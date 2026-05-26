Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. martedì nero per i big: dopo Medvedev cade anche Bublik, Struff firma la sorpresa

La giornata di martedì 26 maggio continua a regalare sorprese nel tabellone maschile del Roland Garros 2026. Dopo la clamorosa eliminazione di Daniil Medvedev, battuto da Adam Walton, è arrivato un altro risultato pesante: Alexander Bublik è stato sconfitto all’esordio da Jan-Lennard Struff.

Il tedesco si è imposto con il punteggio di 7-5 6-7 6-4 7-5, firmando una vittoria importante e confermando le difficoltà del kazako in questo momento della stagione. Una partita combattuta, decisa nei passaggi chiave, con Struff più concreto nei finali di set e capace di mantenere alta l’intensità contro un avversario dal talento enorme ma ancora troppo discontinuo.

Per Bublik si tratta di una sconfitta molto pesante. Il kazako arrivava a Parigi con la necessità di difendere i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, ma l’eliminazione al primo turno rischia ora di avere conseguenze importanti anche in classifica. Bublik potrebbe infatti uscire dalla top 10, perdendo punti preziosi in uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Il match ha confermato i problemi recenti del giocatore kazako, apparso ancora lontano dalla brillantezza dei suoi momenti migliori. Bublik ha provato ad affidarsi alle sue soluzioni imprevedibili, al servizio e alle variazioni, ma contro uno Struff solido e aggressivo non è riuscito a trovare continuità sufficiente.

Il tedesco, dal canto suo, ha giocato una partita di grande applicazione. Ha saputo reggere i momenti di pressione, ha vinto tre set tutti molto combattuti e ha sfruttato meglio le occasioni nei game decisivi. Dopo aver portato a casa il primo parziale per 7-5, Struff ha incassato la reazione di Bublik nel secondo set, ma non si è disunito.

Il terzo set, chiuso 6-4, ha riportato l’inerzia dalla parte del tedesco, che nel quarto parziale ha poi completato l’opera con un altro 7-5, evitando di trascinare la sfida al quinto set.

Il Roland Garros perde così un altro nome importante già al primo turno. In poche ore il tabellone maschile ha visto uscire due protagonisti di primo piano: prima Medvedev, poi Bublik. Una giornata che conferma ancora una volta quanto lo Slam parigino possa essere insidioso fin dall’esordio, soprattutto per i giocatori che arrivano senza piena fiducia.

Per Struff, invece, è una vittoria di grande valore. Battere un top player in uno Slam, e farlo in quattro set, può rappresentare una spinta importante per il prosieguo del torneo. Parigi ha già iniziato a sorprendere, e il martedì del Roland Garros 2026 rischia di essere ricordato come una delle prime giornate spartiacque del torneo.

Arriva la prima grande sorpresa del Roland Garros 2026. Daniil Medvedev, numero 8 del mondo, saluta Parigi già al primo turno, sconfitto dall’australiano Adam Walton, numero 97 del ranking ATP, al termine di una partita folle e piena di ribaltamenti.

Walton si è imposto con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4 dopo 3 ore e 22 minuti sul Court Suzanne-Lenglen, conquistando così la prima vittoria della carriera contro un giocatore della Top 10.

Una partita senza logica apparente, con parziali nettissimi da una parte e dall’altra, ma decisa dalla maggiore lucidità dell’australiano nel momento più delicato. Walton, infatti, è stato sotto 2-4 nel quinto set, ma da quel momento ha infilato gli ultimi quattro game dell’incontro, ribaltando una situazione che sembrava favorevole a Medvedev.

“Sono abbastanza stanco in questo momento”, ha dichiarato Walton nell’intervista in campo. “È stata una partita con tantissimi alti e bassi. Sono partito molto forte e ho sentito che oggi i cambi di inerzia erano davvero grandi. Sono molto orgoglioso del mio sforzo nel quinto set, per essere riuscito a rimontare da un break sotto e vincere”.

