Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Lincoln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Adam Walton guida il seeding

12/07/2026 07:57 6 commenti
Adam Walton nella foto - Foto Getty Images
Adam Walton nella foto - Foto Getty Images

USA Challenger 75 Lincoln – Tabellone Principale – hard
(1) Adam Walton AUS vs (CO) Sebastian Gorzny USA
(Alt) Jie Cui CHN vs Qualifier
(Alt) Masamichi Imamura JPN vs James McCabe AUS
Darwin Blanch USA vs (8) Bernard Tomic AUS

(3) Coleman Wong HKG vs Tung-Lin Wu TPE
Jack Kennedy USA vs (WC) Anton Shepp NZL
(WC) J.J. Wolf USA vs (Alt) Andrew Fenty USA
(WC) Spencer Johnson USA vs (7) Remy Bertola SUI

(5) Mark Lajal EST vs (CO) Trevor Svajda USA
Mitchell Krueger USA vs Alex Martinez ESP
Rio Noguchi JPN vs Charles Broom GBR
Qualifier vs (4) Moez Echargui TUN

(6) Colton Smith USA vs Andre Ilagan USA
Hayato Matsuoka JPN vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Yunchaokete Bu CHN



USA Challenger 75 Lincoln – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Yibing Wu CHN vs Patrick Maloney USA
(JR) Ronit Karki USA vs (10) Pavle Marinkov AUS

Alternate it vs Evan Zhu USA
Gavin Young USA vs (11) Yassine Dlimi MAR

(3) Alafia Ayeni USA vs (CO) Matthew Forbes USA
(WC) Aniss Rafiq MAR vs (8) Enzo Aguiard AUS

(4) Quinn Vandecasteele USA vs (Alt) Keshav Chopra USA
(WC) Ronald Hohmann USA vs (7) Dhakshineswar Suresh IND

(5) Christian Langmo USA vs (WC) Alex Kobelt USA
(WC) Kelly Giese USA vs (12) Joshua Sheehy USA

(6) Hiroki Moriya JPN vs Andreja Petrovic NOR
(Alt) Thomas Fancutt AUS vs (9) Kaylan Bigun USA

TAG:

6 commenti

Lollo99 12-07-2026 12:16

Bu

Walton

Wong
Krueger

McCabe
Wolf
Q
Q

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 12-07-2026 12:16

SMITH

BLANCH

WOLF
LAJAL

WALTON
KENNEDY
BROOM
BU

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 12-07-2026 11:17

Wong

Ilagan

Walton
Krueger

Blanch
Wolf
Noguchi
Bu

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 12-07-2026 11:15

bu

walton

wong
lajal

blanch
bertola
noguchi
llagan

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 12-07-2026 10:32

Bu

Walton

Bertola
Svajda

Tomic
Wong
Noguchi
Smith

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 12-07-2026 10:08

LAJAL

WALTON

WONG
BU

BLANCH
BERTOLA
NOGUCHI
SMITH

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!