Raphael Collignon vs Ben Shelton
Il match deve ancora iniziare
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Donna Vekic vs Naomi Osaka
GS Roland Garros
Donna Vekic
0
6
4
Naomi Osaka [16]•
15
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
1-6*
6-6 → 6-7
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Naomi Osaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Francisco Cerundolo vs Hugo Gaston
Il match deve ancora iniziare
Felix Auger-aliassime vs Roman Andres Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
Victoria Mboko vs Katerina Siniakova
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic vs Emma Navarro
GS Roland Garros
Iva Jovic [17]
6
6
Emma Navarro
0
3
Vincitore: Iva Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emma Navarro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Emma Navarro
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Emma Navarro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Emma Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emma Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Hubert Hurkacz vs Frances Tiafoe
Il match deve ancora iniziare
Antonia Ruzic vs Madison Keys
Il match deve ancora iniziare
Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 11:00
Flavio Cobolli vs Yibing Wu
GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]•
40
6
6
1
Yibing Wu
0
4
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yibing Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yibing Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Yibing Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Flavio Cobolli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yibing Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Flavio Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Flavio Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Flavio Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Yibing Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Diana Shnaider vs Mccartney Kessler
Il match deve ancora iniziare
Maria Sakkari vs Claire Liu
Il match deve ancora iniziare
Luca Van assche vs Brandon Nakashima
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 11:00
Facundo Diaz acosta vs Learner Tien
GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
0
5
6
1
Learner Tien [18]•
0
7
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Facundo Diaz acosta
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Learner Tien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Facundo Diaz acosta
4-4 → 5-4
Facundo Diaz acosta
3-3 → 4-3
Facundo Diaz acosta
2-2 → 3-2
Learner Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Facundo Diaz acosta
1-1 → 2-1
Learner Tien
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Facundo Diaz acosta
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Facundo Diaz acosta
5-5 → 5-6
Facundo Diaz acosta
3-5 → 4-5
Learner Tien
15-0
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Learner Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Facundo Diaz acosta
1-3 → 2-3
Learner Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Facundo Diaz acosta
1-1 → 1-2
Learner Tien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Facundo Diaz acosta
0-0 → 1-0
Anna Kalinskaya vs Alina Korneeva
Il match deve ancora iniziare
Francisco Comesana vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
Katie Boulter vs Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ore: 11:00
Marcus Willis
/ Jakub Paul
vs Takeru Yuzuki
/ Anirudh Chandrasekar
GS Roland Garros
Marcus Willis / Jakub Paul
4
6
6
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
5*
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
6-5 → 6-6
Marcus Willis / Jakub Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Marcus Willis / Jakub Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
3-4 → 3-5
Marcus Willis / Jakub Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
1-4 → 2-4
Marcus Willis / Jakub Paul
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
1-2 → 1-3
Marcus Willis / Jakub Paul
1-1 → 1-2
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Marcus Willis / Jakub Paul
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Marcus Willis / Jakub Paul
4-3 → 5-3
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Marcus Willis / Jakub Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Marcus Willis / Jakub Paul
2-1 → 3-1
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Marcus Willis / Jakub Paul
0-1 → 1-1
Takeru Yuzuki / Anirudh Chandrasekar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Marco Trungelliti / James Duckworth vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli
Il match deve ancora iniziare
Andres Molteni / Marcelo Melo vs Neal Skupski / Christian Harrison
Il match deve ancora iniziare
Andrea Vavassori / Sara Errani vs Francisco Cabral / Ellen Perez
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ore: 11:00
Iryna Shymanovich
/ Mariia Kozyreva
vs Irina Khromacheva
/ Anastasia Detiuc
GS Roland Garros
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
30
6
4
0
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc•
40
4
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
0-1 → 0-2
