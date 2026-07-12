WTA 250 Iasi Copertina, WTA

WTA 250 Iasi: Il Tabellone Principale. Nessuna azzurra presente

12/07/2026 12:18 6 commenti
Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty
Anhelina Kalinina UKR, 07-02-1997 - Foto getty

ROU WTA 250 Iasi – Tabellone Principale – terra
(1) Jaqueline Cristian ROU vs Leolia Jeanjean FRA
Alina Charaeva RUS vs Victoria Jimenez Kasintseva AND
Mayar Sherif EGY vs Dalma Galfi HUN
Kaitlin Quevedo ESP vs (6) Elena-Gabriela Ruse ROU

(3) Oleksandra Oliynykova UKR vs Qualifier
(WC) Miriam Bulgaru ROU vs Qualifier
(WC) Clara Burel FRA vs Yulia Putintseva KAZ
Qualifier vs (8) Elsa Jacquemot FRA

(5) Panna Udvardy HUN vs Qualifier
Katarzyna Kawa POL vs Simona Waltert SUI
Dominika Salkova CZE vs Qualifier
Paula Badosa ESP vs (4) Anhelina Kalinina UKR

(7) Anna Bondar HUN vs (WC) Sara Sorribes Tormo ESP
Emiliana Arango COL vs Tamara Zidansek SLO
Qualifier vs Moyuka Uchijima JPN
(WC) Nadia Podoroska ARG vs (2) Petra Marcinko CRO

TAG: ,

6 commenti

miky85 12-07-2026 13:53

Cristian

Badosa

Oliynykova
Bondar

Quevedo
Putintseva
Udvardy
Marcinko

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 12-07-2026 13:29

putintseva

udvardy

ruse
marcinko

jeanjean
oliynykova
kalinina
sorribes

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 12-07-2026 13:08

BADOSA

OLIYNYKOVA

CRISTIAN
MARCINKO

SHERIF
PUTINTSEVA
WALTERT
ZIDANSEK

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 12-07-2026 12:36

Povero tennis femminile italiano….

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 12-07-2026 12:26

Cristian

Badosa

Olynykova
Zidansek

Sherif
Putinsteva
Waltert
Marcinko

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 12-07-2026 12:26

Cristian

Badosa

Olynykova
Zidansek

Sherif
Putinsteva
Waltert
Marcinko

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!