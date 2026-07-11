Ascolti Sky – 2 milioni 143 mila spettatori medi su Sky e TV8 per la semifinale di Wimbledon Sinner-Djokovic
È ancora grande tennis nella Casa dello Sport per le fasi finali del torneo Wimbledon in esclusiva su Sky. L’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic – in onda ieri dalle 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 – ha raccolto 2 milioni e 143 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 22,1% di share* e 4 milioni e 615 mila contatti unici**. Nello specifico, su Sky, l’incontro vinto dall’azzurro in tre set ha registrato oltre 937 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 9,7% di share* e 1 milione e 804 mila spettatori unici**. Su TV8 la semifinale è stata vista da 1 milione e 205 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 12,4% di share* e 3 milioni e 55 mila spettatori unici**.
Ottimi ascolti anche per il postpartita, con Sky Tennis Show che su Sky e TV8 ha registrato oltre 535 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 4% di share* e 3 milioni e 546 mila contatti unici**.
Ottimi dati anche per l’altra semifinale tra Arthur Fery e Alexander Zverev che, su Sky, ha totalizzato 357 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 4% di share* e 921 mila spettatori unici**.
Il torneo di Wimbledon continua con la finale Sinner-Zverev, domani, domenica 12 luglio, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW, con lo studio prepartita a partire dalle 16.30 e l’ampio postpartita con la cerimonia di premiazione e le analisi delle giocate decisive.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go
TAG: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Wimbledon, Wimbledon 2026
4 commenti
@ piper (#4652152)
Quella maschile. Non credo proprio che stiano trasmettendo in chiaro quella femminile, ma adesso controllo.
@ tinapica (#4652102)
Mi renda edotto se ne avrà voglia e tempo e se le fa piacere oppure no se le crea disturbo, veda lei, che non ho seguito, non ancora, quanto ha detto, grazie. Esattamente quale finale stanno ho hanno publicizzando/ato: quella femminile di domani o quella maschile (e qui ci sarebbe l’errore)?
In Rai sarebbero stati almeno 6-7 milioni, come quando giocavano Becker ed Edberg, che non erano certo italiani, e la Rai aveva l’esclusiva su Wimbledon… poi qualcuno dovrebbe spiegarmi che fine fanno i miliardi di euro che paghiamo di canone, visto che ormai la Rai ha persino perso l’esclusiva sui mondiali di calcio
Intanto su TV8 e Cielo, i canali in chiaro dell’emittente quasi-monopolistica, continuano a pubblicizzare la trasmissione della finale di domani con un breve video di lancio in cui si decanta la miticità della TERRA di Uuimbeldon!
Lo stetti ad ascoltare tre volte perché non volevo credere alle mie orecchie!
Manco le basi…