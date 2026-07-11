Francia pigliatutto al Lampo Trophy: è doppietta maschile-femminile, come nel 2014

L’edizione 2026 del Lampo Trophy, la ventiquattresima dell’apprezzatissima competizione per nazioni under 12 del circuito Tennis Europe, parla francese. Perché a Brescia, sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911, i “galletti” si sono presi sia il titolo maschile sia quello femminile, come gli era già riuscito nel 2014. Da allora non avevano più vinto né coi “boys” né con le “girls”, ma sono tornati a farlo alla grande quest’anno, rivelandosi i più forti fra tutte le nazioni in gara. I primi a conquistare il titolo sono stati i ragazzi, la cui settimana bresciana era iniziata addirittura con una sconfitta, per 2-1 contro i rivali dell’Austria. Ma è rimasta l’unica, perché poi il team capitanato da Franck Cabanes ha superato – nell’ordine – Italia, Messico, Canada e quindi la Slovenia, battuta per 2-0 nella finale di sabato mattina. Non c’è stata storia, perché i transalpini si sono rivelati nettamente superiori, grazie al figlio d’arte Jules Haehnel (papà Jerome è stato fra i primi 100 giocatori del mondo ed è ricordato soprattutto per un clamoroso successo contro Andre Agassi al Roland Garros del 2004) e al gigante Mateo Barachet. Il primo ha fatto pesare la qualità tecnica e l’ordine del suo tennis per battere Tim Smej per 6-3 6-1, mentre il secondo ha sfruttato una pesantezza di palla già degna di un adulto (specialmente con servizio e diritto) per togliere tempo e spazio al pur ottimo sloveno Niko Brolih. Gli sono bastati meno di 90 minuti per chiudere col punteggio di 6-2 6-3, e regalare alla Francia il secondo successo maschile nella competizione.

Le ragazze, invece, hanno vinto addirittura per la quarta volta (dopo 2009, 2010 e 2014), risolvendo sempre per 2-0 la finale contro il Canada. Si annunciava come un duello aperto, invece le europee hanno dimostrato di avere un’altra marcia, chiudendo senza cedere un set in due sfide comunque lunghe circa due ore ciascuna. Soline Choy ha portato il primo punto di giornata, imponendosi per 6-3 6-4 contro Aleksandra Alymov, mentre nel secondo singolare Rose Millon ha lasciato una manciata di game a Fiona Huang, comandando gli scambi con il diritto mancino contro un’avversaria incapace di trovare le giuste contromisure. “Si chiude un’altra edizione di successo del nostro evento – ha detto Gianni Capacchietti, anima e direttore del Lampo Trophy –, che ha incoronato una Francia superiore rispetto a tutte le rivali. Il bilancio non può che essere positivo: è filato tutto liscio e non possiamo fare altro che ringraziare tutti i membri dello staff, i nostri sponsor, i due club che ci hanno ospitato (Tennis Forza e Costanza 1911 e Centro Tennis Ospitaletto, ndr) e tutte le persone che hanno collaborato. Nel corso della settimana abbiamo avuto anche il piacere di accogliere dei rappresentanti della federazione cinese, che hanno manifestato la volontà di partecipare alla prossima edizione. Ci fa molto piacere perché è un’ulteriore prova della qualità del Lampo Trophy. Nel 2027 saranno 25 edizioni, ma non ci accontentiamo e siamo già al lavoro per studiare un altro grande evento a squadre, da proporre proprio a partire dal prossimo anno”.

ATLETI AL TUO FIANCO AL LAMPO TROPHY

Atleti al tuo fianco presente al Lampo Trophy: nel corso della settimana di gare, il dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo responsabile nazionale dell’iniziativa di Arenbì ODV, ha spiegato ai giovani tennisti e agli staff delle nazionali l’importanza della vicinanza del mondo dello sport alle persone che affrontano un tumore, come da mission del progetto lanciato ormai anni fa, volto a sensibilizzare sul valore della presenza fisica e del supporto emotivo in oncologia. Inoltre, lo stesso dott. Tagliapietra ha consegnato al giovane canadese Daniel Marinov, selezionato fra i partecipanti per la sua tenacia, una t-shirt del tennista professionista Enrico Dalla Valle: un premio speciale per promuovere un messaggio di speranza e di capacità di reagire di fronte alle difficoltà, sul campo da tennis come nella vita.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

FINALE MASCHILE

Francia b. Slovenia 2-0

Jules Haehnel (Fra) b. Tim Smej (Slo) 6-3 6-1, Mateo Barachet (Fra) b. Niko Brolih (Slo) 6-2 6-3.

FINALE FEMMINILE

Francia b. Canada 2-0

Soline Choy (Fra) b. Aleksandra Alymov (Can) 6-3 6-4, Rose Millon (Fra) b. Fiona Huang (Can) 6-3 6-2.