L’australiano era partito benissimo, dominando il primo set per 6-2. Medvedev ha reagito con forza nel secondo, chiuso 6-1, ma nel terzo è stato nuovamente Walton a prendere il comando, lasciando appena un game al russo. Il quarto set ha riportato il match in equilibrio, con un altro netto 6-1 in favore di Medvedev.

Tutto si è deciso quindi nel quinto parziale. Medvedev ha ottenuto il break in avvio e sembrava aver preso definitivamente il controllo, salendo fino al 4-2. Walton, però, non si è disunito. Sul punteggio di 1-3 aveva già salvato due palle break pesantissime, evitando di finire sotto di due break.

“Lui stava giocando abbastanza bene”, ha spiegato Walton. “Mettere tante prime di servizio lo aiutava e sembrava gradire la mia palla. Sapevo che dovevo solo restare lì e lottare. Il game sull’1-3 è stato fondamentale: se fossi andato sotto 1-4 con doppio break, sarebbe diventata durissima. Tenere quel turno di servizio e restare vicino nel punteggio mi ha fatto pensare che, continuando a combattere, magari avrei avuto una chance. Sono felice di averla avuta”.

Da quel momento, il match è cambiato. Walton ha trovato profondità, coraggio e soprattutto grande tenuta mentale. Medvedev, invece, ha iniziato a perdere precisione nei momenti chiave. Il russo ha chiuso con 54 vincenti, molti più dei 34 dell’australiano, ma anche con 54 errori non forzati, un dato che ha pesato enormemente sull’esito finale.

Walton ha dovuto salvare complessivamente 16 delle 21 palle break concesse, un numero impressionante che racconta quanto sia stato costretto a soffrire. Ma proprio nei momenti più complicati ha trovato le risposte migliori, riuscendo a non farsi travolgere dai passaggi a vuoto.

Per Medvedev è una sconfitta pesante, anche perché la terra battuta continua a essere una superficie complessa per il suo tennis. Il russo, ex numero uno del mondo, ha alternato fasi di dominio a lunghi blackout, senza mai riuscire a dare continuità alla sua prestazione.

Walton, invece, conferma di avere un feeling particolare con Medvedev. L’australiano lo aveva già battuto lo scorso anno al Masters 1000 di Cincinnati, quando il russo era numero 15 del mondo. Con il successo di Parigi, Walton si porta avanti 2-1 nei confronti diretti.

Al secondo turno l’australiano affronterà lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 del mondo, che ha superato Alexei Popyrin con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(3) 7-5.

Per Walton è una giornata storica: prima vittoria contro un Top 10, primo grande colpo in uno Slam e una rimonta da ricordare. Per Medvedev, invece, il Roland Garros finisce subito, nel modo più amaro: avanti nel quinto, ma incapace di chiudere contro un avversario che ha avuto più coraggio nei momenti decisivi.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 26 Maggio 2026 ☀ 22°C Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C CIELO Prevalentemente soleggiato PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 26 Maggio 09:00 ☀ 20° 10:00 ⛅ 22° 11:00 ⛅ 25° 12:00 ⛅ 27° 13:00 ☀ 30° 14:00 ☀ 32° 15:00 ☀ 33° 16:00 ☀ 33° 17:00 ☀ 34° 18:00 ⛅ 33° 🔥 Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali 🎾 Programma del giorno — 26 Maggio 🎾 Roland Garros · Tabellone Principale 1° Turno · Terra Battuta RG R1 ☀ Soleggiato

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas maneiro



GS Roland Garros Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 6 Jessica Bouzas maneiro Jessica Bouzas maneiro 4 2 Vincitore: Aryna Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Jessica Bouzas maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Jessica Bouzas maneiro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jessica Bouzas maneiro 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas



GS Roland Garros Alexandre Muller • Alexandre Muller 0 2 0 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 15 6 3 Vincitore: Stefanos Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alexandre Muller 0-15 0-3 Alexandre Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Alexandre Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Alexandre Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Alexandre Muller 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Alexandre Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Stefanos Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Alexandre Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Taylor Townsend



