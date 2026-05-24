Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Chisinau: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri al via

24/05/2026 01:07 1 commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

ROU Challenger 100 Chisinau – Tabellone Principale – terra
(1) Francesco Maestrelli ITA vs Kimmer Coppejans BEL
Filip Cristian Jianu ROU vs (Alt) Franco Agamenone ITA
(WC) Radu Albot MDA vs Qualifier
(Alt) Laslo Djere SRB vs (8) Timofey Skatov KAZ

(4) Daniil Glinka EST vs Qualifier
Qualifier vs Liam Broady GBR
Qualifier vs Yosuke Watanuki JPN
Pavel Kotov RUS vs (7) Gauthier Onclin BEL

(5) Elias Ymer SWE vs (WC) Saba Purtseladze GEO
Andrej Nedic BIH vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Marko Topo GER vs Lorenzo Giustino ITA
Hugo Grenier FRA vs (3) Luca Nardi ITA

(6) Federico Agustin Gomez ARG vs Stefanos Sakellaridis GRE
Daniel Elahi Galan COL vs Qualifier
(Alt) Sumit Nagal IND vs Qualifier
(WC) Ilya Snitari MDA vs (2) Zdenek Kolar CZE

ROU Challenger 100 Chisinau – Tabellone Qualificazione – terra
Sergey Fomin [1] UZB vs Bye
Daniel Uta ROU vs Dragos Nicolae Cazacu [12] ROU

Alex Martinez [2] ESP vs Siddhant Banthia IND [ALT]
Mathys Braun SUI [WC] vs Stefan Adrian Andreescu [9] ROU

Dimitar Kuzmanov [3] BUL vs Szymon Kielan POL [ALT]
Ilie Cazac MDA [WC] vs Daniel Dutra da Silva [7] BRA

Adrian Boitan [4] ROU vs Nathaniel Lammons USA [ALT]
Stefan Latinovic SRB [ALT] vs Andrew Paulson [11] CZE

Santiago Rodriguez Taverna [5] ARG vs Piotr Matuszewski POL [ALT]
Arjun Kadhe IND [ALT] vs Maxime Janvier [10] FRA

Cezar Cretu [6] ROU vs Alexandr Cozbinov MDA [ALT]
Aurel Ciocanu MDA [WC] vs Denis Yevseyev [8] KAZ

TAG:

1 commento

verygabry 24-05-2026 01:35

Djere

Nardi

Kotov
Galan

Maestrelli
Glinka
Ymer
Kolar

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!