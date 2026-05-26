Roland Garros 2026 - Day 3 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. martedì nero per i big: dopo Medvedev cade anche Bublik, Struff firma la sorpresa

26/05/2026 20:21 336 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Patrick Boren
Daniil Medvedev nella foto - Foto Patrick Boren

La giornata di martedì 26 maggio continua a regalare sorprese nel tabellone maschile del Roland Garros 2026. Dopo la clamorosa eliminazione di Daniil Medvedev, battuto da Adam Walton, è arrivato un altro risultato pesante: Alexander Bublik è stato sconfitto all’esordio da Jan-Lennard Struff.
Il tedesco si è imposto con il punteggio di 7-5 6-7 6-4 7-5, firmando una vittoria importante e confermando le difficoltà del kazako in questo momento della stagione. Una partita combattuta, decisa nei passaggi chiave, con Struff più concreto nei finali di set e capace di mantenere alta l’intensità contro un avversario dal talento enorme ma ancora troppo discontinuo.

Per Bublik si tratta di una sconfitta molto pesante. Il kazako arrivava a Parigi con la necessità di difendere i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, ma l’eliminazione al primo turno rischia ora di avere conseguenze importanti anche in classifica. Bublik potrebbe infatti uscire dalla top 10, perdendo punti preziosi in uno degli appuntamenti più importanti della stagione.
Il match ha confermato i problemi recenti del giocatore kazako, apparso ancora lontano dalla brillantezza dei suoi momenti migliori. Bublik ha provato ad affidarsi alle sue soluzioni imprevedibili, al servizio e alle variazioni, ma contro uno Struff solido e aggressivo non è riuscito a trovare continuità sufficiente.
Il tedesco, dal canto suo, ha giocato una partita di grande applicazione. Ha saputo reggere i momenti di pressione, ha vinto tre set tutti molto combattuti e ha sfruttato meglio le occasioni nei game decisivi. Dopo aver portato a casa il primo parziale per 7-5, Struff ha incassato la reazione di Bublik nel secondo set, ma non si è disunito.
Il terzo set, chiuso 6-4, ha riportato l’inerzia dalla parte del tedesco, che nel quarto parziale ha poi completato l’opera con un altro 7-5, evitando di trascinare la sfida al quinto set.
Il Roland Garros perde così un altro nome importante già al primo turno. In poche ore il tabellone maschile ha visto uscire due protagonisti di primo piano: prima Medvedev, poi Bublik. Una giornata che conferma ancora una volta quanto lo Slam parigino possa essere insidioso fin dall’esordio, soprattutto per i giocatori che arrivano senza piena fiducia.
Per Struff, invece, è una vittoria di grande valore. Battere un top player in uno Slam, e farlo in quattro set, può rappresentare una spinta importante per il prosieguo del torneo. Parigi ha già iniziato a sorprendere, e il martedì del Roland Garros 2026 rischia di essere ricordato come una delle prime giornate spartiacque del torneo.

Arriva la prima grande sorpresa del Roland Garros 2026. Daniil Medvedev, numero 8 del mondo, saluta Parigi già al primo turno, sconfitto dall’australiano Adam Walton, numero 97 del ranking ATP, al termine di una partita folle e piena di ribaltamenti.
Walton si è imposto con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4 dopo 3 ore e 22 minuti sul Court Suzanne-Lenglen, conquistando così la prima vittoria della carriera contro un giocatore della Top 10.

Una partita senza logica apparente, con parziali nettissimi da una parte e dall’altra, ma decisa dalla maggiore lucidità dell’australiano nel momento più delicato. Walton, infatti, è stato sotto 2-4 nel quinto set, ma da quel momento ha infilato gli ultimi quattro game dell’incontro, ribaltando una situazione che sembrava favorevole a Medvedev.

Sono abbastanza stanco in questo momento”, ha dichiarato Walton nell’intervista in campo. “È stata una partita con tantissimi alti e bassi. Sono partito molto forte e ho sentito che oggi i cambi di inerzia erano davvero grandi. Sono molto orgoglioso del mio sforzo nel quinto set, per essere riuscito a rimontare da un break sotto e vincere”.

