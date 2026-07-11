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WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)

11/07/2026 08:38 Nessun commento
Aurora Zantedeschi nella foto
Aurora Zantedeschi nella foto

🇺🇸
WTA 125 Newport
Newport, USA  ·  11 Luglio 2026

21°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Parzialmente soleggiato per tutta la mattinata e il primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 11 Luglio
05:00
20°
06:00
20°
07:00
21°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
27°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le semifinali sull’erba
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Erba
SF
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Center Court – ore 16:00
(6) Mananchaya Sawangkaew THA vs (2) Tatjana Maria GER Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Greet Minnen BEL vs (3) Katie Volynets USA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 16:00
Savannah Broadus USA / Kylie Collins USA vs Mananchaya Sawangkaew THA / Hong Yi Cody Wong HKG
Il match deve ancora iniziare

Mary Lewis USA / Katherine Sebov CAN vs it / it

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 17:00
(1) Momoko Kobori JPN / (1) Peangtarn Plipuech THA vs Reese Brantmeier USA / Carmen Corley USA Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare

it / it vs Iryna Shymanovich BLR / Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia  ·  11 Luglio 2026

22°C
Prevalentemente soleggiato e caldo estremo  ·  Picco 36°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
09:00
22°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
31°
13:00
33°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
36°
18:00
35°
21:00
31°
⚠  Allerta arancione per caldo estremo: semifinali sulla terra con temperature molto elevate
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:30
Jeline Vandromme BEL vs Aurora Zantedeschi ITA Inizio 13:30

Il match deve ancora iniziare

(5) Mayar Sherif EGY vs Leolia Jeanjean FRA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
WTA 125 Bastad
Bastad, Svezia  ·  11 Luglio 2026

18°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
09:00
16°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
24°
17:00
22°
20:00
20°
23:00
16°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le finali sulla terra
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
⛅  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 13:00
(4) Simona Waltert SUI vs Paula Badosa ESP Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL / Simona Waltert SUI vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA

Il match deve ancora iniziare

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