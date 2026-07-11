Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 11 Luglio 2026

11/07/2026 09:00 Nessun commento
Alexander Weis nella foto
Alexander Weis nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Bucharest 2 (Romania), terra battuta – Semifinali
11:00 Snitari I. MDA vs Mazzola F. ITA

Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Bastia-Lucciana +H (Francia), terra battuta – Semifinali
18:00 Weis A. ITA vs Ghazouani Durand Y. FRA
Il match deve ancora iniziare

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