L’australiano era partito benissimo, dominando il primo set per 6-2. Medvedev ha reagito con forza nel secondo, chiuso 6-1, ma nel terzo è stato nuovamente Walton a prendere il comando, lasciando appena un game al russo. Il quarto set ha riportato il match in equilibrio, con un altro netto 6-1 in favore di Medvedev.

Tutto si è deciso quindi nel quinto parziale. Medvedev ha ottenuto il break in avvio e sembrava aver preso definitivamente il controllo, salendo fino al 4-2. Walton, però, non si è disunito. Sul punteggio di 1-3 aveva già salvato due palle break pesantissime, evitando di finire sotto di due break.

Lui stava giocando abbastanza bene”, ha spiegato Walton. “Mettere tante prime di servizio lo aiutava e sembrava gradire la mia palla. Sapevo che dovevo solo restare lì e lottare. Il game sull’1-3 è stato fondamentale: se fossi andato sotto 1-4 con doppio break, sarebbe diventata durissima. Tenere quel turno di servizio e restare vicino nel punteggio mi ha fatto pensare che, continuando a combattere, magari avrei avuto una chance. Sono felice di averla avuta”.

Da quel momento, il match è cambiato. Walton ha trovato profondità, coraggio e soprattutto grande tenuta mentale. Medvedev, invece, ha iniziato a perdere precisione nei momenti chiave. Il russo ha chiuso con 54 vincenti, molti più dei 34 dell’australiano, ma anche con 54 errori non forzati, un dato che ha pesato enormemente sull’esito finale.

Walton ha dovuto salvare complessivamente 16 delle 21 palle break concesse, un numero impressionante che racconta quanto sia stato costretto a soffrire. Ma proprio nei momenti più complicati ha trovato le risposte migliori, riuscendo a non farsi travolgere dai passaggi a vuoto.
Per Medvedev è una sconfitta pesante, anche perché la terra battuta continua a essere una superficie complessa per il suo tennis. Il russo, ex numero uno del mondo, ha alternato fasi di dominio a lunghi blackout, senza mai riuscire a dare continuità alla sua prestazione.
Walton, invece, conferma di avere un feeling particolare con Medvedev. L’australiano lo aveva già battuto lo scorso anno al Masters 1000 di Cincinnati, quando il russo era numero 15 del mondo. Con il successo di Parigi, Walton si porta avanti 2-1 nei confronti diretti.

Al secondo turno l’australiano affronterà lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 del mondo, che ha superato Alexei Popyrin con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(3) 7-5.
Per Walton è una giornata storica: prima vittoria contro un Top 10, primo grande colpo in uno Slam e una rimonta da ricordare. Per Medvedev, invece, il Roland Garros finisce subito, nel modo più amaro: avanti nel quinto, ma incapace di chiudere contro un avversario che ha avuto più coraggio nei momenti decisivi.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  26 Maggio 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Maggio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
17:00
34°
18:00
33°
🔥  Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 26 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
RG R1
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Aryna Sabalenka --- vs Jessica Bouzas maneiro ESP

GS Roland Garros
Aryna Sabalenka [1]
6
6
Jessica Bouzas maneiro
4
2
Vincitore: Aryna Sabalenka
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Alexandre Muller FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE

GS Roland Garros
Alexandre Muller
0
2
0
Stefanos Tsitsipas
15
6
3
Vincitore: Stefanos Tsitsipas
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Coco Gauff USA vs Taylor Townsend USA

GS Roland Garros
Coco Gauff [4]
6
6
Taylor Townsend
4
0
Vincitore: Coco Gauff
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Jannik Sinner ITA vs Clement Tabur FRA (ore 20:15)

GS Roland Garros
Jannik Sinner [1]
6
6
6
Clement Tabur
1
3
4
Vincitore: Jannik Sinner
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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adam Walton AUS vs Daniil Medvedev ---

GS Roland Garros
Adam Walton
6
1
6
1
6
Daniil Medvedev [6]
2
6
1
6
4
Vincitore: Adam Walton
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Laura Siegemund GER vs Naomi Osaka JPN