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
4-5 → 4-6
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
2-5 → 3-5
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
1-5 → 2-5
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
1-3 → 1-4
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
0-3 → 1-3
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
5-4 → 6-4
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
3-4 → 4-4
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
2-4 → 3-4
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
2-2 → 2-3
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Iryna Shymanovich / Mariia Kozyreva
0-1 → 1-1
Irina Khromacheva / Anastasia Detiuc
0-0 → 0-1
Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs Joshua Paris / Trey Hilderbrand
Il match deve ancora iniziare
Anna Siskova / Kamilla Rakhimova vs Makoto Ninomiya / Nadiia Kichenok
Il match deve ancora iniziare
Andre Goransson / Erin Routliffe vs Marcelo Arevalo / Luisa Stefani
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 11:00
Miriam Skoch
/ Jesika Maleckova
vs Aleksandra Krunic
/ Anna Danilina
GS Roland Garros
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
4
1
Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2]
6
6
Vincitore: Aleksandra KrunicAnna Danilina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
1-5 → 1-6
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
0-3 → 1-3
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-2 → 0-3
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
4-5 → 4-6
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
2-2 → 2-3
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Miriam Skoch / Jesika Maleckova
15-0
15-15
15-30
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-0 → 0-1
Alexandra Panova / Harriet Dart vs Solana Sierra / Ingrid Martins
Il match deve ancora iniziare
Hugo Nys / Storm Hunter vs Jj Tracy / Anna Danilina
Il match deve ancora iniziare
Yuki Bhambri / Alexandra Panova vs David Pel / Lyudmyla Kichenok
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 11:00
Edouard Roger-vasselin
/ Laura Siegemund
vs Julian Cash
/ Demi Schuurs
GS Roland Garros
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
6
6
Julian Cash / Demi Schuurs [5]
2
3
Vincitore: Edouard Roger-vasselinLaura Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 2
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
Julian Cash / Demi Schuurs
4-3 → 5-3
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
3-3 → 4-3
Julian Cash / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Julian Cash / Demi Schuurs
1-2 → 2-2
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
1-1 → 1-2
Julian Cash / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julian Cash / Demi Schuurs
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Julian Cash / Demi Schuurs
4-1 → 4-2
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Julian Cash / Demi Schuurs
2-1 → 3-1
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Julian Cash / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Edouard Roger-vasselin / Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Alternates Alternates / Alternates Alternates vs Giuliana Olmos / Miyu Kato
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert / Quentin Halys vs Gregoire Jacq / Benjamin Bonzi
Il match deve ancora iniziare
Andreja Klepac / Magali Kempen vs Fanny Stollar / Asia Muhammad
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 11:00
Janice Tjen
/ Aldila Sutjiadi
vs Sara Sorribes tormo
/ Marie Bouzkova
GS Roland Garros
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
0
7
2
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
1-2 → 2-2
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
1-1 → 1-2
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
6-5 → 6-6
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
5-5 → 6-5
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
15-0
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
2-4 → 3-4
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
1-3 → 1-4
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
1-1 → 1-2
Janice Tjen / Aldila Sutjiadi
0-1 → 1-1
Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Martin Landaluce vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Fabien Reboul / Sadio Doumbia vs Matej Vocel / Tomas Machac
Il match deve ancora iniziare
Olivia Nicholls / Tereza Mihalikova vs Alice Rame / Tiphanie Lemaitre
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 11:00
Oleksandra Oliynykova
vs Kimberly Birrell
GS Roland Garros
Oleksandra Oliynykova
30
6
0
3
Kimberly Birrell•
40
3
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Oleksandra Oliynykova
1-0 → 2-0
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Kimberly Birrell
0-4 → 0-5
Oleksandra Oliynykova
0-3 → 0-4
Kimberly Birrell
0-2 → 0-3
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Kimberly Birrell
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Kimberly Birrell
4-3 → 5-3
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Oleksandra Oliynykova
3-1 → 4-1
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
1-0 → 1-1
Oleksandra Oliynykova
0-0 → 1-0
