Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Federico Arnaboldi nella foto
Challenger 75 Cordenons
Cordenons, Italia · 12 Luglio 2026
|☀
|
27°C
Soleggiato e asciutto · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente o parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
☀
28°
|
11:00
☀
29°
|
12:00
⛅
29°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
30°
|
15:00
⛅
31°
|
16:00
⛅
31°
|
18:00
⛅
30°
|
21:00
☀
27°
|
23:00
⛅
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q-R1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Serena Maniva Center – ore 10:00
Francesco Forti vs Pietro Pampanin
ATP Cordenons
Francesco Forti [2]
6
7
Pietro Pampanin
1
6
Vincitore: Forti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
P. Pampanin
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
P. Pampanin
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
ace
4-4 → 4-5
P. Pampanin
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Pampanin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
F. Forti
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Pampanin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Forti
0-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Forti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
Gabriele Crivellaro vs Michael Bassem Sobhy
ATP Cordenons
Gabriele Crivellaro•
15
6
3
Michael Bassem Sobhy [7]
30
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Crivellaro
15-0
30-0
40-0
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
M. Bassem Sobhy
0-15
15-15
15-30
df
30-40
1-1 → 2-1
G. Crivellaro
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
M. Bassem Sobhy
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Crivellaro
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
M. Bassem Sobhy
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
M. Bassem Sobhy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
G. Crivellaro
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
G. Crivellaro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
M. Bassem Sobhy
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Georgii Kravchenko vs Lorenzo Lorusso
Il match deve ancora iniziare
Daniel Salazar vs Federico Arnaboldi
Il match deve ancora iniziare
Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Gonzalo Villanueva vs Kasra Rahmani
ATP Cordenons
Gonzalo Villanueva [1]•
30
3
6
1
Kasra Rahmani
15
6
1
0
Vincitore: Villanueva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Rahmani
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
G. Villanueva
15-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Rahmani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
K. Rahmani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
K. Rahmani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
K. Rahmani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
G. Villanueva
0-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Rahmani
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Oleg Prihodko vs Alessio Balestrieri
ATP Cordenons
Oleg Prihodko [5]
6
6
Alessio Balestrieri
1
3
Vincitore: Prihodko
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Prihodko
0-15
30-15
ace
30-30
40-40
40-A
df
5-2 → 5-3
A. Balestrieri
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
A. Balestrieri
15-0
15-15
30-30
40-30
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Balestrieri
0-15
df
30-15
40-15
40-30
df
40-40
3-0 → 4-0
Samuele Pieri vs Giorgio Tabacco
ATP Cordenons
Samuele Pieri [4]
0
2
Giorgio Tabacco•
0
1
Alexander Binda vs Aaron Gil Garcia
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bunschoten
Bunschoten, Olanda · 12 Luglio 2026
|☁
|
20°C
Da soleggiato a nuvoloso · Picco 27°C
|
|CIELO
|Nuvole in aumento nelle ore centrali, poi schiarite in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
☁
24°
|
12:00
☁
25°
|
13:00
☁
26°
|
14:00
☁
27°
|
15:00
☁
27°
|
16:00
☁
26°
|
18:00
⛅
25°
|
20:00
☀
22°
|
23:00
☀
19°
⚠ Allerta gialla per temperature elevate: 1° turno di qualificazione sulla terra con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q-R1
☁ Nuvoloso
⚠ Allerta caldo
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – NXT Level – ore 11:00
Mateus Alves vs Fons Van Sambeek
ATP Bunschoten
Mateus Alves [3]
7
6
Fons Van Sambeek
6
1
Vincitore: Alves
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alves
15-0
ace
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
F. Van Sambeek
30-0
30-15
df
40-15
40-40
40-A
4-1 → 5-1
F. Van Sambeek
15-0
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Alves
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
ace
5-3*
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
F. Van Sambeek
0-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
F. Van Sambeek
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
A-40
1-3 → 1-4
F. Van Sambeek
15-0
30-0
30-15
40-30
ace
0-2 → 0-3
Maxime Chazal vs Sander Jong (Non prima 13:00)
ATP Bunschoten
Maxime Chazal [6]•
30
5
Sander Jong
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Jong
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Chazal
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Chazal
0-15
0-30
15-40
30-40
40-A
0-0 → 0-1
Alex Marti Pujolras vs Abel Forger (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Louis Wessels vs Jelle Sels (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Leo Raquillet vs Jan Kumstat
ATP Bunschoten
Leo Raquillet
6
4
Jan Kumstat [11]
7
6
Vincitore: Kumstat
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kumstat
15-15
ace
30-15
30-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Raquillet
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Raquillet
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0-3*
1*-4
ace
1*-5
2-5*
2-6*
ace
6-6 → 6-7
L. Raquillet
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
L. Raquillet
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
ace
2-3 → 2-4
J. Kumstat
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
0-0 → 1-0
Gijs Brouwer vs Tsung-Hao Huang
ATP Bunschoten
Gijs Brouwer
2
1
Tsung-Hao Huang [12]
6
6
Vincitore: Huang
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Brouwer
0-15
15-30
30-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Denis Yevseyev vs Leonardo Borrelli
ATP Bunschoten
Denis Yevseyev [2]
15
0
Leonardo Borrelli•
15
0
Amit Vales vs Ryan Nijboer
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Manvydas Balciunas vs Mika Petkovic
ATP Bunschoten
Manvydas Balciunas
4
2
Mika Petkovic [8]
6
6
Vincitore: Petkovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Balciunas
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
M. Balciunas
0-15
0-30
30-30
ace
40-30
0-4 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Balciunas
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Balciunas
0-15
15-30
30-30
30-40
40-A
4-2 → 4-3
Oscar Jose Gutierrez vs Gerard Campana Lee
ATP Bunschoten
Oscar Jose Gutierrez•
0
4
5
Gerard Campana Lee [10]
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Campana Lee
0-15
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
O. Jose Gutierrez
3-1 → 4-1
G. Campana Lee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
O. Jose Gutierrez
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
O. Jose Gutierrez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Campana Lee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
O. Jose Gutierrez
3-5 → 4-5
G. Campana Lee
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
O. Jose Gutierrez
3-3 → 3-4
G. Campana Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
O. Jose Gutierrez
2-2 → 3-2
O. Jose Gutierrez
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
1-1 → 2-1
O. Jose Gutierrez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Dimitar Kuzmanov vs Daniel De Jonge
Il match deve ancora iniziare
Rudolf Molleker vs Dax Donders
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Pozoblanco
Pozoblanco, Spagna · 12 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e asciutto · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato per gran parte della giornata, qualche nube in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
☀
26°
|
13:00
☀
27°
|
14:00
⛅
29°
|
15:00
☀
30°
|
16:00
☀
31°
|
18:00
⛅
31°
|
21:00
⛅
28°
|
23:00
⛅
24°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno di qualificazione con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
CH 75 Q-R1
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Pista Fabian Dorado – ore 18:30
Massimo Giunta vs Alberto Barroso Campos
Il match deve ancora iniziare
Dominik Palan vs Adam Martin Espinar
Il match deve ancora iniziare
Sergio Callejon Hernando vs Iliyan Radulov (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 18:30
Samuel Alejandro Linde Palacios vs Mae Malige
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev vs Mario Gonzalez Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Agustin Siancha Borlenghi vs Ilya Ivashka
Il match deve ancora iniziare
Pista 3 – ore 18:30
Aziz Ouakaa vs Carlos Ferre
Il match deve ancora iniziare
Takuya Kumasaka vs Alejandro Turriziani Alvarez
Il match deve ancora iniziare
John Echeverria vs Bernardo Munk Mesa
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – ore 18:30
Samuel Heredia vs Izan Almazan Valiente
Il match deve ancora iniziare
Pavel Lagutin vs Nicolas Tepmahc
Il match deve ancora iniziare
Arda Azkara vs Mitsuki Wei Kang Leong
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Granby
Granby, Canada · 12 Luglio 2026
|☀
|
12°C
Sereno, poi prevalentemente soleggiato · Picco 27°C
|
|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
06:00
☀
14°
|
07:00
☀
16°
|
08:00
☀
18°
|
09:00
☀
20°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
⛅
26°
|
15:00
⛅
27°
✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
CH 75 Q-R1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Court Central – ore 16:00
Volodymyr Gurenko vs Guillaume Dalmasso
Il match deve ancora iniziare
Dan Martin vs Mikael Arseneault
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Thomas George vs Alan Magadan
Il match deve ancora iniziare
Renta Tokuda vs Alexander Rozin
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:00
Eloi Roux vs Adhithya Ganesan
Il match deve ancora iniziare
James Trotter vs Jared Horwood
Il match deve ancora iniziare
Edward Winter vs Justin Roberts
Il match deve ancora iniziare
Kody Pearson vs Strong Kirchheimer
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Cesar Bouchelaghem
vs Leo Vithoontien
Il match deve ancora iniziare
Hunter Heck vs Kokoro Isomura
Il match deve ancora iniziare
Karl Poling vs Matt Kuhar
Il match deve ancora iniziare
Kenta Miyoshi vs Bruno Kuzuhara (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Lincoln
Lincoln, USA · 12 Luglio 2026
|☀
|
23°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
06:00
☀
19°
|
07:00
☀
20°
|
08:00
☀
22°
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
32°
|
—
ⓘ
—
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno di qualificazione con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
CH 75 Q-R1
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
CENTER COURT – ore 17:00
Aniss Rafiq vs Enzo Aguiard
Il match deve ancora iniziare
Kelly Giese vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Christian Langmo vs Alex Kobelt
Il match deve ancora iniziare
Yibing Wu vs Patrick Maloney
Il match deve ancora iniziare
COURT 11 – ore 17:00
Thomas Fancutt vs Kaylan Bigun
Il match deve ancora iniziare
Alafia Ayeni vs Matthew Forbes
Il match deve ancora iniziare
Ronald Hohmann vs Dhakshineswar Suresh (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Alternate vs Evan Zhu (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 17:00
Hiroki Moriya vs Andreja Petrovic
Il match deve ancora iniziare
Quinn Vandecasteele vs Keshav Chopra
Il match deve ancora iniziare
Ronit Karki vs Pavle Marinkov
Il match deve ancora iniziare
Gavin Young vs Yassine Dlimi (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
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