GS Roland Garros
Laura Siegemund
3
6
Naomi Osaka [16]
6
7
Vincitore: Naomi Osaka
Mostra dettagli

Anna Kalinskaya --- vs Lois Boisson FRA

GS Roland Garros
Anna Kalinskaya [22]
6
6
Lois Boisson
2
2
Vincitore: Anna Kalinskaya
Mostra dettagli

Felix Auger-aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER

GS Roland Garros
Felix Auger-aliassime [4]
4
6
4
6
7
Daniel Altmaier
6
4
6
1
6
Vincitore: Felix Auger-aliassime
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Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marin Cilic CRO vs Moise Kouame FRA

GS Roland Garros
Marin Cilic
6
2
1
Moise Kouame
7
6
6
Vincitore: Moise Kouame
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Vit Kopriva CZE vs Corentin Moutet FRA

GS Roland Garros
Vit Kopriva
6
5
6
3
6
Corentin Moutet [30]
3
7
4
6
3
Vincitore: Vit Kopriva
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Hanne Vandewinkel BEL vs Madison Keys USA

GS Roland Garros
Hanne Vandewinkel
3
0
Madison Keys [19]
6
6
Vincitore: Madison Keys
Mostra dettagli

Kimberly Birrell AUS vs Jessica Pegula USA

GS Roland Garros
Kimberly Birrell
1
6
6
Jessica Pegula [5]
6
3
3
Vincitore: Kimberly Birrell
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Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Alexandra Eala PHI

GS Roland Garros
Iva Jovic [17]
6
6
Alexandra Eala
4
2
Vincitore: Iva Jovic
Mostra dettagli

Thomas Faurel FRA vs Valentin Vacherot MON

GS Roland Garros
Thomas Faurel
3
4
6
6
Valentin Vacherot [16]
6
6
3
7
Vincitore: Valentin Vacherot
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Jan-Lennard Struff GER

GS Roland Garros
Alexander Bublik [9]
5
7
4
5
Jan-Lennard Struff
7
6
6
7
Vincitore: Jan-Lennard Struff
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Victoria Mboko CAN vs Nikola Bartunkova CZE

GS Roland Garros
Victoria Mboko [9]
6
6
Nikola Bartunkova
1
2
Vincitore: Victoria Mboko
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Court 7 – Ore: 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Matteo Arnaldi ITA

GS Roland Garros
Tallon Griekspoor [29]
7
3
6
3
Matteo Arnaldi
6
6
7
6
Vincitore: Matteo Arnaldi
Mostra dettagli

Linda Fruhvirtova CZE vs Elsa Jacquemot FRA

GS Roland Garros
Linda Fruhvirtova
4
3
Elsa Jacquemot
6
6
Vincitore: Elsa Jacquemot
Mostra dettagli

Anhelina Kalinina UKR vs Diane Parry FRA

GS Roland Garros
Anhelina Kalinina
6
2
4
Diane Parry
0
6
6
Vincitore: Diane Parry
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Sebastian Ofner AUT vs Luciano Darderi ITA

GS Roland Garros
Sebastian Ofner
6
2
3
Luciano Darderi [14]
7
6
6
Vincitore: Luciano Darderi
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 11:00
Donna Vekic CRO vs Alice Tubello FRA

GS Roland Garros
Donna Vekic
6
6
Alice Tubello
3
2
Vincitore: Donna Vekic
Mostra dettagli

Linda Noskova CZE vs Maria Sakkari GRE

GS Roland Garros
Linda Noskova [12]
5
6
Maria Sakkari
7
7
Vincitore: Maria Sakkari
Mostra dettagli

Cristian Garin CHI vs Learner Tien USA

GS Roland Garros
Cristian Garin
0
6
0
2
Learner Tien [18]
6
2
6
6
Vincitore: Learner Tien
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Denis Shapovalov CAN

GS Roland Garros
Jaime Faria
6
7
6
Denis Shapovalov
4
5
4
Vincitore: Jaime Faria
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Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova --- / Beatriz Haddad maia BRA vs Desirae Krawczyk USA / Lyudmyla Kichenok UKR