GS Roland Garros Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 6 6 Taylor Townsend Taylor Townsend 4 0 Vincitore: Coco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jannik Sinner vs Clement Tabur (ore 20:15)



GS Roland Garros Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 6 Clement Tabur Clement Tabur 1 3 4 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Adam Walton vs Daniil Medvedev



GS Roland Garros Adam Walton Adam Walton 6 1 6 1 6 Daniil Medvedev [6] Daniil Medvedev [6] 2 6 1 6 4 Vincitore: Adam Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Daniil Medvedev 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Adam Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Adam Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Adam Walton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Adam Walton 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Adam Walton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Adam Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Daniil Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Adam Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Adam Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Adam Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Adam Walton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Adam Walton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Adam Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Daniil Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Adam Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Adam Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Adam Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Adam Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Adam Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Adam Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Adam Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Laura Siegemund vs Naomi Osaka



GS Roland Garros Laura Siegemund Laura Siegemund 3 6 Naomi Osaka [16] Naomi Osaka [16] 6 7 Vincitore: Naomi Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Anna Kalinskaya vs Lois Boisson



GS Roland Garros Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 6 6 Lois Boisson Lois Boisson 2 2 Vincitore: Anna Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Lois Boisson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Lois Boisson 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier



GS Roland Garros Felix Auger-aliassime [4] Felix Auger-aliassime [4] 4 6 4 6 7 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 4 6 1 6 Vincitore: Felix Auger-aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 7-5* 7*-6 8*-6 8-7* 9-7* 6-6 → 7-6 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Daniel Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Felix Auger-aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Felix Auger-aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Daniel Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Felix Auger-aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Felix Auger-aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Marin Cilic vs Moise Kouame



GS Roland Garros Marin Cilic Marin Cilic 6 2 1 Moise Kouame Moise Kouame 7 6 6 Vincitore: Moise Kouame Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Marin Cilic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Marin Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Moise Kouame 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marin Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Moise Kouame 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Moise Kouame 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Marin Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Marin Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Vit Kopriva vs Corentin Moutet



GS Roland Garros Vit Kopriva Vit Kopriva 6 5 6 3 6 Corentin Moutet [30] Corentin Moutet [30] 3 7 4 6 3 Vincitore: Vit Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Vit Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Vit Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Vit Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Vit Kopriva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Vit Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Vit Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Vit Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Vit Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Vit Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Vit Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Vit Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Vit Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Hanne Vandewinkel vs Madison Keys



GS Roland Garros Hanne Vandewinkel Hanne Vandewinkel 3 0 Madison Keys [19] Madison Keys [19] 6 6 Vincitore: Madison Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Kimberly Birrell vs Jessica Pegula



GS Roland Garros Kimberly Birrell Kimberly Birrell 1 6 6 Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 6 3 3 Vincitore: Kimberly Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Kimberly Birrell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Kimberly Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Kimberly Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Kimberly Birrell 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00

Iva Jovic vs Alexandra Eala



GS Roland Garros Iva Jovic [17] Iva Jovic [17] 6 6 Alexandra Eala Alexandra Eala 4 2 Vincitore: Iva Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Thomas Faurel vs Valentin Vacherot



GS Roland Garros Thomas Faurel Thomas Faurel 3 4 6 6 Valentin Vacherot [16] Valentin Vacherot [16] 6 6 3 7 Vincitore: Valentin Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Valentin Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Thomas Faurel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Valentin Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Thomas Faurel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Valentin Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Thomas Faurel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Thomas Faurel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Thomas Faurel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Valentin Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Thomas Faurel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Thomas Faurel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff



GS Roland Garros Alexander Bublik [9] Alexander Bublik [9] 5 7 4 5 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 7 6 6 7 Vincitore: Jan-Lennard Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Alexander Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Alexander Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alexander Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Alexander Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jan-Lennard Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Alexander Bublik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Alexander Bublik 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Alexander Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Jan-Lennard Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Alexander Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Alexander Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jan-Lennard Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jan-Lennard Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Victoria Mboko vs Nikola Bartunkova



