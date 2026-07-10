Wimbledon 2026 - Day 12 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. La finale sarà tra Sinner e Zverev

10/07/2026 19:44 338 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  10 Luglio 2026

22°C
Parzialmente soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi soleggiato o prevalentemente soleggiato nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Luglio
07:00
21°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
31°
18:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sull’erba
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
Wimbledon · Semifinali
Semifinali · Erba
SF
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Fery GBR vs A. Zverev GER

Slam Wimbledon
A. Fery
6
2
4
A. Zverev [2]
7
6
6
Vincitore: A. Zverev
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J. Sinner ITA vs N. Djokovic SRB

Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
6
6
6
N. Djokovic [7]
4
4
4
Vincitore: J. Sinner
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No.1 Court – Ore: 2:00pm
S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Slam Wimbledon
S. Aoyama / E. Liang [13]
5
3
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
7
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
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G. Fernandez ARG vs A. Hewett GBR

Slam Wimbledon
G. Fernandez [4]
7
0
3
A. Hewett [2]
6
6
6
Vincitore: A. Hewett
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H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs X. Jiang CHN / Y. Xu CHN

Slam Wimbledon
H. Guo / K. Mladenovic [10]
7
6
X. Jiang / Y. Xu
6
4
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
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No.3 Court – Ore: 12:00am
E. Bouchard CAN / A. Kontaveit EST vs S. Lisicki GER / K.O’Brien GBR

Slam Wimbledon
E. Bouchard / A. Kontaveit
None
6
6
0
S. Lisicki / K.O'Brien
None
4
7
1
Vincitore: S. Lisicki/K.O'Brien
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T. Oda JPN vs M. De la Puente ESP

Slam Wimbledon
T. Oda [1]
7
6
M. De la Puente [3]
5
3
Vincitore: T. Oda
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A. Radwanska POL / C. Wozniacki DEN vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER

Slam Wimbledon
A. Radwanska / C. Wozniacki
7
6
A. Kerber / A. Petkovic
5
3
Vincitore: A. Radwanska/C. Wozniacki
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T. Haas GER / M. Hingis SUI vs S. Grosjean FRA / T. Golovin FRA

Slam Wimbledon
T. Haas / M. Hingis
6
6
S. Grosjean / T. Golovin
2
0
Vincitore: T. Haas/M. Hingis
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B. Bryan USA / M. Bryan USA vs J. Blake USA / K. Edmund GBR

Slam Wimbledon
B. Bryan / M. Bryan
6
6
J. Blake / K. Edmund
1
2
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
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Court 12 – Ore: 12:00am
X. Sun CHN vs J. Preston USA

Slam Wimbledon
X. Sun [1]
6
6
J. Preston
1
3
Vincitore: X. Sun
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P. Skliar UKR vs A. Pushkareva IOA

Slam Wimbledon
P. Skliar [15]
4
6
1
A. Pushkareva [14]
6
2
6
Vincitore: A. Pushkareva
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V. Reisach GER vs J. Lee USA

Slam Wimbledon
V. Reisach
3
2
J. Lee
6
6
Vincitore: J. Lee
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L. Miguel BRA / Z. Sesko SLO vs O. Ogunsakin NGR / N. Raguin BOT

Slam Wimbledon
L. Miguel / Z. Sesko [1]
None
6
6
1
O. Ogunsakin / N. Raguin
None
3
7
0
Vincitore: L. Miguel/Z. Sesko
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J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE vs I. Wobker GER / D. Zoldakova CZE

Slam Wimbledon
J. Kovackova / K. Zajickova [5]
6
6
I. Wobker / D. Zoldakova [8]
4
1
Vincitore: J. Kovackova/K. Zajickova
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Court 18 – Ore: 12:00am
M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM vs T. Johansson SWE / B. Schett AUT

Slam Wimbledon
M. Philippoussis / C. Black
6
6
T. Johansson / B. Schett
4
4
Vincitore: M. Philippoussis/C. Black
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T. Boogaard NED vs C. Hewitt AUS

Slam Wimbledon
T. Boogaard [11]
4
4
C. Hewitt
6
6
Vincitore: C. Hewitt
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R. Ciurnelli ITA / L. Sloboda SVK vs M. Antonius USA / A. Johnson USA

Slam Wimbledon
R. Ciurnelli / L. Sloboda
6
5
M. Antonius / A. Johnson [2]
7
7
Vincitore: M. Antonius/A. Johnson
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V. Barros BRA / N. Leme Da Silva BRA vs P. Berezina IOA / A. Cvetkovic SRB

