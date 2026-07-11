Wimbledon, Sinner sfida Zverev per il titolo: Jannik cerca il riscatto, Sascha sogna una storica doppietta (domani alle ore 17 italiane)

Jannik Sinner e Alexander Zverev si affronteranno domenica nella finale di Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo proverà a tornare al successo in un torneo del Grande Slam, mentre il tedesco cercherà di completare una storica doppietta dopo il trionfo al Roland Garros.

Per entrambi si tratta di un appuntamento dal significato particolare. Sinner vuole mettersi alle spalle le delusioni vissute nei primi due Slam della stagione, mentre Zverev, reduce da tredici vittorie consecutive nei Major, proverà a interrompere una serie di nove sconfitte contro l’italiano.

I precedenti parlano nettamente in favore di Jannik, avanti 10-4 negli scontri diretti, ma i due non si sono mai affrontati sull’erba a livello ATP. La superficie potrebbe dunque offrire al tedesco la possibilità di azzerare quanto accaduto negli ultimi due anni, durante i quali Sinner ha sempre trovato il modo di batterlo.

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Zverev: “Dopo aver vinto uno Slam sai di poterlo fare ancora”

Zverev arriverà alla finale con la fiducia di chi ha finalmente conquistato il primo titolo del Grande Slam della carriera. Dopo aver interrotto in semifinale la favola della wild card britannica Arthur Fery, il tedesco ha spiegato quanto il trionfo di Parigi abbia cambiato la sua consapevolezza.

“Penso che ci siano due aspetti. Il primo è che, una volta vinto uno Slam, sai come si fa e senti di poterlo fare nuovamente. Hai questa sensazione dentro di te. Il secondo è che ho lavorato molto sul mio tennis e credo che il mio gioco sia migliorato. A volte, nello sport, è davvero così semplice”, ha dichiarato Zverev.

Il tedesco non aveva mai superato gli ottavi di finale a Wimbledon prima di questa edizione, un dato sorprendente considerando la potenza del suo servizio e le caratteristiche del suo gioco. Sui prati londinesi, però, Zverev ha finalmente trovato continuità e sicurezza, raggiungendo l’ultimo atto con una striscia aperta di undici successi consecutivi nei tornei dello Slam.

Sinner ritrova il suo miglior tennis

La stagione di Sinner è stata caratterizzata da risultati importanti, ma anche da due sconfitte molto dolorose. Il numero uno del mondo si era fermato in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, mentre al Roland Garros aveva ceduto a Juan Manuel Cerundolo dopo essere stato avanti di due set.

Nel mezzo, però, Jannik aveva costruito una serie di 30 vittorie consecutive, la più lunga della sua carriera, conquistando cinque Masters 1000 di fila.

A Wimbledon l’azzurro ha iniziato con qualche difficoltà, superando Miomir Kecmanovic soltanto al quinto set. Da quel momento, però, non ha più perso un parziale e in semifinale ha offerto una prestazione praticamente perfetta contro Djokovic, sette volte campione ai Championships.

Contro il serbo, Sinner ha conquistato l’88% dei punti giocati con la prima di servizio, mettendo a segno 45 punti su 51. Un dato che conferma il livello raggiunto dall’italiano alla vigilia della finale.

Sinner: “Zverev è molto aggressivo e gioca con grande fiducia”

Al termine della semifinale, Sinner ha parlato del momento attraversato dal suo prossimo avversario, sottolineando soprattutto la fiducia acquisita dal tedesco dopo il successo di Parigi.

“Quando inizi a vincere tante partite e perdi poco, significa che stai giocando un tennis incredibile. In queste due settimane ho visto qualcosa delle sue partite, ma non molto. Ho seguito la semifinale perché giocava prima di me. In questo momento è molto aggressivo”, ha spiegato Jannik.

“Ha grande fiducia ed è molto rilassato in campo. Sono contento di affrontarlo. Proverò a fare il meglio possibile e poi vedremo come andrà”.

Sinner si aspetta una finale diversa rispetto ai precedenti confronti disputati contro Zverev, soprattutto per le caratteristiche dell’erba e per le condizioni previste sul Centrale.

“Ci saranno meno scambi e meno ritmo. Sappiamo che la superficie è molto veloce e, con il caldo, le condizioni saranno favorevoli a chi serve forte. Zverev è sicuramente un grande battitore”, ha sottolineato il numero uno del mondo.

“Quello che è successo in passato tra noi ormai è alle spalle. Nel frattempo ha vinto uno Slam a Parigi e questo gli ha dato molta fiducia. Possiamo vedere il livello che sta esprimendo qui. Speriamo tutti che sia una bella partita”.

Zverev cerca una doppietta storica

Il tedesco è già certo di superare Carlos Alcaraz e salire al secondo posto del ranking ATP nella classifica di lunedì. La finale di Wimbledon gli offre ora la possibilità di avvicinarsi ulteriormente a Sinner e Alcaraz, interrompendo almeno in parte il dominio esercitato dai due negli ultimi anni.

In caso di vittoria, Zverev diventerebbe il primo giocatore dell’Era Open a conquistare il secondo titolo Slam della carriera immediatamente dopo il primo. Sarebbe inoltre soltanto il settimo uomo dell’Era Open capace di vincere Roland Garros e Wimbledon nella stessa stagione.

“Rimango concentrato e affamato. Voglio di più”, ha assicurato Zverev. “Voglio continuare a giocare al massimo livello e a vincere. Spero di riuscirci: domenica avrò un’altra grande opportunità”.

Sinner proverà a confermare il suo dominio negli ultimi confronti diretti e a conquistare il quinto Slam della carriera. Zverev, invece, cercherà la vittoria che potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri del tennis mondiale. Sul Centrale di Wimbledon sarà una sfida tra il numero uno e il nuovo numero due del mondo dal prossimo lunedì, con in palio molto più del prestigioso trofeo dei Championships, se non bastesse solo questo





Francesco Paolo Villarico