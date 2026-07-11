Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio dell’ 11 Luglio 2026. Guerrieri, Cecchinato, Cinà e Tona al turno decisivo delle quali

11/07/2026 20:08 33 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
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SUI ATP 250 Gstaad – terra
Q1 Cina ITA – Zahraj GER 2° inc. ore 12:00

ATP Gstaad
Federico Cina [3]
7
6
Patrick Zahraj
5
3
Vincitore: Cina
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CRO ATP 250 Umag – terra
Q1 Cecchinato ITA – Ajdukovic CRO Inizio 17:00

ATP Umag
Marco Cecchinato [4]
6
6
Duje Ajdukovic
3
4
Vincitore: Cecchinato
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Q1 Nardi ITA – Guerrieri ITA Inizio 17:00

ATP Umag
Luca Nardi [1]
3
6
Andrea Guerrieri
6
7
Vincitore: Guerrieri
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Q1 Brancaccio ITA – Gomez ARG 2° inc. ore 17:00

ATP Umag
Raul Brancaccio
7
2
4
Federico Agustin Gomez [6]
5
6
6
Vincitore: Gomez
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COL CH 75 Bogota – terra
SF Soto CHI – Claverie ITA Inizio 17:00

ATP Bogota
Matias Soto [3]
7
7
Lorenzo Claverie
5
5
Vincitore: Soto
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BEL CH 50 Liege – terra
SF Giustino ITA – Damas ESP 2° inc. ore 12:00

ATP Liege
Lorenzo Giustino [4]
7
6
Miguel Damas
6
3
Vincitore: Giustino
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FRA WTA Contrexeville 125 – terra
SF Vandromme BEL – Zantedeschi ITA ore 14:30

WTA Contrexeville 125
Jeline Vandromme
0
6
6
0
Aurora Zantedeschi
0
3
4
0
Vincitore: Vandromme
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GRE WTA 250 Athens – hard
Q1 Rentoumi GRE – Tona ITA 2 incontro dalle 15:00

WTA Athens
Maria Rentoumi
0
1
1
0
Miriana Tona [7]
0
6
6
0
Vincitore: Tona
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TAG:

33 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Riki (Guest) 11-07-2026 19:52

Credo che Nardi sia il giocatore con cui qualunque tennista speri di pescare nel sorteggio dei tabelloni. Praticamente perde anche se gioca da solo….

 33
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-1: Detuqueridapresencia
Vasco90 11-07-2026 19:36

Bravissimo guerrieri

 32
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Menenio Agrippa (Guest) 11-07-2026 19:34

Nardi Passaro e Maestrelli la crisi continua

 31
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Passatore Cortese 11-07-2026 19:27

Scritto da Giambitto
A proposito del caso Nardi che ormai credo non interessi più a nessuno, sottopongo il caso Maestrelli.
Il ragazzo era ormai alle porte della top 100 essendo n 108 nel feb 2026 vincendo ben 17 partite su 20 e giocando un buon tennis era ormai considerato più di un prospetto.Improvvisamente crolla perdendo ben 15 partite su 16. Qualcuno che lo abbia seguito può dirmi cosa è successo ? Ha avuto un infortunio? Diversamente avrà dei problemi che solo lui sa. Un vero peccato.

Sì in effetti sono curioso anch’io di sapere il perché dei 2 Maestelli.

 30
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Giambitto 11-07-2026 19:19

A proposito del caso Nardi che ormai credo non interessi più a nessuno, sottopongo il caso Maestrelli.
Il ragazzo era ormai alle porte della top 100 essendo n 108 nel feb 2026 vincendo ben 17 partite su 20 e giocando un buon tennis era ormai considerato più di un prospetto.Improvvisamente crolla perdendo ben 15 partite su 16. Qualcuno che lo abbia seguito può dirmi cosa è successo ? Ha avuto un infortunio? Diversamente avrà dei problemi che solo lui sa. Un vero peccato.

