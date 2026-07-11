Wimbledon 2026 - Day 13 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Oggi è il giorno della finale del singolare femminile. In campo Muchova vs Noskova (LIVE)

11/07/2026 08:02 5 commenti
La Finale del singolare femminile del torneo di Wimbledon
La Finale del singolare femminile del torneo di Wimbledon

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  11 Luglio 2026

18°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Luglio
07:00
17°
08:00
19°
09:00
21°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
29°
13:00
30°
15:00
31°
18:00
29°
21:00
26°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: finali sull’erba con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
Wimbledon · Finali
Finali · Erba
F
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

K. Muchova CZE vs L. Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 12:00am
A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs G. Fernandez ARG / T. Oda JPN

Il match deve ancora iniziare

X. Sun CHN vs A. Pushkareva IOA

Il match deve ancora iniziare

L. Miguel BRA / Z. Sesko SLO vs M. Antonius USA / A. Johnson USA

Il match deve ancora iniziare



No.3 Court – Ore: 12:00am
Y. Kamiji JPN vs D. De Groot NED

Il match deve ancora iniziare

G. Sasson ISR / N. Vink NED vs S. Schroder NED / J. Woodman AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
D. Cibulkova SVK / B. Strycova CZE vs V. King USA / Y. Shvedova KAZ

Il match deve ancora iniziare

M. Bahrami IRI / I. Majoli CRO vs T. Johansson SWE / B. Schett AUT

Il match deve ancora iniziare

J. Delgado GBR / F. Lopez ESP vs M. Baghdatis CYP / X. Malisse BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
M. Rybarikova SVK / L. Safarova CZE vs K. Flipkens BEL / D. Hantuchova SVK

Il match deve ancora iniziare

V. Barros BRA / N. Leme Da Silva BRA vs J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE

Il match deve ancora iniziare

F. Santoro FRA / R. Stubbs AUS vs S. Grosjean FRA / T. Golovin FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
D. Monte BRA vs C. Griffith GBR

Il match deve ancora iniziare

O. Laskowski GBR vs S. Farkhodov UZB

Il match deve ancora iniziare

C. Hirschi AUS vs N. Kesavan GBR

Il match deve ancora iniziare

I. Rebel GBR vs G. Carvalho BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
E. Henningsen DEN vs K. Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare

L. Sharkey GBR vs A. Mosaikos CYP

Il match deve ancora iniziare

E. Bulai ROU vs A. Iwasa JPN

Il match deve ancora iniziare

Y. Li CHN vs E. Frans INA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 12:00am
S. Kiran IND vs J. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

P. Manohar IND vs M. Gonzalez Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

D. Bender USA vs M. Adamca SVK

Il match deve ancora iniziare

A. Kapanadze USA vs B. Maresova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 12:00am
I. Manchala USA vs L. Pronenko IOA

Il match deve ancora iniziare

E. Gomes BRA vs M. Kocherzhenko UKR

Il match deve ancora iniziare

N. Palombo AUS vs J. Waelti SUI

Il match deve ancora iniziare

N. Honsberger SUI vs L. Hotelier JPN

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

JOA20 (Guest) 11-07-2026 09:42

Terza campionessa ceca in quattro anni a Church Road. Preferenza personale Muchova, ma Noskova la reputo leggermente favorita, specie se Karolina dovesse avere ancora problemi fisici dopo la semifinale contro Gauff

 5
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Gaz (Guest) 11-07-2026 09:25

Un feeling particolare lega la repubblica ceca ai manti erbosi di Church Road,non sto ad elengare la lunga lista,che oggi avrà un altro pezzo.
Prima dei quarti ho sentito che sarebbe stato una cosa ceca,e credo che questo Wimbledon mi abbia consacrato,in barba, ancora una volta,a chi vede solo con l’occhio della meschinità “le sbaglia tutte”
Unico precedente agli US Open dove Muchova vinse in 3 set, di rimonta.
Per i Bookmakers:
1,75 Muchova 2,00 Noskova

 4
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Dr Ivo (Guest) 11-07-2026 08:36

Oggi ci sarà una campionessa nuova… anzi in ova

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Molto Pollo (Guest) 11-07-2026 08:21

Con quanti paragrafi ed interventi anticiperà la finale femminile (per poi non guardarla!) il nostro wannabe adinolfi, gaz? Si accettano scommesse.

 2
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Taxi Driver 11-07-2026 08:17

Grande finale!!
Finalmente due giocatrici di grande tecnica e classe.
Basta urlatrici e sparapalle

 1
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