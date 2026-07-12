Qualificazioni Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

12/07/2026 09:33 Nessun commento
Federico Arnaboldi nella foto
Federico Arnaboldi nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Cordenons
Cordenons, Italia  ·  12 Luglio 2026

27°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente o parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
28°
11:00
29°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
31°
18:00
30°
21:00
27°
23:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q-R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Serena Maniva Center – ore 10:00
Francesco Forti ITA vs Pietro Pampanin ITA

ATP Cordenons
Francesco Forti [2]
6
7
Pietro Pampanin
1
6
Vincitore: Forti
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Gabriele Crivellaro ITA vs Michael Bassem Sobhy EGY

ATP Cordenons
Gabriele Crivellaro
15
6
3
Michael Bassem Sobhy [7]
30
4
2
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Georgii Kravchenko UKR vs Lorenzo Lorusso ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Salazar COL vs Federico Arnaboldi ITA

Il match deve ancora iniziare



Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Kasra Rahmani IRI

ATP Cordenons
Gonzalo Villanueva [1]
30
3
6
1
Kasra Rahmani
15
6
1
0
Vincitore: Villanueva
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Oleg Prihodko MKD vs Alessio Balestrieri ITA

ATP Cordenons
Oleg Prihodko [5]
6
6
Alessio Balestrieri
1
3
Vincitore: Prihodko
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Samuele Pieri ITA vs Giorgio Tabacco ITA

ATP Cordenons
Samuele Pieri [4]
0
2
Giorgio Tabacco
0
1
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Alexander Binda ITA vs Aaron Gil Garcia LUX

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
Challenger 75 Bunschoten
Bunschoten, Olanda  ·  12 Luglio 2026

20°C
Da soleggiato a nuvoloso  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvole in aumento nelle ore centrali, poi schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
23°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
27°
16:00
26°
18:00
25°
20:00
22°
23:00
19°
⚠  Allerta gialla per temperature elevate: 1° turno di qualificazione sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q-R1
☁  Nuvoloso
⚠  Allerta caldo
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – NXT Level – ore 11:00
Mateus Alves BRA vs Fons Van Sambeek NED

ATP Bunschoten
Mateus Alves [3]
7
6
Fons Van Sambeek
6
1
Vincitore: Alves
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Maxime Chazal FRA vs Sander Jong NED (Non prima 13:00)

ATP Bunschoten
Maxime Chazal [6]
30
5
Sander Jong
15
3
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Alex Marti Pujolras ESP vs Abel Forger NED (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Louis Wessels GER vs Jelle Sels NED (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Leo Raquillet FRA vs Jan Kumstat CZE

ATP Bunschoten
Leo Raquillet
6
4
Jan Kumstat [11]
7
6
Vincitore: Kumstat
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Gijs Brouwer NED vs Tsung-Hao Huang TPE

ATP Bunschoten
Gijs Brouwer
2
1
Tsung-Hao Huang [12]
6
6
Vincitore: Huang
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Denis Yevseyev KAZ vs Leonardo Borrelli ITA

ATP Bunschoten
Denis Yevseyev [2]
15
0
Leonardo Borrelli
15
0
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Amit Vales ISR vs Ryan Nijboer NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Manvydas Balciunas NED vs Mika Petkovic GER

ATP Bunschoten
Manvydas Balciunas
4
2
Mika Petkovic [8]
6
6
Vincitore: Petkovic
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Oscar Jose Gutierrez ESP vs Gerard Campana Lee KOR

ATP Bunschoten
Oscar Jose Gutierrez
0
4
5
Gerard Campana Lee [10]
0
6
1
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Dimitar Kuzmanov BUL vs Daniel De Jonge NED

Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker GER vs Dax Donders NED

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Pozoblanco
Pozoblanco, Spagna  ·  12 Luglio 2026

21°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato per gran parte della giornata, qualche nube in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
20°
11:00
23°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
31°
18:00
31°
21:00
28°
23:00
24°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno di qualificazione con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
CH 75 Q-R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Pista Fabian Dorado – ore 18:30
Massimo Giunta ITA vs Alberto Barroso Campos ESP

Il match deve ancora iniziare

Dominik Palan CZE vs Adam Martin Espinar ESP

Il match deve ancora iniziare

Sergio Callejon Hernando ESP vs Iliyan Radulov BUL (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 18:30
Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Mae Malige FRA

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND vs Mario Gonzalez Fernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Agustin Siancha Borlenghi ESP vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 18:30
Aziz Ouakaa TUN vs Carlos Ferre ESP

Il match deve ancora iniziare

Takuya Kumasaka JPN vs Alejandro Turriziani Alvarez ESP

Il match deve ancora iniziare

John Echeverria ESP vs Bernardo Munk Mesa ESP

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 18:30
Samuel Heredia COL vs Izan Almazan Valiente ESP

Il match deve ancora iniziare

Pavel Lagutin RUS vs Nicolas Tepmahc FRA

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Granby
Granby, Canada  ·  12 Luglio 2026

12°C
Sereno, poi prevalentemente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 12 Luglio
06:00
14°
07:00
16°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno di qualificazione sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
CH 75 Q-R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Court Central – ore 16:00
Volodymyr Gurenko CAN vs Guillaume Dalmasso FRA

Il match deve ancora iniziare

Dan Martin CAN vs Mikael Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Thomas George CAN vs Alan Magadan MEX

Il match deve ancora iniziare

Renta Tokuda JPN vs Alexander Rozin CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
Eloi Roux CAN vs Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

James Trotter JPN vs Jared Horwood CAN

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Justin Roberts BAH

Il match deve ancora iniziare

Kody Pearson AUS vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 16:00
Cesar Bouchelaghem FRA vs Leo Vithoontien JPN
Il match deve ancora iniziare

Hunter Heck USA vs Kokoro Isomura JPN

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Kenta Miyoshi JPN vs Bruno Kuzuhara USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Lincoln
Lincoln, USA  ·  12 Luglio 2026

23°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 12 Luglio
06:00
19°
07:00
20°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno di qualificazione con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
CH 75 Q-R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

CENTER COURT – ore 17:00
Aniss Rafiq MAR vs Enzo Aguiard AUS

Il match deve ancora iniziare

Kelly Giese USA vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Alex Kobelt USA

Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu CHN vs Patrick Maloney USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 11 – ore 17:00
Thomas Fancutt AUS vs Kaylan Bigun USA

Il match deve ancora iniziare

Alafia Ayeni USA vs Matthew Forbes USA

Il match deve ancora iniziare

Ronald Hohmann USA vs Dhakshineswar Suresh IND (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Evan Zhu USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 17:00
Hiroki Moriya JPN vs Andreja Petrovic NOR

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Keshav Chopra USA

Il match deve ancora iniziare

Ronit Karki USA vs Pavle Marinkov AUS

Il match deve ancora iniziare

Gavin Young USA vs Yassine Dlimi MAR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

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