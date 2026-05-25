Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: Il programma completo di Martedì 26 Maggio 2026. Sinner in sessione serale. Altri tre azzurri in campo

25/05/2026 13:18 3 commenti
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren
Jannik Sinner - Foto Patrick Boren

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Aryna Sabalenka --- vs Jessica Bouzas maneiro ESP
Alexandre Muller FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE
Coco Gauff USA vs Taylor Townsend USA
Jannik Sinner ITA vs Clement Tabur FRA (non prima 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adam Walton AUS vs Daniil Medvedev ---
Laura Siegemund GER vs Naomi Osaka JPN
Anna Kalinskaya --- vs Lois Boisson FRA
Felix Auger-aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marin Cilic CRO vs Moise Kouame FRA
Vit Kopriva CZE vs Corentin Moutet FRA
Hanne Vandewinkel BEL vs Madison Keys USA
Kimberly Birrell AUS vs Jessica Pegula USA

Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic USA vs Alexandra Eala PHI
Thomas Faurel FRA vs Valentin Vacherot MON
Alexander Bublik KAZ vs Jan-Lennard Struff GER
Victoria Mboko CAN vs Nikola Bartunkova CZE

Court 7 – Ore: 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Matteo Arnaldi ITA
Linda Fruhvirtova CZE vs Elsa Jacquemot FRA
Anhelina Kalinina UKR vs Diane Parry FRA
Sebastian Ofner AUT vs Luciano Darderi ITA

Court 6 – Ore: 11:00
Donna Vekic CRO vs Alice Tubello FRA
Linda Noskova CZE vs Maria Sakkari GRE
Cristian Garin CHI vs Learner Tien USA
Jaime Faria POR vs Denis Shapovalov CAN

Court 4 – Ore: –
Facundo Diaz acosta ARG vs Zhizhen Zhang CHN

Court 5 – Ore: –
Dalma Galfi HUN vs Mayar Sherif EGY

Court 8 – Ore: 11:00
Alejandro Tabilo CHI vs Kamil Majchrzak POL
Antonia Ruzic CRO vs Ashlyn Krueger USA
Jacob Fearnley GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Court 9 – Ore: 11:00
Claire Liu USA vs Moyuka Uchijima JPN
Martin Landaluce ESP vs Juan Carlos Prado angelo BOL
Elena Pridankina --- vs Oleksandra Oliynykova UKR

Court 12 – Ore: 11:00
Emma Navarro USA vs Janice Tjen INA
Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN
Sebastian Baez ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG

Court 13 – Ore: 11:00
Alexei Popyrin AUS vs Zachary Svajda USA
Cameron Norrie GBR vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Alina Korneeva --- vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Simona Waltert SUI vs Katerina Siniakova CZE

TAG: ,

3 commenti

Gionni (Guest) 25-05-2026 15:27

Sabato non sarà di sicuro in serale, vista la finale di Champions League.
Speriamo per gioved, anche se probabilmente sarà messo un francese (Rinderknech-Berrettini o Moutet-Landaluce se passano entrambi).

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 25-05-2026 14:26

Scritto da CannoniereKarlovic
Bene così, meglio evitare il caldo delle ore pomeridiane. Sarebbe meglio giocare in serata anche secondo e terzo turno. Poi la settimana successiva le temperature si abbassano.

Ovviamente la decisione parte dalle richieste dei broadcaster, con il calcio più importante ormai già finito in tutta Europa, è indispensabile la presenza di una superstar nella prima fascia serale, che è la più seguita dai telespettatori 😉

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
CannoniereKarlovic 25-05-2026 13:28

Bene così, meglio evitare il caldo delle ore pomeridiane. Sarebbe meglio giocare in serata anche secondo e terzo turno. Poi la settimana successiva le temperature si abbassano.

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Fileas fogg