GS Roland Garros Victoria Mboko [9] Victoria Mboko [9] 6 6 Nikola Bartunkova Nikola Bartunkova 1 2 Vincitore: Victoria Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 11:00

Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi



GS Roland Garros Tallon Griekspoor [29] Tallon Griekspoor [29] 7 3 6 3 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 7 6 Vincitore: Matteo Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Tallon Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Tallon Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tallon Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Tallon Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Linda Fruhvirtova vs Elsa Jacquemot



GS Roland Garros Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 4 3 Elsa Jacquemot Elsa Jacquemot 6 6 Vincitore: Elsa Jacquemot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Anhelina Kalinina vs Diane Parry



GS Roland Garros Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 6 2 4 Diane Parry Diane Parry 0 6 6 Vincitore: Diane Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Sebastian Ofner vs Luciano Darderi



GS Roland Garros Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 2 3 Luciano Darderi [14] Luciano Darderi [14] 7 6 6 Vincitore: Luciano Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Luciano Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Luciano Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Luciano Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Luciano Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Luciano Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Luciano Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Luciano Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Sebastian Ofner 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Luciano Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Luciano Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Luciano Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Luciano Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Luciano Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Luciano Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 11:00

Donna Vekic vs Alice Tubello



GS Roland Garros Donna Vekic Donna Vekic 6 6 Alice Tubello Alice Tubello 3 2 Vincitore: Donna Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Alice Tubello 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Alice Tubello 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Alice Tubello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alice Tubello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Alice Tubello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Alice Tubello 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Alice Tubello 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alice Tubello 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Linda Noskova vs Maria Sakkari



GS Roland Garros Linda Noskova [12] Linda Noskova [12] 5 6 Maria Sakkari Maria Sakkari 7 7 Vincitore: Maria Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Cristian Garin vs Learner Tien



GS Roland Garros Cristian Garin Cristian Garin 0 6 0 2 Learner Tien [18] Learner Tien [18] 6 2 6 6 Vincitore: Learner Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Cristian Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Learner Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Cristian Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Learner Tien 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Cristian Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Learner Tien 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Cristian Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Learner Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Cristian Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Learner Tien 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Cristian Garin 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Learner Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Cristian Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Learner Tien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Learner Tien 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Cristian Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Learner Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Cristian Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Learner Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Cristian Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Learner Tien 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Cristian Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Learner Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Cristian Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Learner Tien 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Cristian Garin 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Learner Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Jaime Faria vs Denis Shapovalov



GS Roland Garros Jaime Faria Jaime Faria 6 7 6 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 4 5 4 Vincitore: Jaime Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Denis Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Denis Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jaime Faria 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jaime Faria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Denis Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jaime Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Denis Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jaime Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Denis Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Jaime Faria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Denis Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jaime Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Denis Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Denis Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Jaime Faria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jaime Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Jaime Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Denis Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jaime Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Denis Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 11:00

Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia vs Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok



GS Roland Garros Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 7 2 6 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok [9] Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok [9] 5 6 2 Vincitore: Liudmila SamsonovaBeatriz Haddad maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Liudmila Samsonova / Beatriz Haddad maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Desirae Krawczyk / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang



GS Roland Garros Facundo Diaz acosta Facundo Diaz acosta 6 6 6 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 1 4 3 Vincitore: Facundo Diaz acosta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Marcos Giron / Marton Fucsovics



GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] 6 6 Marcos Giron / Marton Fucsovics Marcos Giron / Marton Fucsovics 3 2 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Marcos Giron / Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Marcos Giron / Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Marcos Giron / Marton Fucsovics 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Marcos Giron / Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Marcos Giron / Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Marcos Giron / Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Marcos Giron / Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Marcos Giron / Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo vs Michael Venus / Yuki Bhambri



GS Roland Garros Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 5 2 Michael Venus / Yuki Bhambri Michael Venus / Yuki Bhambri 7 6 Vincitore: Michael VenusYuki Bhambri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Michael Venus / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Michael Venus / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Michael Venus / Yuki Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Michael Venus / Yuki Bhambri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Michael Venus / Yuki Bhambri 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mariano Kestelboim / Francisco Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 11:00

