ATP 250 Gstaad: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Federico Cinà
ATP 250 Gstaad – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Otto Virtanen vs (WC) Dylan Dietrich
Thiago Monteiro vs (7) Pierre-Hugues Herbert
(2) Timofey Skatov vs (Alt) Anirudh Chandrasekar
Manas Dhamne vs (5) Vitaliy Sachko
(3) Federico Cina vs Patrick Zahraj
Daniel Michalski vs (8) Calvin Hemery
(4) Clement Tabur vs (Alt) Hendrik Jebens
Marc-Andrea Huesler vs (6) Edas Butvilas
Roy Emerson Arena – ore 10:00
Marc-Andrea Huesler vs Edas Butvilas
Thiago Monteiro vs Pierre-Hugues Herbert
Otto Virtanen vs Dylan Dietrich
Manas Dhamne vs Vitaliy Sachko
Court 1 – ore 10:00
Clement Tabur vs Hendrik Jebens
Daniel Michalski vs Calvin Hemery (Non prima 12:00)
Federico Cina vs Patrick Zahraj
Timofey Skatov vs Anirudh Chandrasekar
TAG: ATP 250 Gstaad, ATP 250 Gstaad 2026, Federico Cinà
2 commenti
Speriamo che Federico non ci deluda.
Nelle ultime due settimane risultati inaspettatamente infelici.
L’ho già detto tante volte, ma Ciná, attualmente 200 del mondo all’età in cui Sinner era già 10 al mondo, o fa il salto di qualità ora, o resta un’eterna promessa, pallino come dite voi