Zhizhen Zhang / Nuno Borges vs Henry Patten / Harri Heliovaara
Il match deve ancora iniziare
Panna Udvardy / Oleksandra Oliynykova vs Magdalena Frech / Anna Bondar
Il match deve ancora iniziare
Diane Parry / Fiona Ferro vs Anna Kalinskaya / Sorana Cirstea
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 11:00
Neil Oberleitner
/ Petr Nouza
vs Albano Olivetti
/ Theo Arribage
GS Roland Garros
Neil Oberleitner / Petr Nouza
15
7
6
Albano Olivetti / Theo Arribage [13]•
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Albano Olivetti / Theo Arribage
Neil Oberleitner / Petr Nouza
5-5 → 6-5
Albano Olivetti / Theo Arribage
5-4 → 5-5
Neil Oberleitner / Petr Nouza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Albano Olivetti / Theo Arribage
4-3 → 4-4
Neil Oberleitner / Petr Nouza
3-3 → 4-3
Albano Olivetti / Theo Arribage
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Neil Oberleitner / Petr Nouza
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Albano Olivetti / Theo Arribage
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Neil Oberleitner / Petr Nouza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Albano Olivetti / Theo Arribage
1-0 → 1-1
Neil Oberleitner / Petr Nouza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
Neil Oberleitner / Petr Nouza
5-6 → 6-6
Albano Olivetti / Theo Arribage
5-5 → 5-6
Neil Oberleitner / Petr Nouza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Albano Olivetti / Theo Arribage
4-4 → 4-5
Neil Oberleitner / Petr Nouza
3-4 → 4-4
Albano Olivetti / Theo Arribage
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Neil Oberleitner / Petr Nouza
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Albano Olivetti / Theo Arribage
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Neil Oberleitner / Petr Nouza
1-2 → 2-2
Albano Olivetti / Theo Arribage
1-1 → 1-2
Neil Oberleitner / Petr Nouza
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Albano Olivetti / Theo Arribage
0-0 → 0-1
Luca Sanchez / Arthur Reymond vs Joe Salisbury / Francisco Cabral
Il match deve ancora iniziare
Mark Wallner / Jakob Schnaitter vs Manuel Guinard / Guido Andreozzi
GS Roland Garros
Mark Wallner / Jakob Schnaitter
Manuel Guinard / Guido Andreozzi [9]
Vincitore: Mark WallnerJakob Schnaitter
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucas Miedler / Ulrikke Eikeri vs Arthur Reymond / Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 11:00
Jan-Lennard Struff
vs Jaime Faria
GS Roland Garros
Jan-Lennard Struff•
40
5
4
Jaime Faria
15
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaime Faria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Jan-Lennard Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Jan-Lennard Struff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Jaime Faria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Jan-Lennard Struff
1-2 → 2-2
Jan-Lennard Struff
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jan-Lennard Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Jaime Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Jan-Lennard Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Jaime Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Jan-Lennard Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Jaime Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jan-Lennard Struff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Jan-Lennard Struff
1-2 → 2-2
Jan-Lennard Struff
0-1 → 1-1
Maja Chwalinska vs Elise Mertens
Il match deve ancora iniziare
Daria Kasatkina vs Susan Bandecchi
Il match deve ancora iniziare
Alternates Alternates / Alternates Alternates vs Shuai Zhang / Elise Mertens
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 11:00
Zachary Svajda
vs Adam Walton
GS Roland Garros
Zachary Svajda•
0
6
6
2
Adam Walton
0
3
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Adam Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Adam Walton
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Zachary Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Adam Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Adam Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Adam Walton
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Adam Walton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Adam Walton
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zachary Svajda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Adam Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Zachary Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Yulia Putintseva vs Camila Osorio
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Valentin Vacherot
GS Roland Garros
Alejandro Tabilo
Valentin Vacherot [16]
Vincitore: Alejandro Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Siamo alle solite. Sinner boccheggia già fin dallec prime battute, mentre i suoi rivali per il titolo (Jodar, Zverev, Kouame, Landaluce, Fils, FAA) fanno da schiacciasassi. Il titolo è impossibile, meglio per lui concentrarsi sui tornei di serie B col 2 su 3
Beh, a parte il break iniziale Cerundolo ha sempre tenuto a 15, eh…
se non gli fosse andato bene se ne stavano a casa…
Solo a casa mia la fascia oraria più calda è quella fra le 15:30 e le 17:30?
Almeno così dice il meteo locale…
Arrivo ora e vedo i nostri messi abbastanza bene, speriamo di continuare così forza!
Kouame puo’ riscrivere la storia del tennis!
Impressionante
Vedo che l’allenamento che ha fatto con Clément Tabur sulle palle corte è servito
La Iovic ,al di là dei problemi fisici della Navarro (comunque in recupero) sarà molto più di una delle protagoniste femminili.
Un viso così sarà la copertina del movimento e speriamo non cada in uscite discutibili come le sfilate pre match.
Secondo le previsioni di Météo France.
Tra le 12 e le 14, nel pieno del match, la temperatura è di 32 ma percepita potrebbe raggiungere i 36
Vedo ora dal live (purtroppo) che Flavio ha ribaltato il secondo. Grande!!! Ora scaramanzia: non ci guardo più fino a che non esco dalla trappola (lavoro)
Non c’è storia, troppa differenza tra Sinner e J. Cerundolo, come c’era da aspettarsi. Godiamoci l’allenamento del nostro campione!
Che simpatia mi fanno i poveri raccattapalle, ora sono diventati multitasking, oltre a raccogliere palline devono reggere gli ombrelli , portare il ghiaccio e gli asciugamani,riempire i contenitori d’acqua, manca solo che diano consigli ai giocatori…
@ magilla (#4625193)
Non deve accadere, sono professionisti ed è un loro compito, un messaggio che devono dare.
Non dicevo che tu fai polemiche, sia chiaro, ma ce ne sono un pò in giro sull’orario di Jannik e a me sembra strano eprché tutti giocano a vari orari.
Per me è normale che si giochi a mezzogiorno, perché i primi turni sono molto compressi e se si gioca a mezzogiorno una volta tocca a uno e una a un altro.
Poi magri la tua spiegazione è più scientifica, mi sto perché io parlo solo per senazioni, però è vero che se la partita dura poco e si indirizza bene si ha il vantaggio di trovarsi nel caldo torrido quando si ha prospettive di finirla e ci si fa tutto il pre partita (sveglia, colazioni, riscaldamento e tutto) in orari meno caldi.
Ha iniziato “piano” jannik
Forza Jannik,il più grande atleta del pianeta terra e con distanza.
Non sono uguali.
Perché la temperatura più alta coincide con il massimo sforzo fisico , quando la temperatura interna è più alta, quando le fibre muscolari sono meno ossigenate fa più caldo ed aumenta la probabilità di crampi .
Il contrario avviene dopo le 15.
Non sono polemiche , è informazione .
Le polemiche le fa il solito utente bilioso incompetente.
Sinner? Prossimo GOAT.
nonostante il primo set vinto di flavio non sono tranquillissimo…..47% di prime è preoccupante…..
Perché lo score della Navarro è fermo?
Sono abbastanza uguali, a meno che il match non duri 3-4-5 ore…chiaramente più è lungo il match più è conventinete quello delle 13, se invece due ore o poco più è meglio quello di mezzogiorno.
Comunque trovo pretestuose le polemiche: a tutti toccherà il match mattutino, quello pomeridiano e quello serale.
non lo giustifico ma eviterei il massacro
i telecronisti nella partita di cobolli sono i miei preferiti…….
finalmente una palla corta degna di moise…la sente più sul dritto..
Intanto buon primo set di Falvio
Oggi a Parigi-fonte Meteo3b
Ore 12. 28 gradi
Ore 13. 29 gradi
Ore 14 31 gradi
Ore 15. 32 gradi
Ore 16. 33 gradi
Ore 17. 33 gradi
Ore 18. 32 gradi
Tu ogni volta che scrivi fai la solita figura ..
