Qualificazioni ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Umago, Gstaad e WTA 250 Atene: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo 6 azzurri (LIVE)

11/07/2026 08:50 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06
Luca Nardi ITA, 2003.08.06

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  11 Luglio 2026

🌩
24°C
Nuvoloso con temporali  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso, con temporali in più fasce della giornata
PIOGGIA Temporali indicati tra mattina e tardo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
09:00
23°
10:00
🌩
23°
11:00
🌩
25°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
29°
16:00
30°
17:00
🌩
29°
18:00
🌩
29°
⚠  Allerta gialla per temporali: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q-R1
🌩  Temporali
⚠  Allerta gialla
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Studenac Arena – ore 17:00
Marco Cecchinato ITA vs Duje Ajdukovic CRO

Il match deve ancora iniziare

Lukas Neumayer AUT vs Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Luca Nardi ITA vs Andrea Guerrieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Marc Majdandzic GER

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Noa Vukadin CRO vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 17:00
Marko Topo GER vs Pol Martin Tiffon ESP
Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  11 Luglio 2026

22°C
Sole e nuvole, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 28°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvole in aumento
PIOGGIA Temporali indicati tra le 15:00 e le 16:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 11 Luglio
09:00
21°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
🌩
27°
16:00
🌩
26°
18:00
24°
21:00
21°
⚠  Temporali nel pomeriggio: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q-R1
⛅  Sole e nuvole
⚠  Temporali
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:00
Marc-Andrea Huesler SUI vs Edas Butvilas LTU

ATP Gstaad
Marc-Andrea Huesler
0
0
Edas Butvilas [6]
0
0
Mostra dettagli

Thiago Monteiro BRA vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Otto Virtanen FIN vs Dylan Dietrich SUI

Il match deve ancora iniziare

Manas Dhamne IND vs Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Clement Tabur FRA vs Hendrik Jebens GER

ATP Gstaad
Clement Tabur [4]
0
0
Hendrik Jebens
0
0
Mostra dettagli

Daniel Michalski POL vs Calvin Hemery FRA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Anirudh Chandrasekar IND

Il match deve ancora iniziare





🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  11 Luglio 2026

29°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 11 Luglio
10:00
27°
11:00
29°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
32°
17:00
32°
20:00
29°
23:00
24°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno di qualificazione con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q-R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Center Court – ore 15:00
Artemis Aslanisvili GRE vs (9) Madison Sieg USA

Il match deve ancora iniziare

Maria Rentoumi GRE vs (7) Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Panagiotidou GRE vs (10) Anastasia Kulikova FIN

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 15:00
Eleni Tsetsou GRE vs (8) Yasmine Mansouri FRA
Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Yashina RUS vs (12) Lina Glushko ISR

Il match deve ancora iniziare

(4) Viktoria Morvayova SVK vs Franziska Sziedat GER

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 15:00
(6) Mina Hodzic GER vs Hao-Ching Chan TPE

Il match deve ancora iniziare

(5) Elena Micic AUS vs Makoto Ninomiya JPN

Il match deve ancora iniziare

Qianhui Tang CHN vs (11) Elina Nepliy RUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,