GS Roland Garros
Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia
7
2
6
Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok [9]
5
6
2
Vincitore: Liudmila SamsonovaBeatriz Haddad maia
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Facundo Diaz acosta ARG vs Zhizhen Zhang CHN

GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
6
Zhizhen Zhang
1
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
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Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Marcos Giron USA / Marton Fucsovics HUN

GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
6
6
Marcos Giron / Marton Fucsovics
3
2
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
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Mariano Kestelboim ARG / Francisco Cerundolo ARG vs Michael Venus NZL / Yuki Bhambri IND

GS Roland Garros
Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo
5
2
Michael Venus / Yuki Bhambri
7
6
Vincitore: Michael VenusYuki Bhambri
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Court 5 – Ore: 11:00
Valentin Royer FRA / Clement Chidekh FRA vs Fabian Marozsan HUN / Mattia Bellucci ITA

GS Roland Garros
Valentin Royer / Clement Chidekh
6
4
Fabian Marozsan / Mattia Bellucci
7
6
Vincitore: Fabian MarozsanMattia Bellucci
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Fabrice Martin FRA / Adrian Mannarino FRA vs Nikola Mektic CRO / Austin Krajicek USA

GS Roland Garros
Fabrice Martin / Adrian Mannarino
4
4
Nikola Mektic / Austin Krajicek [12]
6
6
Vincitore: Nikola MekticAustin Krajicek
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN vs Mayar Sherif EGY

GS Roland Garros
Dalma Galfi
5
4
Mayar Sherif
7
6
Vincitore: Mayar Sherif
Mostra dettagli

Anastasia Potapova AUT / Jaqueline Cristian ROU vs Fang-Hsien Wu TPE / Eri Hozumi JPN

GS Roland Garros
Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian
3
0
Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi [16]
6
6
Vincitore: Fang-Hsien WuEri Hozumi
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Court 8 – Ore: 11:00
Alejandro Tabilo CHI vs Kamil Majchrzak POL

GS Roland Garros
Alejandro Tabilo
6
6
6
Kamil Majchrzak
1
3
4
Vincitore: Alejandro Tabilo
Mostra dettagli

Robin Haase NED / Constantin Frantzen GER vs Marcelo Demoliner BRA / N.Sriram Balaji IND

GS Roland Garros
Robin Haase / Constantin Frantzen
3
6
3
Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji
6
4
6
Vincitore: Marcelo DemolinerN.Sriram Balaji
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs Ashlyn Krueger USA

GS Roland Garros
Antonia Ruzic
3
6
6
Ashlyn Krueger
6
2
2
Vincitore: Antonia Ruzic
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG

GS Roland Garros
Jacob Fearnley
2
6
6
Juan Manuel Cerundolo
6
7
7
Vincitore: Juan Manuel Cerundolo
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 11:00
Claire Liu USA vs Moyuka Uchijima JPN

GS Roland Garros
Claire Liu
0
3
6
4
Moyuka Uchijima
0
6
0
1
Vincitore: Claire Liu
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Juan Carlos Prado angelo BOL

GS Roland Garros
Martin Landaluce
6
4
6
6
6
Juan Carlos Prado angelo
3
6
2
7
4
Vincitore: Martin Landaluce
Mostra dettagli

Demi Schuurs NED / Ellen Perez AUS vs Yulia Putintseva KAZ / Katie Boulter GBR

GS Roland Garros
Demi Schuurs / Ellen Perez [7]
6
7
Yulia Putintseva / Katie Boulter
1
6
Vincitore: Demi SchuursEllen Perez
Mostra dettagli

Elena Pridankina --- vs Oleksandra Oliynykova UKR

GS Roland Garros
Elena Pridankina
1
2
Oleksandra Oliynykova
6
6
Vincitore: Oleksandra Oliynykova
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 11:00
Chloé Paquet FRA / Clara Burel FRA vs Caty Mcnally USA / Storm Hunter AUS

GS Roland Garros
ChloÃ© Paquet / Clara Burel
4
1
Caty Mcnally / Storm Hunter [12]
6
6
Vincitore: Caty McnallyStorm Hunter
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL / Zizou Bergs BEL vs Sem Verbeek NED / Sander Gille BEL