Slam Wimbledon
V. Barros / N. Leme Da Silva [1]
None
4
6
1
P. Berezina / A. Cvetkovic
None
6
2
0
Vincitore: V. Barros/N. Leme Da Silva
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J. Murray GBR / B. Soares BRA vs M. Baghdatis CYP / X. Malisse BEL

Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
None
6
3
1
M. Baghdatis / X. Malisse
None
3
6
0
Vincitore: J. Murray/B. Soares
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Court 4 – Ore: 12:00am
E. Frans INA vs L. Sharkey GBR

Slam Wimbledon
E. Frans
2
2
L. Sharkey
6
6
Vincitore: L. Sharkey
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O. Laskowski GBR vs D. Bender USA

Slam Wimbledon
O. Laskowski
7
6
D. Bender
6
2
Vincitore: O. Laskowski
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K. Hsu TPE vs I. Rebel GBR

Slam Wimbledon
K. Hsu
7
6
I. Rebel
5
1
Vincitore: K. Hsu
Mostra dettagli

N. Palombo AUS vs L. Sharkey GBR

Slam Wimbledon
N. Palombo
6
7
L. Sharkey
4
6
Vincitore: N. Palombo
Mostra dettagli

S. Farkhodov UZB vs C. Griffith GBR

Slam Wimbledon
S. Farkhodov
7
6
C. Griffith
6
2
Vincitore: S. Farkhodov
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Court 5 – Ore: 12:00am
G. Carvalho BRA vs C. Hirschi AUS

Slam Wimbledon
G. Carvalho
None
6
3
0
C. Hirschi
None
4
6
1
Vincitore: C. Hirschi
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L. Hotelier JPN vs M. Gonzalez Osorio COL

Slam Wimbledon
L. Hotelier
6
6
M. Gonzalez Osorio
3
0
Vincitore: L. Hotelier
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I. Manchala USA vs A. Iwasa JPN

Slam Wimbledon
I. Manchala
6
6
A. Iwasa
2
1
Vincitore: I. Manchala
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L. Hotelier JPN vs D. Bender USA

Slam Wimbledon
L. Hotelier
6
6
D. Bender
2
2
Vincitore: L. Hotelier
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Y. Li CHN vs J. Waelti SUI

Slam Wimbledon
Y. Li
4
1
J. Waelti
6
6
Vincitore: J. Waelti
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Court 6 – Ore: 12:00am
N. Palombo AUS vs D. Monte BRA

Slam Wimbledon
N. Palombo
6
6
D. Monte
0
2
Vincitore: N. Palombo
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M. Adamca SVK vs N. Honsberger SUI

Slam Wimbledon
M. Adamca
4
4
N. Honsberger
6
6
Vincitore: N. Honsberger
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E. Gomes BRA vs B. Maresova CZE

Slam Wimbledon
E. Gomes
None
4
6
0
B. Maresova
None
6
2
1
Vincitore: B. Maresova
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A. Kapanadze USA vs S. Kiran IND

Slam Wimbledon
A. Kapanadze
6
4
S. Kiran
7
6
Vincitore: S. Kiran
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Court 7 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov UZB vs J. Waelti SUI

Slam Wimbledon
S. Farkhodov
2
2
J. Waelti
6
6
Vincitore: J. Waelti
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A. Mosaikos CYP vs P. Manohar IND

Slam Wimbledon
A. Mosaikos
6
6
P. Manohar
4
2
Vincitore: A. Mosaikos
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J. Wang CHN vs E. Bulai ROU

Slam Wimbledon
J. Wang
6
6
E. Bulai
3
4
Vincitore: J. Wang
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E. Frans INA vs D. Monte BRA

Slam Wimbledon
E. Frans
6
6
D. Monte
2
1
Vincitore: E. Frans
Mostra dettagli

A. Mosaikos CYP vs N. Honsberger SUI

Slam Wimbledon
A. Mosaikos
None
3
6
1
N. Honsberger
None
6
2
0
Vincitore: A. Mosaikos
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Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Li CHN vs C. Griffith GBR

Slam Wimbledon
Y. Li
None
3
6
1
C. Griffith
None
6
4
0
Vincitore: Y. Li
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E. Henningsen DEN vs M. Kocherzhenko UKR

