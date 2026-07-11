Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 250 Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel e Istanbul: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Diverse azzurre al via

11/07/2026 17:52 Nessun commento
Tatiana Pieri nella foto
Tatiana Pieri nella foto

ITA WTA 125 Roma – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – terra
(1) Elena Malygina EST vs (WC) Viola Turini ITA
(2) Noemi Basiletti ITA vs Anastasia Abbagnato ITA
(3) Alessandra Mazzola ITA vs (WC) Francesca Gandolfi ITA
(4) Amandine Hesse FRA vs Yelyzaveta Kotliar UKR



Centre Court – ore 15:00
(3) Alessandra Mazzola ITA vs Francesca Gandolfi ITA Inizio 15:00
(2) Noemi Basiletti ITA vs Anastasia Abbagnato ITA

Court 1 – ore 15:00
(4) Amandine Hesse FRA vs Yelyzaveta Kotliar UKR Inizio 15:00
(1) Elena Malygina EST vs Viola Turini ITA



ROU WTA 250 Iasi – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Leyre Romero Gormaz ESP vs (WC) Cristiana Todoni ROU
Zhibek Kulambayeva KAZ vs (8) Lisa Zaar SWE

(2) Claire Liu USA vs Maria Sara Popa ROU
Martina Okalova SVK vs (9) Ipek Oz TUR

(3) Varvara Lepchenko USA vs (WC) Maia Ilinca Burcescu ROU
Mariia Kozyreva RUS vs (7) Alevtina Ibragimova RUS

(4) Elena Pridankina RUS vs Eva Maria Ionescu ROU
Georgina Garcia Perez ESP vs (12) Andreea Prisacariu ROU

(5) Elina Avanesyan ARM vs Emily Seibold GER
(WC) Irina Fetecau ROU vs (11) Tatiana Pieri ITA

(6) Caroline Werner GER vs (WC) Ilinca Amariei ROU
Carmen Andreea Herea ROU vs (10) Ekaterina Kazionova RUS




Center Court – ore 09:00
(1) Leyre Romero Gormaz ESP vs Cristiana Todoni ROU Inizio 09:00
(6) Caroline Werner GER vs Ilinca Amariei ROU

Court 5 – ore 09:00
Georgina Garcia Perez ESP vs (12) Andreea Prisacariu ROU Inizio 09:00
Carmen Andreea Herea ROU vs (10) Ekaterina Kazionova RUS
Irina Fetecau ROU vs (11) Tatiana Pieri ITA
(2) Claire Liu USA vs Maria Sara Popa ROU
(3) Varvara Lepchenko USA vs Maia Ilinca Burcescu ROU

Court 6 – ore 09:00
Zhibek Kulambayeva KAZ vs (8) Lisa Zaar SWE Inizio 09:00
(4) Elena Pridankina RUS vs Eva Maria Ionescu ROU
(5) Elina Avanesyan ARM vs Emily Seibold GER
Martina Okalova SVK vs (9) Ipek Oz TUR
Mariia Kozyreva RUS vs (7) Alevtina Ibragimova RUS




TUR WTA 125 Istanbul – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Rina Saigo JPN vs Naoko Eto JPN
Duru Soke TUR vs (7) Priska Nugroho INA

(2) Daria Khomutsianskaya BLR vs Saumya Vig IND
Arina Arifullina RUS vs (8) Ying Zhang CHN

(3) Varvara Panshina RUS vs Ilay Yoruk TUR
Daria Zelinskaya RUS vs (5) Weronika Falkowska POL

(4) Isabella Shinikova BUL vs (WC) Doga Turkmen TUR
(WC) Defne Cirpanli TUR vs (6) Yujia Huang CHN



Center Court – ore 12:00
(4) Isabella Shinikova BUL vs Doga Turkmen TUR Inizio 12:00
Defne Cirpanli TUR vs (6) Yujia Huang CHN
Duru Soke TUR vs (7) Priska Nugroho INA

Court 1 – ore 12:00
(2) Daria Khomutsianskaya BLR vs Saumya Vig IND Inizio 12:00
(3) Varvara Panshina RUS vs Ilay Yoruk TUR
(1) Rina Saigo JPN vs Naoko Eto JPN

Court 2 – ore 12:00
Arina Arifullina RUS vs (8) Ying Zhang CHN Inizio 12:00
Daria Zelinskaya RUS vs (5) Weronika Falkowska POL



AUT WTA 125 Kitzbuhel – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Barbora Palicova CZE vs Martina Colmegna ITA
(2/WC) Gina Feistel POL vs Diletta Cherubini ITA
(3) Margaux Rouvroy FRA vs Dalila Jakupovic SLO
(4) Victoria Bosio ARG vs (WC) Karina Kovalchuk UKR


Grandstand – ore 11:00
(4) Victoria Bosio ARG vs Karina Kovalchuk UKR Inizio 10:00
(2) Gina Feistel POL vs Diletta Cherubini ITA
(3) Margaux Rouvroy FRA vs Dalila Jakupovic SLO Non prima 15:00

Küchenmeister – ore 12:30
(1) Barbora Palicova CZE vs Martina Colmegna ITA

TAG: ,