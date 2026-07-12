WTA 250 Iasi: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra presente
WTA 250 Iasi – Tabellone Principale – terra
(1) Jaqueline Cristian vs Leolia Jeanjean
Alina Charaeva vs Victoria Jimenez Kasintseva
Mayar Sherif vs Dalma Galfi
Kaitlin Quevedo vs (6) Elena-Gabriela Ruse
(3) Oleksandra Oliynykova vs Qualifier
(WC) Miriam Bulgaru vs Qualifier
(WC) Clara Burel vs Yulia Putintseva
Qualifier vs (8) Elsa Jacquemot
(5) Panna Udvardy vs Qualifier
Katarzyna Kawa vs Simona Waltert
Dominika Salkova vs Qualifier
Paula Badosa vs (4) Anhelina Kalinina
(7) Anna Bondar vs (WC) Sara Sorribes Tormo
Emiliana Arango vs Tamara Zidansek
Qualifier vs Moyuka Uchijima
(WC) Nadia Podoroska vs (2) Petra Marcinko
TAG: WTA 250 Iasi, WTA 250 Iasi 2026
6 commenti
Cristian
Badosa
Oliynykova
Bondar
Quevedo
Putintseva
Udvardy
Marcinko
putintseva
udvardy
ruse
marcinko
jeanjean
oliynykova
kalinina
sorribes
BADOSA
OLIYNYKOVA
CRISTIAN
MARCINKO
SHERIF
PUTINTSEVA
WALTERT
ZIDANSEK
Povero tennis femminile italiano….
Cristian
Badosa
Olynykova
Zidansek
Sherif
Putinsteva
Waltert
Marcinko
Cristian
Badosa
Olynykova
Zidansek
Sherif
Putinsteva
Waltert
Marcinko