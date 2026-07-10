Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. La finale sarà tra Sinner e Zverev

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 10 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Parzialmente soleggiato e caldo · Picco 31°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi soleggiato o prevalentemente soleggiato nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 10 Luglio
|
07:00
⛅
21°
|
08:00
☁
23°
|
09:00
⛅
24°
|
10:00
⛅
26°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
⛅
31°
|
18:00
☀
28°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sull’erba
🎾 Programma del giorno — 10 Luglio
|
|
🎾
|
Wimbledon · Semifinali
Semifinali · Erba
|
SF
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Fery vs A. Zverev
Slam Wimbledon
A. Fery
6
2
4
A. Zverev [2]
7
6
6
Vincitore: A. Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fery
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fery
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
A. Fery
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
A. Fery
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
6-6 → 6-7
A. Fery
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Fery
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Fery
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Zverev
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Sinner vs N. Djokovic
Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
6
6
6
N. Djokovic [7]
4
4
4
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Djokovic
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
5-3 → 5-4
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
N. Djokovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
N. Djokovic
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
No.1 Court – Ore: 2:00pm
S. Aoyama / E. Liang vs G. Dabrowski / L. Stefani
Slam Wimbledon
S. Aoyama / E. Liang [13]
5
3
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
7
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dabrowski / L. Stefani
3-5 → 3-6
S. Aoyama / E. Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
G. Dabrowski / L. Stefani
3-3 → 3-4
S. Aoyama / E. Liang
2-3 → 3-3
G. Dabrowski / L. Stefani
2-2 → 2-3
S. Aoyama / E. Liang
1-2 → 2-2
G. Dabrowski / L. Stefani
1-1 → 1-2
S. Aoyama / E. Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Dabrowski / L. Stefani
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Aoyama / E. Liang
5-6 → 5-7
G. Dabrowski / L. Stefani
5-5 → 5-6
S. Aoyama / E. Liang
4-5 → 5-5
G. Dabrowski / L. Stefani
4-4 → 4-5
S. Aoyama / E. Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
G. Dabrowski / L. Stefani
3-3 → 3-4
S. Aoyama / E. Liang
2-3 → 3-3
G. Dabrowski / L. Stefani
2-2 → 2-3
S. Aoyama / E. Liang
1-2 → 2-2
G. Dabrowski / L. Stefani
1-1 → 1-2
S. Aoyama / E. Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
G. Dabrowski / L. Stefani
0-0 → 0-1
G. Fernandez vs A. Hewett
Slam Wimbledon
G. Fernandez [4]
7
0
3
A. Hewett [2]
6
6
6
Vincitore: A. Hewett
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Hewett
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
G. Fernandez
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-5 → 2-5
G. Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
A. Hewett
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Fernandez
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-2 → 1-2
A. Hewett
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
G. Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
G. Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
A. Hewett
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
G. Fernandez
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 6-6
A. Hewett
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
A. Hewett
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
G. Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Hewett
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
A. Hewett
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
H. Guo / K. Mladenovic vs X. Jiang / Y. Xu
Slam Wimbledon
H. Guo / K. Mladenovic [10]
7
6
X. Jiang / Y. Xu
6
4
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Guo / K. Mladenovic
5-4 → 6-4
X. Jiang / Y. Xu
5-3 → 5-4
H. Guo / K. Mladenovic
5-2 → 5-3
X. Jiang / Y. Xu
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
X. Jiang / Y. Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
H. Guo / K. Mladenovic
1-2 → 2-2
X. Jiang / Y. Xu
1-1 → 1-2
H. Guo / K. Mladenovic
0-1 → 1-1
X. Jiang / Y. Xu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
X. Jiang / Y. Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
X. Jiang / Y. Xu
4-5 → 5-5
H. Guo / K. Mladenovic
3-5 → 4-5
X. Jiang / Y. Xu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
X. Jiang / Y. Xu
2-3 → 2-4
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
X. Jiang / Y. Xu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 1-3
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
X. Jiang / Y. Xu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
H. Guo / K. Mladenovic
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
No.3 Court – Ore: 12:00am
E. Bouchard / A. Kontaveit vs S. Lisicki / K.O’Brien
Slam Wimbledon
E. Bouchard / A. Kontaveit
None
6
6
0
S. Lisicki / K.O'Brien•
None
4
7
1
Vincitore: S. Lisicki/K.O'Brien
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Lisicki / K.O'Brien
None-None
0-1
0-3
0-4
1-4
2-4
2-5
2-6
3-6
4-6
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
E. Bouchard / A. Kontaveit
5-6 → 6-6
S. Lisicki / K.O'Brien
5-5 → 5-6
E. Bouchard / A. Kontaveit
5-4 → 5-5
S. Lisicki / K.O'Brien
5-3 → 5-4
E. Bouchard / A. Kontaveit
4-3 → 5-3
S. Lisicki / K.O'Brien
3-3 → 4-3
E. Bouchard / A. Kontaveit
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Lisicki / K.O'Brien
2-2 → 2-3
E. Bouchard / A. Kontaveit
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Lisicki / K.O'Brien
0-2 → 1-2
E. Bouchard / A. Kontaveit
0-1 → 0-2
S. Lisicki / K.O'Brien
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Bouchard / A. Kontaveit
5-4 → 6-4
S. Lisicki / K.O'Brien
5-3 → 5-4
E. Bouchard / A. Kontaveit
4-3 → 5-3
S. Lisicki / K.O'Brien
4-2 → 4-3
E. Bouchard / A. Kontaveit
3-2 → 4-2
S. Lisicki / K.O'Brien
3-1 → 3-2
E. Bouchard / A. Kontaveit
15-0
15-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Lisicki / K.O'Brien
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
E. Bouchard / A. Kontaveit
1-0 → 2-0
S. Lisicki / K.O'Brien
0-0 → 1-0
T. Oda vs M. De la Puente
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
7
6
M. De la Puente [3]
5
3
Vincitore: T. Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. De la Puente
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
M. De la Puente
15-0
30-15
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
T. Oda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Oda
0-15
0-30
15-30
30-40
A-40
6-5 → 7-5
M. De la Puente
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
M. De la Puente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
2-4 → 2-5
T. Oda
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
1-4 → 2-4
M. De la Puente
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
T. Oda
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. De la Puente
None-None
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
A. Radwanska / C. Wozniacki vs A. Kerber / A. Petkovic
Slam Wimbledon
A. Radwanska / C. Wozniacki
7
6
A. Kerber / A. Petkovic
5
3
Vincitore: A. Radwanska/C. Wozniacki
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Radwanska / C. Wozniacki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Kerber / A. Petkovic
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Radwanska / C. Wozniacki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
A. Kerber / A. Petkovic
4-1 → 4-2
A. Radwanska / C. Wozniacki
3-1 → 4-1
A. Kerber / A. Petkovic
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Radwanska / C. Wozniacki
2-0 → 3-0
A. Kerber / A. Petkovic
0-15
15-30
30-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Radwanska / C. Wozniacki
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kerber / A. Petkovic
6-5 → 7-5
A. Radwanska / C. Wozniacki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Kerber / A. Petkovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Radwanska / C. Wozniacki
4-4 → 5-4
A. Kerber / A. Petkovic
4-3 → 4-4
A. Radwanska / C. Wozniacki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
A. Kerber / A. Petkovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Radwanska / C. Wozniacki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
A. Kerber / A. Petkovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
A. Radwanska / C. Wozniacki
2-0 → 3-0
A. Kerber / A. Petkovic
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Radwanska / C. Wozniacki
0-0 → 1-0
T. Haas / M. Hingis vs S. Grosjean / T. Golovin
Slam Wimbledon
T. Haas / M. Hingis
6
6
S. Grosjean / T. Golovin
2
0
Vincitore: T. Haas/M. Hingis
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Haas / M. Hingis
5-0 → 6-0
S. Grosjean / T. Golovin
4-0 → 5-0
T. Haas / M. Hingis
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
S. Grosjean / T. Golovin
0-15
15-15
15-30
30-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
T. Haas / M. Hingis
1-0 → 2-0
S. Grosjean / T. Golovin
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Haas / M. Hingis
5-2 → 6-2
S. Grosjean / T. Golovin
5-1 → 5-2
T. Haas / M. Hingis
4-1 → 5-1
S. Grosjean / T. Golovin
3-1 → 4-1
T. Haas / M. Hingis
2-1 → 3-1
S. Grosjean / T. Golovin
2-0 → 2-1
T. Haas / M. Hingis
1-0 → 2-0
S. Grosjean / T. Golovin
0-0 → 1-0
B. Bryan / M. Bryan vs J. Blake / K. Edmund
Slam Wimbledon
B. Bryan / M. Bryan
6
6
J. Blake / K. Edmund
1
2
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Blake / K. Edmund
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
5-2 → 6-2
B. Bryan / M. Bryan
4-2 → 5-2
J. Blake / K. Edmund
3-2 → 4-2
B. Bryan / M. Bryan
2-2 → 3-2
J. Blake / K. Edmund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
B. Bryan / M. Bryan
1-1 → 2-1
J. Blake / K. Edmund
1-0 → 1-1
B. Bryan / M. Bryan
0-15
0-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Blake / K. Edmund
5-1 → 6-1
B. Bryan / M. Bryan
4-1 → 5-1
J. Blake / K. Edmund
4-0 → 4-1
B. Bryan / M. Bryan
3-0 → 4-0
J. Blake / K. Edmund
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
B. Bryan / M. Bryan
1-0 → 2-0
J. Blake / K. Edmund
None-None
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
X. Sun vs J. Preston
Slam Wimbledon
X. Sun [1]
6
6
J. Preston
1
3
Vincitore: X. Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Preston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
J. Preston
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
X. Sun
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Sun
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
J. Preston
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
J. Preston
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
P. Skliar vs A. Pushkareva
Slam Wimbledon
P. Skliar [15]
4
6
1
A. Pushkareva [14]
6
2
6
Vincitore: A. Pushkareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Skliar
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pushkareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
P. Skliar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
P. Skliar
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
V. Reisach vs J. Lee
Slam Wimbledon
V. Reisach
3
2
J. Lee
6
6
Vincitore: J. Lee
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lee
None-None
0-15
15-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
L. Miguel / Z. Sesko vs O. Ogunsakin / N. Raguin
Slam Wimbledon
L. Miguel / Z. Sesko [1]
None
6
6
1
O. Ogunsakin / N. Raguin•
None
3
7
0
Vincitore: L. Miguel/Z. Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Miguel / Z. Sesko
None-None
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
5-2
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
8-6
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
L. Miguel / Z. Sesko
5-6 → 6-6
O. Ogunsakin / N. Raguin
5-5 → 5-6
L. Miguel / Z. Sesko
15-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
O. Ogunsakin / N. Raguin
4-4 → 4-5
L. Miguel / Z. Sesko
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
O. Ogunsakin / N. Raguin
3-3 → 3-4
L. Miguel / Z. Sesko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
O. Ogunsakin / N. Raguin
2-2 → 2-3
L. Miguel / Z. Sesko
1-2 → 2-2
O. Ogunsakin / N. Raguin
0-2 → 1-2
L. Miguel / Z. Sesko
0-1 → 0-2
O. Ogunsakin / N. Raguin
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Miguel / Z. Sesko
5-3 → 6-3
O. Ogunsakin / N. Raguin
5-2 → 5-3
L. Miguel / Z. Sesko
4-2 → 5-2
O. Ogunsakin / N. Raguin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
L. Miguel / Z. Sesko
2-2 → 3-2
O. Ogunsakin / N. Raguin
2-1 → 2-2
L. Miguel / Z. Sesko
1-1 → 2-1
O. Ogunsakin / N. Raguin
1-0 → 1-1
L. Miguel / Z. Sesko
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Kovackova / K. Zajickova vs I. Wobker / D. Zoldakova
Slam Wimbledon
J. Kovackova / K. Zajickova [5]
6
6
I. Wobker / D. Zoldakova [8]
4
1
Vincitore: J. Kovackova/K. Zajickova
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Wobker / D. Zoldakova
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
J. Kovackova / K. Zajickova
4-1 → 5-1
I. Wobker / D. Zoldakova
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
J. Kovackova / K. Zajickova
3-0 → 3-1
I. Wobker / D. Zoldakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-A
2-0 → 3-0
J. Kovackova / K. Zajickova
1-0 → 2-0
I. Wobker / D. Zoldakova
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kovackova / K. Zajickova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
I. Wobker / D. Zoldakova
4-4 → 5-4
J. Kovackova / K. Zajickova
3-4 → 4-4
I. Wobker / D. Zoldakova
3-3 → 3-4
J. Kovackova / K. Zajickova
2-3 → 3-3
I. Wobker / D. Zoldakova
1-3 → 2-3
J. Kovackova / K. Zajickova
0-3 → 1-3
I. Wobker / D. Zoldakova
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
J. Kovackova / K. Zajickova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
I. Wobker / D. Zoldakova
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
Court 18 – Ore: 12:00am
M. Philippoussis / C. Black vs T. Johansson / B. Schett
Slam Wimbledon
M. Philippoussis / C. Black
6
6
T. Johansson / B. Schett
4
4
Vincitore: M. Philippoussis/C. Black
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Philippoussis / C. Black
0-15
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
T. Johansson / B. Schett
5-3 → 5-4
M. Philippoussis / C. Black
4-3 → 5-3
T. Johansson / B. Schett
4-2 → 4-3
M. Philippoussis / C. Black
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
T. Johansson / B. Schett
2-2 → 3-2
M. Philippoussis / C. Black
1-2 → 2-2
T. Johansson / B. Schett
1-1 → 1-2
M. Philippoussis / C. Black
0-1 → 1-1
T. Johansson / B. Schett
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Philippoussis / C. Black
5-4 → 6-4
T. Johansson / B. Schett
5-3 → 5-4
M. Philippoussis / C. Black
4-3 → 5-3
T. Johansson / B. Schett
4-2 → 4-3
M. Philippoussis / C. Black
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
3-2 → 4-2
T. Johansson / B. Schett
2-2 → 3-2
M. Philippoussis / C. Black
2-1 → 2-2
T. Johansson / B. Schett
1-1 → 2-1
M. Philippoussis / C. Black
0-1 → 1-1
T. Johansson / B. Schett
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
T. Boogaard vs C. Hewitt
Slam Wimbledon
T. Boogaard [11]
4
4
C. Hewitt
6
6
Vincitore: C. Hewitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hewitt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
C. Hewitt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Boogaard
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Boogaard
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hewitt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
T. Boogaard
None-None
0-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
R. Ciurnelli / L. Sloboda vs M. Antonius / A. Johnson
Slam Wimbledon
R. Ciurnelli / L. Sloboda
6
5
M. Antonius / A. Johnson [2]
7
7
Vincitore: M. Antonius/A. Johnson
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Antonius / A. Johnson
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-6 → 5-7
R. Ciurnelli / L. Sloboda
5-5 → 5-6
M. Antonius / A. Johnson
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
R. Ciurnelli / L. Sloboda
3-5 → 4-5
M. Antonius / A. Johnson
3-4 → 3-5
R. Ciurnelli / L. Sloboda
2-4 → 3-4
M. Antonius / A. Johnson
2-3 → 2-4
R. Ciurnelli / L. Sloboda
1-3 → 2-3
M. Antonius / A. Johnson
1-2 → 1-3
R. Ciurnelli / L. Sloboda
1-1 → 1-2
M. Antonius / A. Johnson
1-0 → 1-1
R. Ciurnelli / L. Sloboda
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
R. Ciurnelli / L. Sloboda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Antonius / A. Johnson
5-5 → 5-6
R. Ciurnelli / L. Sloboda
4-5 → 5-5
M. Antonius / A. Johnson
4-4 → 4-5
R. Ciurnelli / L. Sloboda
3-4 → 4-4
M. Antonius / A. Johnson
3-3 → 3-4
R. Ciurnelli / L. Sloboda
2-3 → 3-3
M. Antonius / A. Johnson
2-2 → 2-3
R. Ciurnelli / L. Sloboda
2-1 → 2-2
M. Antonius / A. Johnson
2-0 → 2-1
R. Ciurnelli / L. Sloboda
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Antonius / A. Johnson
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
V. Barros / N. Leme Da Silva vs P. Berezina / A. Cvetkovic
Slam Wimbledon
V. Barros / N. Leme Da Silva [1]
None
4
6
1
P. Berezina / A. Cvetkovic•
None
6
2
0
Vincitore: V. Barros/N. Leme Da Silva
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Berezina / A. Cvetkovic
P. Berezina / A. Cvetkovic
None-None
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
V. Barros / N. Leme Da Silva
15-0
30-0
30-30
40-30
40-A
5-1 → 5-2
P. Berezina / A. Cvetkovic
5-0 → 5-1
V. Barros / N. Leme Da Silva
4-0 → 5-0
P. Berezina / A. Cvetkovic
3-0 → 4-0
V. Barros / N. Leme Da Silva
2-0 → 3-0
P. Berezina / A. Cvetkovic
1-0 → 2-0
V. Barros / N. Leme Da Silva
15-0
30-0
30-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 4-6
V. Barros / N. Leme Da Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
P. Berezina / A. Cvetkovic
3-4 → 3-5
V. Barros / N. Leme Da Silva
3-3 → 3-4
P. Berezina / A. Cvetkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
V. Barros / N. Leme Da Silva
2-2 → 3-2
P. Berezina / A. Cvetkovic
2-1 → 2-2
V. Barros / N. Leme Da Silva
1-1 → 2-1
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
V. Barros / N. Leme Da Silva
None-None
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
J. Murray / B. Soares vs M. Baghdatis / X. Malisse
Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
None
6
3
1
M. Baghdatis / X. Malisse•
None
3
6
0
Vincitore: J. Murray/B. Soares
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Baghdatis / X. Malisse
J. Murray / B. Soares
None-None
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-3
6-3
7-4
8-4
8-5
8-6
9-6
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Baghdatis / X. Malisse
3-5 → 3-6
J. Murray / B. Soares
2-5 → 3-5
M. Baghdatis / X. Malisse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
J. Murray / B. Soares
1-4 → 2-4
M. Baghdatis / X. Malisse
1-3 → 1-4
J. Murray / B. Soares
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
M. Baghdatis / X. Malisse
1-1 → 1-2
J. Murray / B. Soares
0-1 → 1-1
M. Baghdatis / X. Malisse
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Murray / B. Soares
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Baghdatis / X. Malisse
5-2 → 5-3
J. Murray / B. Soares
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
4-2 → 5-2
M. Baghdatis / X. Malisse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
J. Murray / B. Soares
3-1 → 4-1
M. Baghdatis / X. Malisse
2-1 → 3-1
J. Murray / B. Soares
1-1 → 2-1
M. Baghdatis / X. Malisse
1-0 → 1-1
J. Murray / B. Soares
None-None
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:00am
E. Frans vs L. Sharkey
Slam Wimbledon
E. Frans
2
2
L. Sharkey
6
6
Vincitore: L. Sharkey
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Frans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
L. Sharkey
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
E. Frans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
2-2 → 2-3
L. Sharkey
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
E. Frans
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Laskowski vs D. Bender
Slam Wimbledon
O. Laskowski
7
6
D. Bender
6
2
Vincitore: O. Laskowski
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Laskowski
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
O. Laskowski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
D. Bender
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
D. Bender
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
O. Laskowski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
D. Bender
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
O. Laskowski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Bender
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
K. Hsu vs I. Rebel
Slam Wimbledon
K. Hsu
7
6
I. Rebel
5
1
Vincitore: K. Hsu
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Rebel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
K. Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
K. Hsu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
K. Hsu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
I. Rebel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
I. Rebel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Rebel
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
N. Palombo vs L. Sharkey
Slam Wimbledon
N. Palombo
6
7
L. Sharkey
4
6
Vincitore: N. Palombo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
L. Sharkey
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
N. Palombo
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
3-3 → 4-3
L. Sharkey
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
L. Sharkey
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Sharkey
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
N. Palombo
15-0
30-15
40-15
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sharkey
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
L. Sharkey
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
N. Palombo
None-None
15-0
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
S. Farkhodov vs C. Griffith
Slam Wimbledon
S. Farkhodov
7
6
C. Griffith
6
2
Vincitore: S. Farkhodov
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Griffith
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
S. Farkhodov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
0-1 → 0-2
C. Griffith
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
6-6 → 7-6
S. Farkhodov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
C. Griffith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
S. Farkhodov
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Court 5 – Ore: 12:00am
G. Carvalho vs C. Hirschi
Slam Wimbledon
G. Carvalho
None
6
3
0
C. Hirschi•
None
4
6
1
Vincitore: C. Hirschi
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Hirschi
None-None
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
5-3
6-3
7-3
8-3
8-4
9-4
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hirschi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Hirschi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
3-3 → 3-4
C. Hirschi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Hirschi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
G. Carvalho
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hirschi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
C. Hirschi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
C. Hirschi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Hirschi
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
L. Hotelier vs M. Gonzalez Osorio
Slam Wimbledon
L. Hotelier
6
6
M. Gonzalez Osorio
3
0
Vincitore: L. Hotelier
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez Osorio
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 5-0
L. Hotelier
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
M. Gonzalez Osorio
2-0 → 3-0
L. Hotelier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Gonzalez Osorio
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Gonzalez Osorio
3-2 → 4-2
L. Hotelier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Gonzalez Osorio
2-1 → 2-2
M. Gonzalez Osorio
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Hotelier
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
I. Manchala vs A. Iwasa
Slam Wimbledon
I. Manchala
6
6
A. Iwasa
2
1
Vincitore: I. Manchala
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Iwasa
15-0
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
I. Manchala
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
I. Manchala
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Iwasa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Iwasa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
I. Manchala
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
I. Manchala
None-None
15-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
L. Hotelier vs D. Bender
Slam Wimbledon
L. Hotelier
6
6
D. Bender
2
2
Vincitore: L. Hotelier
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Bender
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
D. Bender
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Hotelier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Y. Li vs J. Waelti
Slam Wimbledon
Y. Li
4
1
J. Waelti
6
6
Vincitore: J. Waelti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Li
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Waelti
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Y. Li
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
J. Waelti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Y. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. Waelti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Y. Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Y. Li
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 12:00am
N. Palombo vs D. Monte
Slam Wimbledon
N. Palombo
6
6
D. Monte
0
2
Vincitore: N. Palombo
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Monte
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
2-2 → 3-2
N. Palombo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Palombo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Monte
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
D. Monte
None-None
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
M. Adamca vs N. Honsberger
Slam Wimbledon
M. Adamca
4
4
N. Honsberger
6
6
Vincitore: N. Honsberger
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Honsberger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-4 → 2-4
M. Adamca
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
M. Adamca
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Adamca
0-15
15-15
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
E. Gomes vs B. Maresova
Slam Wimbledon
E. Gomes
None
4
6
0
B. Maresova•
None
6
2
1
Vincitore: B. Maresova
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Maresova
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
4-7
4-8
5-8
6-8
7-9
8-9
9-9
10-9
11-10
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Maresova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
E. Gomes
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
B. Maresova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
E. Gomes
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Maresova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
B. Maresova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 2-4
B. Maresova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
E. Gomes
None-None
0-15
15-15
30-15
0-0 → 1-0
A. Kapanadze vs S. Kiran
Slam Wimbledon
A. Kapanadze
6
4
S. Kiran
7
6
Vincitore: S. Kiran
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kapanadze
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
S. Kiran
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
A. Kapanadze
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
S. Kiran
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
S. Kiran
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Kapanadze
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 7 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov vs J. Waelti
Slam Wimbledon
S. Farkhodov
2
2
J. Waelti
6
6
Vincitore: J. Waelti
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Waelti
15-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
J. Waelti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
S. Farkhodov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
J. Waelti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Farkhodov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
S. Farkhodov
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
A. Mosaikos vs P. Manohar
Slam Wimbledon
A. Mosaikos
6
6
P. Manohar
4
2
Vincitore: A. Mosaikos
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Manohar
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
A. Mosaikos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
P. Manohar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mosaikos
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
P. Manohar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Mosaikos
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
A. Mosaikos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Mosaikos
None-None
0-15
0-30
15-30
40-30
0-0 → 1-0
J. Wang vs E. Bulai
Slam Wimbledon
J. Wang
6
6
E. Bulai
3
4
Vincitore: J. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Wang
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Bulai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
3-2 → 3-3
J. Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Wang
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
E. Frans vs D. Monte
Slam Wimbledon
E. Frans
6
6
D. Monte
2
1
Vincitore: E. Frans
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Frans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
E. Frans
0-15
15-15
15-30
40-30
A-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Monte
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
D. Monte
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
E. Frans
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Monte
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
A. Mosaikos vs N. Honsberger
Slam Wimbledon
A. Mosaikos
None
3
6
1
N. Honsberger•
None
6
2
0
Vincitore: A. Mosaikos
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Mosaikos
None-None
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
3-3
3-5
3-6
4-6
5-6
5-7
7-7
8-7
9-7
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mosaikos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mosaikos
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Honsberger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Mosaikos
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Li vs C. Griffith
Slam Wimbledon
Y. Li
None
3
6
1
C. Griffith•
None
6
4
0
Vincitore: Y. Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Griffith
None-None
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
3-5
3-6
4-6
4-7
4-8
5-8
5-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Griffith
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
C. Griffith
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
C. Griffith
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Y. Li
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Griffith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Y. Li
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Griffith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
E. Henningsen vs M. Kocherzhenko
Slam Wimbledon
E. Henningsen
4
3
M. Kocherzhenko
6
6
Vincitore: M. Kocherzhenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kocherzhenko
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
E. Henningsen
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
E. Henningsen
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
0-4 → 1-4
E. Henningsen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kocherzhenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
E. Henningsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Kocherzhenko
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
E. Henningsen
None-None
15-15
15-30
30-40
0-0 → 0-1
N. Kesavan vs L. Pronenko
Slam Wimbledon
N. Kesavan
3
2
L. Pronenko
6
6
Vincitore: L. Pronenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Kesavan
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
2-2 → 2-3
L. Pronenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
N. Kesavan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pronenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
3-5 → 3-6
N. Kesavan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
N. Kesavan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
L. Pronenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
O. Laskowski vs M. Gonzalez Osorio
Slam Wimbledon
O. Laskowski
6
6
M. Gonzalez Osorio
2
1
Vincitore: O. Laskowski
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez Osorio
5-1 → 6-1
M. Gonzalez Osorio
3-1 → 4-1
M. Gonzalez Osorio
1-1 → 2-1
O. Laskowski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Gonzalez Osorio
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez Osorio
5-1 → 5-2
M. Gonzalez Osorio
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
O. Laskowski
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-0 → 4-0
M. Gonzalez Osorio
2-0 → 3-0
O. Laskowski
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Gonzalez Osorio
None-None
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
M. Adamca vs P. Manohar
Slam Wimbledon
M. Adamca
6
6
P. Manohar
1
2
Vincitore: M. Adamca
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Manohar
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Adamca
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
A-40
4-2 → 5-2
P. Manohar
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Manohar
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
M. Adamca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Court 14 – Ore: 12:00am
A. Lapthorne vs S. Schroder
Slam Wimbledon
A. Lapthorne
1
1
S. Schroder [2]
6
6
Vincitore: S. Schroder
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Lapthorne
15-0
30-15
40-15
40-40
40-A
1-4 → 1-5
A. Lapthorne
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
S. Schroder
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Lapthorne
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
S. Schroder
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lapthorne
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Y. Kamiji vs Z. Wang
Slam Wimbledon
Y. Kamiji [1]
None
4
6
7
Z. Wang [4]•
None
6
3
6
Vincitore: Y. Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Wang
None-None
1-0
1-1
1-3
1-4
1-5
1-7
1-8
2-8
3-8
4-8
4-9
6-6 → 7-6
Z. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Y. Kamiji
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Z. Wang
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-4 → 5-5
Y. Kamiji
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Y. Kamiji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Wang
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
5-3 → 6-3
Z. Wang
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Y. Kamiji
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Y. Kamiji
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
Z. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kamiji
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Z. Wang
0-15
15-30
15-40
30-40
40-A
2-4 → 3-4
Y. Kamiji
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
2-3 → 2-4
Y. Kamiji
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Court 15 – Ore: 12:00am
N. Vink vs G. Sasson
Slam Wimbledon
N. Vink [1]
6
6
G. Sasson
4
1
Vincitore: N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Sasson
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
G. Sasson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Vink
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
5-4 → 6-4
G. Sasson
0-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
G. Sasson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Vink
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
X. Li vs D. De Groot
Slam Wimbledon
X. Li [3]
4
2
D. De Groot [2]
6
6
Vincitore: D. De Groot
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Li
0-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
D. De Groot
0-15
15-30
30-40
40-40
40-A
A-40
1-4 → 1-5
D. De Groot
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
X. Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Li
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 4-5
X. Li
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
X. Li
None-None
0-15
15-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Grazie ci sto 14 giorni e quindi ci andrò e ti saprò dire.
Da citare ai posteri, complimenti
Troll intelligente…grazie per avermi spiegato il significato di ossimoro.
Beh, è andata come doveva andare ma comunque grande Novak, temevo peggio tenuto conto che arrivava da un quarto col n.4 Auger durata più di 5 ore e Jannik da un quarto meno impegnativo e visti anche i 14 anni di differenza: in fondo, come dice Bertolucci, è stato “solo un break” a set ed è stata pur sempre una prova di valore e coraggio, una semi col n.1 che, insieme agli altri record conquistati, costituisce un bilancio positivo per l’indomito campione
Se sei a Villasimius fai un salto alla cantina sociale di Castiadas, lo merita, hanno un Carignano doc eccellente
@ Pier no guest (#4651687)
O l’erba del vicino è sempre più verde
Basta andare su Tennisabstract e vedere se le proprie sensazioni corrispondono al vero oppure no. Su questo non ci possono essere opinioni, è un semplice dato statistico. Poi (eventualmente) si torna qui e si scrive: ho preso fischi per fiaschi
Chi conosce a fondo il tennis e facile capire le qualità di un giocatore, poi sappiamo benissimo che non sempre si gioca al massimo delle proprie capacità: E’ in quelle occasioni che si vede il campione, anche se in giornata no è in grado di vincere comunque, per poi ritornare al prossimo turno il fuoriclasse che è
Per battere Djokovic oggi, ci voleva un vero campione perché il serbo ha giocato veramente ad un livello molto buono.
Per fortuna Sinner lo è, ha giocato con grande intelligenza e intensità
Ma va benissimo così… Gufander si ripete (aveva dato Nole vincente a Wimbledon) e noi siamo contenti
Se si deve ritirare Nole, in quanti allora si dovrebbero ammazzare? Ma dico, pensare prima di scrivere no? Ma ti rendi conto cosa hai scritto del brillante semifinalista che ha annichilito ragazzotti pieni di talento e di fisico? Ha perso col numero uno facendo 12 games, per un break a set, non ha preso nessuna stesa.
Caro amico ti ringrazio ma 15,5 è una gradazione troppo alta per i gusti miei e di mia moglie. Ho un rosato di 13,5 . Ho un rosato Contini Nieddera Valle del Tirso che mi dicono ci stia bene. Alla salute tua e di Jannik.
@ Valentino (#4651684)
Ma vai a vendere ghiaccioli al Polo Nord e ci lasci in pace
Lo vedi? Ti sei confermato incompetente totale
Meglio il Dettori, se non lo conosci provalo. E’ un bianco straordinario solo che…15 gradi e mezzo.
sarà che quando sono polemico non mi fermo proprio, ma chi lo ha detto che a Parigi Jannik fosse disidratato? Solo una delle mille opzioni di chi non sa nulla e la spara così.. tipo l’esperto in medicina dello sport di questo forum che poi abbiamo capito che era un laureato in scienze politiche
Mova….gher!!!
Livello altissimo però meno dominante. Mi spieghi questa evidente contraddizione? A questo punto Nole avrebbe giocato meglio di quanto fatto negli incroci fra i due per far si che Sinner sia stato meno “dominante”. Su erba volevi che vincesse contro un campionissimo quale Nole concedendogli non più di 5 game in tre set? Siamo su erba, è più facile sbagliare e meno semplice rispondere. A me pare che il serbo sia stato gentilmente obbligato a fare il tergicristallo.
