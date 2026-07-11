ATP 250 Umago, Gstaad e WTA 250 Atene: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo 6 azzurri (LIVE)
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Nuvoloso con temporali · Picco 30°C
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⚠ Allerta gialla
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Studenac Arena – ore 17:00
Marco Cecchinato vs Duje Ajdukovic
Lukas Neumayer vs Mili Poljicak
Court 1 – ore 17:00
Luca Nardi vs Andrea Guerrieri
Juan Carlos Prado Angelo vs Marc Majdandzic
Court 2 – ore 17:00
Noa Vukadin vs Genaro Alberto Olivieri
Norbert Gombos vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Court 3 – ore 17:00
Marko Topo vs Pol Martin Tiffon
Raul Brancaccio vs Federico Agustin Gomez
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Sole e nuvole, temporali nel pomeriggio · Picco 28°C
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⚠ Temporali
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 10:00
Marc-Andrea Huesler vs Edas Butvilas
Thiago Monteiro vs Pierre-Hugues Herbert
Otto Virtanen vs Dylan Dietrich
Manas Dhamne vs Vitaliy Sachko
Court 1 – ore 10:00
Clement Tabur vs Hendrik Jebens
Daniel Michalski vs Calvin Hemery (Non prima 12:00)
Federico Cina vs Patrick Zahraj
Timofey Skatov vs Anirudh Chandrasekar
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Soleggiato e caldo · Picco 33°C
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🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Center Court – ore 15:00
Artemis Aslanisvili vs (9) Madison Sieg
Maria Rentoumi vs (7) Miriana Tona
Alexandra Panagiotidou vs (10) Anastasia Kulikova
Grandstand – ore 15:00
Eleni Tsetsou vs (8) Yasmine Mansouri
Ekaterina Yashina vs (12) Lina Glushko
(4) Viktoria Morvayova vs Franziska Sziedat
Court 3 – ore 15:00
(6) Mina Hodzic vs Hao-Ching Chan
(5) Elena Micic vs Makoto Ninomiya
Qianhui Tang vs (11) Elina Nepliy
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
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