 29
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+1: Passatore Cortese
Lucio (Guest) 11-07-2026 19:14

E voi che criticavate il povero Galimberti ed il suo staff di oltre 2 anni fa. L’unico che ci aveva capito qualcosa su Nardi!
Certo quello che sta ora nel suo angolo cosa vuoi che gli possa dire, probabilmente sta li, si prende lo stipendio e Nardi fa quello che vuole quindi il nulla

 28
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Carlo (Guest) 11-07-2026 19:05

Ma Furlan allena Nardi o lo fa in smart working? Imbarazzante

 27
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Carlo (Guest) 11-07-2026 19:05

Ma Furlan allena Nardi o lo fa in smart working? Imbarazzante

 26
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ste.nirvana 11-07-2026 19:05

*tanta roba!!!

 25
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MAURO (Guest) 11-07-2026 19:04

Colpaccio di Guerrieri.

 24
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-1: tomasol, Detuqueridapresencia
ste.nirvana 11-07-2026 19:02

Lorenzo Giustino idolo!Esempio puro di tenacia,professionalità e resilienza.E se poi domani dovesse vincere…ta ta roba!!!

 23
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pinolabarbera (Guest) 11-07-2026 18:44

comunque è sicuramente un buon ragazzo, comportamento esemplare, segno del cristiano a fine match. Sulle capacità tennistiche, escluso il servizio, velo pietoso.

 22
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Jack (Guest) 11-07-2026 18:36

Nardi è diventato un insulto al tennis a guardarlo

 21
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MAURO (Guest) 11-07-2026 18:34

Scritto da pinolabarbera
Se Claverie è un tennista, Opelka è Roger Federer

AHAHAHAHAHAH

 20
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-1: tomasol, Detuqueridapresencia
pinolabarbera (Guest) 11-07-2026 18:31

Se Claverie è un tennista, Opelka è Roger Federer

 19
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-1: Detuqueridapresencia
Henry (Guest) 11-07-2026 18:03

@ Luciano65 (#4652194)

Forse con la Brioska! 😆

 18
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PliskoNotBot (Guest) 11-07-2026 17:48

Scritto da Kent Carlsoon
@ renzopii (#4652047)
Mi sembra che giochi per il Venezuela

Nel circuito per l’Italia, ma la Davis la gioca per il Venezuela. Boh.

Nell’unica intervista disponibile, di tre anni fa, diceva di aver cambiato per l’Italia perché “ho già il passaporto e mi aiutano molto” aka ha più soldi che col Venezuela, normale considerando lo stato economico e politico del paese americano. Diciamo che non sembra una scelta un minimo di cuore, ma solo per esigenza.

 17
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+1: renzopii
Tempia fugit (Guest) 11-07-2026 17:28

Scritto da Ging89
Comunque non vorrei dire ma la Francia ha naturalizzato il bravo tennista giovane rumeno Alexandrescu
Con tutti che naturalizzano tutti perché noi siamo gli unici stupidi che non lo fanno? NON SOLO: IO VEDO UTENTI DI QUESTO SITO INDIGNARSI PERCHÉ LORENZO CLAVERIE HA LA DOPPIA CITTADINANZA
Lo volete capire che il futuro nel tennis come nel calcio sono le naturalizzazioni? Se non naturalizziamo nel tennis faremo la stessa fine del calcio dove la nazionale non si qualifica ai mondiali per “continuare ad essere tutti bianchi”

Vabbhe tifa direttamente a prescindere dalla nazionalità perché vuoi il passaggio naturalizzante?

 16
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Luciano65 (Guest) 11-07-2026 17:20

Scusate i commenti multipli.