Slam Wimbledon
E. Henningsen
4
3
M. Kocherzhenko
6
6
Vincitore: M. Kocherzhenko
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N. Kesavan GBR vs L. Pronenko IOA

Slam Wimbledon
N. Kesavan
3
2
L. Pronenko
6
6
Vincitore: L. Pronenko
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O. Laskowski GBR vs M. Gonzalez Osorio COL

Slam Wimbledon
O. Laskowski
6
6
M. Gonzalez Osorio
2
1
Vincitore: O. Laskowski
Mostra dettagli

M. Adamca SVK vs P. Manohar IND

Slam Wimbledon
M. Adamca
6
6
P. Manohar
1
2
Vincitore: M. Adamca
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Court 14 – Ore: 12:00am
A. Lapthorne GBR vs S. Schroder NED

Slam Wimbledon
A. Lapthorne
1
1
S. Schroder [2]
6
6
Vincitore: S. Schroder
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Y. Kamiji JPN vs Z. Wang CHN

Slam Wimbledon
Y. Kamiji [1]
None
4
6
7
Z. Wang [4]
None
6
3
6
Vincitore: Y. Kamiji
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Court 15 – Ore: 12:00am
N. Vink NED vs G. Sasson ISR

Slam Wimbledon
N. Vink [1]
6
6
G. Sasson
4
1
Vincitore: N. Vink
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X. Li CHN vs D. De Groot NED

Slam Wimbledon
X. Li [3]
4
2
D. De Groot [2]
6
6
Vincitore: D. De Groot
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Giambitto 10-07-2026 22:10

Scritto da walden

Scritto da robdes12

Scritto da Giambitto
Come sapete seguo Sinner da quando era un semplice benzinaio , penso di averle viste tutte o quasi. Io colloco la partita di stasera tra le più belle giocate da Sinner in tutta la sua carriera. La perfezione. Attenzione massima in ogni colpo per preparare il successivo. Una sola palla break concessa annullata con un ace. Davanti aveva un Nole tornato ai livelli di una volta ,impressionante, solo questo Sinner , non un altra versione di Sinner poteva prevalere con un chirurgico triplo 6/4. Stasera non sarebbe bastato un campione ma serviva qualcosa di più. Sono in Sardegna a Villasimius e festeggerò con i culurgiones ed una buona bottiglia di rosato sardo.

Meglio il Dettori, se non lo conosci provalo. E’ un bianco straordinario solo che…15 gradi e mezzo.

Se sei a Villasimius fai un salto alla cantina sociale di Castiadas, lo merita, hanno un Carignano doc eccellente

Grazie ci sto 14 giorni e quindi ci andrò e ti saprò dire.

 338
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Just Is back (Guest) 10-07-2026 21:54

Scritto da Pier no guest
Tifoso/appassionato equilibrato: Sinner dominante,prestazione di altissimo livello che non ha permesso a Nole neppure di auspicare un prosieguo del match,anzi poteva essere una Caporetto viste le palle break non convertite da Jannik evidentemente in totale controllo.Strada sbarrata.
Tifoso/appassionato pirla: Sinner non è quello di prima …ma avete visto le palle break non convertite? Ma Zverev credete sia come Nole con le pile scariche? Domenica non c’è storia.
Personalmente credo che domenica assisteremo ad una opera letteraria dal titolo “I dolori del non più giovane Zverev”.

Da citare ai posteri, complimenti

 337
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Lo Scriba 10-07-2026 21:22

Scritto da Il moralizzatore

Scritto da Valentino

Scritto da Tg555

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma t

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma non ti viene il sospetto che possa, in questo caso, essere merito di un grande campione quale è Nole! Pensare prima di parlare!

Se fosse circoscritto solo a Djokovic non ci sarebbe nulla di male ma è così con tutti.Tra tutti è quello che ha la minor percentuale di realizzazione di palle break nel torneo.Una sua costante poi è che nel corso del game risponde a prime buonissime vincendo anche il punto,poi puntualmente sulla palla break risposte più semplici le sbaglia

Guarda perlomeno sei un troll intelligente:
dopo le critiche quando non vinceva mai il master 1000, dopo le critiche perchè non vinceva mai uno slam, la maggior parte dei troll che a ogni partita scrivevano “e anche per questa volta Miami lo vincerà l’anno prossimo” una decina di volte all’anno…sono ovviamente più o meno scomparsi o perlomeno non usano più questa presa in giro.
Tu sei però l’evoluzione e sei riuscito a trovare un giusto motivo per essere insoddisfatti di Sinner: la bassa percentuale di conversione di palle break a wimbledon mentre sta asfaltando nole lasciandole una palla break in 3 set…diabolico!

