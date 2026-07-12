WTA 125 Roma Copertina, WTA

WTA 125 Roma: Il Tabellone Principale. Ben 11 azzurre ai nastri di partenza (ma ne saranno di più). Grant vs Trevisan scontro al primo turno

12/07/2026 18:09 2 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

ITA WTA 125 Roma – Tabellone Principale – terra
(1) Oksana Selekhmeteva ESP vs Elizara Yaneva BUL
Sofya Lansere RUS vs Qualifier
Fiona Ferro FRA vs (WC) Aurora Zantedeschi ITA
(WC) Martina Trevisan ITA vs (8) Tyra Caterina Grant ITA

(3) Francesca Jones GBR vs Dalila Spiteri ITA
Qualifier vs Federica Urgesi ITA
Kajsa Rinaldo Persson SWE vs Darya Astakhova RUS
Alice Rame FRA vs (6) Noma Noha Akugue GER

(5) Lola Radivojevic SRB vs Yufei Ren CHN
Lina Gjorcheska MKD vs (WC) Deborah Chiesa ITA
Teodora Kostovic SRB vs Jennifer Ruggeri ITA
Qualifier vs (4) Lucia Bronzetti ITA

(7) Nuria Brancaccio ITA vs Jessica Pieri ITA
(WC) Francesca Pace ITA vs Eva Vedder NED
Danka Kovinic MNE vs Qualifier
Julia Riera ARG vs (2) Darja Semenistaja LAT

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2 commenti

Rafan96 12-07-2026 18:40

Semenistaja

Grant

Noha
Gjorcheska

Selekhmeteva
Jones
Kostovic
Vedder

 2
Replica | Quota | 0
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MATTEO 12-07-2026 18:28

Bronzetti

Astakhova

Grant
Vedder

Selekhmeteva
Urgesi
Radivojevic
Riera

 1
Replica | Quota | 0
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