Valentin Royer / Clement Chidekh vs Fabian Marozsan / Mattia Bellucci



GS Roland Garros Valentin Royer / Clement Chidekh Valentin Royer / Clement Chidekh 6 4 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 7 6 Vincitore: Fabian MarozsanMattia Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Valentin Royer / Clement Chidekh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Valentin Royer / Clement Chidekh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Valentin Royer / Clement Chidekh 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Valentin Royer / Clement Chidekh 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Valentin Royer / Clement Chidekh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Valentin Royer / Clement Chidekh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Valentin Royer / Clement Chidekh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Valentin Royer / Clement Chidekh 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Valentin Royer / Clement Chidekh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Valentin Royer / Clement Chidekh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Valentin Royer / Clement Chidekh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Fabian Marozsan / Mattia Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Fabrice Martin / Adrian Mannarino vs Nikola Mektic / Austin Krajicek



GS Roland Garros Fabrice Martin / Adrian Mannarino Fabrice Martin / Adrian Mannarino 4 4 Nikola Mektic / Austin Krajicek [12] Nikola Mektic / Austin Krajicek [12] 6 6 Vincitore: Nikola MekticAustin Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Nikola Mektic / Austin Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Nikola Mektic / Austin Krajicek 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Nikola Mektic / Austin Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Nikola Mektic / Austin Krajicek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Nikola Mektic / Austin Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nikola Mektic / Austin Krajicek 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Nikola Mektic / Austin Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Nikola Mektic / Austin Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Nikola Mektic / Austin Krajicek 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Nikola Mektic / Austin Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Fabrice Martin / Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Dalma Galfi vs Mayar Sherif



GS Roland Garros Dalma Galfi Dalma Galfi 5 4 Mayar Sherif Mayar Sherif 7 6 Vincitore: Mayar Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian vs Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi



GS Roland Garros Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian 3 0 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi [16] Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi [16] 6 6 Vincitore: Fang-Hsien WuEri Hozumi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Anastasia Potapova / Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Fang-Hsien Wu / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 11:00

Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak



GS Roland Garros Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 6 6 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 1 3 4 Vincitore: Alejandro Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Kamil Majchrzak 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kamil Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Robin Haase / Constantin Frantzen vs Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji



GS Roland Garros Robin Haase / Constantin Frantzen Robin Haase / Constantin Frantzen 3 6 3 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 6 4 6 Vincitore: Marcelo DemolinerN.Sriram Balaji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Robin Haase / Constantin Frantzen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Robin Haase / Constantin Frantzen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Marcelo Demoliner / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Robin Haase / Constantin Frantzen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Antonia Ruzic vs Ashlyn Krueger



GS Roland Garros Antonia Ruzic Antonia Ruzic 3 6 6 Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 6 2 2 Vincitore: Antonia Ruzic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo



GS Roland Garros Jacob Fearnley Jacob Fearnley 2 6 6 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 6 7 7 Vincitore: Juan Manuel Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jacob Fearnley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Jacob Fearnley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Jacob Fearnley 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Jacob Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jacob Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jacob Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 6-6 → 6-7 Jacob Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jacob Fearnley 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jacob Fearnley 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jacob Fearnley 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jacob Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jacob Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jacob Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Jacob Fearnley 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jacob Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jacob Fearnley 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

Claire Liu vs Moyuka Uchijima



GS Roland Garros Claire Liu • Claire Liu 0 3 6 4 Moyuka Uchijima Moyuka Uchijima 0 6 0 1 Vincitore: Claire Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Claire Liu 4-1 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo



GS Roland Garros Martin Landaluce Martin Landaluce 6 4 6 6 6 Juan Carlos Prado angelo Juan Carlos Prado angelo 3 6 2 7 4 Vincitore: Martin Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Martin Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Martin Landaluce 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Martin Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Martin Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Martin Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Martin Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Martin Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Martin Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Martin Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Martin Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Martin Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Martin Landaluce 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Martin Landaluce 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Martin Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Martin Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Demi Schuurs / Ellen Perez vs Yulia Putintseva / Katie Boulter



GS Roland Garros Demi Schuurs / Ellen Perez [7] Demi Schuurs / Ellen Perez [7] 6 7 Yulia Putintseva / Katie Boulter Yulia Putintseva / Katie Boulter 1 6 Vincitore: Demi SchuursEllen Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Demi Schuurs / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Yulia Putintseva / Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Demi Schuurs / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Yulia Putintseva / Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Demi Schuurs / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Yulia Putintseva / Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Demi Schuurs / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Yulia Putintseva / Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Demi Schuurs / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Yulia Putintseva / Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Demi Schuurs / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva / Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Demi Schuurs / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Yulia Putintseva / Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Demi Schuurs / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Yulia Putintseva / Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Demi Schuurs / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva / Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Demi Schuurs / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Elena Pridankina vs Oleksandra Oliynykova



GS Roland Garros Elena Pridankina Elena Pridankina 1 2 Oleksandra Oliynykova Oleksandra Oliynykova 6 6 Vincitore: Oleksandra Oliynykova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Elena Pridankina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 11:00

Chloé Paquet / Clara Burel vs Caty Mcnally / Storm Hunter



GS Roland Garros ChloÃ© Paquet / Clara Burel ChloÃ© Paquet / Clara Burel 4 1 Caty Mcnally / Storm Hunter [12] Caty Mcnally / Storm Hunter [12] 6 6 Vincitore: Caty McnallyStorm Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 ChloÃ© Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 ChloÃ© Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 ChloÃ© Paquet / Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 ChloÃ© Paquet / Clara Burel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 ChloÃ© Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 ChloÃ© Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Caty Mcnally / Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 ChloÃ© Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Caty Mcnally / Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 ChloÃ© Paquet / Clara Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Caty Mcnally / Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Raphael Collignon / Zizou Bergs vs Sem Verbeek / Sander Gille



GS Roland Garros Raphael Collignon / Zizou Bergs Raphael Collignon / Zizou Bergs 7 7 Sem Verbeek / Sander Gille Sem Verbeek / Sander Gille 6 6 Vincitore: Raphael CollignonZizou Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Raphael Collignon / Zizou Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Raphael Collignon / Zizou Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Raphael Collignon / Zizou Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Sem Verbeek / Sander Gille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Raphael Collignon / Zizou Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Raphael Collignon / Zizou Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Raphael Collignon / Zizou Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Raphael Collignon / Zizou Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Raphael Collignon / Zizou Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Sem Verbeek / Sander Gille 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Raphael Collignon / Zizou Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Raphael Collignon / Zizou Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sem Verbeek / Sander Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Raphael Collignon / Zizou Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sem Verbeek / Sander Gille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Raphael Collignon / Zizou Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Camila Osorio / Daria Kasatkina vs Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh



GS Roland Garros Camila Osorio / Daria Kasatkina Camila Osorio / Daria Kasatkina 4 1 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 6 6 Vincitore: Xinyu WangSu-Wei Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Camila Osorio / Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Camila Osorio / Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Camila Osorio / Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Camila Osorio / Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Camila Osorio / Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Camila Osorio / Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Camila Osorio / Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Camila Osorio / Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Xinyu Wang / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Kristina Mladenovic / Hanyu Guo vs Peyton Stearns / Eva Lys



GS Roland Garros Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13] Kristina Mladenovic / Hanyu Guo [13] 1 6 7 Peyton Stearns / Eva Lys Peyton Stearns / Eva Lys 6 2 5 Vincitore: Kristina MladenovicHanyu Guo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Peyton Stearns / Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Peyton Stearns / Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Peyton Stearns / Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Peyton Stearns / Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Peyton Stearns / Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Peyton Stearns / Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 11:00

Carole Monnet / Estelle Cascino vs Zeynep Sonmez / Tatjana Maria



GS Roland Garros Carole Monnet / Estelle Cascino Carole Monnet / Estelle Cascino 2 6 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 6 7 Vincitore: Zeynep SonmezTatjana Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Carole Monnet / Estelle Cascino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Carole Monnet / Estelle Cascino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Zeynep Sonmez / Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Lloyd Glasspool / Julian Cash vs Marc Polmans / Romain Arneodo



Il match deve ancora iniziare

Erin Routliffe / Jelena Ostapenko vs Eleejah Inisan / Ksenia Efremova



GS Roland Garros Erin Routliffe / Jelena Ostapenko [5] Erin Routliffe / Jelena Ostapenko [5] 3 6 6 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 6 1 2 Vincitore: Erin RoutliffeJelena Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Erin Routliffe / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Eleejah Inisan / Ksenia Efremova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Thanasi Kokkinakis / Miomir Kecmanovic vs Hugo Gaston / Titouan Droguet



GS Roland Garros Ariel Behar / Nicolas Barrientos Ariel Behar / Nicolas Barrientos 3 7 3 Hugo Gaston / Titouan Droguet Hugo Gaston / Titouan Droguet 6 6 6 Vincitore: Hugo GastonTitouan Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Hugo Gaston / Titouan Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ariel Behar / Nicolas Barrientos 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Hugo Gaston / Titouan Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 11:00

Emma Navarro vs Janice Tjen



GS Roland Garros Emma Navarro Emma Navarro 6 6 Janice Tjen Janice Tjen 4 3 Vincitore: Emma Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Janice Tjen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ann Li vs Shuai Zhang



GS Roland Garros Ann Li [30] Ann Li [30] 6 6 Shuai Zhang Shuai Zhang 4 2 Vincitore: Ann Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ann Li 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga



GS Roland Garros Sebastian Baez Sebastian Baez 0 6 5 2 0 Roman Andres Burruchaga • Roman Andres Burruchaga 0 2 7 6 2 Vincitore: Roman Andres Burruchaga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Roman Andres Burruchaga 0-2 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sebastian Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Roman Andres Burruchaga 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Sebastian Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Roman Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sebastian Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Roman Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Sebastian Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Roman Andres Burruchaga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sebastian Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Roman Andres Burruchaga 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Sebastian Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Roman Andres Burruchaga 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sebastian Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Roman Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Sebastian Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sebastian Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Roman Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Sebastian Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Roman Andres Burruchaga 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Sebastian Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Roman Andres Burruchaga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Sebastian Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Roman Andres Burruchaga 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Ethan Quinn vs Francisco Comesana



GS Roland Garros Ethan Quinn Ethan Quinn 4 6 6 Francisco Comesana Francisco Comesana 6 7 7 Vincitore: Francisco Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Francisco Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Ethan Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Ethan Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Francisco Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Ethan Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Francisco Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ethan Quinn 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Ethan Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Francisco Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ethan Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Ethan Quinn 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Francisco Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Ethan Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Francisco Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ethan Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Francisco Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ethan Quinn 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Francisco Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ethan Quinn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Francisco Comesana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ethan Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Francisco Comesana 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ethan Quinn 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Francisco Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ethan Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Francisco Comesana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ethan Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Francisco Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ethan Quinn 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Francisco Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ethan Quinn 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Francisco Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 11:00

Alexei Popyrin vs Zachary Svajda



GS Roland Garros Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 3 6 5 Zachary Svajda Zachary Svajda 3 6 7 7 Vincitore: Zachary Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 Alexei Popyrin 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Zachary Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Alexei Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Alexei Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Zachary Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Alexei Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Zachary Svajda 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Zachary Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Alexei Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Alexei Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Zachary Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alexei Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alexei Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Alexei Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Zachary Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Alexei Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Alexei Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Zachary Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Zachary Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Zachary Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Alexei Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Zachary Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Zachary Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Alexei Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Zachary Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Alexei Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo



GS Roland Garros Cameron Norrie [20] • Cameron Norrie [20] 15 6 0 Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 40 7 2 Vincitore: Adolfo Daniel Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Cameron Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 Adolfo Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Cameron Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Adolfo Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Cameron Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Adolfo Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Cameron Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Adolfo Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Cameron Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Adolfo Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Cameron Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Adolfo Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Cameron Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Adolfo Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alina Korneeva vs Elisabetta Cocciaretto



GS Roland Garros Alina Korneeva Alina Korneeva 6 6 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 3 3 Vincitore: Alina Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Simona Waltert vs Katerina Siniakova