GS Roland Garros
Raphael Collignon / Zizou Bergs
7
7
Sem Verbeek / Sander Gille
6
6
Vincitore: Raphael CollignonZizou Bergs
Mostra dettagli

Camila Osorio COL / Daria Kasatkina AUS vs Xinyu Wang CHN / Su-Wei Hsieh TPE

GS Roland Garros
Camila Osorio / Daria Kasatkina
4
1
Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh
6
6
Vincitore: Xinyu WangSu-Wei Hsieh
Mostra dettagli

Kristina Mladenovic FRA / Hanyu Guo CHN vs Peyton Stearns USA / Eva Lys GER

GS Roland Garros
Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13]
1
6
7
Peyton Stearns / Eva Lys
6
2
5
Vincitore: Kristina MladenovicHanyu Guo
Mostra dettagli




Court 11 – Ore: 11:00
Carole Monnet FRA / Estelle Cascino FRA vs Zeynep Sonmez TUR / Tatjana Maria GER

GS Roland Garros
Carole Monnet / Estelle Cascino
2
6
Zeynep Sonmez / Tatjana Maria
6
7
Vincitore: Zeynep SonmezTatjana Maria
Mostra dettagli

Lloyd Glasspool GBR / Julian Cash GBR vs Marc Polmans AUS / Romain Arneodo MON

Il match deve ancora iniziare

Erin Routliffe NZL / Jelena Ostapenko LAT vs Eleejah Inisan FRA / Ksenia Efremova FRA

GS Roland Garros
Erin Routliffe / Jelena Ostapenko [5]
3
6
6
Eleejah Inisan / Ksenia Efremova
6
1
2
Vincitore: Erin RoutliffeJelena Ostapenko
Mostra dettagli

Thanasi Kokkinakis AUS / Miomir Kecmanovic SRB vs Hugo Gaston FRA / Titouan Droguet FRA

GS Roland Garros
Ariel Behar / Nicolas Barrientos
3
7
3
Hugo Gaston / Titouan Droguet
6
6
6
Vincitore: Hugo GastonTitouan Droguet
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Court 12 – Ore: 11:00
Emma Navarro USA vs Janice Tjen INA

GS Roland Garros
Emma Navarro
6
6
Janice Tjen
4
3
Vincitore: Emma Navarro
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Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN

GS Roland Garros
Ann Li [30]
6
6
Shuai Zhang
4
2
Vincitore: Ann Li
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Sebastian Baez ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG

GS Roland Garros
Sebastian Baez
0
6
5
2
0
Roman Andres Burruchaga
0
2
7
6
2
Vincitore: Roman Andres Burruchaga
Mostra dettagli

Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG

GS Roland Garros
Ethan Quinn
4
6
6
Francisco Comesana
6
7
7
Vincitore: Francisco Comesana
Mostra dettagli




Court 13 – Ore: 11:00
Alexei Popyrin AUS vs Zachary Svajda USA

GS Roland Garros
Alexei Popyrin
6
3
6
5
Zachary Svajda
3
6
7
7
Vincitore: Zachary Svajda
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Cameron Norrie GBR vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

GS Roland Garros
Cameron Norrie [20]
15
6
0
Adolfo Daniel Vallejo
40
7
2
Vincitore: Adolfo Daniel Vallejo
Mostra dettagli

Alina Korneeva --- vs Elisabetta Cocciaretto ITA

GS Roland Garros
Alina Korneeva
6
6
Elisabetta Cocciaretto
3
3
Vincitore: Alina Korneeva
Mostra dettagli

Simona Waltert SUI vs Katerina Siniakova CZE

GS Roland Garros
Simona Waltert
4
6
Katerina Siniakova
6
7
Vincitore: Katerina Siniakova
Mostra dettagli

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Kenobi 26-05-2026 23:26

Telecronisti di D+ uno peggio dell’altro, poi si prende in giro la Rai, salvo giusto Camporese e Bucciantini.
La pubblicità non la vedo e ci sono fuori onda assurdi.

