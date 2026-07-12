Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Lorenzo Giustino nella foto
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia · 12 Luglio 2026
|☀
|
26°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
⛅
30°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
31°
|
15:00
⛅
32°
|
16:00
⛅
31°
|
18:00
⛅
30°
|
21:00
⛅
26°
|
23:00
⛅
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: finale sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
CH 75 F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Matej Dodig vs Hugo Dellien
ATP Trieste
Matej Dodig [6]
0
7
4
0
Hugo Dellien [2]•
0
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dodig
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
H. Dellien
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Dodig
0-15
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 2-2
M. Dodig
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dodig
0-15
df
15-30
30-30
40-30
A-40
6-5 → 7-5
M. Dodig
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
3-4 → 4-4
M. Dodig
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
ace
2-3 → 3-3
H. Dellien
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Dodig
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Dodig
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania · 12 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato, allerta temporali dalla sera · Picco 26°C
|
|CIELO
|Soleggiato per gran parte della giornata, poi prevalentemente sereno
|PIOGGIA
|Assente nelle ore diurne indicate; allerta temporali dalla sera
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
☀
21°
|
11:00
☀
22°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
☀
25°
|
15:00
☀
26°
|
16:00
⛅
26°
|
18:00
⛅
24°
|
21:00
⛅
21°
|
23:00
⛅
18°
⚠ Allerta gialla per temporali dalla sera: finale sulla terra da monitorare nel caso di programma prolungato
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
CH 100 F
☀ Soleggiato
⚠ Allerta sera
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 16:00
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov
Il match deve ancora iniziare
Titouan Droguet vs Zsombor Piros (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio · 12 Luglio 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, prevalentemente sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
31°
|
17:00
☀
32°
|
19:00
⛅
30°
|
21:00
⛅
28°
|
23:00
⛅
24°
⚠ Allerta gialla per caldo: finale sulla terra con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
CH 50 F
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 14:30
Florian Broska vs Lorenzo Giustino
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania · 12 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e asciutto · Picco 29°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
☀
27°
|
14:00
☀
28°
|
15:00
☀
28°
|
16:00
☀
29°
|
18:00
☀
28°
|
21:00
☀
24°
|
23:00
☀
20°
✅ Nessuna pioggia indicata: finale sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
CH 125 F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Tenzer Center Court – ore 12:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
ATP Braunschweig
Orlando Luz / Rafael Matos [1]
7
6
Arthur Reymond / Luca Sanchez [4]
5
2
Vincitore: Luz / Matos
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Reymond / Sanchez
5-1 → 5-2
O. Luz / Matos
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 5-1
A. Reymond / Sanchez
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
O. Luz / Matos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
A. Reymond / Sanchez
1-1 → 2-1
A. Reymond / Sanchez
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Reymond / Sanchez
5-5 → 6-5
A. Reymond / Sanchez
5-3 → 5-4
A. Reymond / Sanchez
3-3 → 4-3
O. Luz / Matos
0-15
15-15
30-15
40-30
df
2-3 → 3-3
A. Reymond / Sanchez
2-2 → 2-3
A. Reymond / Sanchez
1-1 → 1-2
A. Reymond / Sanchez
0-0 → 1-0
Jan Choinski vs Hugo Gaston (Non prima 14:00)
ATP Braunschweig
Jan Choinski [4]
0
0
Hugo Gaston [8]
0
0
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito · 12 Luglio 2026
|☀
|
18°C
Soleggiato e asciutto · Picco 27°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
09:00
☀
21°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
25°
|
13:00
☀
26°
|
14:00
☀
27°
|
15:00
☀
27°
|
17:00
☀
26°
|
20:00
☀
22°
|
23:00
☀
16°
✅ Nessuna pioggia indicata: finale sull’erba in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
Finali · Erba
|
CH 50 F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – ore 13:00
Clement Chidekh vs Henry Searle
ATP Nottingham
Clement Chidekh [1]
40
4
0
Henry Searle [4]•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Searle
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Searle
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
C. Chidekh
15-0
15-15
30-15
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-4 → 4-5
H. Searle
15-0
15-15
15-30
df
40-30
ace
3-2 → 3-3
H. Searle
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
ace
2-1 → 2-2
C. Chidekh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
1-1 → 2-1
Challenger 125 Newport
Newport, USA · 12 Luglio 2026
|⛅
|
17°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 27°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato, con nuvole intermittenti nel primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
06:00
⛅
17°
|
07:00
⛅
19°
|
08:00
☀
20°
|
09:00
☀
22°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
26°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata: finale sull’erba in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Erba
|
CH 125 F
⛅ Prevalentemente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🌿 Erba
20:00 Fearnley J. – Walton A.
Il match deve ancora iniziare
17:00 Romboli F. / Smith J-P. – Reynolds F. / Watt J.
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia · 12 Luglio 2026
|🌧
|
12°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci indicati tra tarda mattinata e primo pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
06:00
☁
12°
|
07:00
☁
13°
|
08:00
☁
14°
|
09:00
☁
16°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
☁
17°
|
14:00
🌧
17°
|
—
ⓘ
—
⚠ Rovesci tra tarda mattinata e primo pomeriggio: finale sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
CH 75 F
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court KIA – ore 18:00
Nicolas Mejia vs Matias Soto
Il match deve ancora iniziare
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