Considerando che probabilmente sinner se la sbriga in fretta oggi…
Continua a rosicare
Non capisco se sei ironico…
Sinner con oggi fa 2 partite: una serale e una al primo turno della sessione diurna (che secondo me, dopo il serale, è l’orario migliore).
Lo sai sì che non può giocare sempre la sera?
Non è che se sei il numero 1 decidi tu quando giocare, nemmeno se sei educato e uno stinco di santo.. ci sarebbero anche altri giocatori…
Oh poi vediamo la programmazione futura, ma cavolo! è la seconda partita!
cambierei il servizio di moise…troppo cerimonioso per uno esplosivo come lui…
mah!
se dovessi scegliere io solo in base alle condizioni di caldo estremo sarebbe in ordine:
1) serale
2) 1° incontro diurno
3) 3° diurno
4) 2° diurno
moise – vallejo grandi topponi e giudice di sedia particolarmente carina…
Voglio scrivere una cosa sul meteo al genio al contrario del sito (in tutti i sensi ).
L’orario delle 12 rispetto quello delle 15 è il peggiore.
Perché?
Risposta :alle 12 fa meno caldo.
Giusto.
Ma il match non dura un minuto.
Dalle 12 alza gradualmente la temperatura fino a toccare il massimo intorno alle 15, mentre alle 15 tocca il massimo per poi scendere.
È abbastanza semplice da capire.
sinner chiuderà in max 90 minuti oggi. bisogna evitare di superare le 14 per via del caldo crescente
@ magilla (#4625193)
Ciò non giustifica affatto chi si dimentica, io la penso così.
E perché ? Io la penso cosi’.
Forse la sfiga la porti tu.
perchè? avevi qualche dubbio? polemiche inutili.
Hurcakz che battuta! 🙂
Il caldo soffocante su Parigi durerà fino a sabato notte, quindi Sinner oggi giocherà senza disperdere energie ma facendo attenzione a chiudere in meno di due ore. Sabato, se l’avversario dovesse essere Landaluce, sarà lo stesso ma confido che venga messo in sessione serale, o almeno così dovrebbe essere secondo logica.
Da domenica, le temperature scenderanno ai livelli stagionali sui venti gradi con intervalli di pioggia. Se così fosse, Jan non dovrebbe avere difficoltà a planare sicuro su una pista d’atterraggio, le turbolenze per lui non sono gli avversari, questi avversari (non per nulla i bookmakers contemplano la probabilità che vinca il RG senza perdere neppure un set come Nadal), ma il maledetto clima (che non è congeniale a nessuno ma finisce col rimescolare le carte e appiattire i livelli, quando non a sovvertire i pronostici). La parte più delicata del RG per lui è questa settimana, non la successiva
…e anche vallejo si dimentica il bambino….vuoi vedere che sono cose che semplicemente possono succedere…..
@ vittorio carlito (#4625122)
Se volevi portare sfiga ci sei ruuscito in pieno, complimenti…
La sbrigherà veloce, secondo i suoi tempi di recupero.
Pomeriggio in piscina, seduta defatigante e… avanti.
Sanno come fare, e se ci sarà gran caldo, sarà per tutti,
Cerundolino compreso… 😉
SINNER programmato a giocare con il fresco.
Ma quanto è amato dal pubblico francese, dagli organizzatori del ROLAND GARROS lo vogliamo dire ?
Purtroppo, oggigiorno, chi è serio, educato, rispettoso, non è apprezzato 😎
oggi fa freddo: landaluce, era meglio se si… kopriva
fatemi gli applausi
Per il resto …
Curiosissimo di vedere come se la cava Kouamè … oggi ce l’ha veramente dura … con Vallejo rischia ” la stesa severa ” .
Poi Landaluce … Kopriva altro bell’esame di maturità … se lo passerà a pieni voti con una vittoria convincente ( ma ho molti , moltissimi dubbi ciò avvenga ) … lo inizierò a tenere davvero in considerazione .