Troll intelligente…grazie per avermi spiegato il significato di ossimoro.

 336
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+1: Detuqueridapresencia
Annie3 10-07-2026 21:20

Beh, è andata come doveva andare ma comunque grande Novak, temevo peggio tenuto conto che arrivava da un quarto col n.4 Auger durata più di 5 ore e Jannik da un quarto meno impegnativo e visti anche i 14 anni di differenza: in fondo, come dice Bertolucci, è stato “solo un break” a set ed è stata pur sempre una prova di valore e coraggio, una semi col n.1 che, insieme agli altri record conquistati, costituisce un bilancio positivo per l’indomito campione

 335
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+1: Detuqueridapresencia
walden 10-07-2026 20:55

Scritto da robdes12

Scritto da Giambitto
Come sapete seguo Sinner da quando era un semplice benzinaio , penso di averle viste tutte o quasi. Io colloco la partita di stasera tra le più belle giocate da Sinner in tutta la sua carriera. La perfezione. Attenzione massima in ogni colpo per preparare il successivo. Una sola palla break concessa annullata con un ace. Davanti aveva un Nole tornato ai livelli di una volta ,impressionante, solo questo Sinner , non un altra versione di Sinner poteva prevalere con un chirurgico triplo 6/4. Stasera non sarebbe bastato un campione ma serviva qualcosa di più. Sono in Sardegna a Villasimius e festeggerò con i culurgiones ed una buona bottiglia di rosato sardo.

Meglio il Dettori, se non lo conosci provalo. E’ un bianco straordinario solo che…15 gradi e mezzo.

Se sei a Villasimius fai un salto alla cantina sociale di Castiadas, lo merita, hanno un Carignano doc eccellente

 334
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+1: Detuqueridapresencia
Swinner 10-07-2026 20:50

@ Pier no guest (#4651687)

O l’erba del vicino è sempre più verde

 333
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luca74 10-07-2026 20:43

Scritto da Valentino

Scritto da Tg555

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma t

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma non ti viene il sospetto che possa, in questo caso, essere merito di un grande campione quale è Nole! Pensare prima di parlare!

Se fosse circoscritto solo a Djokovic non ci sarebbe nulla di male ma è così con tutti.Tra tutti è quello che ha la minor percentuale di realizzazione di palle break nel torneo.Una sua costante poi è che nel corso del game risponde a prime buonissime vincendo anche il punto,poi puntualmente sulla palla break risposte più semplici le sbaglia

Basta andare su Tennisabstract e vedere se le proprie sensazioni corrispondono al vero oppure no. Su questo non ci possono essere opinioni, è un semplice dato statistico. Poi (eventualmente) si torna qui e si scrive: ho preso fischi per fiaschi

 332
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Aquila. 10-07-2026 20:40

Scritto da Pier no guest
Tifoso/appassionato equilibrato: Sinner dominante,prestazione di altissimo livello che non ha permesso a Nole neppure di auspicare un prosieguo del match,anzi poteva essere una Caporetto viste le palle break non convertite da Jannik evidentemente in totale controllo.Strada sbarrata.
Tifoso/appassionato pirla: Sinner non è quello di prima …ma avete visto le palle break non convertite? Ma Zverev credete sia come Nole con le pile scariche? Domenica non c’è storia.
Personalmente credo che domenica assisteremo ad una opera letteraria dal titolo “I dolori del non più giovane Zverev”.

Chi conosce a fondo il tennis e facile capire le qualità di un giocatore, poi sappiamo benissimo che non sempre si gioca al massimo delle proprie capacità: E’ in quelle occasioni che si vede il campione, anche se in giornata no è in grado di vincere comunque, per poi ritornare al prossimo turno il fuoriclasse che è

 331
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Straydog (Guest) 10-07-2026 20:40

Per battere Djokovic oggi, ci voleva un vero campione perché il serbo ha giocato veramente ad un livello molto buono.
Per fortuna Sinner lo è, ha giocato con grande intelligenza e intensità

 330
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+1: Aquila.
Ehol 10-07-2026 20:33

