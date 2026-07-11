WTA 250 Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel e Istanbul: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Diverse azzurre al via
WTA 125 Roma – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – terra
(1) Elena Malygina vs (WC) Viola Turini
(2) Noemi Basiletti vs Anastasia Abbagnato
(3) Alessandra Mazzola vs (WC) Francesca Gandolfi
(4) Amandine Hesse vs Yelyzaveta Kotliar
Centre Court – ore 15:00
(3) Alessandra Mazzola vs Francesca Gandolfi Inizio 15:00
(2) Noemi Basiletti vs Anastasia Abbagnato
Court 1 – ore 15:00
(4) Amandine Hesse vs Yelyzaveta Kotliar Inizio 15:00
(1) Elena Malygina vs Viola Turini
WTA 250 Iasi – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Leyre Romero Gormaz vs (WC) Cristiana Todoni
Zhibek Kulambayeva vs (8) Lisa Zaar
(2) Claire Liu vs Maria Sara Popa
Martina Okalova vs (9) Ipek Oz
(3) Varvara Lepchenko vs (WC) Maia Ilinca Burcescu
Mariia Kozyreva vs (7) Alevtina Ibragimova
(4) Elena Pridankina vs Eva Maria Ionescu
Georgina Garcia Perez vs (12) Andreea Prisacariu
(5) Elina Avanesyan vs Emily Seibold
(WC) Irina Fetecau vs (11) Tatiana Pieri
(6) Caroline Werner vs (WC) Ilinca Amariei
Carmen Andreea Herea vs (10) Ekaterina Kazionova
Center Court – ore 09:00
(1) Leyre Romero Gormaz vs Cristiana Todoni Inizio 09:00
(6) Caroline Werner vs Ilinca Amariei
Court 5 – ore 09:00
Georgina Garcia Perez vs (12) Andreea Prisacariu Inizio 09:00
Carmen Andreea Herea vs (10) Ekaterina Kazionova
Irina Fetecau vs (11) Tatiana Pieri
(2) Claire Liu vs Maria Sara Popa
(3) Varvara Lepchenko vs Maia Ilinca Burcescu
Court 6 – ore 09:00
Zhibek Kulambayeva vs (8) Lisa Zaar Inizio 09:00
(4) Elena Pridankina vs Eva Maria Ionescu
(5) Elina Avanesyan vs Emily Seibold
Martina Okalova vs (9) Ipek Oz
Mariia Kozyreva vs (7) Alevtina Ibragimova
WTA 125 Istanbul – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Rina Saigo vs Naoko Eto
Duru Soke vs (7) Priska Nugroho
(2) Daria Khomutsianskaya vs Saumya Vig
Arina Arifullina vs (8) Ying Zhang
(3) Varvara Panshina vs Ilay Yoruk
Daria Zelinskaya vs (5) Weronika Falkowska
(4) Isabella Shinikova vs (WC) Doga Turkmen
(WC) Defne Cirpanli vs (6) Yujia Huang
Center Court – ore 12:00
(4) Isabella Shinikova vs Doga Turkmen Inizio 12:00
Defne Cirpanli vs (6) Yujia Huang
Duru Soke vs (7) Priska Nugroho
Court 1 – ore 12:00
(2) Daria Khomutsianskaya vs Saumya Vig Inizio 12:00
(3) Varvara Panshina vs Ilay Yoruk
(1) Rina Saigo vs Naoko Eto
Court 2 – ore 12:00
Arina Arifullina vs (8) Ying Zhang Inizio 12:00
Daria Zelinskaya vs (5) Weronika Falkowska
WTA 125 Kitzbuhel – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Barbora Palicova vs Martina Colmegna
(2/WC) Gina Feistel vs Diletta Cherubini
(3) Margaux Rouvroy vs Dalila Jakupovic
(4) Victoria Bosio vs (WC) Karina Kovalchuk
Grandstand – ore 11:00
(4) Victoria Bosio vs Karina Kovalchuk Inizio 10:00
(2) Gina Feistel vs Diletta Cherubini
(3) Margaux Rouvroy vs Dalila Jakupovic Non prima 15:00
Küchenmeister – ore 12:30
(1) Barbora Palicova vs Martina Colmegna
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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