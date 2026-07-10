Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Gstaad: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Federico Cinà

10/07/2026 20:39 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

SUI ATP 250 Gstaad – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Otto Virtanen FIN vs (WC) Dylan Dietrich SUI
Thiago Monteiro BRA vs (7) Pierre-Hugues Herbert FRA

(2) Timofey Skatov KAZ vs (Alt) Anirudh Chandrasekar IND
Manas Dhamne IND vs (5) Vitaliy Sachko UKR

(3) Federico Cina ITA vs Patrick Zahraj GER
Daniel Michalski POL vs (8) Calvin Hemery FRA

(4) Clement Tabur FRA vs (Alt) Hendrik Jebens GER
Marc-Andrea Huesler SUI vs (6) Edas Butvilas LTU



Roy Emerson Arena – ore 10:00
Marc-Andrea Huesler SUI vs Edas Butvilas LTU
Thiago Monteiro BRA vs Pierre-Hugues Herbert FRA
Otto Virtanen FIN vs Dylan Dietrich SUI
Manas Dhamne IND vs Vitaliy Sachko UKR

Court 1 – ore 10:00
Clement Tabur FRA vs Hendrik Jebens GER
Daniel Michalski POL vs Calvin Hemery FRA (Non prima 12:00)
Federico Cina ITA vs Patrick Zahraj GER
Timofey Skatov KAZ vs Anirudh Chandrasekar IND

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2 commenti

gianky pa (Guest) 10-07-2026 20:33

Speriamo che Federico non ci deluda.
Nelle ultime due settimane risultati inaspettatamente infelici.

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NonSoloSinner (Guest) 10-07-2026 20:21

L’ho già detto tante volte, ma Ciná, attualmente 200 del mondo all’età in cui Sinner era già 10 al mondo, o fa il salto di qualità ora, o resta un’eterna promessa, pallino come dite voi

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+1: mattia saracino