Lampo Trophy 2026 Copertina, Junior

Niente finale per l’Italia al Lampo Trophy. Per i titoli sarà Canada-Francia nel femminile e Slovenia-Francia nel maschile

10/07/2026 19:09 2 commenti
Wilma Wai Bo Yue, protagonista nel successo del Canada contro l'Italia al Lampo Trophy (foto Alvaro Maffeis)
Wilma Wai Bo Yue, protagonista nel successo del Canada contro l'Italia al Lampo Trophy (foto Alvaro Maffeis)

L’Italia rimane di gran lunga la nazione con più titoli nel Lampo Trophy, una quindicina fra maschile e femminile, ma l’elenco dei successi tricolori non si estenderà nemmeno quest’anno. Perché, dopo l’eliminazione dei ragazzi già nella fase a gironi, non sono riuscite a conquistare la finale nemmeno le ragazze, superate per 2-0 in semifinale dalle rivali del Canada. Si sapeva che per le under 12 capitanate da Verdiana Verardi sarebbe stata dura, e il Centrale del Tennis Forza e Costanza 1911 ha confermato la superiorità della formazione nordamericana, a segno già al termine dei singolari. Si è deciso tanto (se non tutto) nel primo incontro, nel quale l’abruzzese Alice Carlinfante pareva avere il successo in mano contro Wilma Wai Bo Yue, quando è arrivata a condurre addirittura per 7-2 nel match tie-break finale – a 10 punti – che sostituisce il terzo set. Ma la canadese non ha mollato di un centimetro, ha ridotto gli errori e con pazienza ha costruito la rimonta vincente, approfittando del crollo dell’azzurra per andare a prendersi otto degli ultimi nove punti dell’incontro, chiuso col punteggio di 3-6 6-2 10/8. Il suo successo ha dato coraggio e fiducia alla compagna Aleksandra Alymov, che nella competizione aveva già vinto i suoi primi due match di singolare (nella fase a gironi, al Centro Tennis Ospitaletto) e si è presa piuttosto comodamente anche il terzo, battendo per 6-3 6-2 Alice Cellai e condannando l’Italia all’eliminazione. Nella finale di sabato mattina per le canadesi ci saranno le coetanee della Francia, a segno per 2-0 nel duello contro la Slovenia, grazie alle vittorie di Lilou Vandeputte contro Aleksandra Kranjc (6-4 6-0) e di Rose Millon ai danni di Tesa Savsek (6-1 6-1).

Sempre sabato mattina, in contemporanea con la finale femminile, la nazionale della Francia sarà in campo anche nell’ultimo atto del torneo maschile, a caccia di una doppietta nel Lampo Trophy già riuscita nel 2014. I francesi si sono guadagnati la possibilità vincendo la sfida più equilibrata del venerdì bresciano, chiusa per 2-1 contro i rivali del Canada. Sono partiti meglio gli europei, con la vittoria di Edgar Margoline contro Lucca Teixeira (6-0 2-6 10/6 il punteggio), ma poi i nordamericani hanno trovato la parità grazie a Daniel Marinov, che ha firmato l’1-1 annullando gli almeno 20 centimetri di statura che lo separano da Mateo Barachet, superato per 6-3 4-6 10/3. Tuttavia, il successivo doppio ha premiato di nuovo i transalpini, con la coppia Haehnel/Margoline che ha sovrastato il duo Marinov/Martin, chiudendo per 6-0 6-2. A sorpresa, in finale la Francia non se la vedrà con l’Austria, che a Brescia aveva dominato il Gruppo A con tre vittorie, bensì con i sorprendenti under 12 della Slovenia, capaci di firmare l’impresa nel pomeriggio. Protagonisti del capolavoro Tim Smej e Niko Brolih, i quali hanno battuto rispettivamente Victor Freitas (6-3 6-2) e Teodor Mihai Vasile (4-6 6-3 10/3), rispedendo al mittente le ambizioni degli austriaci di vincere di nuovo il titolo già conquistato nel 2022. Sabato a Brescia entrambe le finali scattano alle 9, con ingresso gratuito.

ATLETI AL TUO FIANCO AL LAMPO TROPHY

Atleti al tuo fianco presente al Lampo Trophy: nel corso della settimana di gare, il dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo responsabile nazionale dell’iniziativa di Arenbì ODV, ha spiegato ai giovani tennisti e agli staff delle nazionali l’importanza della vicinanza del mondo dello sport alle persone che affrontano un tumore, come da mission del progetto lanciato ormai anni fa, volto a sensibilizzare sul valore della presenza fisica e del supporto emotivo in oncologia. Inoltre, lo stesso dott. Tagliapietra ha consegnato al giovane canadese Daniel Marinov, selezionato fra i partecipanti per la sua tenacia, una t-shirt del tennista professionista Enrico Dalla Valle: un premio speciale per promuovere un messaggio di speranza e di capacità di reagire di fronte alle difficoltà, sul campo da tennis come nella vita.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE

SEMIFINALI

Canada b. Italia 2-0
Wilma Wai Bo Yue (Can) b. Alice Carlinfante (Ita) 3-6 6-2 10/8, Aleksandra Alymov (Can) b. Alice Cellai (Ita) 6-3 6-2.

Francia b. Slovenia 2-0
Lilou Vandeputte (Fra) b. Aleksandra Kranjc (Slo) 6-4 6-0, Rose Millon (Fra) b. Tesa Savsek (Slo) 6-1 6-1.

TORNEO MASCHILE

SEMIFINALI

Slovenia b. Austria 2-0
Tim Smej (Slo) b. Victor Freitas (Aut) 6-3 6-2, Niko Brolih (Slo) b. Teodor Mihai Vasile (Aut) 4-6 6-3 10/3.

Francia b. Canada 2-1
Edgar Margoline (Fra) b. Lucca Teixeira (Can) 6-0 2-6 10/6, Daniel Marinov (Can) b. Mateo Barachet (Fra) 6-3 4-6 10/3, Haehnel/Margoline (Fra) b. Marinov/Martin (Can) 6-0 6-2.

IL PROGRAMMA

Sabato 11 luglio: finali maschili e femminili, a partire dalle ore 9.00. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

TAG:

2 commenti

MAURO (Guest) 10-07-2026 20:38

Scritto da Feromone
Ecchecccavolo, aveva ragione MAURO quando diceva beati i francesi

MAURONE ha sempre ragione, tranne quando ha torto.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Feromone (Guest) 10-07-2026 19:27

Ecchecccavolo, aveva ragione MAURO quando diceva beati i francesi

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!