 336
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Silvy__89 26-05-2026 23:16

Si salva alla fine Felix, certo primo turno sfortunato a beccarsi Altmaier

 335
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+1: Markus., Marco Tullio Cicerone
Nike (Guest) 26-05-2026 23:15

Scritto da Superpippo
@ Nike (#4624306)
E vogliamo aggiungere che ha già perso ben tre set negli ultimi sei tornei e qualche volta è stato perfino breckato! lo vedo malissimo…

C’è sempre da aggiornarsi ,ha perso tre set ??? Non lo sapevo, Male…male….malissimo

 334
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zedarioz 26-05-2026 23:04

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da guido Guest

Scritto da guido Guest
Chi glielo dice al telecronista che ha preso la mucca per le palle?

Ha snocciolato tutti i precedenti del Cerundolo sbagliato

Porello. Ora che lo scopre gli viene freddo

Non sa neanche chi sia J.M. Cerundolo

 333
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Superpippo (Guest) 26-05-2026 23:02

@ Nike (#4624306)

E vogliamo aggiungere che ha già perso ben tre set negli ultimi sei tornei e qualche volta è stato perfino breckato! lo vedo malissimo…

 332
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+1: Marco Tullio Cicerone
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-05-2026 23:00

Scritto da robdes12

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
C’è voluto un po’ di lavoro in più del previsto, alla fine. Comunque tutto sommato un Sinner in controllo. Certo, ha un tennis dispendioso. La tenuta al quino set resta l’unica incognita. Voglio però vedere chi ce lo porta, al quinto set..

Sta tenendo da mesi dopo una montagna di incontri. Io non penso abbia problemi di tenuta fisica. semmai sono gli altri che pur giocando meno non ne hanno. Si stanno rompendo tutti o arrivano alle fasi finali senza energie. Pensa a Darderi in semifinale, a Ruud ieri, a Danil e tanti altri già fuori o usciti da partite complicate. Ha fatto 40 wins in tre set non lunghi, che sono tantissimi su terra rossa. Qualche sbavatura ma direi che è classica di questa versione di Jannik nel corso delle partite d’esordio. Vi fate troppo condizionare dalla partita con Danil a Roma. Lì non si sa se fosse fatica, è sembrato di più un altro tipo di problema, altrimenti non avrebbe poi ripreso a martellare nel terzo set. Era avanti 4-2 prima della pioggia e aveva avuto palla del doppio break. Poi sappiamo com’è finita nei giorni dopo. Stanco per stanco ha vinto la finale in due set.

Non pensavo all’episodio con Medvedev. Sinner è 6-11 ni match andati al quinto set. Questo, quindi, è generalmente individuato come un suo problema. L’unico, probabilmente. Non dico un tallone d’Achille, ma qualcosa su cui lavorare. Dopo di che, non vedo chi lo possa portare al quinto set, qui.

 331
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zedarioz 26-05-2026 22:57

Scritto da Silvy__89

Scritto da omerjno
Spiegare al telecronista che Il Cerundolo che dovrebbe incontrare Sinner non è quello bravo.

Veramente c’è un telecronista che ha fatto sta figuraccia?? Ma le basi cavolo!

Ha anche detto che al primo turno prendono 30.000 euro, quando ne prendono il triplo….
Ma ne ha dette tante e non è mai stato zitto.una tortura

 330
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Markus. 26-05-2026 22:57

Altmaier sulla terra é una bella gatta da pelare. Godiamoci questo finale di partita

 329
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+1: Marco Tullio Cicerone
Nike (Guest) 26-05-2026 22:53

Scritto da Tennisforever2
2 ore e un quarto per battere una wild card, non mi sembrano un buon segnale per chi deve vincere il torneo. Vediamo.

Hai ragione ,8 game persi con il numero 170 del mondo ,sinner è alla frutta al dessert e pure al caffè

Ahhhhh….ahhhhhh

 328
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-05-2026 22:52

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da Tennisforever2
2 ore e un quarto per battere una wild card, non mi sembrano un buon segnale per chi deve vincere il torneo. Vediamo.

