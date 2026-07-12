La proposta di Kyle Edmund: “Via i 5 minuti di riscaldamento. Monetina, chi serve, e si parte. Il riscaldamento non aggiunge niente allo spettacolo”

Molti ricorderanno Kyle Edmund, tennista britannico di discreta qualità che in breve tempo arrivò ai piani alti della disciplina (best di n.14 e semifinalista agli Australian Open 2018) per poi crollare vittima di seri infortuni, fino al ritiro annunciato nell’agosto del 2025. Oggi Edmund commenta il torneo di Wimbledon per la BBC, e in uno dei suoi interventi ha sollevato una questione: il riscaldamento pre partita non serve a niente, non c’è praticamente in nessun altro sport e sarebbe da cancellare.

“So che probabilmente non accadrà, ma credo che ci sia un discorso da fare sul prodotto e sullo spettacolo”, incalza Edmund. “I giocatori entrano in campo, si procede al sorteggio: “Testa o croce? Chi serve? Io scelgo di servire. Scelgo questo lato del campo. Ecco, lì la partita dovrebbe iniziare subito”. Penso che sarebbe davvero interessante. So che questo formato è stato sperimentato negli ultimi anni alle Next Gen ATP Finals con un riscaldamento mini, ma mi piacerebbe vederlo adottato anche altrove o meglio ancora cancellarlo”.

“Credo che i cinque minuti di riscaldamento in campo aggiungano poco o nulla” continua Edmund. “Forse servono soltanto a tranquillizzare un po’ i nervi. La maggior parte dei giocatori svolge già un riscaldamento fisico molto intenso prima di entrare in campo, quindi nessuno arriva all’inizio della partita con i muscoli “freddi”. Vedo tutti prepararsi in palestra 20-30 minuti prima del match. Secondo me sarebbe una bella novità: i giocatori entrano in campo, prendono le racchette, fanno il sorteggio… e si parte subito”.

Edmund sottolinea come questa usanza sia legata solo alla tradizione del tennis: “Negli altri sport funziona già così. Nel calcio e nel rugby, ad esempio, non c’è un riscaldamento sul terreno di gioco prima dell’inizio della gara. Anche nel golf i giocatori si preparano sul driving range e sul putting green, poi arrivano alla buca 1 sapendo di essere pronti. Mi piacerebbe vedere qualcosa di simile anche nel tennis, con la possibilità, ad esempio su un campo come il Centre Court di Wimbledon, di utilizzare un campo di allenamento per il riscaldamento”.

“I giocatori sono contenti di palleggiare per cinque minuti, e questo lo vediamo ogni volta in campo. Allora perché non farlo sui campi di allenamento, per poi entrare direttamente sul Centrale? A quel punto si potrebbe iniziare immediatamente. Credo che migliorerebbe il prodotto. Ricordo che qualcuno mi parlò di alcune statistiche sugli ascolti televisivi: durante i cinque minuti di riscaldamento c’è una percentuale di spettatori che cambia canale. Alcuni poi tornano sulla partita, altri invece restano a guardare qualcos’altro e non rientrano più. Secondo me sarebbe un cambiamento davvero positivo. Se pensiamo al numero di partite che si disputano e ai cinque minuti di riscaldamento prima di ciascuna, stiamo parlando di ore e ore di tempo che, dal punto di vista dello spettacolo, incidono pochissimo. Credo che sarebbe una soluzione molto interessante”.

Mario Cecchi