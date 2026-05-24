Roland Garros, Bronzetti si ferma subito: Bouzkova troppo solida, azzurra fuori al primo turno

Si chiude al primo turno del tabellone principale il cammino di Lucia Bronzetti al Roland Garros 2026. Dopo aver superato le qualificazioni, la tennista romagnola non è riuscita a confermarsi nel main draw, cedendo nettamente alla ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero 27, con il punteggio di 6-3 6-1 in appena un’ora e nove minuti di gioco.

L’avvio di partita sembrava poter offrire qualche spiraglio a Bronzetti. La romagnola ha infatti trovato subito il break a zero in apertura, ma Bouzkova ha reagito immediatamente con il controbreak a zero. Da quel momento, però, i problemi al servizio dell’italiana sono diventati evidenti.

Nel sesto game Bronzetti ha perso nuovamente la battuta senza conquistare punti, permettendo alla ceca di prendere il controllo del primo set. L’azzurra ha avuto anche una chance per rientrare subito nel parziale, ma non è riuscita a sfruttare la palla dell’immediato controbreak. Bouzkova ha così gestito il vantaggio e ha chiuso la prima frazione sul 6-3.

Nel secondo set la partita è diventata un monologo della giocatrice ceca. Bouzkova ha mancato una palla break nel game d’apertura, ma ha poi strappato il servizio a Bronzetti nel terzo, nel quinto e nel settimo game, allungando senza più concedere possibilità di rientro.

Bronzetti ha provato a restare aggrappata agli scambi, ma la maggiore continuità di Bouzkova e i troppi errori dell’azzurra hanno fatto la differenza. Il 6-1 finale nel secondo parziale ha certificato una superiorità netta della testa di serie numero 27, che avanza così al secondo turno.

Una partita complicata fin dall’inizio per l’azzurra, che ha faticato soprattutto nei propri turni di battuta. I numeri raccontano bene l’andamento dell’incontro: Bronzetti ha vinto soltanto il 50% dei punti con la prima e appena il 18% con la seconda, contro il 64% di Bouzkova con la seconda palla. La ceca ha chiuso con 18 vincenti contro i 13 dell’italiana, ma soprattutto con molti meno errori non forzati: 12 contro i 26 dell’azzurra.

Per Bronzetti resta comunque il merito di aver superato le qualificazioni e di essere tornata nel tabellone principale di uno Slam, ma il sorteggio e la solidità di Bouzkova hanno reso il debutto estremamente complicato. La romagnola saluta Parigi con il rammarico di non essere riuscita a esprimere il proprio miglior tennis nel giorno più importante.

GS Roland Garros Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 3 1 Marie Bouzkova [27] Marie Bouzkova [27] 6 6 Vincitore: Marie Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi