Sinner micidiale! Supera Djokovic con potenza e intensità da n.1. Si gioca il titolo di Wimbledon contro Zverev

Sul campo da tennis più bello del mondo, il Centre Court di Wimbledon, nella seconda semifinale dei Championships va in scena uno spettacolo alto, sublime: l’efficacia e completezza di Jannik Sinner elevata ad arte, portata ad un livello superiore, irraggiungibile per chiunque altro. È praticamente impossibile giocare a tennis meglio di così, e farlo contro Novak Djokovic, “il padrone di casa”, avversario fortissimo e mai domo, rende il tutto ancor più impressionante. Il serbo a caccia del 25 Slam in carriera non ha retto l’impatto con la potenza e intensità devastanti dell’italiano, finendo per larghi tratti del match travolto da un giocatore oggi semplicemente più forte. Jannik Sinner ritrova il suo miglior tennis e sbaraglia la resistenza di un Novak Djokovic encomiabile per come c’ha provato fino all’ultima palla, ma incapace di reggere l’urto della spinta forsennata dell’italiano, bravo ad imporsi per 6-4 6-4 6-4 in due ore e venti minuti senza una pausa, senza un momento di titubanza. Basti pensare che l’unica palla break concessa da Jannik, nel terzo set, è stata cancellata da un Ace. Della serie: non si gioca, comando io.

Un Sinner stellare, partito fortissimo e impeccabile nell’alzare il livello in ogni aspetto del suo gioco rispetto al resto del torneo, dove aveva convinto solo con il servizio ed era parso assai incerto negli appoggi, in scambio commettendo troppi errori, e pure con risposte non sempre al massimo. Contro Djokovic in semifinale Sinner ha indossato lo smoking delle grandi occasioni e ha fatto il bello e il cattivo tempo, servendo come un treno, rispondendo ancor meglio e sbaragliando l’avversario su ogni seconda di servizio, e pure impattando con stabilità e controllo micidiale anche su molte prime. Non solo colpi d’inizio gioco: anche in scambio la superiorità di Sinner è stata nettissima, con un forcing travolgente e mai calante, dal primo all’ultimo punto. Viene da pensare che stavolta è stato Jannik a travestirsi da “Djoker” e fare un ghigno malefico, con un Wimbledon 2026 giocato fino ai quarti col freno a mano tirato, ma prontissimo a spingere sull’acceleratore e diventare imprendibile contro l’avversario più pericoloso e forte su quel campo. Come una F1 che un po’ si nasconde nella prove libere e che quando si spengono le luci verdi scatta via imprendibile. E di corse e macchine veloci Jan se ne intende più di tutti…

Sinner ha prodotto la miglior partita del suo 2026, che gli apre le porte della prima finale Slam 2026 (sembra incredibile, ma è così…). L’ha fatto con una prestazione impeccabile sul piano tattico e tecnico: ha affrontato il rivale nel miglior modo possibile, imponendo una fisicità, potenza, intensità e profondità negli scambi e fin dalla risposta che il serbo, seppur mai domo, non è riuscito a minimamente a contenere. Le ha provate tutte “Nole”, in particolare nel primo set quando ha iniziato al servizio per primo (dopo aver vinto il sorteggio) cercando la massima precisione con la prima palla e andando forte dritto al centro, per aprirsi quindi un po’ di spazio sul lungo appena lo scambio si apriva. Una tattica non diversa da quella condotta con successo a Melbourne, ma… sui prati di Wimbledon c’era un Sinner molto diverso perché troppo bravo a imporre una combinazione di profondità e potenza che ha finito per spezzare il fiato e le gambe di Novak. Già da metà del primo set è apparso evidente come il serbo abbia avuto la necessità di rallentare e la pressione imposta da Jannik ha prodotto il “danno” maggiore al rivale: è calata la percentuale di prime palle. Sulle seconde non c’è stata partita perché la risposta di Sinner è stata devastante, si è presa il campo e quindi le gambe e la testa di Novak, evidentemente scoraggiato e scorato ogni volta che la prima non entrava, consapevole che arginare le bordate dell’italiano sarebbe stato quasi impossibile. E così è andata.

Eppure Novak, da super campione qual è, c’ha provato con sapienza e qualità: ha rallentato, ha alzato la parabola, è venuto a rete, ha tirato al massimo della sua velocità, ma Jannik ha fatto tutto prima, più veloce, più intenso. Con il suo anticipo è entrato con una potenza superiore nelle accelerazioni del rivale, che è riuscito a prendersi i punti migliori rischiando a tutta, pochi sono stati gli errori provocati all’italiano, fortissimo in difesa e nel ribaltare lo scambio a suo favore. Sinner ha dominato su tutta linea: finalmente abbiamo rivisto quel diritto di una potenza incredibile che gli aveva consentito di sbaragliare il miglior Alcaraz nella finale di Wimbledon 2025 e poi anche alla Finals di Torino. Il rovescio è stato il solito metronomo, ottimo nell’andare sul lungo linea e clamorosamente preciso nei passanti, bassi e infidi, che spesso Novak non è riuscito a controllare. La missione di Jannik era chiarissima: ho più freschezza e “punch”, non devo accettare che il gioco si abbassi di velocità ai massimi ritmi di controllo dell’avversario, perché in quelle condizioni è il più forte di tutti, anche se ha 39 anni suonati. Per Novak l’età è un dettaglio, o quasi, ma non lo sono la potenza e intensità di Jannik, due “impostori” che non è minimamente riuscito a gestire.

Sinner ha dominato anche più di quello che indica lo score perché non è mai stato davvero in difficoltà. Il n.1 ha giocato davvero da number one: 16 Ace e nessun doppio fallo, con moltissimi servizi vincenti nei momenti chiave (i 30 pari, per esempio), 65% di prime in campo vincendo un astronomico 88% dei punti e ancor più clamoroso il 61% con la seconda, segnale di totale controllo della partita. Novak invece ha chiuso con un pessimo 34% sulla seconda, un vero pugno sullo stomaco… E poi anche 17 punti su 20 a rete, quando Jannik è avanzato l’ha fatto con grandissima qualità, anche sfidando il passante ottimo del rivale, preso tuttavia tanto di forza da esser disarmato.

Una partita praticamente perfetta di Sinner, condotta e gestita da Maestro sul piano tecnico e tattico, ma anche mentale perché in ogni situazione scomoda – pochissime – ha servito talmente bene e tirato colpi con lucidità e qualiutà assolute, mandando un messaggio terrificante all’avversario: Oggi Vinco Io. Sinner si gioca il secondo titolo a Wimbledon contro Sasha Zverev, domenica ore 17. Sarà un grande spettacolo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Djokovic ha vinto il sorteggio e decide di alzare la prima palla del match. Non mette il servizio, ma poi sulla seconda trova un bel diritto vincente in contro piede. Sinner si prende il primo punto dell’incontro con una buona risposta cross sul 30-0 ma il game se lo prende Djokovic in sicurezza a 15. Subito avanti col diritto Jannik nel primo punto alla battuta, segue il primo Ace del match, esterno, più preciso che potente (assai angolato). Ottimo l’avvio della prima palla di Jan, oltre 130 miglia (1-1). Domina il servizio, con Sinner bravo a cambiare passo col diritto in lungo linea sul 30-15 nel quarto game, primo scambio più lungo e l’italiano in controllo, e davvero potente negli impatti (2-2). Nel quinto game c’è il primo doppio fallo, di Novak, segue il primo palleggio rovescio vs. rovescio ad alta intensità, ed è il serbo a cedere. 30 pari. Impressionante il forcing di Jannik dalla risposta: impatto secco e via al controllo, con i piedi quasi sulla riga sballottando da tutte le parti Novak e chiudendo con lo smash. 30-40, palla break. L’annulla Djokovic con un lungo linea di rovescio preciso, quindi si porta 3-2 con l’Ace. Un Ace per game per l’azzurro (3-3). È un tennis estremamente diretto, verticale, non c’è granché di tattica e nessuna variazione, si va a tutto gas, con il serbo che – come agli Australian Open – tende cercare il lungo linea più dell’angolo. Chiede quasi il massimo della velocità al suo braccio, teme evidentemente di andare sotto alla spinta dell’italiano. E serve bene, 4 Ace (4-3). Bello e non facile l’attacco col rovescio di Sinner nell’ottavo game e chiusura di volo con grande sicurezza. Finora 5 punti 5 a rete, turno a zero e 4 pari. Il nono game inizia con una ottima risposta di Sinner e affondo col lungo linea di rovescio, 0-15, poi un altro punto da difesa ad attacco dell’italiano, prontissimo a scaricare un rovescio difensivo (appena toccato dal nastro). 15-30. Disappunto di “Nole” per la prima palla appena larga… Micidiale la profondità col rovescio di Sinner, al centro, e poi via con un diagonale ancora di rovescio impossibile da contenere. 15-40, due palle break. NO!!! Jannik sbaglia clamorosamente uno smash col punto fatto, sul “candelone” del serbo, poi guarda in alto, come se avesse avuto un disturbo visivo. Era punto fatto.. 30-40. Si Prende il BREAK con un rovescio passante di rovescio che FULMINA l’attacco col diritto d Djokovic. 5-4, serve per il set Jannik. Novak trova una risposta eccellente sul 15-0, la palla è praticamente sulla riga. Segue una prima di servizio splendida, uno slice con una curva mortale che la punta dell’ovale di ND solo sfiora. Servizio e diritto al volo, immediato in avanti. 40-15, due set point Sinner. Djokovic tira il miglior rovescio del match, vincente dal centro, 40-30. Il nastro nega a Sinner l’Ace… Chiude con servizio e diritto a “sfondare”. 6-4, 40 minuti. Sinner prepotente in spinta, diritto potentissimo e molto sicuro al servizio, col 71% di prime in campo vincendo l’88% dei punti. Jannik più forte nel parziale. Un Sinner MOLTO più intenso rispetto a quello visto finora nel torneo.

Djokovic riparte al servizio nel secondo set, ma appena si scambia la potenza di Sinner lo distrugge, e ogni volta che non mette la prima di battuta son dolori. Sul 15-30 Jannik concede un errore di diritto in scambio, forse il primo vero unforced della partita (ed errore grave). Deve prendersi rischi enormi il serbo per fare il punto dopo la seconda palla, tira due accelerazioni a tutta sulle righe, e gli va bene. Risale, 1-0. Appena “Nole” ha una traiettoria più corta, ci prova e trova ottime accelerazioni, come nei due punti successivi al 30-0, con l’italiano appena più corto e il serbo forte subito col lungo linea, come a Melbourne a gennaio. Sinner ritrova la prima palla e via col diritto al volo a chiudere (mica facile…). È evidente come il serbo sottolinei ogni prima palla out con una smorfia di disappunto, del resto sulle seconde va sotto di brutto… Per questo nel terzo game tira una seconda a quasi 200 km/h, non può permettersi di iniziare uno scambio interlocutorio (2-1). Nel quarto game ecco la prima variazione di Djokovic: tre rovesci in back, che mandano fuori ritmo l’azzurro. 15-30, primo score scomodo per Jannik. ACE, esterno, perfetto. Disastro poi di tocco di Novak sulla smorzata improvvisa di Sinner, forse ha cambiato idea perché c’era arrivato bene. Rimonta bene Sinner 2 pari. Novak ha vinto 3 punti su 12 seconde palle, ecco lo scoramento dopo ogni prima “out”. E infatti Jannik lo travolge con un martellamento micidiale anche sul 15 pari. Micidiale Jannik: risponde bene, difende alla grande in corsa sul diritto e quindi si avvicina alla riga di fondo, per tirare fortissimo nell’angolo destro del serbo, che non regge. 15-40, due palle break. Sulla prima chance Sinner tira lungo un diritto difensivo, si poteva forse tenerla in campo, 30-40. Con una buona prima palla, Djokovic annulla anche la seconda PB. È costretto a cercare le righe “Nole”, rischio massimo. 3-2. Sinner inizia male il sesto game: un errore e poi un bel forcing di Djokovic, 0-30, score inedito. Tira una ottima prima al T e chiusura comoda sul net. Poi rischia il vincente col rovescio il serbo ma gli esce di poco. 30 pari, e quindi l’ACE esterno, perfetta la curva esterna. 4 punti di fila e 3 pari. Gran salvataggio di Jan su di un game che poteva essere tremendo sull’inerzia del match. Con pessimo lancio di palla, Novak inizia il settimo game col doppio fallo. Bellissimo come la testa della racchetta aggancia la traiettoria esterna del servizio di Djokovic, dando a Sinner una traiettoria insidiosissima. 0-30. Per una volta il diritto cross potente di Jannik non fa danni, e pure è sfortunato con un rimbalzo un po’ falso. Sfonda col rovescio cross dal centro, impatto IMPERIALE di Jannik, Novak è a metri dalla palla. 15-40, altre due palle break. Non va la prima di ND, Fortunato Novak con un rovescio giocato di contro balzo che passa di un niente la rete, forse impatto non perfetto, ma vincente, 30-40; Accorcia Novak col back, cerca un cambio di ritmo ma stavolta Jannik arriva bene, passa sotto alla palla con la testa della racchetta per una smorzata perfetta. Effetto sorpresa e BREAK, 4-3, che diventa 5-3 con TRE ACE di fila. Allungo consolidato. Djokovic non molla la presa resta in scia sul 5-4 con un solido turno di battuta (nonostante un bel lob di Jannik). Prova a forzare dalla risposta il campione di Belgrado per incidere, ma non regge la velocità imposta dall’italiano, errori per ritardo di impatto, 30-0. Non mette una prima palla l’azzurro, ma in scambio è solidissimo, veloce e profondo. 40-0, Tre Set Point. Con un servizio esterno, SET Sinner, 6-4. Ottimo Jannik, anche con la prima palla calata al 58%, ma 13 vincenti e 7 errori, numeri nettamente superiori al rivale.

Djokovic riparte alla battuta nel terzo set, ma è la risposta di Sinner a prendersi la scena, 0-30. Non resta che attacca subito al serbo, visto che da dietro non ce la fa a reggere l’italiano. Con l’ennesimo rovescio cross ottimo, Jannik vola 15-40 con due palle break immediate. Ottimo servizio di Djokovic sulla prima, poi si butta subito a rete col rovescio lungo linea, e si salva. Non molla la presa Sinner: neutralizza la discesa a rete di Djokovic con un passante violentissimo che il serbo controlla a malapena, il passante è tirato con il bicchiere in mano. Djokovic regge, ottima prima palla e diritto vincente a campo aperto, terza PB annullata. Si lotta, Sinner vuole prendersi il break, spinge forte, duro, profondo, mette una fisicità incredibile su ogni palla che pesa come un macigno sul rivale. Un diritto out con massimo rischio costa a “Nole” la quarta chance di break. Rischia addirittura il serve and volley ma la risposta di Jannik è perfetta: veloce, bassa, calante, impossibile rigiocarla bene di volo. BREAK Sinner, 1-0, può fare corsa di testa. Djokovic cerca di cambiare ancora qualcosa, taglia col rovescio, rallenta e poi attacca, una tattica perfetta ma è talmente rapido oggi Sinner che arriva bene e rigioca ogni palla alla perfezione. 2-0 Sinner, nonostante un paio di scambi giocati tatticamente bene dal serbo. Nel terzo game con un rovescio lungo linea meraviglioso – appoggi da cineteca – si porta 0-30. Il pubblico cerca di sostenere il serbo, vuole match, e lui risponde con ottimo rovescio e poi un bel servizio esterno seguito a rete, tentativi continui di cambiare lo status quo. Il game va ai vantaggi con un back di rovescio di Jannik lungo linea che ricaccia indietro e nell’angolo il serbo, tocco splendido e per niente banale. Con l’ennesima “sportellata” in risposta, potente e angolata, c’è una nuova palla break per Sinner. Stavolta la battuta aiuta Novak, 2-1. Nel quarto game, 30 pari (un paio di imprecisioni di Jan), l’azzurro attacca bene e quindi fa rimbalzare la palla per colpire lo smash in sicurezza, memore di quel che è accaduto nel secondo set. Con un buon diritto il serbo porta il game ai vantaggi, è la prima volta con Sinner alla battuta, e sorride. Se la gioca benissimo Novak: bel rovescio e quindi smorzata. Attenzione: palla break Djokovic, la prima del match. ACE!!! Al T, perfetto. Ancora attacco col diritto e smash sicuro, bene Sinner sotto pressione. ACE! Stavolta esterno, quando c’è stata pressione… la battuta c’è, enorme miglioramento dell’italiano in questo colpo e in queste fasi. Ti rendono quasi inattaccabile. 3-1 Sinner, con Novak che sorride amarissimo. Segue un diritto vincente micidiale di Sinner in corsa, cross che non si prende, è il winner n.35 del match, ma Djokovic non molla, resta aggrappato alla partita (3-2). Sinner nel sesto game si ritrova 30 pari, con il serbo che comunque cerca lo spiraglio, ma a chiudere di forza la porta è la battuta si Jannik, con un Ace e quindi un servizio esterno eccellente che apre il campo a tutta, e il diritto cross potente e arrotato è “facile”, e vincente. 4-2 Sinner. A due passi dalla finale. Entra forte, tanto per cambiare, con la risposta l’azzurro, 0-15, tanto che il serbo cerca la discesa a rete, tanto da dietro non riesce a far il punto quasi mai se si va sul ritmo. Con una pallata out Djokovic scivola 15-30, con l’orologio che ha superato da poco le due ore di gioco. UFF! Esce di un niente un cross di diritto velocissimo di Sinner, sarebbero state palle break… Sinner se ne prende una di forza con un attacco col back, dopo la solita risposta terrificante. 30-40. ACE! Bravo Djokovic, il settimo del match. Regge il super campione, 4-3. È impressionante vedere come il serbo prova ancora a spingere con grande vigore, al massimo del suo potenziale ma… la palla gli torna più veloce, più “cattiva” e anche più profonda… 30-0. Encomiabile Novak, ma Jannik gioca con la solidità di un pezzo di granito. ACE! 5-3 Sinner, il quattordicesimo. Il game va sul 30 pari con la solita “sentenza”, la risposta di rovescio cross di Jannik. Uff! Djokovic si butta a rete col S&V e tiene in campo la volata per miracolo, sembrava quasi una resa… Sinner tira una bordata di risposta dal centro, parità. Non molla “Nole”, 5-4. Sinner serve per il match, e parte con l’ACE n.15. Di prepotenza attacca e chiude sotto rete JS, 30-0, con il team in piedi ad applaudire. ACE! Tre Match Point!!! Finisce subito, con un tocco difensivo sotto rete che diventa lob, il tocco di Novak non è abbastanza. CHE PARTITA! Bravissimo Jannik.

J. Sinner vs N. Djokovic

