WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 6 (LIVE)
|⛅
|
21°C
Parzialmente soleggiato · Picco 27°C
|
|
05:00
⛅
20°
|
06:00
⛅
20°
|
07:00
⛅
21°
|
08:00
⛅
22°
|
09:00
⛅
23°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
26°
|
14:00
⛅
27°
|
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Center Court – ore 16:00
(6) Mananchaya Sawangkaew vs (2) Tatjana Maria Inizio 16:00
Greet Minnen vs (3) Katie Volynets Non prima 17:00
Court 1 – ore 16:00
Savannah Broadus / Kylie Collins vs Mananchaya Sawangkaew / Hong Yi Cody Wong
Mary Lewis / Katherine Sebov vs /
Court 3 – ore 17:00
(1) Momoko Kobori / (1) Peangtarn Plipuech vs Reese Brantmeier / Carmen Corley Inizio 17:00
/ vs Iryna Shymanovich / Katie Volynets
|☀
|
22°C
Prevalentemente soleggiato e caldo estremo · Picco 36°C
|
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
31°
|
13:00
☀
33°
|
14:00
☀
34°
|
15:00
☀
35°
|
16:00
☀
36°
|
18:00
☀
35°
|
21:00
☀
31°
|
⚠ Caldo estremo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:30
Jeline Vandromme vs Aurora Zantedeschi Inizio 13:30
(5) Mayar Sherif vs Leolia Jeanjean Non prima 15:30
|⛅
|
18°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 24°C
|
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
☀
19°
|
11:00
☀
21°
|
12:00
☀
23°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
☀
24°
|
15:00
☀
24°
|
17:00
☀
22°
|
20:00
☀
20°
|
23:00
⛅
16°
|
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 13:00
(4) Simona Waltert vs Paula Badosa Inizio 13:00
Emiliana Arango / Simona Waltert vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia
TAG: WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit