Federer solo nel Royal Box a Wimbledon, Roddick svela il retroscena: “Era semplicemente lì a guardare tennis”

L’immagine di Roger Federer completamente solo nel Royal Box di Wimbledon ha fatto rapidamente il giro del mondo. Una scena insolita, quasi surreale: una delle più grandi leggende della storia del tennis seduta da sola nel palco più esclusivo dell’All England Club, senza nessuno accanto.

In tanti si sono chiesti come fosse possibile vedere Federer in una situazione del genere, proprio a Wimbledon, il torneo che più di ogni altro ha contribuito a costruire la sua leggenda. A spiegare il curioso retroscena è stato Andy Roddick, che nel suo podcast ha raccontato di aver scritto direttamente allo svizzero dopo aver visto la foto diventare virale.

“Vuoi sapere la storia? Anch’io gli ho mandato un messaggio dopo averla vista”, ha raccontato l’ex numero uno del mondo.

Federer ha spiegato a Roddick che quella scena era nata in un momento molto particolare della giornata, durante la pausa tra due incontri sul Campo Centrale. Gli spettatori presenti per il match precedente si erano alzati temporaneamente per andare in bagno, comprare qualcosa da mangiare o prendere un tè prima dell’inizio della partita successiva.

“Roger mi ha detto che ricordava perfettamente com’era quella situazione quando giocava”, ha spiegato Roddick. “Finisce una partita, tutta la gente si alza, va in bagno, compra un panino o un tè e, quando entrano i giocatori successivi, il Royal Box è completamente vuoto. È un momento un po’ strano”.

La fotografia era stata scattata all’inizio del match tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka. In quel momento, per ragioni di protocollo, i nuovi invitati non potevano ancora accedere al Royal Box: avrebbero potuto farlo soltanto al primo cambio di campo.

Il risultato è stato quell’effetto visivo curioso: Federer da solo, seduto in un palco normalmente pieno di personalità, campioni e ospiti illustri.

Roddick ha rivelato anche che lo stesso All England Club si era accorto della particolarità della scena e aveva provato a intervenire.

“Il club si è reso conto che l’immagine non era delle migliori e ha mandato qualcuno ad accompagnare Roger. Una sola persona”, ha raccontato.

Federer, però, non ha dato alcun peso alla situazione. Anzi, ha capito perfettamente cosa stava accadendo e l’ha presa con la consueta serenità.

“Lui mi ha detto: ‘Lo capisco perfettamente, so cosa sta succedendo, non c’è problema’”, ha spiegato Roddick.

Dopo aver visto la foto, l’ex campione americano ha deciso di scherzare con il suo storico rivale, chiedendogli che cosa stesse facendo tutto solo nel Royal Box.

La risposta di Federer è stata elegante e ironica, perfettamente nel suo stile.

“Gli ho scritto: ‘Che sta succedendo?’ E lui mi ha risposto: ‘Niente, sto semplicemente guardando tennis… passando il tempo con tutti i miei amici’”.

Una battuta che ha reso ancora più virale un’immagine già destinata a restare tra le più curiose di questa edizione di Wimbledon. Quella che inizialmente sembrava una scena inspiegabile si è rivelata soltanto il risultato di una coincidenza, del protocollo del torneo e di un momento di pausa tra due partite.

Federer, come sempre, ha trasformato anche una situazione bizzarra in un piccolo episodio di classe e autoironia. Solo nel Royal Box, ma perfettamente a suo agio: semplicemente seduto a guardare tennis, nel luogo dove ha scritto alcune delle pagine più belle della sua carriera.





Francesco Paolo Villarico