Ultima , ma assolutamente non ultima , menzione per Arnaldi e Berrettini .
Molto fiducioso per Matteino… mi aspetto una , pur difficile , vittoria contro Tsitsipas… Arnaldi ha il gioco e la grinta che servono per mandare fuori giri (e di ” testa “) il greco .
La partita di ” Berretto ” , di contro , mi preoccupa … c’è sempre la speranza ( ben fondata viste le qualità del ragazzo ) che sfoderi una prestazione maiuscola … di quelle che furono e , nel qual caso , Rinderknech sarebbe spacciato … altrimenti la vedo abbastanza ostica …
Forzaaaaaaaaaa !!!
🙂
Con l’uscita della Pegula quella che dovrebbe approfittare per arrivare almeno agli ottavi è proprio la mondina russa,da testa di serie 25 , quando lo scorso anno da testa di serie 11 si fece sbattere fuori al secondo turno dalla sciagurata Yastremska.
grazie per l’augurio
@ Gaz (#4625167)
Grazie Gaz, buona giornata anche a Lei.
Secondo me Mboco-Siniacova potrebbe essere anche un incontro interessante.
E poi voglio vedere quanto avanti la nuova Diana “ibrida” saprà spingersi.
Ma Vascerot… non si è rott?
Ieri scrivevate che si fosse ritirato, oggi lo mettete in programma sul campo 13?
Dove sta la verità?
3 curiosità principali di giornata:
Kalinskaya-Korneeva
La prova del 9 della Birrell alle 11.00
La miss della Osaka.
Ne approfitto per dire che ieri la Parks ha frantumato il record della Yastremska contro Paolini, commettendo,di media, un gratuito ogni minuto e 25 secondi.
Buon proseguimento di giornata con lo Ianicco.it
Vai Jannik , di celeste vestito sei una gemma preziosa , come una rara acquamarina … lucente e trasparente .
Emana brillantezza !!!
🙂
ieri ho letto i soliti noti che pronosticavano Paolini passa, Cinà alla portata…… andiamo piano và!
Sì, ma c’è un tema che non può rimanere irrisolto, un qualcosa che urge e chiede chiarezza, così come ci si domandava stamattina su un altro topic:
“Resta però una domanda: che cosa è successo davvero tra Davidovich e Puerta? Al momento, più che risposte, sono arrivate solo versioni opposte, accuse e una frase social che rischia di rendere il caso ancora più esplosivo.”
Ahhahhhhhaaa
Sinner vince facile. Caldo o non caldo Cerundolo jr non è certo un intralcio.
La fortuna assiste il giocatore Sud Tirolese da un bel po’, con avversari senza la minima pretesa nei primi turni. Ottimo per risparmiare preziose energie.
Flavio ha molte più armi ed attitudine alla terra rispetto al suo, comunque valido, avversario. Ce la dovrebbe fare con relativa facilità.
I due Matteo se la giocano con buone possibilitá di riuscita.
Sul pallone gonfiato italo-argentino non mi pronuncio, ma noto che Comesana lo ha battuto due volte su due.
Le previsioni dei bookmakers sono delle fakes, probabile una certa falcidia.
Speriamo che i nostri non soffrano troppo il caldo. In bocca al lupo a tutti!
Oggi faremo il POKERISSIMO.
Ma mi sa che si parte con Cobolli alle 11 (e si finisce con Berrettini alle 20,15) e non con Sinner che gioca alle 12
Cobolli dovrebbe farcela, Arnaldi se la gioca, Darderi leggermente favorito in uno scontro di resistenza, dura invece per Berrettini. Per Jannik immagino S&V, smorzate, qualche errore per accorciare gli scambi, chiudere presto per evitare di soffrire il caldo.
Sinner oggi si “allenerà” a mezzogiorno con il più giovane dei Cerundolo. Buon per lui, non soffrirà troppo il caldo. Guardero invece la partita di Cobolli, (alle 11), sicuramente più impegnativa. enzo