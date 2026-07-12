Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

12/07/2026 09:20 Nessun commento
Lorenzo Giustino nella foto
Lorenzo Giustino nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia  ·  12 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
25°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
31°
18:00
30°
21:00
26°
23:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
CH 75 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Matej Dodig CRO vs Hugo Dellien BOL

ATP Trieste
Matej Dodig [6]
0
7
4
0
Hugo Dellien [2]
0
5
6
0
Mostra dettagli





🇷🇴
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania  ·  12 Luglio 2026

21°C
Soleggiato, allerta temporali dalla sera  ·  Picco 26°C
CIELO Soleggiato per gran parte della giornata, poi prevalentemente sereno
PIOGGIA Assente nelle ore diurne indicate; allerta temporali dalla sera
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
21°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
26°
16:00
26°
18:00
24°
21:00
21°
23:00
18°
⚠  Allerta gialla per temporali dalla sera: finale sulla terra da monitorare nel caso di programma prolungato
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
CH 100 F
☀  Soleggiato
⚠  Allerta sera
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 16:00
Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Zsombor Piros HUN (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare





🇧🇪
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio  ·  12 Luglio 2026

24°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, prevalentemente sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
23°
11:00
25°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
31°
17:00
32°
19:00
30°
21:00
28°
23:00
24°
⚠  Allerta gialla per caldo: finale sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
CH 50 F
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 14:30
Florian Broska GER vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania  ·  12 Luglio 2026

21°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
10:00
24°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
18:00
28°
21:00
24°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
CH 125 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 12:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

ATP Braunschweig
Orlando Luz / Rafael Matos [1]
7
6
Arthur Reymond / Luca Sanchez [4]
5
2
Vincitore: Luz / Matos
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Jan Choinski GBR vs Hugo Gaston FRA (Non prima 14:00)

ATP Braunschweig
Jan Choinski [4]
0
0
Hugo Gaston [8]
0
0
Mostra dettagli





🇬🇧
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito  ·  12 Luglio 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Luglio
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
27°
17:00
26°
20:00
22°
23:00
16°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sull’erba in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Finali · Erba
CH 50 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – ore 13:00
Clement Chidekh FRA vs Henry Searle GBR

ATP Nottingham
Clement Chidekh [1]
40
4
0
Henry Searle [4]
40
6
1
Mostra dettagli






🇺🇸
Challenger 125 Newport
Newport, USA  ·  12 Luglio 2026

17°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, con nuvole intermittenti nel primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Luglio
06:00
17°
07:00
19°
08:00
20°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
26°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sull’erba in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Erba
CH 125 F
⛅  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🌿  Erba

20:00 Fearnley J. GBR – Walton A. AUS

Il match deve ancora iniziare

17:00 Romboli F. BRA / Smith J-P. AUS – Reynolds F. NZL / Watt J. NZL

Il match deve ancora iniziare






🇨🇴
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia  ·  12 Luglio 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati tra tarda mattinata e primo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
06:00
12°
07:00
13°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
🌧
18°
12:00
17°
13:00
17°
14:00
🌧
17°
⚠  Rovesci tra tarda mattinata e primo pomeriggio: finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
CH 75 F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court KIA – ore 18:00
Nicolas Mejia COL vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

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