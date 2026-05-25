Roland Garros: Il programma completo di Martedì 26 Maggio 2026. Sinner in sessione serale. Altri tre azzurri in campo
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas maneiro
Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas
Coco Gauff vs Taylor Townsend
Jannik Sinner vs Clement Tabur (non prima 20:15)
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Adam Walton vs Daniil Medvedev
Laura Siegemund vs Naomi Osaka
Anna Kalinskaya vs Lois Boisson
Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marin Cilic vs Moise Kouame
Vit Kopriva vs Corentin Moutet
Hanne Vandewinkel vs Madison Keys
Kimberly Birrell vs Jessica Pegula
Court 14 – Ore: 11:00
Iva Jovic vs Alexandra Eala
Thomas Faurel vs Valentin Vacherot
Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff
Victoria Mboko vs Nikola Bartunkova
Court 7 – Ore: 11:00
Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi
Linda Fruhvirtova vs Elsa Jacquemot
Anhelina Kalinina vs Diane Parry
Sebastian Ofner vs Luciano Darderi
Court 6 – Ore: 11:00
Donna Vekic vs Alice Tubello
Linda Noskova vs Maria Sakkari
Cristian Garin vs Learner Tien
Jaime Faria vs Denis Shapovalov
Court 4 – Ore: –
Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang
Court 5 – Ore: –
Dalma Galfi vs Mayar Sherif
Court 8 – Ore: 11:00
Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak
Antonia Ruzic vs Ashlyn Krueger
Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo
Court 9 – Ore: 11:00
Claire Liu vs Moyuka Uchijima
Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo
Elena Pridankina vs Oleksandra Oliynykova
Court 12 – Ore: 11:00
Emma Navarro vs Janice Tjen
Ann Li vs Shuai Zhang
Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga
Ethan Quinn vs Francisco Comesana
Court 13 – Ore: 11:00
Alexei Popyrin vs Zachary Svajda
Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo
Alina Korneeva vs Elisabetta Cocciaretto
Simona Waltert vs Katerina Siniakova
Sabato non sarà di sicuro in serale, vista la finale di Champions League.
Speriamo per gioved, anche se probabilmente sarà messo un francese (Rinderknech-Berrettini o Moutet-Landaluce se passano entrambi).
Ovviamente la decisione parte dalle richieste dei broadcaster, con il calcio più importante ormai già finito in tutta Europa, è indispensabile la presenza di una superstar nella prima fascia serale, che è la più seguita dai telespettatori 😉
Bene così, meglio evitare il caldo delle ore pomeridiane. Sarebbe meglio giocare in serata anche secondo e terzo turno. Poi la settimana successiva le temperature si abbassano.