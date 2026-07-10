Niente finale per l’Italia al Lampo Trophy. Per i titoli sarà Canada-Francia nel femminile e Slovenia-Francia nel maschile

L’Italia rimane di gran lunga la nazione con più titoli nel Lampo Trophy, una quindicina fra maschile e femminile, ma l’elenco dei successi tricolori non si estenderà nemmeno quest’anno. Perché, dopo l’eliminazione dei ragazzi già nella fase a gironi, non sono riuscite a conquistare la finale nemmeno le ragazze, superate per 2-0 in semifinale dalle rivali del Canada. Si sapeva che per le under 12 capitanate da Verdiana Verardi sarebbe stata dura, e il Centrale del Tennis Forza e Costanza 1911 ha confermato la superiorità della formazione nordamericana, a segno già al termine dei singolari. Si è deciso tanto (se non tutto) nel primo incontro, nel quale l’abruzzese Alice Carlinfante pareva avere il successo in mano contro Wilma Wai Bo Yue, quando è arrivata a condurre addirittura per 7-2 nel match tie-break finale – a 10 punti – che sostituisce il terzo set. Ma la canadese non ha mollato di un centimetro, ha ridotto gli errori e con pazienza ha costruito la rimonta vincente, approfittando del crollo dell’azzurra per andare a prendersi otto degli ultimi nove punti dell’incontro, chiuso col punteggio di 3-6 6-2 10/8. Il suo successo ha dato coraggio e fiducia alla compagna Aleksandra Alymov, che nella competizione aveva già vinto i suoi primi due match di singolare (nella fase a gironi, al Centro Tennis Ospitaletto) e si è presa piuttosto comodamente anche il terzo, battendo per 6-3 6-2 Alice Cellai e condannando l’Italia all’eliminazione. Nella finale di sabato mattina per le canadesi ci saranno le coetanee della Francia, a segno per 2-0 nel duello contro la Slovenia, grazie alle vittorie di Lilou Vandeputte contro Aleksandra Kranjc (6-4 6-0) e di Rose Millon ai danni di Tesa Savsek (6-1 6-1).

Sempre sabato mattina, in contemporanea con la finale femminile, la nazionale della Francia sarà in campo anche nell’ultimo atto del torneo maschile, a caccia di una doppietta nel Lampo Trophy già riuscita nel 2014. I francesi si sono guadagnati la possibilità vincendo la sfida più equilibrata del venerdì bresciano, chiusa per 2-1 contro i rivali del Canada. Sono partiti meglio gli europei, con la vittoria di Edgar Margoline contro Lucca Teixeira (6-0 2-6 10/6 il punteggio), ma poi i nordamericani hanno trovato la parità grazie a Daniel Marinov, che ha firmato l’1-1 annullando gli almeno 20 centimetri di statura che lo separano da Mateo Barachet, superato per 6-3 4-6 10/3. Tuttavia, il successivo doppio ha premiato di nuovo i transalpini, con la coppia Haehnel/Margoline che ha sovrastato il duo Marinov/Martin, chiudendo per 6-0 6-2. A sorpresa, in finale la Francia non se la vedrà con l’Austria, che a Brescia aveva dominato il Gruppo A con tre vittorie, bensì con i sorprendenti under 12 della Slovenia, capaci di firmare l’impresa nel pomeriggio. Protagonisti del capolavoro Tim Smej e Niko Brolih, i quali hanno battuto rispettivamente Victor Freitas (6-3 6-2) e Teodor Mihai Vasile (4-6 6-3 10/3), rispedendo al mittente le ambizioni degli austriaci di vincere di nuovo il titolo già conquistato nel 2022. Sabato a Brescia entrambe le finali scattano alle 9, con ingresso gratuito.

ATLETI AL TUO FIANCO AL LAMPO TROPHY

Atleti al tuo fianco presente al Lampo Trophy: nel corso della settimana di gare, il dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo responsabile nazionale dell’iniziativa di Arenbì ODV, ha spiegato ai giovani tennisti e agli staff delle nazionali l’importanza della vicinanza del mondo dello sport alle persone che affrontano un tumore, come da mission del progetto lanciato ormai anni fa, volto a sensibilizzare sul valore della presenza fisica e del supporto emotivo in oncologia. Inoltre, lo stesso dott. Tagliapietra ha consegnato al giovane canadese Daniel Marinov, selezionato fra i partecipanti per la sua tenacia, una t-shirt del tennista professionista Enrico Dalla Valle: un premio speciale per promuovere un messaggio di speranza e di capacità di reagire di fronte alle difficoltà, sul campo da tennis come nella vita.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE

SEMIFINALI

Canada b. Italia 2-0

Wilma Wai Bo Yue (Can) b. Alice Carlinfante (Ita) 3-6 6-2 10/8, Aleksandra Alymov (Can) b. Alice Cellai (Ita) 6-3 6-2.

Francia b. Slovenia 2-0

Lilou Vandeputte (Fra) b. Aleksandra Kranjc (Slo) 6-4 6-0, Rose Millon (Fra) b. Tesa Savsek (Slo) 6-1 6-1.

TORNEO MASCHILE

SEMIFINALI

Slovenia b. Austria 2-0

Tim Smej (Slo) b. Victor Freitas (Aut) 6-3 6-2, Niko Brolih (Slo) b. Teodor Mihai Vasile (Aut) 4-6 6-3 10/3.

Francia b. Canada 2-1

Edgar Margoline (Fra) b. Lucca Teixeira (Can) 6-0 2-6 10/6, Daniel Marinov (Can) b. Mateo Barachet (Fra) 6-3 4-6 10/3, Haehnel/Margoline (Fra) b. Marinov/Martin (Can) 6-0 6-2.

IL PROGRAMMA

Sabato 11 luglio: finali maschili e femminili, a partire dalle ore 9.00. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.