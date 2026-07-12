WTA 125 Roma: Il Tabellone Principale. Ben 11 azzurre ai nastri di partenza (ma ne saranno di più). Grant vs Trevisan scontro al primo turno
WTA 125 Roma – Tabellone Principale – terra
(1) Oksana Selekhmeteva vs Elizara Yaneva
Sofya Lansere vs Qualifier
Fiona Ferro vs (WC) Aurora Zantedeschi
(WC) Martina Trevisan vs (8) Tyra Caterina Grant
(3) Francesca Jones vs Dalila Spiteri
Qualifier vs Federica Urgesi
Kajsa Rinaldo Persson vs Darya Astakhova
Alice Rame vs (6) Noma Noha Akugue
(5) Lola Radivojevic vs Yufei Ren
Lina Gjorcheska vs (WC) Deborah Chiesa
Teodora Kostovic vs Jennifer Ruggeri
Qualifier vs (4) Lucia Bronzetti
(7) Nuria Brancaccio vs Jessica Pieri
(WC) Francesca Pace vs Eva Vedder
Danka Kovinic vs Qualifier
Julia Riera vs (2) Darja Semenistaja
TAG: Tyra Caterina Grant, WTA 125 Roma
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Semenistaja
Grant
Noha
Gjorcheska
Selekhmeteva
Jones
Kostovic
Vedder
Bronzetti
Astakhova
Grant
Vedder
Selekhmeteva
Urgesi
Radivojevic
Riera