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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 11 Luglio 2026
11/07/2026 09:00 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Bucharest 2 (Romania), terra battuta – Semifinali
11:00 Snitari I. vs Mazzola F.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Bastia-Lucciana +H (Francia), terra battuta – Semifinali
18:00 Weis A. vs Ghazouani Durand Y.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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