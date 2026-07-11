Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio dell’ 11 Luglio 2026. Guerrieri, Cecchinato, Cinà e Tona al turno decisivo delle quali

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
ATP 250 Gstaad – terra
Q1 Cina – Zahraj 2° inc. ore 12:00
ATP Gstaad
Federico Cina [3]
7
6
Patrick Zahraj
5
3
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Zahraj
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
40-40
3-2 → 3-3
P. Zahraj
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Cina
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Zahraj
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
5-4 → 5-5
ATP 250 Umag – terra
Q1 Cecchinato – Ajdukovic Inizio 17:00
ATP Umag
Marco Cecchinato [4]
6
6
Duje Ajdukovic
3
4
Vincitore: Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Ajdukovic
0-15
30-15
30-30
df
40-40
4-2 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q1 Nardi – Guerrieri Inizio 17:00
ATP Umag
Luca Nardi [1]
3
6
Andrea Guerrieri
6
7
Vincitore: Guerrieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
df
2*-3
2*-4
df
2-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
L. Nardi
15-0
ace
15-15
df
15-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Guerrieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-5 → 3-5
L. Nardi
0-15
0-30
30-30
30-40
df
40-40
2-4 → 2-5
A. Guerrieri
15-0
30-0
40-15
40-30
df
40-40
2-3 → 2-4
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
0-2 → 1-2
A. Guerrieri
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
L. Nardi
0-15
df
15-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
Q1 Brancaccio – Gomez 2° inc. ore 17:00
ATP Umag
Raul Brancaccio
7
2
4
Federico Agustin Gomez [6]
5
6
6
Vincitore: Gomez
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Agustin Gomez
4-5 → 4-6
F. Agustin Gomez
4-3 → 4-4
F. Agustin Gomez
3-2 → 3-3
R. Brancaccio
15-0
15-15
30-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Agustin Gomez
0-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
2-1 → 2-2
F. Agustin Gomez
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Agustin Gomez
2-5 → 2-6
F. Agustin Gomez
2-3 → 2-4
F. Agustin Gomez
0-15
30-15
ace
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
F. Agustin Gomez
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agustin Gomez
6-5 → 7-5
F. Agustin Gomez
5-4 → 5-5
F. Agustin Gomez
4-3 → 4-4
F. Agustin Gomez
3-2 → 3-3
F. Agustin Gomez
2-1 → 2-2
R. Brancaccio
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Agustin Gomez
0-1 → 1-1
CH 75 Bogota – terra
SF Soto – Claverie Inizio 17:00
ATP Bogota
Matias Soto [3]
7
7
Lorenzo Claverie
5
5
Vincitore: Soto
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Claverie
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
L. Claverie
15-0
15-15
30-30
ace
40-30
40-40
ace
40-A
A-40
ace
4-3 → 4-4
M. Soto
0-15
df
15-15
30-15
40-30
3-3 → 4-3
L. Claverie
0-15
15-15
30-15
40-30
df
3-2 → 3-3
L. Claverie
15-0
ace
15-15
df
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Claverie
0-15
30-15
ace
40-15
40-40
A-40
40-40
6-5 → 7-5
M. Soto
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-2 → 3-2
CH 50 Liege – terra
SF Giustino – Damas 2° inc. ore 12:00
ATP Liege
Lorenzo Giustino [4]
7
6
Miguel Damas
6
3
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Damas
15-0
15-15
df
15-30
15-40
5-3 → 6-3
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
M. Damas
0-15
df
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 4-3
L. Giustino
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
L. Giustino
0-15
df
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
1-2 → 2-2
M. Damas
0-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
L. Giustino
15-0
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 6-5
M. Damas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Damas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Damas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
WTA Contrexeville 125 – terra
SF Vandromme – Zantedeschi ore 14:30
WTA Contrexeville 125
Jeline Vandromme•
0
6
6
0
Aurora Zantedeschi
0
3
4
0
Vincitore: Vandromme
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jeline Vandromme
5-4 → 6-4
Aurora Zantedeschi
4-4 → 5-4
Jeline Vandromme
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jeline Vandromme
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Aurora Zantedeschi
2-2 → 2-3
Jeline Vandromme
2-1 → 2-2
Aurora Zantedeschi
1-1 → 2-1
Jeline Vandromme
0-1 → 1-1
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jeline Vandromme
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Aurora Zantedeschi
4-3 → 5-3
Jeline Vandromme
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Jeline Vandromme
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Aurora Zantedeschi
2-1 → 3-1
Jeline Vandromme
1-1 → 2-1
Aurora Zantedeschi
1-0 → 1-1
Jeline Vandromme
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
WTA 250 Athens – hard
Q1 Rentoumi – Tona 2 incontro dalle 15:00
WTA Athens
Maria Rentoumi•
0
1
1
0
Miriana Tona [7]
0
6
6
0
Vincitore: Tona
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Rentoumi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Miriana Tona
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-5 → 1-5
Miriana Tona
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Maria Rentoumi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Miriana Tona
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Maria Rentoumi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miriana Tona
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Miriana Tona
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Credo che Nardi sia il giocatore con cui qualunque tennista speri di pescare nel sorteggio dei tabelloni. Praticamente perde anche se gioca da solo….
Bravissimo guerrieri
Nardi Passaro e Maestrelli la crisi continua
Sì in effetti sono curioso anch’io di sapere il perché dei 2 Maestelli.
A proposito del caso Nardi che ormai credo non interessi più a nessuno, sottopongo il caso Maestrelli.
Il ragazzo era ormai alle porte della top 100 essendo n 108 nel feb 2026 vincendo ben 17 partite su 20 e giocando un buon tennis era ormai considerato più di un prospetto.Improvvisamente crolla perdendo ben 15 partite su 16. Qualcuno che lo abbia seguito può dirmi cosa è successo ? Ha avuto un infortunio? Diversamente avrà dei problemi che solo lui sa. Un vero peccato.
E voi che criticavate il povero Galimberti ed il suo staff di oltre 2 anni fa. L’unico che ci aveva capito qualcosa su Nardi!
Certo quello che sta ora nel suo angolo cosa vuoi che gli possa dire, probabilmente sta li, si prende lo stipendio e Nardi fa quello che vuole quindi il nulla
Ma Furlan allena Nardi o lo fa in smart working? Imbarazzante
Ma Furlan allena Nardi o lo fa in smart working? Imbarazzante
*tanta roba!!!
Colpaccio di Guerrieri.
Lorenzo Giustino idolo!Esempio puro di tenacia,professionalità e resilienza.E se poi domani dovesse vincere…ta ta roba!!!
comunque è sicuramente un buon ragazzo, comportamento esemplare, segno del cristiano a fine match. Sulle capacità tennistiche, escluso il servizio, velo pietoso.
Nardi è diventato un insulto al tennis a guardarlo
AHAHAHAHAHAH
Se Claverie è un tennista, Opelka è Roger Federer
@ Luciano65 (#4652194)
Forse con la Brioska! 😆
Nel circuito per l’Italia, ma la Davis la gioca per il Venezuela. Boh.
Nell’unica intervista disponibile, di tre anni fa, diceva di aver cambiato per l’Italia perché “ho già il passaporto e mi aiutano molto” aka ha più soldi che col Venezuela, normale considerando lo stato economico e politico del paese americano. Diciamo che non sembra una scelta un minimo di cuore, ma solo per esigenza.
Vabbhe tifa direttamente a prescindere dalla nazionalità perché vuoi il passaggio naturalizzante?
Scusate i commenti multipli.
E dopo più di 4 anni finalmente Giustino rientra nei 200. Bravo!!! Ora ci auguriamo una bella vittoria domani
E dopo più di 4 anni finalmente Giustino rientra nei 200. Bravo!!! Ora ci auguriamo una bella vittoria domani
Sarà solo un 50,
ma Just-in in finale in Belgio ! 🙂
Università della Florida, i Gators !
Guerrieri è in buona forma: sarà abbastanza per far inciampare Nardi per l’ennesima volta?
@ renzopii (#4652047)
Mi sembra che giochi per il Venezuela
“Sinner sta giocando male”
Quando capirete che i giocatori con quell’anticipo cresciuti sul cemento possono alzare il loro livello QUANDO vogliono in virtù della loro capacità di leggere traiettorie e di anticipare la palla?
Se fossimo un paese serio faremmo solo challenger sul cemento nella speranza di trovare un altro Sinner
Rosicate puristi del tennis
Guardacaso il giorno PRIMA della semifinale Sinner è andato ad allenarsi SUL CEMENTO INDOOR per aggiustare il timing del dritto e ripulirsi dalle dinamiche della terra battuta
È il cemento che ti insegna il timing e non la terra ma nessuno lo vuole capire e quindi organizziamo 22 CHALLENGER SU TERRA
“Sinner sta giocando male”
Quando capirete che i giocatori con quell’anticipo cresciuti sul cemento possono alzare il loro livello QUANDO vogliono in virtù della loro capacità di leggere traiettorie e di anticipare la palla?
Se fossimo un paese serio faremmo solo challenger sul cemento nella speranza di trovare un altro Sinner
Rosicate puristi del tennis
Infortunio gravissimo due anni fa
Comunque non vorrei dire ma la Francia ha naturalizzato il bravo tennista giovane rumeno Alexandrescu
Con tutti che naturalizzano tutti perché noi siamo gli unici stupidi che non lo fanno? NON SOLO: IO VEDO UTENTI DI QUESTO SITO INDIGNARSI PERCHÉ LORENZO CLAVERIE HA LA DOPPIA CITTADINANZA
Lo volete capire che il futuro nel tennis come nel calcio sono le naturalizzazioni? Se non naturalizziamo nel tennis faremo la stessa fine del calcio dove la nazionale non si qualifica ai mondiali per “continuare ad essere tutti bianchi”
Clou odierno sempre Claverie…oggi vs.Soto 😳
Claverie che bella sorpresa:
Ho visto dal live score che non giocava da due anni.
Qualcuno sa come mai? Grazie
Il wta di Atene è nuovo?
Sabato interessante tra semifinali Challenger e quali.
Aspettiamo notizie positive dai nostri ragazzi.