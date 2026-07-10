Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Umago: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. 4 azzurri al via. Derby Nardi vs Guerrieri al primo turno

10/07/2026 20:49 1 commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06
Luca Nardi ITA, 2003.08.06

CRO ATP 250 Umago – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Luca Nardi ITA vs Andrea Guerrieri ITA
Raul Brancaccio ITA vs (Alt) (6) Federico Agustin Gomez ARG

(2) Lukas Neumayer AUT vs Mili Poljicak CRO
Marko Topo GER vs (8) Pol Martin Tiffon ESP

(3) Juan Carlos Prado Angelo BOL vs (WC) Marc Majdandzic GER
Norbert Gombos SVK vs (7) Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

(4) Marco Cecchinato ITA vs Duje Ajdukovic CRO
(WC) Noa Vukadin CRO vs (5) Genaro Alberto Olivieri ARG



Studenac Arena – ore 17:00
Marco Cecchinato ITA vs Duje Ajdukovic CRO
Lukas Neumayer AUT vs Mili Poljicak CRO

Court 1 – ore 17:00
Luca Nardi ITA vs Andrea Guerrieri ITA
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Marc Majdandzic GER

Court 2 – ore 17:00
Noa Vukadin CRO vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Norbert Gombos SVK vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Court 3 – ore 17:00
Marko Topo GER vs Pol Martin Tiffon ESP
Raul Brancaccio ITA vs Federico Agustin Gomez ARG

TAG: ,

1 commento

JOA20 (Guest) 10-07-2026 20:51

Nardi, Guerrieri e Brancaccio nello stesso spicchio di tabellone, bella sfiga. Speriamo che Gomez non rompa le uova nel paniere

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!