 15
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Luciano65 (Guest) 11-07-2026 17:18

E dopo più di 4 anni finalmente Giustino rientra nei 200. Bravo!!! Ora ci auguriamo una bella vittoria domani

 14
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Luciano65 (Guest) 11-07-2026 17:18

E dopo più di 4 anni finalmente Giustino rientra nei 200. Bravo!!! Ora ci auguriamo una bella vittoria domani

 13
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+1: Paky 71, ste.nirvana
pablito 11-07-2026 17:18

Sarà solo un 50,

ma Just-in in finale in Belgio ! 🙂

 12
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+1: Detuqueridapresencia
Andika (Guest) 11-07-2026 14:56

Scritto da renzopii
Claverie che bella sorpresa:
Ho visto dal live score che non giocava da due anni.
Qualcuno sa come mai? Grazie

Università della Florida, i Gators !

 11
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tinapica 11-07-2026 14:07

Guerrieri è in buona forma: sarà abbastanza per far inciampare Nardi per l’ennesima volta?

 10
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Kent Carlsoon (Guest) 11-07-2026 13:59

@ renzopii (#4652047)

Mi sembra che giochi per il Venezuela

 9
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Ging89 (Guest) 11-07-2026 13:51

“Sinner sta giocando male”

Quando capirete che i giocatori con quell’anticipo cresciuti sul cemento possono alzare il loro livello QUANDO vogliono in virtù della loro capacità di leggere traiettorie e di anticipare la palla?
Se fossimo un paese serio faremmo solo challenger sul cemento nella speranza di trovare un altro Sinner
Rosicate puristi del tennis

Guardacaso il giorno PRIMA della semifinale Sinner è andato ad allenarsi SUL CEMENTO INDOOR per aggiustare il timing del dritto e ripulirsi dalle dinamiche della terra battuta

È il cemento che ti insegna il timing e non la terra ma nessuno lo vuole capire e quindi organizziamo 22 CHALLENGER SU TERRA

 8
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-1: Alain, Boga88, Detuqueridapresencia, tomasol, Il GUEst, Giampi
Ging89 (Guest) 11-07-2026 13:47

“Sinner sta giocando male”

Quando capirete che i giocatori con quell’anticipo cresciuti sul cemento possono alzare il loro livello QUANDO vogliono in virtù della loro capacità di leggere traiettorie e di anticipare la palla?
Se fossimo un paese serio faremmo solo challenger sul cemento nella speranza di trovare un altro Sinner
Rosicate puristi del tennis

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-1: Alain, Boga88, Detuqueridapresencia, tomasol, Il GUEst, renzopii, chik67, Giampi
Ging89 (Guest) 11-07-2026 13:46

Scritto da renzopii
Claverie che bella sorpresa:
Ho visto dal live score che non giocava da due anni.
Qualcuno sa come mai? Grazie

Infortunio gravissimo due anni fa

 6
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+1: renzopii
Ging89 (Guest) 11-07-2026 13:46

Comunque non vorrei dire ma la Francia ha naturalizzato il bravo tennista giovane rumeno Alexandrescu

Con tutti che naturalizzano tutti perché noi siamo gli unici stupidi che non lo fanno? NON SOLO: IO VEDO UTENTI DI QUESTO SITO INDIGNARSI PERCHÉ LORENZO CLAVERIE HA LA DOPPIA CITTADINANZA

Lo volete capire che il futuro nel tennis come nel calcio sono le naturalizzazioni? Se non naturalizziamo nel tennis faremo la stessa fine del calcio dove la nazionale non si qualifica ai mondiali per “continuare ad essere tutti bianchi”

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+1: Betafasan
-1: Alain, Boga88, Detuqueridapresencia, tomasol, Il GUEst, renzopii
Henry (Guest) 11-07-2026 13:43

Clou odierno sempre Claverie…oggi vs.Soto 😳

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renzopii 11-07-2026 12:45

Claverie che bella sorpresa:
Ho visto dal live score che non giocava da due anni.
Qualcuno sa come mai? Grazie

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Betafasan 11-07-2026 12:25

Il wta di Atene è nuovo?

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-1: tomasol
Paky 71 11-07-2026 11:54

Sabato interessante tra semifinali Challenger e quali.
Aspettiamo notizie positive dai nostri ragazzi.

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+1: Betafasan