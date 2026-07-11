Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Oggi è il giorno della finale del singolare femminile. In campo Muchova vs Noskova (LIVE)
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⚠ Caldo
✅ Asciutto
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Heliovaara / H. Patten vs M. Arevalo / M. Pavic
K. Muchova vs L. Noskova
No.1 Court – Ore: 12:00am
A. Hewett / G. Reid vs G. Fernandez / T. Oda
X. Sun vs A. Pushkareva
L. Miguel / Z. Sesko vs M. Antonius / A. Johnson
No.3 Court – Ore: 12:00am
Y. Kamiji vs D. De Groot
G. Sasson / N. Vink vs S. Schroder / J. Woodman
Court 12 – Ore: 12:00am
D. Cibulkova / B. Strycova vs V. King / Y. Shvedova
M. Bahrami / I. Majoli vs T. Johansson / B. Schett
J. Delgado / F. Lopez vs M. Baghdatis / X. Malisse
Court 18 – Ore: 12:00am
M. Rybarikova / L. Safarova vs K. Flipkens / D. Hantuchova
V. Barros / N. Leme Da Silva vs J. Kovackova / K. Zajickova
F. Santoro / R. Stubbs vs S. Grosjean / T. Golovin
Court 4 – Ore: 12:00am
D. Monte vs C. Griffith
O. Laskowski vs S. Farkhodov
C. Hirschi vs N. Kesavan
I. Rebel vs G. Carvalho
Court 5 – Ore: 12:00am
E. Henningsen vs K. Hsu
L. Sharkey vs A. Mosaikos
E. Bulai vs A. Iwasa
Y. Li vs E. Frans
Court 6 – Ore: 12:00am
S. Kiran vs J. Wang
P. Manohar vs M. Gonzalez Osorio
D. Bender vs M. Adamca
A. Kapanadze vs B. Maresova
Court 14 – Ore: 12:00am
I. Manchala vs L. Pronenko
E. Gomes vs M. Kocherzhenko
N. Palombo vs J. Waelti
N. Honsberger vs L. Hotelier
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
5 commenti
Terza campionessa ceca in quattro anni a Church Road. Preferenza personale Muchova, ma Noskova la reputo leggermente favorita, specie se Karolina dovesse avere ancora problemi fisici dopo la semifinale contro Gauff
Un feeling particolare lega la repubblica ceca ai manti erbosi di Church Road,non sto ad elengare la lunga lista,che oggi avrà un altro pezzo.
Prima dei quarti ho sentito che sarebbe stato una cosa ceca,e credo che questo Wimbledon mi abbia consacrato,in barba, ancora una volta,a chi vede solo con l’occhio della meschinità “le sbaglia tutte”
Unico precedente agli US Open dove Muchova vinse in 3 set, di rimonta.
Per i Bookmakers:
1,75 Muchova 2,00 Noskova
Oggi ci sarà una campionessa nuova… anzi in ova
Con quanti paragrafi ed interventi anticiperà la finale femminile (per poi non guardarla!) il nostro wannabe adinolfi, gaz? Si accettano scommesse.
Grande finale!!
Finalmente due giocatrici di grande tecnica e classe.
Basta urlatrici e sparapalle