Scritto da Dejan
Più che altro vorrei chiedere all’esimio Wilander se è ancora convinto che Sinner non rappresenti sull’erba una minaccia per Nole…
Come fa a dire una cosa del genere sul conto del campione uscente del torneo e numero uno al mondo solo lui lo sa…

Ma va benissimo così… Gufander si ripete (aveva dato Nole vincente a Wimbledon) e noi siamo contenti

 329
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+1: Detuqueridapresencia
Vecchiogiovi (Guest) 10-07-2026 20:32

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da zedarioz
Nole ha fatto gli stessi game di Fery contro Zverev. Sembra tutto facile ma non lo è affatto. Oggi se Sinner non avesse giocato al suo massimo, Nole era pronto ad approfittarne come a Melbourne.
Se Sinner gioca al suo massimo non ci sono discussioni. Fa parte dell’evoluzione. Rispondono uguali, ma batte ancora meglio e tira nettamente più forte

a me non sembra che Jannik abbia giocato il miglior match della vita… con tutto il rispetto per Nole, sarebbe ora che si ritiri

Se si deve ritirare Nole, in quanti allora si dovrebbero ammazzare? Ma dico, pensare prima di scrivere no? Ma ti rendi conto cosa hai scritto del brillante semifinalista che ha annichilito ragazzotti pieni di talento e di fisico? Ha perso col numero uno facendo 12 games, per un break a set, non ha preso nessuna stesa.

 328
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+1: Detuqueridapresencia
Giambitto 10-07-2026 20:30

Scritto da robdes12

Scritto da Giambitto
Come sapete seguo Sinner da quando era un semplice benzinaio , penso di averle viste tutte o quasi. Io colloco la partita di stasera tra le più belle giocate da Sinner in tutta la sua carriera. La perfezione. Attenzione massima in ogni colpo per preparare il successivo. Una sola palla break concessa annullata con un ace. Davanti aveva un Nole tornato ai livelli di una volta ,impressionante, solo questo Sinner , non un altra versione di Sinner poteva prevalere con un chirurgico triplo 6/4. Stasera non sarebbe bastato un campione ma serviva qualcosa di più. Sono in Sardegna a Villasimius e festeggerò con i culurgiones ed una buona bottiglia di rosato sardo.

Meglio il Dettori, se non lo conosci provalo. E’ un bianco straordinario solo che…15 gradi e mezzo.

Caro amico ti ringrazio ma 15,5 è una gradazione troppo alta per i gusti miei e di mia moglie. Ho un rosato di 13,5 . Ho un rosato Contini Nieddera Valle del Tirso che mi dicono ci stia bene. Alla salute tua e di Jannik.

 327
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Inox 10-07-2026 20:25

@ Valentino (#4651684)

Ma vai a vendere ghiaccioli al Polo Nord e ci lasci in pace

 326
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+1: Detuqueridapresencia
Just Is back (Guest) 10-07-2026 20:20

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da zedarioz
Nole ha fatto gli stessi game di Fery contro Zverev. Sembra tutto facile ma non lo è affatto. Oggi se Sinner non avesse giocato al suo massimo, Nole era pronto ad approfittarne come a Melbourne.
Se Sinner gioca al suo massimo non ci sono discussioni. Fa parte dell’evoluzione. Rispondono uguali, ma batte ancora meglio e tira nettamente più forte

a me non sembra che Jannik abbia giocato il miglior match della vita… con tutto il rispetto per Nole, sarebbe ora che si ritiri

Lo vedi? Ti sei confermato incompetente totale

 325
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+1: Inox, Detuqueridapresencia
robdes12 10-07-2026 20:17

Scritto da Giambitto
Come sapete seguo Sinner da quando era un semplice benzinaio , penso di averle viste tutte o quasi. Io colloco la partita di stasera tra le più belle giocate da Sinner in tutta la sua carriera. La perfezione. Attenzione massima in ogni colpo per preparare il successivo. Una sola palla break concessa annullata con un ace. Davanti aveva un Nole tornato ai livelli di una volta ,impressionante, solo questo Sinner , non un altra versione di Sinner poteva prevalere con un chirurgico triplo 6/4. Stasera non sarebbe bastato un campione ma serviva qualcosa di più. Sono in Sardegna a Villasimius e festeggerò con i culurgiones ed una buona bottiglia di rosato sardo.

Meglio il Dettori, se non lo conosci provalo. E’ un bianco straordinario solo che…15 gradi e mezzo.

