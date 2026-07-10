ATP 250 Umago: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri al via. Derby Nardi vs Guerrieri al primo turno
ATP 250 Umago – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Luca Nardi vs Andrea Guerrieri
Raul Brancaccio vs (Alt) (6) Federico Agustin Gomez
(2) Lukas Neumayer vs Mili Poljicak
Marko Topo vs (8) Pol Martin Tiffon
(3) Juan Carlos Prado Angelo vs (WC) Marc Majdandzic
Norbert Gombos vs (7) Nikolas Sanchez Izquierdo
(4) Marco Cecchinato vs Duje Ajdukovic
(WC) Noa Vukadin vs (5) Genaro Alberto Olivieri
Studenac Arena – ore 17:00
Marco Cecchinato vs Duje Ajdukovic
Lukas Neumayer vs Mili Poljicak
Court 1 – ore 17:00
Luca Nardi vs Andrea Guerrieri
Juan Carlos Prado Angelo vs Marc Majdandzic
Court 2 – ore 17:00
Noa Vukadin vs Genaro Alberto Olivieri
Norbert Gombos vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Court 3 – ore 17:00
Marko Topo vs Pol Martin Tiffon
Raul Brancaccio vs Federico Agustin Gomez
TAG: ATP 250 Umago, ATP 250 Umago 2026
1 commento
Nardi, Guerrieri e Brancaccio nello stesso spicchio di tabellone, bella sfiga. Speriamo che Gomez non rompa le uova nel paniere