Tabur non sarà un fenomeno, ma il tabellone se lo ho guadagnato sul campo. Le wild cards sono andate ad altri

Mi correggo, Tabur era WC. E’ a Ginevra che ha superato le qualificazioni. Faccio ammenda, benché continui a non condividere il commento

 327
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Yannig Zinner (Guest) 26-05-2026 22:48

Scritto da Tennisforever2
2 ore e un quarto per battere una wild card, non mi sembrano un buon segnale per chi deve vincere il torneo. Vediamo.

Ma il torneo l’ha già vinto van assche!!

 326
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Silvy__89 26-05-2026 22:48

Un Jannik in controllo per tutta la partita, che giustamente ai primi turni gioca al suo 60% senza strafare. Bene così

 325
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-05-2026 22:47

Scritto da Tennisforever2
2 ore e un quarto per battere una wild card, non mi sembrano un buon segnale per chi deve vincere il torneo. Vediamo.

Tabur non sarà un fenomeno, ma il tabellone se lo ho guadagnato sul campo. Le wild cards sono andate ad altri

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robdes12 26-05-2026 22:47

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
C’è voluto un po’ di lavoro in più del previsto, alla fine. Comunque tutto sommato un Sinner in controllo. Certo, ha un tennis dispendioso. La tenuta al quino set resta l’unica incognita. Voglio però vedere chi ce lo porta, al quinto set..

Sta tenendo da mesi dopo una montagna di incontri. Io non penso abbia problemi di tenuta fisica. semmai sono gli altri che pur giocando meno non ne hanno. Si stanno rompendo tutti o arrivano alle fasi finali senza energie. Pensa a Darderi in semifinale, a Ruud ieri, a Danil e tanti altri già fuori o usciti da partite complicate. Ha fatto 40 wins in tre set non lunghi, che sono tantissimi su terra rossa. Qualche sbavatura ma direi che è classica di questa versione di Jannik nel corso delle partite d’esordio. Vi fate troppo condizionare dalla partita con Danil a Roma. Lì non si sa se fosse fatica, è sembrato di più un altro tipo di problema, altrimenti non avrebbe poi ripreso a martellare nel terzo set. Era avanti 4-2 prima della pioggia e aveva avuto palla del doppio break. Poi sappiamo com’è finita nei giorni dopo. Stanco per stanco ha vinto la finale in due set.

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+1: Detuqueridapresencia, Silvy__89, Sonj
Marco Tullio Cicerone 26-05-2026 22:47

Partita che non è mai stata in dubbio, come spesso succede con Sinner. Qualche errorino ma pazienza. Ci sono diverse categorie di differenza tra Sinner e Tabur, poteva perdere solo in caso di malaugurato infortunio, malore eccetera, a cose normali proprio no. E’ favorito per la vittoria finale nella stessa misura in cui lo era il miglior Nadal che ne ha vinti 14, per lui sarebbe il primo e speriamo che arrivi.

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Tennisforever2 (Guest) 26-05-2026 22:45

2 ore e un quarto per battere una wild card, non mi sembrano un buon segnale per chi deve vincere il torneo. Vediamo.

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Carota Senior 26-05-2026 22:45

Complimenti a Tabur, non si è mai disunito e ci ha creduto fino alla fine.
Un gioco abbastanza vario, certamente non aveva nulla da perdere ed ha sparato molte palle che hanno preso le righe, ma si gioca così con il nr.1, nel primo set era intimorito.
Bell’allenamento per Jannik.
Forza Sinner sempre.

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Detuqueridapresencia 26-05-2026 22:44

Scritto da robdes12
Game davvero regalato. Arrivato al match point giocando il suo solito livello di risposta inaccessibile agli altri e poi mi sbagli due colpi per te elementari. Ok, sappiamo che nelle partite che contano queste leggerezze non le commette. Quel che conta è che anche stasera, quando ha voluto dare un saggio dei suoi massimali quello che ne è uscito fuori è un livello di esecuzione mostruosa.

Quello che mi scoccia è che mi ha fatto sbagliare la previsione (avevo previsto 2 ore, 7 giochi persi e per quella volée elementare sbagliata… non ci ho preso… Ahahahah)

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Markus (Guest) 26-05-2026 22:43

Pubblico del Rolando non benissimo.
Vediamo come andrá al prossimo turno, senza francese

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Lucio68el (Guest) 26-05-2026 22:43

primi 2 set perfetti terzo set così cosi soprattutto se di fronte hai il nr 171 del mondo.