 324
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NonSoloSinner (Guest) 10-07-2026 20:16

Scritto da JannikUberAlles
Ho visto un Djokovic in gran forma e perfettamente riposato dopo 2 giorni di recupero…
…ma stavolta Sinner non era uscito disidratato e martoriato dai crampi nei turni precedenti e allora…
…giusto per un PELO (LUNGO 1 METRO!) l’italiano ha battuto il serbo, come successo negli ultimi 3 anni…
…ora c’è da sperare che Zverev non giochi una finale “stellare” come quella di Parigi!!!
Ahahahah

sarà che quando sono polemico non mi fermo proprio, ma chi lo ha detto che a Parigi Jannik fosse disidratato? Solo una delle mille opzioni di chi non sa nulla e la spara così.. tipo l’esperto in medicina dello sport di questo forum che poi abbiamo capito che era un laureato in scienze politiche

 323
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Detuqueridapresencia 10-07-2026 20:16

Scritto da Valentino
Peccato,ci è andato vicino a superare quel record…sarà per la prossima volta

Mova….gher!!!

 322
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+1: JannikUberAlles, renzopii
robdes12 10-07-2026 20:15

Scritto da Rovescio al tramonto

Scritto da zedarioz
Nole ha fatto gli stessi game di Fery contro Zverev. Sembra tutto facile ma non lo è affatto. Oggi se Sinner non avesse giocato al suo massimo, Nole era pronto ad approfittarne come a Melbourne.
Se Sinner gioca al suo massimo non ci sono discussioni. Fa parte dell’evoluzione. Rispondono uguali, ma batte ancora meglio e tira nettamente più forte

Non saprei, Sinner buono, ma l’ho visto più dominante in altre occasioni.
Comunque ha espresso un livello altissimo di certo.

Livello altissimo però meno dominante. Mi spieghi questa evidente contraddizione? A questo punto Nole avrebbe giocato meglio di quanto fatto negli incroci fra i due per far si che Sinner sia stato meno “dominante”. Su erba volevi che vincesse contro un campionissimo quale Nole concedendogli non più di 5 game in tre set? Siamo su erba, è più facile sbagliare e meno semplice rispondere. A me pare che il serbo sia stato gentilmente obbligato a fare il tergicristallo.

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Il moralizzatore (Guest) 10-07-2026 20:14

Scritto da Valentino

Scritto da Tg555

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma t

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma non ti viene il sospetto che possa, in questo caso, essere merito di un grande campione quale è Nole! Pensare prima di parlare!

Se fosse circoscritto solo a Djokovic non ci sarebbe nulla di male ma è così con tutti.Tra tutti è quello che ha la minor percentuale di realizzazione di palle break nel torneo.Una sua costante poi è che nel corso del game risponde a prime buonissime vincendo anche il punto,poi puntualmente sulla palla break risposte più semplici le sbaglia

Guarda perlomeno sei un troll intelligente:

dopo le critiche quando non vinceva mai il master 1000, dopo le critiche perchè non vinceva mai uno slam, la maggior parte dei troll che a ogni partita scrivevano “e anche per questa volta Miami lo vincerà l’anno prossimo” una decina di volte all’anno…sono ovviamente più o meno scomparsi o perlomeno non usano più questa presa in giro.
Tu sei però l’evoluzione e sei riuscito a trovare un giusto motivo per essere insoddisfatti di Sinner: la bassa percentuale di conversione di palle break a wimbledon mentre sta asfaltando nole lasciandole una palla break in 3 set…diabolico!

 320
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+1: Detuqueridapresencia, Aquila., Massi, renzopii
robi (Guest) 10-07-2026 20:14

Scritto da Valentino

Scritto da Tg555

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma t

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma non ti viene il sospetto che possa, in questo caso, essere merito di un grande campione quale è Nole! Pensare prima di parlare!

Se fosse circoscritto solo a Djokovic non ci sarebbe nulla di male ma è così con tutti.Tra tutti è quello che ha la minor percentuale di realizzazione di palle break nel torneo.Una sua costante poi è che nel corso del game risponde a prime buonissime vincendo anche il punto,poi puntualmente sulla palla break risposte più semplici le sbaglia

Mai lette tante stronzate in poche righe…vai a piangere nell’angolino…domenica piangerai ancora di piu..