Guarda perlomeno sei un troll intelligente:
dopo le critiche quando non vinceva mai il master 1000, dopo le critiche perchè non vinceva mai uno slam, la maggior parte dei troll che a ogni partita scrivevano “e anche per questa volta Miami lo vincerà l’anno prossimo” una decina di volte all’anno…sono ovviamente più o meno scomparsi o perlomeno non usano più questa presa in giro.
Tu sei però l’evoluzione e sei riuscito a trovare un giusto motivo per essere insoddisfatti di Sinner: la bassa percentuale di conversione di palle break a wimbledon mentre sta asfaltando nole lasciandole una palla break in 3 set…diabolico!
Mai lette tante stronzate in poche righe…vai a piangere nell’angolino…domenica piangerai ancora di piu..
vabbè, ha vinto in 3 set… tutti felici e contenti
6-4 periodico. Adesso deve completare il lavoro iniziato due lunedì fa. Io credo che abbia giocato al 90% ha fatto il minimo sindacale per portare a casa la partita. Con Sasha non sarà una partita facile, dopo Parigi è diventato più sicuro e poi non fa nulla da perdere parte da under dog quindi è un’occasione unica perché il prossimo anno vi sarà anche Carlitos.
Tifoso/appassionato equilibrato: Sinner dominante,prestazione di altissimo livello che non ha permesso a Nole neppure di auspicare un prosieguo del match,anzi poteva essere una Caporetto viste le palle break non convertite da Jannik evidentemente in totale controllo.Strada sbarrata.
Tifoso/appassionato pirla: Sinner non è quello di prima …ma avete visto le palle break non convertite? Ma Zverev credete sia come Nole con le pile scariche? Domenica non c’è storia.
Personalmente credo che domenica assisteremo ad una opera letteraria dal titolo “I dolori del non più giovane Zverev”.
Se fosse circoscritto solo a Djokovic non ci sarebbe nulla di male ma è così con tutti.Tra tutti è quello che ha la minor percentuale di realizzazione di palle break nel torneo.Una sua costante poi è che nel corso del game risponde a prime buonissime vincendo anche il punto,poi puntualmente sulla palla break risposte più semplici le sbaglia
Per fortuna che è rimasto un solo slam prima della fine della stagione.
Altrimenti saremmo da te avvertiti 5 o 6 volte ad ogni partita che se arriva al quarto set poi si fa dura.
Magari ti sembrerà strano ma penso che tutti qui sappiamo che sia meglio vincere in 3 facili set piuttosto che al quinto per Sinner (anche se per fortuna non mancano clamorose eccezioni).
Ma se vuoi continuare a ricordarlo ogni 20 minuti fai pure così mi ci regolo l’orologio 🙂
E comunque se il tuo è un appunto,solo per dire,seguo solo lui,gli altri no.
Dal 2023
Jannik non ci arriva al 5° 😎
Ho visto un Djokovic in gran forma e perfettamente riposato dopo 2 giorni di recupero…
…ma stavolta Sinner non era uscito disidratato e martoriato dai crampi nei turni precedenti e allora…
…giusto per un PELO (LUNGO 1 METRO!) l’italiano ha battuto il serbo, come successo negli ultimi 3 anni…
…ora c’è da sperare che Zverev non giochi una finale “stellare” come quella di Parigi!!!
Ahahahah 😀
Grandissimo campione Sinner, non avevo dubbi, come non ho dubbi per la finale, detto questo signori un grande Djokovic, spaventoso giocare ancora a questi livelli nonostante la sua eta, peccato che prima o poi dovrà abbandonare il tennis
È tornato il più forte del mondo!!!
Che deve alzare il livello o alla prossima va a casa è già stato detto? 😀
Come sapete seguo Sinner da quando era un semplice benzinaio , penso di averle viste tutte o quasi. Io colloco la partita di stasera tra le più belle giocate da Sinner in tutta la sua carriera. La perfezione. Attenzione massima in ogni colpo per preparare il successivo. Una sola palla break concessa annullata con un ace. Davanti aveva un Nole tornato ai livelli di una volta ,impressionante, solo questo Sinner , non un altra versione di Sinner poteva prevalere con un chirurgico triplo 6/4. Stasera non sarebbe bastato un campione ma serviva qualcosa di più. Sono in Sardegna a Villasimius e festeggerò con i culurgiones ed una buona bottiglia di rosato sardo.
Mah non sono d’accordo…oggi era in versione god! E con il nibelungo sarà in versione master of the universe!
Almeno tanti non parleranno a vanvera. Partita veramente ottima e sempre in controllo. Complimenti
Peccato,ci è andato vicino a superare quel record…sarà per la prossima volta
a me non sembra che Jannik abbia giocato il miglior match della vita… con tutto il rispetto per Nole, sarebbe ora che si ritiri