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Tommaso (Guest) 26-05-2026 22:42

Sono trenta 30

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+1: Marco Tullio Cicerone
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-05-2026 22:41

C’è voluto un po’ di lavoro in più del previsto, alla fine. Comunque tutto sommato un Sinner in controllo. Certo, ha un tennis dispendioso. La tenuta al quino set resta l’unica incognita. Voglio però vedere chi ce lo porta, al quinto set..

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robdes12 26-05-2026 22:39

Game davvero regalato. Arrivato al match point giocando il suo solito livello di risposta inaccessibile agli altri e poi mi sbagli due colpi per te elementari. Ok, sappiamo che nelle partite che contano queste leggerezze non le commette. Quel che conta è che anche stasera, quando ha voluto dare un saggio dei suoi massimali quello che ne è uscito fuori è un livello di esecuzione mostruosa.

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+1: Detuqueridapresencia, Sonj
Silvy__89 26-05-2026 22:38

Dopo Medvedev e Bublik, occhio che sta per salutare anche Aliassime

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Peter Parker 26-05-2026 22:37

Jannik è ancora più forte di quello che pensiamo,ogni volta che vuole alzare il livello lo annienta.

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Dr Ivo (Guest) 26-05-2026 22:34

Scritto da Carota Senior
Tabur per nulla scarso, per fortuna che il livello generale è scarsissimo.

Tabur è un giocatore di challenger e non può essere uno scarso, ma tra i giocatori di challenger ce ne sono sicuramente molti migliori di lui, da Trungelliti a Ofner al nostro Pellegrino ecc.
Sinner non può spendere più del 60% con lui, fa molto caldo e conta di fare altre sei partite… Quindi si accontenta di un break per set e lo dimostra il fatto che sul suo servizio non gli ha concesso neppure una palla break

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Inox 26-05-2026 22:34

Jannik a rete ancora tanto lavoro da fare

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piper 26-05-2026 22:33

Che ti sia di insegnamento questo MP fallito.

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robdes12 26-05-2026 22:30

E fuori anche la “simpaticissima” Pegula. Auger a sua volta di nuovo nei guai. Del resto non è che abbia raccolto molto in questo swing terricolo.

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Jack (Guest) 26-05-2026 22:30

Con questo caldo e umidità non vince il più bravo ma quello che sopporta più le alte temperature. Può vincere chiunque.

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Lucio68el (Guest) 26-05-2026 22:28

cmq nel terzo set Tabur tira più forte di jannik ..i colpi di Sinner non fanno tanto male al francese come nei primi due set

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-1: Detuqueridapresencia, Markus.
piper 26-05-2026 22:28

Kimberly!

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Lucio68el (Guest) 26-05-2026 22:18

caxxo esultano ….. dopo qualche punto del loro beniamino manco avesse vinto il Roland Garros! Si accontentano di poco si baguettari

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-1: Detuqueridapresencia, Mats
robdes12 26-05-2026 22:14

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
A Parigi ci sono ancora 26 gradi, in questo momento. Sinner mi sembra un po’ affaticato e infastidito dal fatto di non avere ancora sbrigato la pratica. Bisogna rimanere vigili. Non è finita finché non è finita.

Infastidito si, affaticato non mi pare. E’ una città calda e non meno umida di Roma, visto che un grande fiume la attraversa. A me pare solo sudato. Non ha nemmeno le occhiaie.

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Silvy__89 26-05-2026 22:14

Scritto da omerjno
Spiegare al telecronista che Il Cerundolo che dovrebbe incontrare Sinner non è quello bravo.

Veramente c’è un telecronista che ha fatto sta figuraccia?? Ma le basi cavolo!

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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 26-05-2026 22:11

A Parigi ci sono ancora 26 gradi, in questo momento. Sinner mi sembra un po’ affaticato e infastidito dal fatto di non avere ancora sbrigato la pratica. Bisogna rimanere vigili. Non è finita finché non è finita.

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