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+1: renzopii
NonSoloSinner (Guest) 10-07-2026 20:12

Scritto da Il moralizzatore

Scritto da NonSoloSinner
Ora Jannik deve chiuderla, lo so che voi ridete di me, ma quando Sinner arriva al quarto set, a me comincia a venire la tremarella

Per fortuna che è rimasto un solo slam prima della fine della stagione.
Altrimenti saremmo da te avvertiti 5 o 6 volte ad ogni partita che se arriva al quarto set poi si fa dura.
Magari ti sembrerà strano ma penso che tutti qui sappiamo che sia meglio vincere in 3 facili set piuttosto che al quinto per Sinner (anche se per fortuna non mancano clamorose eccezioni).
Ma se vuoi continuare a ricordarlo ogni 20 minuti fai pure così mi ci regolo l’orologio

vabbè, ha vinto in 3 set… tutti felici e contenti

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NonSoloSinner (Guest) 10-07-2026 20:11

Scritto da Giuseppe
Dove sono i disfattisti!? Non avete fiducia nel nostro campione! Grande Sinner! Grande campione ! Sei stratosferico! Contro un grandissimo alieno Djokovic

io tifo per Jannik da quando tu manco sapevi cosa fosse il tennis… se l’esemplificazione perfetta di un post senza senso, e te lo dico solo perché non ce la faccio proprio ad essere offensivo

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Tommaso (Guest) 10-07-2026 20:10

6-4 periodico. Adesso deve completare il lavoro iniziato due lunedì fa. Io credo che abbia giocato al 90% ha fatto il minimo sindacale per portare a casa la partita. Con Sasha non sarà una partita facile, dopo Parigi è diventato più sicuro e poi non fa nulla da perdere parte da under dog quindi è un’occasione unica perché il prossimo anno vi sarà anche Carlitos.

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Pier no guest 10-07-2026 20:04

Tifoso/appassionato equilibrato: Sinner dominante,prestazione di altissimo livello che non ha permesso a Nole neppure di auspicare un prosieguo del match,anzi poteva essere una Caporetto viste le palle break non convertite da Jannik evidentemente in totale controllo.Strada sbarrata.

Tifoso/appassionato pirla: Sinner non è quello di prima …ma avete visto le palle break non convertite? Ma Zverev credete sia come Nole con le pile scariche? Domenica non c’è storia.

Personalmente credo che domenica assisteremo ad una opera letteraria dal titolo “I dolori del non più giovane Zverev”.

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+1: Detuqueridapresencia, piper, Aquila., etberit, JannikUberAlles, renzopii, Giambitto
Valentino (Guest) 10-07-2026 20:03

Scritto da Tg555

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma t

Scritto da Valentino
Meno 10 Jannik (sia chiaro non è un gufare che perda ma per evidenziare che nonostante sia un fenomeno il problema del cinismo sulle palle break rimane)

Ma non ti viene il sospetto che possa, in questo caso, essere merito di un grande campione quale è Nole! Pensare prima di parlare!

Se fosse circoscritto solo a Djokovic non ci sarebbe nulla di male ma è così con tutti.Tra tutti è quello che ha la minor percentuale di realizzazione di palle break nel torneo.Una sua costante poi è che nel corso del game risponde a prime buonissime vincendo anche il punto,poi puntualmente sulla palla break risposte più semplici le sbaglia

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-1: Silvy__89, filouche8, Detuqueridapresencia, robdes12, Inox, Navaioh69, luca74, JannikUberAlles, renzopii
Il moralizzatore (Guest) 10-07-2026 20:03

Scritto da NonSoloSinner
Ora Jannik deve chiuderla, lo so che voi ridete di me, ma quando Sinner arriva al quarto set, a me comincia a venire la tremarella

Per fortuna che è rimasto un solo slam prima della fine della stagione.
Altrimenti saremmo da te avvertiti 5 o 6 volte ad ogni partita che se arriva al quarto set poi si fa dura.

Magari ti sembrerà strano ma penso che tutti qui sappiamo che sia meglio vincere in 3 facili set piuttosto che al quinto per Sinner (anche se per fortuna non mancano clamorose eccezioni).
Ma se vuoi continuare a ricordarlo ogni 20 minuti fai pure così mi ci regolo l’orologio 🙂

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+1: renzopii
Peter Parker 10-07-2026 20:03

Scritto da Peter Parker

Scritto da giumart

Scritto da Peter Parker
Scusate se lo dico,ma vette così elevate per il tennis italiano le ha offerte solo il nostro benzinaio

… e solo ora te ne accorgi?

Dal 2023

E comunque se il tuo è un appunto,solo per dire,seguo solo lui,gli altri no.

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Peter Parker 10-07-2026 20:01

Scritto da giumart

Scritto da Peter Parker
Scusate se lo dico,ma vette così elevate per il tennis italiano le ha offerte solo il nostro benzinaio

… e solo ora te ne accorgi?

Dal 2023

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+1: Silvy__89, marcauro
filouche8 10-07-2026 20:00

Jannik non ci arriva al 5° 😎

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JannikUberAlles 10-07-2026 20:00

Ho visto un Djokovic in gran forma e perfettamente riposato dopo 2 giorni di recupero…

…ma stavolta Sinner non era uscito disidratato e martoriato dai crampi nei turni precedenti e allora…

…giusto per un PELO (LUNGO 1 METRO!) l’italiano ha battuto il serbo, come successo negli ultimi 3 anni…

…ora c’è da sperare che Zverev non giochi una finale “stellare” come quella di Parigi!!!

Ahahahah 😀

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+1: Detuqueridapresencia, marcauro, Aquila.
Aquila. 10-07-2026 19:58

Grandissimo campione Sinner, non avevo dubbi, come non ho dubbi per la finale, detto questo signori un grande Djokovic, spaventoso giocare ancora a questi livelli nonostante la sua eta, peccato che prima o poi dovrà abbandonare il tennis

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marcauro 10-07-2026 19:57

È tornato il più forte del mondo!!!

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+1: Detuqueridapresencia
Silvy__89 10-07-2026 19:57

Che deve alzare il livello o alla prossima va a casa è già stato detto? 😀

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+1: marcauro, renzopii
Giambitto 10-07-2026 19:56

Come sapete seguo Sinner da quando era un semplice benzinaio , penso di averle viste tutte o quasi. Io colloco la partita di stasera tra le più belle giocate da Sinner in tutta la sua carriera. La perfezione. Attenzione massima in ogni colpo per preparare il successivo. Una sola palla break concessa annullata con un ace. Davanti aveva un Nole tornato ai livelli di una volta ,impressionante, solo questo Sinner , non un altra versione di Sinner poteva prevalere con un chirurgico triplo 6/4. Stasera non sarebbe bastato un campione ma serviva qualcosa di più. Sono in Sardegna a Villasimius e festeggerò con i culurgiones ed una buona bottiglia di rosato sardo.

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+1: Passatore Cortese, Inox, Navaioh69, Aquila.
robi (Guest) 10-07-2026 19:54

Scritto da Rovescio al tramonto

Scritto da zedarioz
Nole ha fatto gli stessi game di Fery contro Zverev. Sembra tutto facile ma non lo è affatto. Oggi se Sinner non avesse giocato al suo massimo, Nole era pronto ad approfittarne come a Melbourne.
Se Sinner gioca al suo massimo non ci sono discussioni. Fa parte dell’evoluzione. Rispondono uguali, ma batte ancora meglio e tira nettamente più forte

Non saprei, Sinner buono, ma l’ho visto più dominante in altre occasioni.
Comunque ha espresso un livello altissimo di certo.

Mah non sono d’accordo…oggi era in versione god! E con il nibelungo sarà in versione master of the universe!

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+1: Inox
Paolalbe 10-07-2026 19:54

Almeno tanti non parleranno a vanvera. Partita veramente ottima e sempre in controllo. Complimenti

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Valentino (Guest) 10-07-2026 19:54

Peccato,ci è andato vicino a superare quel record…sarà per la prossima volta

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-1: Detuqueridapresencia, robdes12, Inox, Silvy__89, Carota Senior, JannikUberAlles
NonSoloSinner (Guest) 10-07-2026 19:53

Scritto da zedarioz
Nole ha fatto gli stessi game di Fery contro Zverev. Sembra tutto facile ma non lo è affatto. Oggi se Sinner non avesse giocato al suo massimo, Nole era pronto ad approfittarne come a Melbourne.
Se Sinner gioca al suo massimo non ci sono discussioni. Fa parte dell’evoluzione. Rispondono uguali, ma batte ancora meglio e tira nettamente più forte

a me non sembra che Jannik abbia giocato il miglior match della vita… con tutto il rispetto per Nole, sarebbe ora che si ritiri

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-1: Detuqueridapresencia, Inox, luca74, JannikUberAlles, Annie3, renzopii
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