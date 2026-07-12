Challenger 75 Lincoln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Adam Walton guida il seeding
Challenger 75 Lincoln – Tabellone Principale – hard
(1) Adam Walton vs (CO) Sebastian Gorzny
(Alt) Jie Cui vs Qualifier
(Alt) Masamichi Imamura vs James McCabe
Darwin Blanch vs (8) Bernard Tomic
(3) Coleman Wong vs Tung-Lin Wu
Jack Kennedy vs (WC) Anton Shepp
(WC) J.J. Wolf vs (Alt) Andrew Fenty
(WC) Spencer Johnson vs (7) Remy Bertola
(5) Mark Lajal vs (CO) Trevor Svajda
Mitchell Krueger vs Alex Martinez
Rio Noguchi vs Charles Broom
Qualifier vs (4) Moez Echargui
(6) Colton Smith vs Andre Ilagan
Hayato Matsuoka vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Yunchaokete Bu
Challenger 75 Lincoln – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Yibing Wu vs Patrick Maloney
(JR) Ronit Karki vs (10) Pavle Marinkov
Alternate vs Evan Zhu
Gavin Young vs (11) Yassine Dlimi
(3) Alafia Ayeni vs (CO) Matthew Forbes
(WC) Aniss Rafiq vs (8) Enzo Aguiard
(4) Quinn Vandecasteele vs (Alt) Keshav Chopra
(WC) Ronald Hohmann vs (7) Dhakshineswar Suresh
(5) Christian Langmo vs (WC) Alex Kobelt
(WC) Kelly Giese vs (12) Joshua Sheehy
(6) Hiroki Moriya vs Andreja Petrovic
(Alt) Thomas Fancutt vs (9) Kaylan Bigun
TAG: Circuito Challenger
6 commenti
Bu
Walton
Wong
Krueger
McCabe
Wolf
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SMITH
BLANCH
WOLF
LAJAL
WALTON
KENNEDY
BROOM
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Wong
Ilagan
Walton
Krueger
Blanch
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Bertola
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Wong
Noguchi
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LAJAL
WALTON
WONG
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BLANCH
BERTOLA
NOGUCHI
SMITH