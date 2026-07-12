Challenger 75 Lincoln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Adam Walton guida il seeding

Challenger 75 Lincoln – Tabellone Principale – hard

(1) Adam Walton vs (CO) Sebastian Gorzny

(Alt) Jie Cui vs Qualifier

(Alt) Masamichi Imamura vs James McCabe

Darwin Blanch vs (8) Bernard Tomic

(3) Coleman Wong vs Tung-Lin Wu

Jack Kennedy vs (WC) Anton Shepp

(WC) J.J. Wolf vs (Alt) Andrew Fenty

(WC) Spencer Johnson vs (7) Remy Bertola

(5) Mark Lajal vs (CO) Trevor Svajda

Mitchell Krueger vs Alex Martinez

Rio Noguchi vs Charles Broom

Qualifier vs (4) Moez Echargui

(6) Colton Smith vs Andre Ilagan

Hayato Matsuoka vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Yunchaokete Bu





(Alt) (1) Yibing Wuvs Patrick Maloney(JR) Ronit Karkivs (10) Pavle Marinkov

Alternate vs Evan Zhu

Gavin Young vs (11) Yassine Dlimi

(3) Alafia Ayeni vs (CO) Matthew Forbes

(WC) Aniss Rafiq vs (8) Enzo Aguiard

(4) Quinn Vandecasteele vs (Alt) Keshav Chopra

(WC) Ronald Hohmann vs (7) Dhakshineswar Suresh

(5) Christian Langmo vs (WC) Alex Kobelt

(WC) Kelly Giese vs (12) Joshua Sheehy

(6) Hiroki Moriya vs Andreja Petrovic

(Alt) Thomas Fancutt vs (9) Kaylan Bigun