Roland Garros: Il programma completo di Martedì 26 Maggio 2026. Sinner in sessione serale. Altri tre azzurri in campo

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas maneiro

Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas

Coco Gauff vs Taylor Townsend

Jannik Sinner vs Clement Tabur (non prima 20:15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Adam Walton vs Daniil Medvedev

Laura Siegemund vs Naomi Osaka

Anna Kalinskaya vs Lois Boisson

Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Marin Cilic vs Moise Kouame

Vit Kopriva vs Corentin Moutet

Hanne Vandewinkel vs Madison Keys

Kimberly Birrell vs Jessica Pegula

Court 14 – Ore: 11:00

Iva Jovic vs Alexandra Eala

Thomas Faurel vs Valentin Vacherot

Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff

Victoria Mboko vs Nikola Bartunkova

Court 7 – Ore: 11:00

Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi

Linda Fruhvirtova vs Elsa Jacquemot

Anhelina Kalinina vs Diane Parry

Sebastian Ofner vs Luciano Darderi

Court 6 – Ore: 11:00

Donna Vekic vs Alice Tubello

Linda Noskova vs Maria Sakkari

Cristian Garin vs Learner Tien

Jaime Faria vs Denis Shapovalov

Court 4 – Ore: –

Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang

Court 5 – Ore: –

Dalma Galfi vs Mayar Sherif

Court 8 – Ore: 11:00

Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak

Antonia Ruzic vs Ashlyn Krueger

Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo

Court 9 – Ore: 11:00

Claire Liu vs Moyuka Uchijima

Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo

Elena Pridankina vs Oleksandra Oliynykova

Court 12 – Ore: 11:00

Emma Navarro vs Janice Tjen

Ann Li vs Shuai Zhang

Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga

Ethan Quinn vs Francisco Comesana

Court 13 – Ore: 11:00

Alexei Popyrin vs Zachary Svajda

Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo

Alina Korneeva vs Elisabetta Cocciaretto

Simona Waltert vs Katerina Siniakova