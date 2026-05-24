Challenger 100 Chisinau: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri al via
Challenger 100 Chisinau – Tabellone Principale – terra
(1) Francesco Maestrelli vs Kimmer Coppejans
Filip Cristian Jianu vs (Alt) Franco Agamenone
(WC) Radu Albot vs Qualifier
(Alt) Laslo Djere vs (8) Timofey Skatov
(4) Daniil Glinka vs Qualifier
Qualifier vs Liam Broady
Qualifier vs Yosuke Watanuki
Pavel Kotov vs (7) Gauthier Onclin
(5) Elias Ymer vs (WC) Saba Purtseladze
Andrej Nedic vs Genaro Alberto Olivieri
Marko Topo vs Lorenzo Giustino
Hugo Grenier vs (3) Luca Nardi
(6) Federico Agustin Gomez vs Stefanos Sakellaridis
Daniel Elahi Galan vs Qualifier
(Alt) Sumit Nagal vs Qualifier
(WC) Ilya Snitari vs (2) Zdenek Kolar
Challenger 100 Chisinau – Tabellone Qualificazione – terra
Sergey Fomin [1] vs Bye
Daniel Uta vs Dragos Nicolae Cazacu [12]
Alex Martinez [2] vs Siddhant Banthia [ALT]
Mathys Braun [WC] vs Stefan Adrian Andreescu [9]
Dimitar Kuzmanov [3] vs Szymon Kielan [ALT]
Ilie Cazac [WC] vs Daniel Dutra da Silva [7]
Adrian Boitan [4] vs Nathaniel Lammons [ALT]
Stefan Latinovic [ALT] vs Andrew Paulson [11]
Santiago Rodriguez Taverna [5] vs Piotr Matuszewski [ALT]
Arjun Kadhe [ALT] vs Maxime Janvier [10]
Cezar Cretu [6] vs Alexandr Cozbinov [ALT]
Aurel Ciocanu [WC] vs Denis Yevseyev [8]
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Djere
Nardi
Kotov
Galan
Maestrelli
Glinka
Ymer
Kolar