Challenger 100 Chisinau: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri al via

Challenger 100 Chisinau – Tabellone Principale – terra

(1) Francesco Maestrelli vs Kimmer Coppejans

Filip Cristian Jianu vs (Alt) Franco Agamenone

(WC) Radu Albot vs Qualifier

(Alt) Laslo Djere vs (8) Timofey Skatov

(4) Daniil Glinka vs Qualifier

Qualifier vs Liam Broady

Qualifier vs Yosuke Watanuki

Pavel Kotov vs (7) Gauthier Onclin

(5) Elias Ymer vs (WC) Saba Purtseladze

Andrej Nedic vs Genaro Alberto Olivieri

Marko Topo vs Lorenzo Giustino

Hugo Grenier vs (3) Luca Nardi

(6) Federico Agustin Gomez vs Stefanos Sakellaridis

Daniel Elahi Galan vs Qualifier

(Alt) Sumit Nagal vs Qualifier

(WC) Ilya Snitari vs (2) Zdenek Kolar

Challenger 100 Chisinau – Tabellone Qualificazione – terra

Sergey Fomin [1] vs Bye

Daniel Uta vs Dragos Nicolae Cazacu [12]

Alex Martinez [2] vs Siddhant Banthia [ALT]

Mathys Braun [WC] vs Stefan Adrian Andreescu [9]

Dimitar Kuzmanov [3] vs Szymon Kielan [ALT]

Ilie Cazac [WC] vs Daniel Dutra da Silva [7]

Adrian Boitan [4] vs Nathaniel Lammons [ALT]

Stefan Latinovic [ALT] vs Andrew Paulson [11]

Santiago Rodriguez Taverna [5] vs Piotr Matuszewski [ALT]

Arjun Kadhe [ALT] vs Maxime Janvier [10]

Cezar Cretu [6] vs Alexandr Cozbinov [ALT]

Aurel Ciocanu [WC] vs Denis Yevseyev [8]